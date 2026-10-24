Giá bạc hôm nay 24/10 trong nước: Phú Quý cao hơn thị trường

Thị trường bạc trong nước ngày 24/10 ghi nhận sự chênh lệch đáng kể giữa giá niêm yết tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và mức giá khảo sát tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội, TP.HCM. Diễn biến này cho thấy người mua cần cân nhắc kỹ địa điểm giao dịch, đặc biệt trong bối cảnh giá bạc thế giới đang đi xuống.

Giá bạc hôm nay 24/10: Bạc thế giới giảm sâu, Phú Quý bán ra gần 1,9 triệu đồng/lượng

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 1,842 triệu đồng/lượng mua vào và 1,899 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, khoảng cách giữa hai chiều mua và bán là 57.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc phổ biến ở mức 1,651 triệu đồng/lượng mua vào và 1,718 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP.HCM, giá bạc được niêm yết ở mức 1,655 triệu đồng/lượng mua vào và 1,722 triệu đồng/lượng bán ra.

So với mặt bằng khảo sát tại Hà Nội, giá bạc Phú Quý cao hơn 191.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 181.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Tại TP.HCM, mức chênh lệch tương ứng là 187.000 đồng/lượng và 177.000 đồng/lượng.



Mức chênh lệch trên là yếu tố đáng chú ý đối với người có nhu cầu mua bạc tích trữ. Tuy nhiên, để so sánh chính xác, người mua cần kiểm tra bạc có cùng hàm lượng, độ tinh khiết, trọng lượng và quy cách sản phẩm hay không. Giá bạc miếng, bạc thỏi hoặc sản phẩm chế tác có thể khác nhau do chi phí gia công, thương hiệu và chính sách thu mua.

Đối với nhà đầu tư ngắn hạn, chênh lệch mua - bán cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả giao dịch. Chẳng hạn, tại Phú Quý, người mua ở mức 1,899 triệu đồng/lượng nhưng nếu bán lại ngay theo giá mua vào 1,842 triệu đồng/lượng sẽ chịu khoản chênh lệch 57.000 đồng/lượng, chưa tính các chi phí khác nếu có.

Điều này đồng nghĩa giá bạc cần tăng đủ để bù đắp khoảng cách mua - bán thì nhà đầu tư mới có thể bắt đầu ghi nhận lợi nhuận. Trong giai đoạn thị trường biến động mạnh, việc mua đuổi theo giá hoặc giao dịch liên tục có thể làm gia tăng rủi ro.

Giá bạc hôm nay 24/10 trên thế giới giảm xuống 54,05 USD/ounce, chịu sức ép từ lạm phát và đồng USD

Trên thị trường quốc tế, giá bạc ngày 24/10 được ghi nhận ở mức 54,05 USD/ounce, giảm 2,68 USD/ounce so với mức tham chiếu trong số liệu cung cấp. Diễn biến này phản ánh áp lực đang gia tăng đối với nhóm kim loại quý khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng lãi suất, lạm phát và nhu cầu đối với các tài sản không sinh lãi.

Theo Reuters ngày 23/10, giá vàng thế giới giảm mạnh trong tuần khi giá năng lượng tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất trong thời gian tới. Bạc, bạch kim và palladium cũng đi xuống trong bối cảnh thị trường kim loại quý chịu áp lực bán. Reuters

Một trong những yếu tố đáng chú ý là nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Khi giá dầu tăng và duy trì ở mức cao, chi phí vận chuyển, sản xuất và nhiều loại hàng hóa có thể tăng theo. Nếu áp lực này khiến lạm phát kéo dài, các ngân hàng trung ương sẽ có ít dư địa hơn để nới lỏng chính sách tiền tệ.

Đối với bạc, tác động của lạm phát và lãi suất có phần phức tạp hơn so với vàng. Bạc vừa được sử dụng như một tài sản đầu tư, vừa là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt ở các lĩnh vực điện tử, năng lượng mặt trời và thiết bị điện.

Khi lãi suất duy trì ở mức cao, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc tăng lên do kim loại này không tạo ra dòng thu nhập định kỳ như tiền gửi hoặc một số tài sản sinh lời khác. Trong trường hợp lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên, sức hấp dẫn tương đối của bạc có thể suy giảm, khiến giá chịu thêm áp lực.

Bên cạnh đó, triển vọng nhu cầu công nghiệp cũng ảnh hưởng đến xu hướng của bạc. Nếu chi phí năng lượng cao kéo dài, hoạt động sản xuất và triển vọng tăng trưởng kinh tế có thể bị ảnh hưởng. Nhà đầu tư vì vậy không chỉ theo dõi nhu cầu trú ẩn mà còn cần đánh giá sức tiêu thụ bạc từ các ngành công nghiệp.

Theo thông tin thị trường được The Wall Street Journal đăng tải ngày 23/10, bạc giảm xuống mức đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 11/2025 trong phiên trước đó, khi giá năng lượng tăng và lo ngại về lãi suất gây sức ép lên kim loại quý. Những diễn biến này cho thấy bạc đang chịu tác động đồng thời từ chính sách tiền tệ và triển vọng nhu cầu. The Wall Street Journal

Với mức 54,05 USD/ounce, giá bạc quy đổi theo số liệu tham khảo tương đương khoảng 1,393-1,398 triệu đồng/ounce ở hai chiều mua vào và bán ra. Đây là mức quy đổi tham khảo, phụ thuộc vào tỷ giá và thời điểm cập nhật, không phải giá bán lẻ bạc vật chất tại Việt Nam. Giá trong nước còn chịu tác động của chi phí kinh doanh, nguồn cung, quy cách sản phẩm và chênh lệch mua - bán của từng đơn vị.

Fed họp cuối tháng 10: Thị trường chờ tín hiệu về lãi suất

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư trong những ngày tới là cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed diễn ra ngày 27-28/10. Theo lịch chính thức của ngân hàng trung ương Mỹ, đây là cuộc họp kéo dài hai ngày, với cuộc họp báo sau quyết định chính sách vào ngày 28/10. Fed

Trong bối cảnh áp lực lạm phát có nguy cơ gia tăng trở lại, thị trường quan tâm không chỉ đến quyết định lãi suất tại cuộc họp tháng 10 mà còn đến tín hiệu về chính sách trong tháng 12. Nếu Fed phát đi thông điệp cứng rắn, nhấn mạnh sự cần thiết phải kiểm soát lạm phát, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể được hỗ trợ, qua đó gây bất lợi cho giá bạc.

Theo Reuters ngày 23/10, thị trường nhìn chung kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 10, nhưng khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn được giới giao dịch quan tâm. Reuters dẫn mức xác suất khoảng 78% cho khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 tại thời điểm đưa tin. Đây là kỳ vọng của thị trường, không phải quyết định chính thức của Fed.

Trong khi đó, tài liệu tham khảo được cung cấp nêu xác suất Fed tiếp tục tăng lãi suất trước khi kết thúc năm ở mức 89%, theo công cụ CME FedWatch. Hai tỷ lệ này có thể khác nhau do thời điểm thống kê và cách xác định kỳ vọng của thị trường. Vì vậy, không nên xem bất kỳ tỷ lệ nào là kết quả đã được xác nhận.

Ở chiều ngược lại, nếu dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy lạm phát hạ nhiệt hoặc Fed phát tín hiệu có thể nới lỏng chính sách trong thời gian tới, giá bạc có cơ hội phục hồi. Tuy nhiên, mức độ phục hồi còn phụ thuộc vào diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu, nhu cầu công nghiệp và tâm lý trên thị trường tài chính.

Đối với thị trường bạc trong nước, biến động của giá thế giới không phải yếu tố duy nhất quyết định giá giao dịch. Tỷ giá USD/VND, nguồn cung bạc vật chất, chi phí phân phối và chính sách niêm yết của từng doanh nghiệp đều có thể khiến giá trong nước biến động khác với giá quốc tế.

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư cần theo dõi sát quyết định chính sách của Fed, dữ liệu lạm phát Mỹ và diễn biến giá năng lượng. Với người mua bạc tích trữ, việc so sánh giá tại nhiều đơn vị, kiểm tra điều kiện mua lại và tính toán chênh lệch mua - bán là cần thiết trước khi xuống tiền.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 24/10 đang chịu sức ép từ đà giảm của thị trường quốc tế và những lo ngại về khả năng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Trong bối cảnh giá biến động mạnh, nhà đầu tư nên thận trọng với các quyết định mua đuổi, đồng thời cân nhắc khả năng nắm giữ và mức độ chấp nhận rủi ro trước khi giao dịch.