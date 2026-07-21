Giá bạc hôm nay 21/7 trong nước tăng nhẹ

Khảo sát sáng ngày 21/7 cho thấy giá bạc trong nước có diễn biến tích cực hơn so với những phiên trước, phản ánh xu hướng phục hồi của thị trường quốc tế.

Giá bạc hôm nay 21/7: Bật tăng nhưng áp lực vẫn bủa vây

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 2.162.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.229.000 đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội.

Bên cạnh đó, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.859.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.892.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, tại TP.HCM, giá bạc giao dịch ở mức 1.861.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.906.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch không đáng kể so với thị trường phía Bắc.

Đối với bạc quy đổi theo đơn vị ounce, giá bạc thế giới hiện tương đương 1.493.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.499.000 đồng/ounce (bán ra).

Mặc dù mức tăng chưa quá mạnh, nhưng diễn biến tích cực trong phiên đầu tuần phần nào giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư sau chuỗi ngày thị trường chịu áp lực bán.

Giá bạc hôm nay 21/7 trên thế giới phục hồi sau nhịp giảm sâu

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay được niêm yết ở mức 56,87 USD/ounce, tăng 1,05 USD/ounce so với phiên trước.

Đây là phiên phục hồi đáng chú ý sau khi bạc có thời điểm rơi xuống dưới ngưỡng 60 USD/ounce. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đợt tăng này mới chủ yếu mang tính kỹ thuật khi lực mua xuất hiện tại vùng giá thấp, trong khi các yếu tố vĩ mô vẫn chưa thực sự ủng hộ xu hướng tăng bền vững.

Giới đầu tư hiện vẫn theo dõi sát các tín hiệu từ nền kinh tế Mỹ cũng như chính sách tiền tệ của Fed. Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu còn nhiều biến động, bạc vẫn được xem là tài sản nhạy cảm với diễn biến của lãi suất và đồng USD.

Đồng USD mạnh và kỳ vọng Fed giữ lãi suất cao tiếp tục gây sức ép

Theo giới phân tích, yếu tố lớn nhất đang chi phối diễn biến của giá bạc là sức mạnh của đồng USD cùng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian tới.

Mặc dù dữ liệu lạm phát và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 6 đã phát đi tín hiệu tích cực khi tốc độ tăng giá có dấu hiệu chậm lại, song điều đó vẫn chưa đủ để thay đổi quan điểm của Fed về chính sách tiền tệ.

Thị trường hiện cho rằng Fed nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 7 nhằm tiếp tục kiểm soát lạm phát. Đồng thời, xác suất Fed tiếp tục nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 cũng đang gia tăng.

Việc lãi suất duy trì ở mức cao giúp lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tiếp tục hấp dẫn hơn đối với dòng tiền đầu tư, đồng thời hỗ trợ chỉ số USD Index duy trì trên vùng cao.

Đối với bạc và các kim loại quý không tạo ra lợi suất, môi trường lãi suất cao luôn là yếu tố bất lợi bởi làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản này.

Giá năng lượng leo thang làm gia tăng lo ngại lạm phát

Một trong những yếu tố khác khiến thị trường bạc gặp khó là giá năng lượng vẫn duy trì ở mức cao.

Theo các chuyên gia, những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục khiến giá dầu và nhiều mặt hàng năng lượng biến động mạnh. Điều này làm gia tăng nguy cơ lạm phát kéo dài, buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thận trọng lâu hơn dự kiến.

Khi áp lực lạm phát chưa được kiểm soát hoàn toàn, khả năng Fed sớm cắt giảm lãi suất sẽ tiếp tục bị thu hẹp. Đây là nguyên nhân khiến dòng tiền vẫn ưu tiên nắm giữ đồng USD thay vì các kim loại quý.

Bên cạnh đó, chi phí năng lượng tăng còn tạo thêm áp lực đối với hoạt động sản xuất toàn cầu, ảnh hưởng đến triển vọng tiêu thụ bạc trong lĩnh vực công nghiệp – vốn là động lực quan trọng của kim loại này.

Chuyên gia: Giá bạc vẫn còn dư địa phục hồi trong trung và dài hạn

Theo chuyên gia phân tích tiền tệ và kim loại quý Muhammad Umair, phần lớn nhà đầu tư hiện dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 7. Tuy nhiên, kỳ vọng về khả năng tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 9 đã tăng lên đáng kể.

Ông cho rằng chính kỳ vọng này đang hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ cũng như chỉ số USD Index, từ đó gây sức ép lên giá bạc.

Ngoài ra, những biến động tại Trung Đông vẫn khiến thị trường năng lượng duy trì trạng thái bất ổn, qua đó làm gia tăng rủi ro lạm phát và ảnh hưởng tiêu cực tới triển vọng của kim loại quý.

Theo Muhammad Umair, nếu USD Index vẫn duy trì trên ngưỡng 100 điểm, giá bạc có thể còn chịu thêm áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng đánh giá thị trường đang xuất hiện những tín hiệu tích cực nhất định. Việc PPI của Mỹ giảm trong tháng 6 cùng hoạt động sản xuất công nghiệp vẫn duy trì ổn định có thể giúp hạn chế đà giảm của bạc.

Vùng hỗ trợ quan trọng có thể tạo nền tảng cho chu kỳ tăng mới

Ở góc độ phân tích kỹ thuật, Muhammad Umair nhận định giá bạc hiện đã lùi về vùng hỗ trợ dài hạn quan trọng trong khoảng 40-50 USD/ounce.

Đây là khu vực được nhiều nhà đầu tư đánh giá có khả năng kích hoạt lực mua bắt đáy, tạo nền tảng cho quá trình phục hồi trong trung và dài hạn nếu các yếu tố vĩ mô dần trở nên thuận lợi hơn.

Theo ông, khi áp lực từ chính sách tiền tệ giảm bớt và nhu cầu công nghiệp tiếp tục cải thiện, bạc hoàn toàn có thể bước vào chu kỳ tăng giá mới.

Trong kịch bản tích cực, giá bạc có khả năng hướng tới mục tiêu khoảng 72 USD/ounce trong thời gian tới. Tuy nhiên, để đạt được mốc này, thị trường cần thêm các tín hiệu rõ ràng về việc lạm phát được kiểm soát, Fed chuyển sang nới lỏng chính sách tiền tệ và đồng USD suy yếu trở lại.

Trong ngắn hạn, giới đầu tư vẫn được khuyến nghị theo dõi sát các dữ liệu kinh tế Mỹ, diễn biến của USD Index, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng như tình hình địa chính trị toàn cầu. Đây sẽ là những yếu tố quyết định xu hướng tiếp theo của giá bạc hôm nay 21/7 cũng như thị trường kim loại quý trong những tuần tới.