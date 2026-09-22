Trên thị trường quốc tế, giá bạc ở mức 66,53 USD/ounce, tăng 0,45 USD/ounce, trong khi diễn biến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn là yếu tố quan trọng chi phối thị trường.

Giá bạc hôm nay 22/9 trong nước: Phú Quý niêm yết 2,304 triệu đồng/lượng

Sáng 22/9, giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ở Hà Nội được niêm yết ở mức 2.235.000 đồng/lượng mua vào và 2.304.000 đồng/lượng bán ra. Như vậy, chênh lệch giữa giá mua và bán tại doanh nghiệp này là 69.000 đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 22/9: Bạc Phú Quý tăng, thị trường thế giới chịu sức ép từ Fed

Tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, bạc được niêm yết ở mức 1.974.000 đồng/lượng mua vào và 2.042.000 đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, tại TP.HCM, giá bạc hiện được giao dịch quanh 1.978.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 2.046.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Mặt bằng giá cho thấy sự khác biệt khá rõ giữa bạc Phú Quý và giá bạc khảo sát tại một số điểm giao dịch khác. Với cùng đơn vị tính, giá bán ra bạc Phú Quý cao hơn khoảng 262.000 đồng/lượng so với mức 2.042.000 đồng/lượng tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội.

Theo Báo Công Thương, mức giá bạc trong nước ngày 22/9 đồng loạt được ghi nhận trong bối cảnh giá bạc thế giới phục hồi. Nguồn này cũng ghi nhận giá bạc Phú Quý ở mức 2.235.000-2.304.000 đồng/lượng, trong khi bạc tại Hà Nội và TP.HCM có mặt bằng thấp hơn.

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Đáng chú ý, diễn biến giá bạc trong nước thời gian gần đây không hoàn toàn đồng nhất với giá bạc thế giới do còn chịu tác động của tỷ giá, chi phí chế tác, nguồn cung từng doanh nghiệp cũng như đặc điểm của từng sản phẩm bạc.

Vì vậy, người theo dõi giá bạc hôm nay 22/9 cần phân biệt giữa giá bạc nguyên liệu trên thị trường quốc tế và giá bạc vật chất được các doanh nghiệp trong nước niêm yết. Hai mức giá này có thể biến động cùng chiều nhưng biên độ không nhất thiết giống nhau.

Giá bạc hôm nay 22/9 trên thế giới tăng lên 66,53 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc được ghi nhận ở mức 66,53 USD/ounce, tăng 0,45 USD/ounce. Mức tăng này diễn ra sau khi kim loại quý chịu sức ép từ đồng USD mạnh và những thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Theo Reuters, trong phiên 21/9, giá bạc giảm 0,4%, xuống 65,99 USD/ounce, trong khi giá vàng giao ngay giảm 0,6%. Đồng USD mạnh lên sau quyết định tăng lãi suất của Fed là một trong những yếu tố gây sức ép đối với kim loại quý.

Dữ liệu thị trường cũng cho thấy bạc đã trải qua một giai đoạn biến động đáng kể trong tháng 9. Theo dữ liệu giá XAG/USD, giá đóng cửa bạc ngày 18/9 ở mức khoảng 66,35 USD/ounce, sau khi có thời điểm trong phiên tiến lên vùng cao hơn.

Điểm đáng chú ý là thị trường bạc hiện phải cân bằng giữa hai nhóm yếu tố trái chiều.

Một mặt, giá dầu hạ nhiệt có thể giúp giảm bớt áp lực lạm phát trong ngắn hạn. Khi chi phí năng lượng giảm, kỳ vọng về lạm phát có thể dịu xuống, qua đó tạo điều kiện để thị trường kim loại quý nhận được một phần hỗ trợ.

Diễn biến trên đã xuất hiện trong các phiên gần đây. Reuters cho biết giá dầu Mỹ và dầu Brent giảm mạnh trong phiên 21/9 trong bối cảnh thị trường kỳ vọng vào khả năng có những diễn biến ngoại giao mới liên quan tới xung đột tại Trung Đông. Brent có thời điểm giảm 3,62%, xuống 100,11 USD/thùng, trong khi dầu thô Mỹ giảm 4,86%, xuống 95,43 USD/thùng.

Tuy nhiên, mặt khác, đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn là lực cản đáng kể đối với bạc. Khi lợi suất trái phiếu tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ những tài sản không trả lãi như vàng và bạc cũng tăng theo.

Diễn biến này đặc biệt đáng chú ý sau cuộc họp chính sách tháng 9 của Fed.

Fed tăng lãi suất, triển vọng giá bạc vẫn phụ thuộc chính sách tiền tệ Mỹ

Ngày 16/9, Fed đã tăng lãi suất quỹ liên bang thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa phạm vi mục tiêu lên 3,75-4%. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của Fed trong 3 năm. Reuters cho biết quyết định này đi kèm tín hiệu về khả năng tiếp tục tăng chi phí đi vay trong những tháng tới.

Các dự báo mới của Fed cũng cho thấy 16/18 quan chức dự báo ít nhất một lần tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong năm 2026. Điều này cho thấy chính sách tiền tệ Mỹ đang chuyển sang trạng thái thắt chặt hơn trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn được Fed quan tâm.

Sau quyết định của Fed, đồng USD đã tăng mạnh. Reuters ghi nhận đồng bạc xanh tăng sau thông báo tăng lãi suất và tín hiệu tiếp tục thắt chặt chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ.

Đối với thị trường bạc, đây là yếu tố cần đặc biệt lưu ý. Khác với tiền gửi hay trái phiếu, bạc không tạo ra dòng tiền lãi định kỳ. Khi lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng, nhà đầu tư có thể cân nhắc lại việc phân bổ vốn vào các tài sản không sinh lãi.

Tuy nhiên, tác động của lãi suất đối với bạc không hoàn toàn một chiều. Bạc vừa có đặc tính của kim loại quý, vừa được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp. Vì vậy, triển vọng nhu cầu sản xuất, đặc biệt từ các lĩnh vực sử dụng bạc, cũng có thể ảnh hưởng tới giá.

Ở thời điểm hiện tại, các tín hiệu từ kinh tế Mỹ tiếp tục là yếu tố mà thị trường bạc cần theo dõi. Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem ngày 21/9 cho rằng có thể cần thêm các đợt tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Ông dẫn mức tăng của chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) ở mức 3,7% trong tháng 7, cao hơn đáng kể mục tiêu 2% của Fed.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cũng cho rằng lạm phát vẫn cao trên nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ, không chỉ tập trung ở năng lượng. Ông ủng hộ quyết định nâng lãi suất gần đây của Fed và nhấn mạnh mục tiêu đưa lạm phát trở lại mức 2%.

Những phát biểu này cho thấy thị trường chưa thể hoàn toàn loại bỏ khả năng chính sách tiền tệ Mỹ tiếp tục duy trì trạng thái thắt chặt. Điều này có thể khiến giá bạc hôm nay 22/9 và các phiên tới tiếp tục phản ứng nhạy với từng dữ liệu kinh tế mới của Mỹ.

Ở chiều ngược lại, giá dầu đang có dấu hiệu hạ nhiệt so với những phiên tăng mạnh trước đó. Reuters ngày 22/9 cho biết giá dầu tăng nhẹ trở lại trong bối cảnh thị trường chờ đợi những diễn biến liên quan tới khả năng đàm phán Mỹ-Iran, sau khi trước đó giá dầu đã giảm đáng kể.

Như vậy, thị trường bạc đang đứng giữa nhiều lực tác động. Giá năng lượng giảm có thể giúp giảm áp lực lạm phát, trong khi USD mạnh và lợi suất trái phiếu cao lại gây sức ép lên kim loại quý. Cùng với đó, định hướng lãi suất của Fed tiếp tục là biến số quan trọng đối với kỳ vọng của giới đầu tư.

Với thị trường trong nước, giá bạc hôm nay 22/9 đang duy trì ở mức tương đối cao so với nhiều giai đoạn trước. Giá bạc Phú Quý bán ra 2.304.000 đồng/lượng, trong khi giá khảo sát tại Hà Nội và TP.HCM lần lượt ở mức 2.042.000 đồng/lượng và 2.046.000 đồng/lượng.

Trong những phiên tiếp theo, diễn biến của USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, giá dầu và các phát biểu mới từ quan chức Fed sẽ tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý đối với thị trường bạc. Đặc biệt, nếu kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo gia tăng, kim loại quý có thể tiếp tục chịu sức ép; ngược lại, những tín hiệu cho thấy áp lực lạm phát hạ nhiệt và lợi suất giảm có thể tạo thêm dư địa cho bạc phục hồi.