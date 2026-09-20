Giá bạc hôm nay 20/9 trong nước giảm nhẹ

Giá bạc hôm nay 20/9 tại thị trường trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều với thị trường quốc tế. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc miếng Phú Quý 999 được niêm yết ở mức 2.227.000 đồng/lượng mua vào và 2.296.000 đồng/lượng bán ra, giảm 8.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với giá niêm yết sáng ngày 18/9.

Giá bạc hôm nay 20/9: Bạc Phú Quý giảm 8.000 đồng/lượng, thị trường quốc tế tăng hơn 2%

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của bạc miếng Phú Quý 999 hiện là 69.000 đồng/lượng. Đây là khoảng cách mà người mua cần lưu ý khi giao dịch bạc vật chất, bởi giá bạc phải tăng đủ lớn để bù phần chênh lệch này mới có thể tạo ra lợi nhuận nếu bán lại trong thời gian ngắn.

Đối với các sản phẩm bạc khác được Phú Quý niêm yết, bạc 999 loại 10 lượng và 5 lượng cũng có giá 2.227.000 đồng/lượng mua vào và 2.296.000 đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 được niêm yết ở mức 2.227.000 đồng/lượng mua vào và 2.620.000 đồng/lượng bán ra. Sự khác biệt lớn giữa giá mua và giá bán của dòng sản phẩm mỹ nghệ cho thấy đây không hoàn toàn là sản phẩm phù hợp với mục tiêu mua bán ngắn hạn theo biến động giá bạc nguyên liệu.

Đáng chú ý, bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 kg hiện được niêm yết ở mức 59.386.518 đồng/kg mua vào và 61.226.514 đồng/kg bán ra.

Diễn biến giảm nhẹ của giá bạc trong nước xuất hiện trong bối cảnh giá bạc quốc tế vẫn đang có xu hướng phục hồi. Điều này cho thấy giá bạc vật chất tại Việt Nam không phải lúc nào cũng biến động hoàn toàn đồng nhất với giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới, bởi còn chịu tác động của tỷ giá, cung cầu trong nước, chi phí gia công và mức chênh lệch của từng sản phẩm.

Giá bạc hôm nay 20/9 trên thế giới tăng sau quyết định tăng lãi suất của Fed

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện ở mức 66,2665 USD/ounce, tăng 2,75% so với tuần trước.

Đà tăng của bạc đáng chú ý bởi diễn ra ngay sau cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 của Fed. Ngày 16/9, ngân hàng trung ương Mỹ quyết định nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất mục tiêu lên 3,75%-4%. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của Fed kể từ tháng 7/2023.

Theo Fed, hoạt động kinh tế Mỹ tiếp tục mở rộng với tốc độ vững, chi tiêu trong nước duy trì khả năng chống chịu, năng suất tăng và đầu tư vốn vẫn mạnh. Tuy nhiên, lạm phát vẫn ở mức cao, khiến Fed tiếp tục ưu tiên đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Thông thường, môi trường lãi suất cao có thể tạo sức ép đối với các kim loại quý như bạc. Bạc không tạo ra dòng tiền định kỳ như trái phiếu hoặc tiền gửi, vì vậy khi lợi suất của các tài sản sinh lãi tăng lên, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc cũng tăng theo.

Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vì thế trở thành những biến số quan trọng đối với thị trường bạc. Nếu USD tăng mạnh và lợi suất trái phiếu đi lên, sức hấp dẫn tương đối của bạc có thể suy giảm.

Tuy nhiên, diễn biến những ngày gần đây cho thấy phản ứng của thị trường không hoàn toàn đơn giản.

Theo Reuters, trong phiên 18/9, giá bạc có thời điểm tăng khoảng 2,3% lên 66,70 USD/ounce, trong khi giá vàng cũng tăng lên mức cao nhất trong một tuần. Reuters cho rằng việc giá dầu hạ nhiệt giúp giảm bớt lo ngại về áp lực lạm phát, qua đó hỗ trợ nhóm kim loại quý.

Đáng chú ý, thị trường hiện vẫn chưa loại bỏ khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất. Reuters ngày 18/9 cho biết xác suất thị trường dành cho một đợt tăng lãi suất nữa trong tháng 10 vào khoảng 55%.

Đây có thể trở thành một trong những yếu tố khiến giá bạc tiếp tục biến động mạnh trong những phiên tới. Nếu Fed duy trì quan điểm thắt chặt hơn dự kiến, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể chịu tác động theo hướng gây sức ép lên kim loại quý.

Các dự báo kinh tế mới nhất của Fed cũng cho thấy sự phân hóa đáng kể trong triển vọng chính sách tiền tệ. Theo bộ dự báo tháng 9, mức lãi suất quỹ liên bang trung vị được các quan chức Fed dự kiến ở 4,1% vào cuối năm 2026, trong khi các mức dự báo cá nhân trải rộng từ 3,9% đến 4,4%.

Fed đồng thời nâng dự báo lạm phát PCE năm 2026 lên 3,7%, trước khi giảm xuống 2,3% vào năm 2027, 2,1% vào năm 2028 và 2% vào năm 2029. Những con số này cho thấy quá trình đưa lạm phát trở về mục tiêu 2% có thể kéo dài hơn.

Với bạc, điều đó tạo ra hai lực tác động trái chiều. Một mặt, lãi suất cao và USD mạnh có thể gây sức ép lên giá. Mặt khác, nếu những lo ngại về lạm phát, địa chính trị hoặc triển vọng tiền tệ thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm tài sản phòng vệ, dòng tiền vào kim loại quý vẫn có thể hỗ trợ giá.

Giá bạc còn được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp

Khác với vàng, bạc không chỉ được coi là kim loại quý mà còn là một nguyên liệu quan trọng trong nhiều lĩnh vực sản xuất. Đây là yếu tố khiến diễn biến giá bạc có thể phức tạp hơn so với vàng khi nền kinh tế toàn cầu thay đổi.

Theo Silver Institute, thị trường bạc toàn cầu được dự báo tiếp tục thiếu hụt trong năm 2026, đánh dấu năm thâm hụt thứ sáu liên tiếp. Tổng nguồn cung bạc toàn cầu được dự báo tăng 1,5%, lên khoảng 1,05 tỷ ounce, trong khi đầu tư bạc vật chất được dự báo tăng 20% lên 227 triệu ounce.

Tuy nhiên, nhu cầu công nghiệp lại có những tín hiệu trái chiều. Silver Institute dự báo nhu cầu bạc công nghiệp năm 2026 giảm khoảng 3%, xuống 639,6 triệu ounce. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự suy giảm nhu cầu bạc trong lĩnh vực điện mặt trời, khi các nhà sản xuất tiếp tục tiết giảm lượng bạc sử dụng và thay thế một phần bằng vật liệu khác.

Dù vậy, một số lĩnh vực vẫn được kỳ vọng tạo lực đỡ cho nhu cầu bạc. Cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, ngành ô tô và đầu tư vào lưới điện được Silver Institute đánh giá là những động lực có thể hỗ trợ tiêu thụ bạc trong các ứng dụng công nghiệp.

Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với diễn biến giá bạc hôm nay 20/9 cũng như triển vọng trong thời gian tới. Nếu nhu cầu đầu tư tiếp tục tăng trong khi nguồn cung vẫn chịu áp lực thiếu hụt, thị trường bạc có thể nhận được lực hỗ trợ ngay cả khi chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn tương đối thắt chặt.

Ngược lại, nếu kinh tế toàn cầu giảm tốc mạnh, nhu cầu sản xuất và đầu tư công nghệ suy yếu, lực cầu công nghiệp có thể trở thành yếu tố gây sức ép lên bạc.

Trong ngắn hạn, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, giá dầu và các phát biểu tiếp theo từ Fed sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng đối với thị trường. Sau khi Fed nâng lãi suất, nhà đầu tư đang phải cân bằng giữa kỳ vọng chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt và khả năng dòng tiền quay trở lại nhóm kim loại quý khi những lo ngại về lạm phát, địa chính trị và kinh tế toàn cầu gia tăng.

Với thị trường trong nước, giá bạc hôm nay 20/9 đang thấp hơn nhẹ so với mức niêm yết trước đó tại Phú Quý, trong khi giá bạc thế giới vẫn duy trì mức tăng so với tuần trước. Diễn biến này cho thấy thị trường bạc đang đứng trước những lực kéo trái chiều và có thể tiếp tục xuất hiện các nhịp tăng giảm mạnh trong thời gian tới.

Người mua bạc vật chất vì vậy cần đặc biệt lưu ý chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của từng sản phẩm. Với các sản phẩm có mức chênh lệch lớn, biến động của giá bạc thế giới dù tích cực cũng chưa chắc chuyển thành lợi nhuận tương ứng đối với người nắm giữ bạc vật chất trong thời gian ngắn.