Giá bạc hôm nay 22/7: Tiếp tục bật tăng

Giá bạc hôm nay 22/7 trong nước tăng trở lại

Thị trường bạc trong nước ngày 22/7 ghi nhận diễn biến tích cực khi nhiều hệ thống kinh doanh điều chỉnh giá tăng theo xu hướng của thị trường quốc tế.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 22/7 được niêm yết ở mức 2.219.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.288.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Khảo sát tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy, giá bạc hiện giao dịch ở mức 1.916.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.950.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, tại TP.HCM, giá bạc được niêm yết ở mức 1.981.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.963.000 đồng/lượng (bán ra).

Đà phục hồi của thị trường trong nước diễn ra trong bối cảnh giá bạc thế giới tăng trở lại sau chuỗi phiên giảm liên tiếp. Tuy nhiên, mức tăng chưa quá mạnh do tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng trước các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu.

Giới kinh doanh kim loại quý cho rằng, giá bạc trong nước thời gian tới sẽ tiếp tục bám sát diễn biến của thị trường quốc tế, đặc biệt là biến động của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các tín hiệu mới từ Fed.

Giá bạc hôm nay 22/7 trên thế giới phục hồi sau chuỗi điều chỉnh

Trên thị trường quốc tế, giá bạc thế giới hôm nay được niêm yết ở mức 57,72 USD/ounce, tăng 0,85 USD/ounce so với phiên trước.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1.541.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.546.000 đồng/ounce (bán ra).

Sau nhiều phiên chịu áp lực bán, bạc đã ghi nhận nhịp hồi phục khi lực mua bắt đáy xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mức tăng hiện nay vẫn chưa đủ mạnh để xác nhận xu hướng tăng mới.

Các nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý thận trọng khi Fed được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ mặt bằng lãi suất ở mức cao nhằm kiểm soát lạm phát. Chính sách tiền tệ thắt chặt khiến chi phí cơ hội nắm giữ các tài sản không sinh lãi như bạc gia tăng, qua đó hạn chế dòng tiền đổ vào thị trường kim loại quý.

Bên cạnh đó, đồng USD vẫn duy trì sức mạnh so với nhiều đồng tiền chủ chốt, khiến bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư sử dụng những đồng tiền khác, từ đó làm suy giảm nhu cầu trên thị trường quốc tế.

Đồng USD và lãi suất cao tiếp tục tạo sức ép lên giá bạc

Theo giới phân tích, yếu tố đang chi phối mạnh nhất đối với giá bạc hiện nay vẫn là chính sách tiền tệ của Mỹ.

Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì nhiều tín hiệu tích cực, Fed chưa có nhiều động lực để nhanh chóng nới lỏng chính sách. Điều này khiến kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục là lực cản đối với nhóm kim loại quý.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn neo ở vùng cao, thu hút dòng vốn vào các tài sản có lợi suất ổn định thay vì bạc hay vàng.

Các chuyên gia nhận định, khi đồng USD mạnh lên, không chỉ bạc mà nhiều loại hàng hóa được định giá bằng USD cũng chịu áp lực điều chỉnh do sức mua từ thị trường quốc tế suy giảm.

Chính vì vậy, dù giá bạc đã phục hồi trong phiên giao dịch mới nhất, nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn được đánh giá là khá thận trọng.

Chuyên gia: Đợt tăng hiện nay chủ yếu mang tính kỹ thuật

Nhận định về triển vọng của thị trường bạc, chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis cho rằng đà hồi phục hiện nay vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản.

Theo ông, áp lực lớn nhất không đến từ các tín hiệu kỹ thuật mà chủ yếu xuất phát từ sức mạnh của đồng USD cùng môi trường lãi suất cao. Đây là những yếu tố khiến dòng tiền đầu tư tiếp tục ưu tiên các tài sản mang lại lợi suất hấp dẫn hơn.

Christopher Lewis nhận định rằng đợt tăng gần đây chủ yếu là một nhịp phục hồi kỹ thuật sau giai đoạn giảm sâu, thay vì phản ánh sự thay đổi trong các yếu tố nền tảng của thị trường.

Điều này đồng nghĩa với việc giá bạc vẫn có thể tiếp tục đối mặt với các đợt điều chỉnh nếu những yếu tố bất lợi từ kinh tế vĩ mô chưa được cải thiện.

Bất ổn địa chính trị và nhu cầu công nghiệp tạo lực đỡ cho bạc

Bên cạnh các yếu tố tài chính, thị trường bạc cũng chịu ảnh hưởng đáng kể từ những diễn biến địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông.

Những bất ổn này khiến tâm lý của nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn và tạo ra nhiều biến động trên thị trường hàng hóa nói chung.

Tuy nhiên, về dài hạn, Christopher Lewis vẫn đánh giá triển vọng của bạc khá tích cực.

Theo ông, nguồn cung bạc toàn cầu vẫn đang trong tình trạng thiếu hụt trong khi nhu cầu sử dụng kim loại này ngày càng tăng mạnh.

Bạc hiện đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, xe điện, hệ thống điện khí hóa, thiết bị điện tử và nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao.

Xu hướng chuyển đổi năng lượng sạch trên toàn cầu được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ bạc trong nhiều năm tới.

Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp giá bạc duy trì triển vọng tích cực trong trung và dài hạn, bất chấp những biến động ngắn hạn do chính sách tiền tệ.

Mốc 50 USD/ounce tiếp tục là ngưỡng hỗ trợ quan trọng

Xét trên phương diện phân tích kỹ thuật, Christopher Lewis cho rằng vùng 50 USD/ounce vẫn là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của thị trường.

Theo chuyên gia này, đây là mốc giá đã nhiều lần phát huy vai trò nâng đỡ trong quá khứ và có khả năng tiếp tục được kiểm định nếu áp lực bán gia tăng trong thời gian tới.

Nếu giá bạc giữ vững trên vùng hỗ trợ này, thị trường có thể hình thành nền giá mới trước khi xuất hiện động lực tăng mạnh hơn. Ngược lại, nếu mốc 50 USD/ounce bị phá vỡ, giá bạc có thể bước vào một nhịp điều chỉnh sâu hơn.

Trong bối cảnh hiện nay, giới đầu tư được khuyến nghị tiếp tục theo dõi sát các tín hiệu từ Fed, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ cũng như tình hình địa chính trị toàn cầu. Đây sẽ là những yếu tố quyết định xu hướng của giá bạc trong thời gian tới.

Mặc dù giá bạc hôm nay 22/7 đã phục hồi sau nhịp giảm trước đó, song phần lớn chuyên gia vẫn cho rằng thị trường chưa thực sự thoát khỏi áp lực. Triển vọng ngắn hạn vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến của chính sách tiền tệ Mỹ, trong khi xu hướng dài hạn tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp ngày càng tăng và tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường toàn cầu.