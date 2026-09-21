Giá bạc hôm nay 21/9 trong nước giữ ổn định

Sáng 21/9, thị trường bạc trong nước không ghi nhận biến động đáng kể so với phiên trước. Mặt bằng giá tiếp tục duy trì ở vùng cao, song có sự chênh lệch tương đối rõ giữa bạc thương hiệu Phú Quý và bạc được giao dịch phổ thông tại Hà Nội, TP.HCM.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay được niêm yết ở mức 2,227 triệu đồng/lượng mua vào và 2,296 triệu đồng/lượng bán ra. Đây tiếp tục là mức giá cao nhất trong các khu vực và điểm giao dịch được khảo sát.

Giá bạc hôm nay 21/9: Bạc trong nước đi ngang, thế giới quanh 66 USD/ounce

Trong khi đó, tại các điểm giao dịch bạc ở Hà Nội, giá phổ biến ở mức 1,976 triệu đồng/lượng mua vào và 2,043 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP.HCM, bạc được mua vào ở mức 1,980 triệu đồng/lượng và bán ra 2,047 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá bán bạc Phú Quý đang cao hơn khoảng 249.000 đồng/lượng so với mức bán phổ biến tại Hà Nội và cao hơn khoảng 249.000 đồng/lượng so với mặt bằng tại TP.HCM.

Mức chênh lệch này cho thấy giá bạc vật chất trong nước không hoàn toàn vận động đồng nhất với giá bạc thế giới. Ngoài tác động của giá kim loại quý quốc tế và tỷ giá, giá bán tại từng thương hiệu còn phụ thuộc vào nguồn cung, chi phí gia công, thương hiệu và biên độ mua - bán.

Với bạc Phú Quý, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra hiện ở mức 69.000 đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch tại các điểm giao dịch phổ thông ở Hà Nội và TP.HCM đều khoảng 67.000 đồng/lượng.

Việc giá bạc trong nước đứng giá trong phiên đầu tuần diễn ra sau một tuần thị trường quốc tế biến động mạnh. Dữ liệu giá bạc cho thấy kim loại quý này đã chịu sức ép sau quyết định chính sách của Fed nhưng nhanh chóng phục hồi khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo Kitco, giá bạc giao ngay tại thời điểm cập nhật ngày 20/9 ở mức 66,13 USD/ounce, tăng 1,03 USD, tương đương 1,58%. Giá trong ngày dao động trong khoảng 65,13-67,46 USD/ounce.

Trong khi đó, số liệu thị trường cho thấy giá bạc đã tăng đáng kể từ vùng thấp giữa tuần. Ngày 16/9, bạc đóng cửa quanh 63,25 USD/ounce; đến ngày 18/9, giá đóng cửa lên 66,35 USD/ounce.

Diễn biến này phần nào lý giải vì sao giá bạc trong nước vẫn duy trì ở vùng cao dù thị trường quốc tế chịu nhiều sức ép từ chính sách tiền tệ của Mỹ.

Giá bạc hôm nay 21/9 trên thế giới phục hồi sau quyết định tăng lãi suất của Fed

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 21/9 được tham chiếu quanh vùng 66 USD/ounce. Mức giá 66,08 USD/ounce tương đương khoảng 1,724-1,730 triệu đồng/ounce khi quy đổi theo tỷ giá hiện hành.

Điểm đáng chú ý là bạc đã trải qua một tuần biến động mạnh. Trước cuộc họp của Fed, kim loại quý chịu áp lực khi thị trường gia tăng kỳ vọng về một chính sách tiền tệ cứng rắn hơn.

Ngày 16/9, Fed quyết định tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đưa phạm vi lãi suất quỹ liên bang lên 3,75-4%. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của Fed kể từ năm 2023. Fed cho biết lạm phát vẫn ở mức cao và việc điều chỉnh lãi suất nhằm hỗ trợ đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Quyết định này ban đầu gây sức ép lên nhóm kim loại quý. Reuters ghi nhận ngay sau quyết định của Fed, giá vàng giảm hơn 1%, trong khi bạc giảm 1,7% do đồng USD mạnh lên và sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi suy giảm.

Tuy nhiên, diễn biến sau đó cho thấy thị trường bạc nhanh chóng phục hồi. Ngày 17/9, bạc tăng 4,2%, lên 65,60 USD/ounce, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm và đồng USD suy yếu.

Đến ngày 18/9, bạc tiếp tục tăng 2,3%, lên 66,70 USD/ounce, theo Reuters. Tính chung cả tuần, kim loại quý này vẫn ghi nhận mức tăng dù Fed vừa nâng lãi suất.

Điều này cho thấy phản ứng của giá bạc không chỉ phụ thuộc vào quyết định lãi suất của Fed mà còn chịu tác động rất lớn từ lợi suất trái phiếu, đồng USD và kỳ vọng của giới đầu tư đối với các bước đi tiếp theo của ngân hàng trung ương Mỹ.

Fed hiện vẫn phát đi tín hiệu tương đối cứng rắn. Trong dự báo kinh tế tháng 9, các quan chức Fed đưa ra những mức dự báo lãi suất khác nhau cho thời gian tới, cho thấy triển vọng chính sách vẫn có độ bất định đáng kể.

Trong khi đó, Reuters cho biết sau quyết định tăng lãi suất tháng 9, thị trường vẫn đặt khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới. Điều này có thể khiến lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao và tạo sức ép lên các kim loại quý không sinh lãi như bạc.

Dù vậy, bạc có một đặc điểm khác vàng là ngoài nhu cầu đầu tư, kim loại này còn được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp. Vì vậy, diễn biến của hoạt động sản xuất, nhu cầu công nghiệp và triển vọng kinh tế toàn cầu cũng có thể ảnh hưởng đến giá bạc.

Một báo cáo của Reuters hồi tháng 7 cho thấy giới phân tích khi đó dự báo giá bạc bình quân năm 2026 ở khoảng 71,9 USD/ounce, dù các dự báo có sự khác biệt đáng kể giữa từng tổ chức.

Giá bạc hôm nay 21/9 sẽ chịu tác động bởi những yếu tố nào?

Trong ngắn hạn, thị trường bạc nhiều khả năng tiếp tục phản ứng mạnh với ba biến số quan trọng là đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và chính sách lãi suất của Fed.

Lãi suất cao thường làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ bạc bởi kim loại này không tạo ra dòng tiền định kỳ như trái phiếu hoặc tiền gửi. Khi lợi suất trái phiếu tăng, nhà đầu tư có thể cân nhắc chuyển một phần dòng tiền sang những tài sản sinh lợi.

Ngược lại, nếu lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, áp lực này có thể được giảm bớt. Diễn biến cuối tuần qua là ví dụ rõ ràng: giá bạc phục hồi cùng với nhóm kim loại quý khi lợi suất hạ nhiệt. Reuters cũng ghi nhận lợi suất trái phiếu Mỹ giảm đã hỗ trợ các tài sản không sinh lãi trong phiên cuối tuần.

Đồng USD cũng là biến số quan trọng. Một đồng bạc xanh mạnh thường khiến các kim loại quý được định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Ngược lại, khi USD suy yếu, bạc có thể nhận được lực hỗ trợ từ nhu cầu quốc tế.

Diễn biến trong tuần qua cho thấy mối quan hệ này khá rõ. Sau khi Fed tăng lãi suất, USD mạnh lên và gây sức ép lên kim loại quý. Nhưng sau đó, khi USD hạ nhiệt cùng lợi suất trái phiếu, giá bạc đã nhanh chóng phục hồi.

Ở thời điểm hiện tại, việc bạc giữ được vùng 66 USD/ounce cho thấy thị trường vẫn có lực mua sau nhịp giảm mạnh giữa tuần. Tuy nhiên, mức giá này chưa đồng nghĩa xu hướng tăng đã trở lại một cách chắc chắn.

Thực tế, dữ liệu giá cho thấy bạc đã nhiều lần biến động mạnh trong tháng 9. Giá đóng cửa ngày 9/9 ở mức khoảng 67,20 USD/ounce, sau đó giảm xuống 63,46 USD vào ngày 10/9 và tiếp tục lùi về 63,14 USD vào ngày 14/9. Sau quyết định của Fed, bạc phục hồi lên 65,43 USD ngày 17/9 và 66,35 USD ngày 18/9.

Do đó, giá bạc hôm nay 21/9 đang đứng trước sự giằng co giữa hai lực tác động. Một bên là lợi suất trái phiếu giảm, USD có thời điểm suy yếu và nhu cầu kim loại quý cải thiện; bên còn lại là chính sách tiền tệ vẫn có xu hướng thắt chặt của Fed và nguy cơ lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao.

Đối với thị trường trong nước, chênh lệch khá lớn giữa giá bạc thương hiệu và giá giao dịch phổ thông cũng là yếu tố người mua cần lưu ý. Giá bạc niêm yết tại Phú Quý hiện cao hơn đáng kể so với mặt bằng tại các điểm giao dịch phổ thông, trong khi giá bạc thế giới sau quy đổi chỉ mang tính tham khảo và chưa bao gồm các chi phí liên quan đến bạc vật chất.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 21/9 đang duy trì trạng thái tương đối ổn định trong nước, trong khi thị trường quốc tế vừa trải qua nhịp phục hồi đáng chú ý. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc nhiều vào biến động của USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và những tín hiệu mới từ Fed. Nếu lợi suất tiếp tục hạ nhiệt và đồng USD suy yếu, bạc có thể nhận thêm hỗ trợ; ngược lại, một lập trường tiền tệ cứng rắn hơn sẽ tạo sức ép lên đà phục hồi của kim loại quý này.