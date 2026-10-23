Giá bạc hôm nay 23/10 trong nước giảm, Phú Quý bán ra dưới 2 triệu đồng/lượng

Thị trường bạc trong nước ngày 23/10 ghi nhận mức giá niêm yết khác nhau giữa các đơn vị kinh doanh. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 1,913 triệu đồng/lượng mua vào và 1,972 triệu đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

Như vậy, giá bạc bán ra tại Phú Quý đã lùi xuống dưới ngưỡng 2 triệu đồng/lượng. Diễn biến này cho thấy thị trường bạc đang chịu sức ép đáng kể trong bối cảnh giá kim loại quý trên thị trường quốc tế suy yếu.

Giá bạc hôm nay 23/10: Bạc thế giới giảm, Phú Quý lùi sâu dưới 2 triệu đồng/lượng

Theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1,706 triệu đồng/lượng mua vào và 1,773 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP.HCM, giá bạc được giao dịch ở mức 1,710 triệu đồng/lượng mua vào và 1,777 triệu đồng/lượng bán ra.

So với mặt bằng giá tại Phú Quý, mức niêm yết tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội và TP.HCM thấp hơn đáng kể. Điều này cho thấy người mua bạc cần theo dõi bảng giá của từng doanh nghiệp, đồng thời xem xét chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra trước khi quyết định giao dịch.



Đáng chú ý, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại Phú Quý là 59.000 đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội là 67.000 đồng/lượng, còn tại TP.HCM là 67.000 đồng/lượng.

Khoảng chênh lệch này là yếu tố nhà đầu tư cần cân nhắc, nhất là khi giá bạc biến động mạnh trong thời gian ngắn. Nếu mua bạc ở mức giá bán ra rồi bán lại ngay theo giá mua vào, người giao dịch sẽ chịu khoản chênh lệch ban đầu trước khi tính đến biến động giá thị trường.

Giá bạc hôm nay 23/10 trên thế giới giảm về 56,73 USD/ounce, lạm phát Mỹ gây sức ép

Trên thị trường quốc tế, giá bạc thế giới được ghi nhận ở mức 56,73 USD/ounce, giảm 0,76 USD/ounce. Áp lực bán xuất hiện trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ và khả năng nhu cầu công nghiệp phục hồi.

Một trong những yếu tố quan trọng tác động đến giá bạc là diễn biến lạm phát tại Mỹ. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2026 tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng theo tháng cao hơn mức 0,4% ghi nhận trong tháng 8, cho thấy áp lực giá cả vẫn hiện hữu. https://www.bls.gov/news.release/archives/cpi_10142026.htm

Lạm phát duy trì ở mức cao khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thêm lý do để thận trọng khi cân nhắc nới lỏng chính sách tiền tệ. Nếu áp lực giá cả chưa giảm đủ nhanh, cơ quan này có thể tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn dự kiến.

Đối với bạc, đây là yếu tố bất lợi bởi kim loại quý này không tạo ra dòng tiền hay lợi suất định kỳ như các tài sản sinh lãi. Khi lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc có thể gia tăng, khiến một bộ phận nhà đầu tư chuyển sang các tài sản khác.

Bên cạnh đó, đồng USD mạnh lên thường gây sức ép lên giá kim loại quý được định giá bằng đồng tiền này. Khi USD tăng giá, bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, qua đó có thể ảnh hưởng đến sức mua trên thị trường quốc tế.

Diễn biến trên thị trường hợp đồng tương lai cũng phản ánh áp lực giảm giá đáng chú ý. Theo thông tin thị trường được Wall Street Journal đăng tải ngày 22/10, hợp đồng tương lai bạc đã giảm 4,63% trong phiên, xuống 54,764 USD/ounce. Bài viết cho biết lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, đồng USD mạnh và lo ngại lạm phát là những yếu tố gây sức ép lên kim loại quý. https://www.wsj.com/finance/commodities-futures/silver-futures-fall-to-lowest-this-year-as-oil-prices-fuel-inflation-risks-f013e561

Cần lưu ý, mức giá hợp đồng tương lai và giá bạc giao ngay có thể khác nhau do thời điểm ghi nhận, loại hợp đồng và điều kiện giao dịch. Vì vậy, các mức giá này không nên được so sánh trực tiếp như thể chúng là cùng một chỉ số.

Với thị trường bạc, triển vọng lãi suất vẫn là biến số có ảnh hưởng lớn. Nếu Fed phát đi tín hiệu tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, giá bạc có thể đối mặt với áp lực giảm thêm. Ngược lại, những dấu hiệu cho thấy lạm phát hạ nhiệt hoặc thị trường lao động suy yếu có thể làm giảm kỳ vọng thắt chặt, tạo điều kiện cho giá bạc phục hồi.

Nhu cầu công nghiệp và triển vọng giá bạc trong thời gian tới

Không giống vàng, bạc vừa được xem là kim loại quý phục vụ đầu tư, vừa là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp. Bạc được sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, linh kiện điện, tấm quang điện và nhiều ứng dụng công nghệ khác. Do đó, giá bạc không chỉ chịu tác động từ đồng USD và chính sách tiền tệ mà còn phụ thuộc vào triển vọng sản xuất toàn cầu.

Khi hoạt động kinh tế suy yếu, nhu cầu đối với hàng hóa công nghiệp có thể giảm, kéo theo lo ngại về lượng bạc tiêu thụ trong các lĩnh vực sử dụng kim loại này. Nếu doanh nghiệp cắt giảm sản xuất hoặc trì hoãn đầu tư, kỳ vọng về nhu cầu bạc cũng có thể bị điều chỉnh theo hướng tiêu cực.

Đây là điểm khiến bạc có thể biến động khác với vàng trong một số giai đoạn. Trong khi vàng thường được chú ý như tài sản trú ẩn trước những bất ổn kinh tế và tài chính, bạc còn nhạy cảm với triển vọng tăng trưởng và chu kỳ công nghiệp. Vì thế, ngay cả khi nhu cầu nắm giữ kim loại quý tăng lên, bạc vẫn có thể chịu sức ép nếu triển vọng sản xuất và tiêu thụ công nghiệp không thuận lợi.

Trong thời gian tới, nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi các số liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ tháng 10. Những dữ liệu này có thể cung cấp thêm thông tin về sức khỏe thị trường lao động và hoạt động sản xuất, từ đó ảnh hưởng đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Nếu các chỉ báo kinh tế yếu hơn dự kiến, thị trường có thể gia tăng kỳ vọng Fed sẽ thận trọng hơn với việc duy trì lãi suất cao. Kịch bản này có khả năng hỗ trợ giá bạc phục hồi, nhất là khi đồng USD và lợi suất trái phiếu giảm nhiệt.

Ngược lại, nếu lạm phát tiếp tục dai dẳng, hoạt động kinh tế vẫn đủ mạnh để duy trì áp lực giá cả và Fed phát tín hiệu cứng rắn, bạc có thể tiếp tục gặp khó khăn. Khi đó, nguy cơ giá bạc kiểm tra những vùng hỗ trợ thấp hơn sẽ gia tăng, đặc biệt nếu nhu cầu công nghiệp không có dấu hiệu cải thiện.

Với thị trường trong nước, giá bạc ngày 23/10 tại Phú Quý đã xuống dưới 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tuy nhiên, mức giá cụ thể tại từng doanh nghiệp vẫn có sự khác biệt, do đó nhà đầu tư cần đối chiếu bảng giá thực tế trước khi giao dịch.

Trong bối cảnh thị trường biến động, việc mua bạc chỉ dựa trên kỳ vọng giá đã giảm sâu có thể tiềm ẩn rủi ro. Nhà đầu tư nên theo dõi đồng thời giá bạc thế giới, diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, các thông tin mới về Fed và nhu cầu công nghiệp để đánh giá xu hướng.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 23/10 đang chịu sức ép từ nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là lạm phát Mỹ tăng trở lại, triển vọng lãi suất cao và những lo ngại về nhu cầu công nghiệp. Khả năng phục hồi của bạc trong thời gian tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào các dữ liệu kinh tế mới và tín hiệu chính sách tiền tệ. Thị trường vẫn có cơ hội hồi phục nếu kỳ vọng lãi suất dịu xuống, nhưng rủi ro giảm giá chưa thể xem nhẹ khi các lực cản hiện tại vẫn còn hiện hữu.