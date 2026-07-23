Giá bạc hôm nay 23/7 trong nước tăng ổn định

Khảo sát thị trường sáng 23/7 cho thấy giá bạc trong nước duy trì xu hướng phục hồi cùng diễn biến tích cực của thị trường quốc tế.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay được niêm yết ở mức 2.231.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.288.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Giá bạc hôm nay 23/7: Bật tăng trở lại, thị trường chờ tín hiệu mới từ Fed

Trong khi đó, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được giao dịch ở mức 1.957.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.991.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP.HCM, giá bạc được niêm yết ở mức 1.959.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.004.000 đồng/lượng (bán ra).

Đối với bạc giao dịch theo ounce, giá bạc thế giới quy đổi hiện ở mức 1.575.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.581.000 đồng/ounce (bán ra).

Mặt bằng giá bạc trong nước tiếp tục bám sát diễn biến của thị trường quốc tế. Sau chuỗi phiên điều chỉnh, lực cầu đã dần cải thiện khi tâm lý nhà đầu tư trở nên tích cực hơn trước những tín hiệu mới từ nền kinh tế Mỹ. Tuy vậy, mức tăng vẫn tương đối thận trọng do giới đầu tư chưa vội mở rộng vị thế trước thời điểm Fed công bố các tín hiệu chính sách quan trọng.

Giá bạc hôm nay 23/7 trên thế giới hôm nay tăng gần 0,4 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay được niêm yết ở mức 59,15 USD/ounce, tăng 0,39 USD/ounce so với phiên trước.

Diễn biến này đánh dấu sự phục hồi của kim loại quý sau giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn. Động lực tăng chủ yếu đến từ việc thị trường đánh giá lại triển vọng lãi suất của Mỹ, trong bối cảnh nhiều số liệu kinh tế gần đây cho thấy áp lực lạm phát đang dần hạ nhiệt.

Những tín hiệu tích cực này đã làm giảm phần nào kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ quá cứng rắn trong thời gian dài. Khi kỳ vọng lãi suất giảm, chi phí cơ hội nắm giữ các tài sản không sinh lãi như bạc cũng giảm theo, qua đó thúc đẩy nhu cầu đầu tư đối với kim loại quý.

Bên cạnh đó, hoạt động mua bù trạng thái của các nhà đầu tư từng đặt cược vào xu hướng giảm giá cũng góp phần hỗ trợ thị trường. Sau nhiều phiên bán mạnh trước đó, việc đóng các vị thế bán khống đã tạo thêm lực cầu kỹ thuật, giúp giá bạc lấy lại đà tăng.

Ngoài yếu tố chính sách tiền tệ, đồng USD cũng đang có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi tăng mạnh trong thời gian qua. Đồng bạc xanh suy yếu thường tạo điều kiện thuận lợi cho giá bạc và các kim loại quý khác, bởi giúp mặt hàng này trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác.

Triển vọng giá bạc vẫn phụ thuộc vào chính sách của Fed

Mặc dù đã phục hồi, các chuyên gia cho rằng triển vọng ngắn hạn của giá bạc vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.

Hiện thị trường vẫn tập trung theo dõi sát các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là những chỉ số liên quan đến lạm phát, thị trường lao động và tăng trưởng kinh tế. Đây sẽ là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định điều hành lãi suất của Fed trong các cuộc họp sắp tới.

Nếu các số liệu tiếp tục cho thấy lạm phát giảm về gần mục tiêu của Fed, kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ được củng cố, qua đó tạo thêm động lực cho giá bạc. Ngược lại, nếu lạm phát bất ngờ tăng trở lại hoặc nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng quá mạnh, Fed có thể duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn dự kiến, gây áp lực lên nhóm kim loại quý.

Một yếu tố khác cũng cần được lưu ý là diễn biến của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Khi lợi suất tăng, dòng tiền thường có xu hướng chuyển sang các tài sản có thu nhập cố định, làm giảm sức hấp dẫn của bạc. Ngược lại, lợi suất hạ nhiệt sẽ tạo điều kiện thuận lợi để dòng vốn quay trở lại thị trường kim loại quý.

Ngoài ra, nhu cầu bạc trong lĩnh vực công nghiệp vẫn được đánh giá là yếu tố hỗ trợ dài hạn. Bạc là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, thiết bị điện tử, ô tô điện và nhiều ngành công nghệ cao. Quá trình chuyển đổi năng lượng trên toàn cầu tiếp tục được kỳ vọng sẽ duy trì nhu cầu tiêu thụ bạc ở mức cao trong những năm tới.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, biến động giá vẫn sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố tài chính, đặc biệt là chính sách tiền tệ của Mỹ và diễn biến của đồng USD.

Nhà đầu tư nên theo dõi sát các tín hiệu kinh tế

Trong bối cảnh thị trường đang chờ đợi thêm những thông điệp rõ ràng từ Fed, giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng với các quyết định giao dịch ngắn hạn.

Việc giá bạc phục hồi cho thấy tâm lý thị trường đã được cải thiện, song xu hướng tăng vẫn cần thêm các yếu tố xác nhận để trở nên bền vững. Các báo cáo kinh tế sắp công bố của Mỹ, đặc biệt là dữ liệu lạm phát và việc làm, sẽ tiếp tục đóng vai trò là "kim chỉ nam" đối với diễn biến của bạc trong thời gian tới.

Về dài hạn, triển vọng của bạc vẫn được đánh giá tích cực nhờ vai trò ngày càng lớn trong các ngành công nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, giá bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động theo kỳ vọng của thị trường về lộ trình điều hành lãi suất của Fed.

Với diễn biến hiện tại, giá bạc hôm nay 23/7 đã ghi nhận tín hiệu phục hồi đáng chú ý sau giai đoạn điều chỉnh. Dù vậy, khả năng duy trì đà tăng hay không sẽ phụ thuộc đáng kể vào các thông tin kinh tế vĩ mô của Mỹ cũng như định hướng chính sách tiền tệ mà Fed phát đi trong thời gian tới.