Giá bạc hôm nay 23/6 trong nước tăng mạnh

Giá bạc hôm nay 23/6 tiếp tục chứng kiến những diễn biến tích cực sau phiên giao dịch ngày 22/6. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn đã điều chỉnh giá bán theo hướng tăng, phản ánh xu hướng phục hồi của thị trường kim loại quý thế giới.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/6, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng ở mức 2,52 - 2,598 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 33.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với đầu phiên.

Giá bạc hôm nay 23/6: Bật tăng mạnh, thị trường đón tín hiệu mới từ Mỹ và Trung Quốc

Đáng chú ý, bạc thỏi loại 1kg của SBJ ghi nhận mức tăng mạnh nhất thị trường khi được giao dịch ở mức 67,2 - 69,28 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), tăng tới 880.000 đồng/kg ở cả hai chiều. Đây là mức điều chỉnh đáng kể trong bối cảnh thị trường bạc trong nước thời gian gần đây liên tục biến động theo xu hướng của giá bạc quốc tế.

Tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng được điều chỉnh lên mức 2,505 - 2,583 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng từ 7.000 - 8.000 đồng/lượng. Trong khi đó, bạc thỏi được niêm yết ở mức 66,8 - 68,88 triệu đồng/kg, tăng từ 190.000 - 210.000 đồng/kg.

Trái ngược với xu hướng tăng của phần lớn doanh nghiệp, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý lại điều chỉnh giảm nhẹ giá bạc. Theo đó, bạc miếng và bạc thỏi được niêm yết lần lượt ở mức 2,518 - 2,596 triệu đồng/lượng và 67,146 - 69,226 triệu đồng/kg. So với phiên trước, các mức giá này giảm nhẹ 1.000 đồng/lượng và 24.000 đồng/kg.

Nhìn chung, mặt bằng giá bạc trong nước vẫn duy trì ở vùng cao nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Động lực chính đến từ đà tăng của thị trường bạc thế giới cũng như kỳ vọng nguồn cung tiếp tục thắt chặt trong thời gian tới.

Giá bạc hôm nay 23/6 trên thế giới tăng gần 2%

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 23/6 ghi nhận diễn biến khởi sắc.

Lúc 22 giờ ngày 22/6 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay dao động quanh mức 65,96 - 66,21 USD/ounce, tăng 1,24 USD/ounce so với thời điểm mở cửa phiên giao dịch. Mức tăng tương đương 1,92%, đánh dấu phiên phục hồi mạnh sau những ngày điều chỉnh trước đó.

Theo các chuyên gia thị trường, nguyên nhân quan trọng giúp giá bạc tăng trở lại là việc căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt.

Các báo cáo mới nhất cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí về lộ trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình cuối cùng trong vòng 60 ngày. Thông tin này giúp giảm đáng kể tâm lý lo ngại của giới đầu tư về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trước đó, thị trường từng bị ảnh hưởng bởi những tuyên bố cứng rắn liên quan đến cuộc xung đột tại Lebanon cũng như khả năng Iran đóng cửa Eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy hàng triệu thùng dầu thô vẫn tiếp tục được vận chuyển qua khu vực này trong suốt cuối tuần qua. Đồng thời, nhiều quốc gia sản xuất dầu lớn trong khu vực cũng đang chuẩn bị gia tăng sản lượng, góp phần làm giảm áp lực lên thị trường năng lượng.

Diễn biến này khiến dòng tiền quay trở lại các tài sản kim loại quý, trong đó bạc là một trong những mặt hàng được hưởng lợi rõ nét nhất.

Nhà đầu tư chờ dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường bạc hiện cũng đang hướng sự chú ý tới chỉ số PCE của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này.

PCE là thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đặc biệt quan tâm khi hoạch định chính sách tiền tệ. Kết quả của báo cáo này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng lãi suất trong thời gian tới.

Tuần trước, Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản nhưng duy trì quan điểm tương đối cứng rắn. Theo cập nhật mới nhất, có tới 9 trong số 19 nhà hoạch định chính sách của Fed dự báo sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất trong năm nay.

Hiện thị trường đang ngày càng gia tăng kỳ vọng về khả năng Fed thực hiện đợt tăng lãi suất tiếp theo ngay trong tháng 9.

Thông thường, lãi suất cao sẽ tạo áp lực đối với các kim loại quý không sinh lãi như vàng và bạc. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn cung bạc toàn cầu đang ngày càng khan hiếm, nhiều chuyên gia nhận định sức ép này có thể không quá lớn như các chu kỳ trước.

Thị trường bạc toàn cầu tiếp tục đối mặt nguy cơ thiếu hụt nguồn cung

Một trong những yếu tố đang hỗ trợ dài hạn cho giá bạc là tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài.

Theo Khảo sát Bạc Thế giới 2026 của Viện Bạc, thị trường dự kiến thiếu hụt khoảng 46,3 triệu ounce bạc trong năm nay. Nếu dự báo này trở thành hiện thực, đây sẽ là năm thứ sáu liên tiếp thị trường bạc toàn cầu rơi vào trạng thái cung không đủ cầu kể từ năm 2021.

Các chuyên gia cho rằng sự thiếu hụt kéo dài đang khiến lượng bạc lưu kho trên toàn cầu giảm đáng kể so với cách đây 5 năm.

Điều đáng lưu ý là khoảng 75% sản lượng bạc thế giới được khai thác như một sản phẩm phụ từ các mỏ đồng, chì, kẽm và vàng. Điều này đồng nghĩa nguồn cung bạc không thể nhanh chóng gia tăng chỉ vì giá bạc tăng cao.

Nói cách khác, quyết định mở rộng sản xuất bạc phụ thuộc phần lớn vào hiệu quả kinh tế của những kim loại chính khác chứ không hoàn toàn dựa trên diễn biến của riêng thị trường bạc.

Ngay cả trong trường hợp giá bạc tiếp tục tăng mạnh và các doanh nghiệp muốn đầu tư thêm các mỏ bạc mới, quá trình từ thăm dò, cấp phép, huy động vốn, xây dựng cho đến đưa mỏ vào hoạt động thường kéo dài từ 5 đến 10 năm.

Đây là lý do nhiều tổ chức phân tích vẫn duy trì quan điểm lạc quan đối với triển vọng dài hạn của bạc.

Mỹ và Trung Quốc đồng loạt siết quản lý bạc

Năm 2026 đang chứng kiến những thay đổi lớn trong chính sách quản lý bạc của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tại Trung Quốc, cơ chế xuất khẩu bạc mới đã chính thức được áp dụng. Theo đó, chỉ những doanh nghiệp nằm trong danh sách trắng do cơ quan chức năng công bố mới được phép xuất khẩu bạc ra thị trường quốc tế.

Danh sách trắng giai đoạn 2026 - 2027 hiện bao gồm 44 doanh nghiệp được phê duyệt. Chính sách này giúp Bắc Kinh kiểm soát chặt hơn dòng chảy bạc ra nước ngoài trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu đang chịu nhiều áp lực.

Trong khi đó, Mỹ đã chính thức đưa bạc vào danh sách khoáng sản quan trọng từ cuối năm 2025.

Động thái này cho phép Chính phủ Mỹ tăng cường các biện pháp hỗ trợ chuỗi cung ứng, tích trữ chiến lược và kiểm soát thương mại đối với bạc.

Theo giới phân tích, việc cả Mỹ và Trung Quốc cùng xem bạc là loại khoáng sản có ý nghĩa chiến lược đã tạo nên một bối cảnh hoàn toàn mới cho thị trường.

Các chính sách riêng biệt của hai quốc gia lớn nhất thế giới đang làm giảm khả năng lưu thông tự do của bạc trên thị trường quốc tế. Điều này có thể khiến nguồn cung ngày càng thắt chặt hơn trong những năm tới, qua đó tạo thêm động lực hỗ trợ giá bạc.

Dự báo giá bạc thời gian tới

Với việc giá bạc thế giới đã quay trở lại vùng 66 USD/ounce, giới đầu tư đang kỳ vọng kim loại quý này sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, diễn biến của chỉ số PCE và chính sách lãi suất của Fed vẫn sẽ là những yếu tố quyết định xu hướng tiếp theo của thị trường.

Trong dài hạn, tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài, nhu cầu bạc phục vụ sản xuất công nghiệp ngày càng tăng cùng các chính sách kiểm soát nguồn cung từ Mỹ và Trung Quốc được xem là những động lực quan trọng hỗ trợ giá bạc.

Trong bối cảnh đó, giá bạc hôm nay 23/6 đang cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực và tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường kim loại quý.

