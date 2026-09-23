Giá bạc hôm nay 23/9 trong nước duy trì ở mức cao

Giá bạc hôm nay 23/9 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2.224.000 đồng/lượng mua vào và 2.293.000 đồng/lượng bán ra tại Hà Nội. So với những phiên gần đây, mặt bằng giá bạc Phú Quý vẫn duy trì trên ngưỡng 2,2 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 23/9: Bạc thế giới giảm, nhà đầu tư theo dõi sát Fed và USD

Theo bảng giá được Phú Quý công bố, bạc miếng Phú Quý 999, bạc thỏi Phú Quý 999 loại 5 lượng và 10 lượng có cùng mức giá mua vào 2.224.000 đồng/lượng và bán ra 2.293.000 đồng/lượng. Bảng giá của doanh nghiệp cũng cho thấy bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 có giá bán ra cao hơn đáng kể, do đặc thù sản phẩm và chi phí chế tác.

Tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1.952.000 đồng/lượng mua vào và 2.019.000 đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, tại TP.HCM, giá bạc ở mức 1.955.000 đồng/lượng mua vào và 2.023.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, mức giá giữa bạc Phú Quý và mặt bằng bạc tại các điểm giao dịch khác vẫn có sự chênh lệch tương đối rõ. Với cùng đơn vị lượng, giá bán bạc Phú Quý đang cao hơn khoảng 274.000 đồng/lượng so với mức phổ biến tại Hà Nội và khoảng 270.000 đồng/lượng so với mặt bằng tại TP.HCM.

Khoảng cách này cho thấy người mua bạc vật chất không chỉ chịu tác động từ giá bạc thế giới mà còn phải tính đến thương hiệu, chi phí gia công, cung cầu trong nước, thuế và các khoản chi phí liên quan. Phú Quý cũng lưu ý trên bảng giá rằng giá bạc quy đổi và giá sản phẩm thực tế có thể chịu tác động của thuế GTGT, thuế nhập khẩu, phí premium, vận chuyển và bảo hiểm.

Giá bạc hôm nay 23/9 trên thế giới giảm về 66 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc thế giới hiện ở mức 66,00 USD/ounce, giảm 0,53 USD/ounce.

Diễn biến này phù hợp với xu hướng điều chỉnh của bạc trong phiên trước. Dữ liệu Kitco trong ngày 22/9 cho thấy giá bạc giao ngay có thời điểm dao động quanh vùng 65-66 USD/ounce và liên tục biến động trong phiên. Kitco ghi nhận giá bạc tại một số thời điểm giảm so với phiên trước, trong đó giá bid có lúc xuống dưới 65 USD/ounce.

Sự suy yếu của bạc diễn ra sau khi kim loại quý này tăng trong phiên đầu tuần. Khi giá đã trải qua những nhịp biến động mạnh, việc nhà đầu tư chốt lời hoặc điều chỉnh vị thế có thể khiến giá bạc nhạy cảm hơn trước những thay đổi của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Đáng chú ý, bạc vừa mang đặc điểm của kim loại quý, vừa có vai trò quan trọng trong công nghiệp. Vì vậy, diễn biến của bạc thường chịu ảnh hưởng đồng thời từ nhu cầu trú ẩn, kỳ vọng lãi suất, đồng USD và triển vọng hoạt động kinh tế toàn cầu.

USD và chính sách Fed tiếp tục là tâm điểm

Một trong những yếu tố quan trọng đối với giá bạc hôm nay là diễn biến đồng USD.

Theo Reuters, ngày 22/9, chỉ số USD tăng nhẹ 0,06% lên 100,48, sau khi có thời điểm chạm 100,66 - mức cao nhất trong khoảng hai tháng. Thị trường ngoại hối khi đó tập trung đánh giá tác động của giá dầu giảm và triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đồng USD mạnh thường tạo sức ép nhất định lên giá các hàng hóa được định giá bằng USD, trong đó có bạc. Khi USD tăng giá, bạc trở nên đắt hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó có thể ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư.

Trong khi đó, Fed vừa có một động thái đáng chú ý về lãi suất. Ngày 16/9, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) quyết định nâng biên độ mục tiêu lãi suất quỹ liên bang thêm 0,25 điểm phần trăm, lên 3,75-4%. Fed cho biết hoạt động kinh tế Mỹ vẫn mở rộng với tốc độ vững chắc, trong khi lạm phát vẫn ở mức cao và việc điều chỉnh chính sách nhằm hỗ trợ đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Theo dữ liệu của Fed, lãi suất quỹ liên bang hiệu lực đã tăng lên 3,88% trong các ngày 17 và 18/9, so với 3,63% trong những ngày trước đó.

Sau quyết định của Fed, những phát biểu tiếp theo của các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục được thị trường theo dõi. Reuters dẫn phát biểu ngày 22/9 của Chủ tịch Fed Richmond Tom Barkin cho biết lạm phát vẫn là mối quan tâm quan trọng của Fed và áp lực giá không chỉ đến từ năng lượng hay thuế quan mà còn liên quan tới nhu cầu tiêu dùng và hoạt động kinh tế.

Điều này khiến triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ trở thành biến số quan trọng đối với kim loại quý. Nếu thị trường tiếp tục nâng kỳ vọng về một chính sách tiền tệ thắt chặt hơn hoặc lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn, sức hấp dẫn tương đối của các tài sản không sinh lãi như bạc có thể chịu sức ép.

Ngược lại, nếu dữ liệu kinh tế cho thấy tốc độ tăng trưởng giảm tốc và tạo dư địa để Fed điều chỉnh chính sách theo hướng mềm hơn, kim loại quý có thể được hỗ trợ.

Giá dầu, Trung Đông và loạt dữ liệu kinh tế Mỹ tác động đến bạc

Bên cạnh USD và Fed, diễn biến địa chính trị tiếp tục là một biến số lớn đối với giá bạc hôm nay 23/9.

Thị trường đang theo dõi những tín hiệu liên quan tới quan hệ Mỹ - Iran và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Reuters cho biết ngày 22/9, giá dầu có thời điểm giảm hơn 2% xuống mức thấp nhất trong hai tuần sau những thông tin cho rằng Iran có thể mở lại eo biển Hormuz và xuất hiện khả năng nối lại các cuộc tiếp xúc với Mỹ.

Tuy nhiên, diễn biến địa chính trị vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Reuters cũng đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng một thỏa thuận hòa bình với Iran có thể chỉ diễn ra sau cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào tháng 11, trong khi Iran phát đi tín hiệu sẵn sàng đối thoại nếu Mỹ giảm áp lực quân sự và dỡ bỏ phong tỏa.

Việc giá dầu hạ nhiệt nếu được duy trì có thể góp phần giảm áp lực lạm phát từ năng lượng. Điều này có ý nghĩa đối với kỳ vọng chính sách tiền tệ, bởi lạm phát là một trong những biến số Fed đặc biệt quan tâm khi quyết định lãi suất.

Tuy nhiên, S&P Global mới đây lưu ý giá năng lượng vẫn là một rủi ro đáng kể đối với triển vọng kinh tế. Trong báo cáo triển vọng tháng 9, S&P Global cho biết giá dầu Brent đã trở lại trên 100 USD/thùng và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở quanh 5%. S&P Global đồng thời dự kiến dữ liệu PMI sơ bộ tháng 9 được công bố ngày 23/9 sẽ cung cấp thêm tín hiệu về tình trạng tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu.

Vì vậy, giới đầu tư bạc trong những phiên tới sẽ không chỉ nhìn vào biến động giá kim loại quý mà còn theo dõi sát các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là PMI, tâm lý người tiêu dùng và các phát biểu mới của quan chức Fed.

Những dữ liệu này có thể tác động tới kỳ vọng về lãi suất, đồng USD và lợi suất trái phiếu - ba yếu tố có khả năng truyền dẫn trực tiếp tới thị trường bạc.

Ở thời điểm hiện tại, giá bạc hôm nay 23/9 đang đứng trước sự giằng co giữa các lực tác động trái chiều. Một mặt, bất ổn địa chính trị và nhu cầu tìm kiếm tài sản kim loại quý có thể hỗ trợ bạc. Mặt khác, đồng USD vẫn ở vùng cao, trong khi lập trường chính sách tiền tệ của Fed chưa cho thấy sự nới lỏng rõ rệt, tạo sức ép lên giá.

Do đó, diễn biến của bạc trong ngắn hạn nhiều khả năng tiếp tục phụ thuộc vào ba nhóm yếu tố chính: đồng USD, triển vọng lãi suất Mỹ và tình hình địa chính trị, bên cạnh các dữ liệu mới về tăng trưởng và lạm phát.

Đối với thị trường trong nước, mức giá trên 2,2 triệu đồng/lượng tại Phú Quý cho thấy bạc vật chất vẫn đang được giao dịch ở vùng giá cao. Tuy nhiên, giá bạc trong nước không nhất thiết biến động hoàn toàn giống giá bạc quốc tế bởi còn chịu ảnh hưởng của tỷ giá, nguồn cung, chi phí nhập khẩu, thuế, phí và chênh lệch giữa các thương hiệu.

Nhà đầu tư vì vậy cần phân biệt giữa giá bạc thế giới quy đổi và giá bạc vật chất trong nước khi theo dõi thị trường. Đặc biệt, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra cũng là yếu tố cần tính đến khi đánh giá hiệu quả giao dịch trong ngắn hạn.