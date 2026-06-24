Giá bạc hôm nay 24/6 trong nước giảm mạnh

Thị trường bạc trong nước ngày 24/6 tiếp tục chứng kiến một phiên giao dịch đầy áp lực khi các doanh nghiệp kinh doanh bạc đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá niêm yết theo đà lao dốc của thị trường quốc tế.

Giá bạc hôm nay 24/6 giảm mạnh, bạc trong nước đồng loạt lao dốc theo thế giới

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/6, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,391 - 2,469 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 75.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với đầu phiên.

Đối với bạc thỏi loại 1kg, SBJ đưa giá mua vào xuống còn 63,76 triệu đồng/kg và giá bán ra ở mức 65,84 triệu đồng/kg. So với phiên trước, mức giá này giảm tới 2 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và chiều bán.

Tương tự, Công ty CP Kim loại quý Ancarat cũng điều chỉnh mạnh giá bạc. Bạc miếng của doanh nghiệp hiện được giao dịch quanh ngưỡng 2,355 - 2,428 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm từ 91.000 - 94.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bạc thỏi 1kg của Ancarat giảm xuống còn 62,8 - 64,747 triệu đồng/kg, tương ứng mức giảm từ 2,427 - 2,506 triệu đồng/kg so với phiên trước.

Đáng chú ý nhất là diễn biến tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý. Doanh nghiệp này điều chỉnh giá bạc miếng và bạc thỏi xuống còn lần lượt 2,359 - 2,432 triệu đồng/lượng và 62,906 - 64,853 triệu đồng/kg.

So với phiên trước đó, giá bạc miếng Phú Quý giảm từ 94.000 - 97.000 đồng/lượng, còn bạc thỏi giảm từ 2,524 - 2,586 triệu đồng/kg. Đây cũng là thương hiệu ghi nhận mức giảm sâu nhất trên thị trường trong ngày.

Nhìn chung, thị trường bạc trong nước đang chịu tác động trực tiếp từ đà điều chỉnh mạnh của giá bạc thế giới. Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khiến lực cầu suy yếu, trong khi hoạt động chốt lời xuất hiện sau giai đoạn giá bạc tăng nóng trước đó.

Giá bạc hôm nay 24/6 trên thế giới mất gần 5%

Trên thị trường quốc tế, giá bạc tiếp tục lao dốc mạnh trong phiên giao dịch ngày 23/6.

Tại thời điểm 22h30 ngày 23/6 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay dao động trong khoảng 61,78 - 62,03 USD/ounce. So với thời điểm mở cửa, giá bạc đã giảm 3,19 USD/ounce, tương đương mức giảm 4,89%.

Đây là một trong những phiên giảm mạnh nhất của kim loại quý này trong nhiều tuần gần đây.

Theo giới phân tích, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thị trường ngày càng tin tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong những tháng tới nhằm kiểm soát lạm phát.

Kỳ vọng này khiến đồng USD duy trì sức mạnh, đồng thời làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

Đáng chú ý, cả Deutsche Bank và BofA Global Research đều đã cập nhật dự báo mới, trong đó bao gồm khả năng Fed sẽ thực hiện thêm một đợt tăng lãi suất vào tháng 9.

Hiện giới đầu tư đang tập trung theo dõi báo cáo PCE - chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân, được xem là thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Kết quả báo cáo sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Mỹ trong thời gian tới.

Triển vọng hòa bình Mỹ - Iran gây áp lực lên kim loại quý

Bên cạnh yếu tố lãi suất, thị trường bạc còn chịu ảnh hưởng bởi những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán liên quan đến Iran.

Washington vừa cấp cho Iran giấy phép kéo dài 60 ngày để bán dầu trên thị trường quốc tế. Động thái này làm gia tăng kỳ vọng rằng nguồn cung dầu toàn cầu sẽ nhanh chóng được cải thiện.

Hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz cũng đang gia tăng trở lại sau thời gian gián đoạn bởi các căng thẳng địa chính trị.

Ngoài ra, các quốc gia sản xuất dầu lớn như Kuwait và UAE đang tích cực tìm kiếm những tuyến xuất khẩu thay thế nhằm giảm thiểu rủi ro gián đoạn nguồn cung.

Theo các báo cáo thị trường, Iran đã xuất khẩu hơn 30 triệu thùng dầu chỉ trong tuần vừa qua. Điều này khiến lo ngại về thiếu hụt năng lượng toàn cầu giảm đáng kể.

Khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, nhu cầu nắm giữ các tài sản trú ẩn an toàn như vàng và bạc cũng suy yếu, tạo thêm áp lực giảm giá đối với thị trường kim loại quý.

Nguồn cung bạc toàn cầu vẫn đối mặt nhiều thách thức

Mặc dù giá bạc đang điều chỉnh mạnh trong ngắn hạn, nhiều chuyên gia vẫn đánh giá triển vọng dài hạn của bạc tương đối tích cực do các yếu tố cung - cầu đặc thù.

Khác với nhiều loại hàng hóa khác, nguồn cung bạc không phản ứng nhanh với tín hiệu giá.

Thông thường, khi giá hàng hóa tăng cao, các doanh nghiệp khai thác sẽ mở rộng sản xuất, đầu tư thêm mỏ mới hoặc tăng công suất khai thác. Tuy nhiên, bạc lại vận hành theo cơ chế khác biệt.

Theo các chuyên gia, khoảng 75% lượng bạc khai thác toàn cầu hiện nay là sản phẩm phụ từ quá trình khai thác đồng, chì và kẽm.

Điều đó đồng nghĩa sản lượng bạc không hoàn toàn phụ thuộc vào giá bạc mà phụ thuộc nhiều hơn vào hiệu quả kinh tế của các dự án khai thác kim loại cơ bản.

Ngay cả khi giá bạc tăng mạnh, phần lớn nguồn cung toàn cầu cũng khó có thể gia tăng nhanh chóng.

Trong khi đó, các mỏ bạc nguyên sinh chỉ chiếm khoảng 25% tổng nguồn cung thế giới. Việc phát triển một dự án khai thác bạc mới thường cần nguồn vốn rất lớn cùng thời gian chuẩn bị kéo dài nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ.

Chính đặc điểm này khiến thị trường bạc có tính chất "nguồn cung không đàn hồi", nghĩa là sản lượng khó tăng mạnh dù giá đang ở mức cao.

Nhu cầu từ ngành năng lượng mặt trời tiếp tục hỗ trợ giá bạc

Một trong những yếu tố quan trọng được giới phân tích theo dõi là nhu cầu bạc trong ngành năng lượng tái tạo.

Bạc là kim loại có khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt rất tốt, được sử dụng rộng rãi trong sản xuất pin mặt trời, linh kiện điện tử, xe điện và nhiều công nghệ hiện đại khác.

Quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu đang khiến nhu cầu bạc công nghiệp tăng nhanh trong những năm gần đây.

Nhiều báo cáo thị trường cho thấy nhu cầu bạc phục vụ sản xuất pin năng lượng mặt trời vẫn duy trì ở mức cao, góp phần tạo ra tình trạng thiếu hụt cung kéo dài trên thị trường thế giới.

Do đó, dù giá bạc hôm nay 24/6 đang chịu áp lực điều chỉnh mạnh bởi các yếu tố vĩ mô như lãi suất và địa chính trị, nền tảng cung cầu dài hạn của kim loại này vẫn được đánh giá khá tích cực.

Dự báo giá bạc trong thời gian tới

Các chuyên gia nhận định giá bạc có thể tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn khi thị trường chờ đợi các tín hiệu mới từ Fed và dữ liệu lạm phát Mỹ.

Nếu báo cáo PCE cho thấy lạm phát vẫn ở mức cao, khả năng Fed nâng lãi suất sẽ gia tăng, qua đó tiếp tục gây áp lực lên giá bạc.

Ngược lại, nếu áp lực lạm phát giảm nhiệt, thị trường có thể kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, tạo động lực giúp bạc phục hồi.

Về dài hạn, triển vọng tăng trưởng của ngành năng lượng sạch, xe điện và điện tử công nghệ cao vẫn được xem là những yếu tố hỗ trợ quan trọng cho nhu cầu bạc toàn cầu.

