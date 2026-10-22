Giá bạc hôm nay 22/10 trong nước: Phú Quý bán ra 2,035 triệu đồng/lượng

Thị trường bạc trong nước ngày 22/10 ghi nhận mức giá khác nhau giữa Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và các địa điểm giao dịch khác tại Hà Nội, TP.HCM. Diễn biến này cho thấy người mua cần quan tâm không chỉ đến xu hướng chung của thị trường mà còn cả mức chênh lệch giá giữa các đơn vị kinh doanh.

Giá bạc hôm nay 22/10: Bạc Phú Quý lùi về sát 2 triệu đồng/lượng, thế giới phục hồi

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay được niêm yết ở mức 1.974.000 đồng/lượng mua vào và 2.035.000 đồng/lượng bán ra. Như vậy, giá bán bạc tại doanh nghiệp này vẫn cao hơn mốc 2 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào thấp hơn ngưỡng này.

Với mức giá trên, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại Phú Quý là 61.000 đồng/lượng. Đây là khoảng cách mà người mua cần tính đến khi giao dịch ngắn hạn, bởi giá bạc phải tăng đủ để bù đắp chênh lệch này mới có thể giúp nhà đầu tư hòa vốn, chưa kể các chi phí phát sinh nếu có.

Tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.767.000 đồng/lượng mua vào và 1.834.000 đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, tại TP.HCM, giá bạc phổ biến ở mức 1.771.000 đồng/lượng mua vào và 1.838.000 đồng/lượng bán ra.

So sánh giữa các khu vực, giá bạc tại TP.HCM cao hơn mặt bằng khảo sát tại Hà Nội 4.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Đáng chú ý, giá bán bạc tại Phú Quý cao hơn mức khảo sát ở các địa điểm khác tại Hà Nội tới 201.000 đồng/lượng.

Sự khác biệt này cho thấy giá bạc trong nước không hoàn toàn đồng nhất giữa các đơn vị kinh doanh. Người mua nên kiểm tra bảng giá tại thời điểm giao dịch, đồng thời xác nhận rõ loại bạc, trọng lượng, điều kiện thu mua lại và các khoản phí liên quan trước khi quyết định xuống tiền.

Giá bạc hôm nay 22/10 trên thế giới phục hồi lên 57,49 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay được niêm yết ở mức 57,49 USD/ounce, tăng 0,47 USD/ounce so với mức tham chiếu được cung cấp. Quy đổi theo thông tin giá trong nước, giá bạc thế giới tương ứng khoảng 1.489.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.494.000 đồng/ounce ở chiều bán ra. Mức quy đổi thực tế có thể thay đổi theo tỷ giá và phương pháp tính của từng đơn vị.

Động lực hỗ trợ giá bạc trong phiên đến từ sự suy yếu của đồng USD và đà giảm của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Khi đồng bạc xanh giảm giá, bạc trở nên dễ tiếp cận hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu đi xuống làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ những tài sản không sinh lãi định kỳ như bạc và vàng.

Tuy nhiên, nhịp phục hồi này chưa đủ để khẳng định thị trường bạc đã thoát khỏi xu hướng điều chỉnh. Theo Reuters ngày 21/10, giá bạc giao ngay giảm 0,4%, xuống 57,73 USD/ounce, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng lãi suất Mỹ trước cuộc họp chính sách tiền tệ sắp tới.



Diễn biến trên cho thấy giá bạc đang chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố, trong đó có đồng USD, lợi suất trái phiếu, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu đầu tư đối với kim loại quý. Chỉ một thay đổi trong cách thị trường đánh giá chính sách tiền tệ cũng có thể khiến giá bạc đảo chiều trong thời gian ngắn.

Một điểm đáng chú ý là bạc có đặc tính khác với vàng. Bên cạnh vai trò là tài sản đầu tư, bạc còn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp. Vì vậy, giá kim loại này không chỉ phản ứng với biến động của đồng USD và lãi suất mà còn chịu ảnh hưởng từ triển vọng tăng trưởng kinh tế, nhu cầu sản xuất và tâm lý của giới đầu tư.

Theo MarketWatch, đợt giảm mạnh của bạc trong năm 2026 đã làm dấy lên những lo ngại về triển vọng kinh tế, dù nhu cầu công nghiệp trong các lĩnh vực như hạ tầng điện và công nghệ vẫn được xem là yếu tố có thể hỗ trợ thị trường trong dài hạn.



Do đó, nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào mức tăng trong một phiên để đưa ra quyết định mua bán. Việc đánh giá xu hướng giá bạc cần kết hợp diễn biến thị trường quốc tế, các dữ liệu kinh tế mới và mức chênh lệch giữa giá mua vào, bán ra trong nước.

Fed và dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục chi phối xu hướng giá bạc

Yếu tố quan trọng nhất đối với triển vọng giá bạc trong những ngày tới là chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Lạm phát Mỹ vẫn là vấn đề khiến thị trường thận trọng, bởi nếu áp lực giá cả kéo dài, Fed có thể duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn dự kiến hoặc cân nhắc thắt chặt chính sách khi cần thiết.

Theo lịch công bố của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2026 được công bố ngày 14/10, còn chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 được công bố ngày 15/10. Đây là hai chỉ báo quan trọng giúp thị trường đánh giá áp lực giá cả ở cấp độ người tiêu dùng và nhà sản xuất.



Theo dữ liệu được cung cấp, cả CPI và PPI tháng 9 đều cao hơn dự báo. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại rằng áp lực lạm phát chưa thực sự được kiểm soát, đặc biệt khi chi phí năng lượng vẫn là biến số khó lường. Dù giá dầu giảm trong một số phiên có thể giúp giảm áp lực chi phí, nhà đầu tư vẫn cần theo dõi diễn biến giá năng lượng và khả năng tác động đến lạm phát trong thời gian tới.

Lãi suất có ảnh hưởng trực tiếp đến sức hấp dẫn của bạc trên thị trường tài chính. Khi Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lợi suất của các tài sản sinh lãi có thể tăng, khiến dòng tiền trở nên thận trọng hơn với kim loại quý không trả lãi. Ngược lại, nếu dữ liệu kinh tế suy yếu và thị trường kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách, bạc có thể được hỗ trợ nhờ đồng USD và lợi suất trái phiếu giảm.

Theo công cụ CME FedWatch, các xác suất được cung cấp cho thấy thị trường đang cân nhắc khả năng Fed điều chỉnh lãi suất trong các cuộc họp sắp tới, trong đó kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 12 được đánh giá cao hơn so với cuộc họp cuối tháng 10. Tuy nhiên, xác suất thị trường dự báo không đồng nghĩa với quyết định chính thức của Fed và có thể thay đổi nhanh chóng khi xuất hiện dữ liệu mới.

Lịch của Fed xác nhận cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo diễn ra trong hai ngày 27-28/10/2026. Đây sẽ là sự kiện quan trọng đối với thị trường kim loại quý, bởi những tín hiệu về lạm phát, tăng trưởng và định hướng lãi suất có thể tác động đồng thời đến đồng USD, lợi suất trái phiếu và tâm lý đầu tư.

Trong ngắn hạn, giới đầu tư cũng chú ý đến số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ và các chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ tháng 10. Những dữ liệu này cung cấp thêm thông tin về sức khỏe thị trường lao động và hoạt động kinh doanh, qua đó giúp thị trường đánh giá liệu nền kinh tế Mỹ có đủ sức chống chịu trước mặt bằng lãi suất cao hay không.

Nếu các dữ liệu sắp công bố cho thấy kinh tế Mỹ vẫn vững vàng và áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể, kỳ vọng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt có thể gây sức ép lên giá bạc. Ngược lại, tín hiệu suy yếu của thị trường lao động hoặc hoạt động kinh doanh có thể làm tăng kỳ vọng điều chỉnh lãi suất, tạo điều kiện cho kim loại quý phục hồi.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 22/10 đang đứng trước hai lực tác động trái chiều: đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm hỗ trợ giá trong ngắn hạn, trong khi những bất định về lạm phát và chính sách của Fed vẫn hạn chế khả năng phục hồi bền vững.

Đối với thị trường trong nước, người mua cần đặc biệt lưu ý khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra. Tại Phú Quý, mức chênh lệch hiện là 61.000 đồng/lượng; trong khi tại các địa điểm khảo sát khác ở Hà Nội và TP.HCM, khoảng cách tương ứng là 67.000 đồng/lượng. Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả giao dịch, nhất là với những người có ý định mua bạc để bán lại trong thời gian ngắn.

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, việc chia nhỏ các đợt mua, xác định rõ thời gian nắm giữ và cân nhắc khả năng chịu rủi ro có thể giúp nhà đầu tư chủ động hơn. Dù vậy, không có phương án nào bảo đảm lợi nhuận khi giá bạc vẫn phụ thuộc vào nhiều biến số kinh tế và tài chính toàn cầu.