Giá bạc hôm nay 24/7 trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm

Khảo sát sáng 24/7 cho thấy giá bạc trong nước giảm trở lại sau phiên phục hồi trước đó. Diễn biến này phản ánh xu hướng suy yếu của thị trường bạc thế giới, đồng thời cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng trước những tín hiệu chưa rõ ràng về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Giá bạc hôm nay 24/7 trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 2.180.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.247.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, giá bạc giao dịch ở mức 2.175.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.247.000 đồng/lượng (bán ra).

Khảo sát tại các cửa hàng kinh doanh bạc khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc hiện được niêm yết ở 1.893.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.927.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP.HCM, giá bạc giao dịch ở mức 1.895.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.940.000 đồng/lượng (bán ra).

Đối với bạc thế giới quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc hiện tương đương khoảng 1.522.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.527.000 đồng/ounce (bán ra).

Mức điều chỉnh giảm trong phiên hôm nay cho thấy thị trường bạc vẫn đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ diễn biến quốc tế, khi các yếu tố hỗ trợ chưa đủ mạnh để tạo động lực tăng giá bền vững.

Giá bạc hô nay 24/7 trên thế giới hôm nay giảm, tiếp tục chịu áp lực từ đồng USD và lãi suất

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 24/7 được niêm yết ở mức 59,52 USD/ounce, giảm 0,27 USD/ounce so với phiên trước.

Sau giai đoạn phục hồi nhẹ, bạc một lần nữa quay đầu giảm khi đồng USD tiếp tục duy trì ở mức cao và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn hấp dẫn dòng tiền đầu tư. Điều này làm giảm sức hút của các tài sản không sinh lãi như bạc và vàng.

Giới phân tích cho rằng thị trường hiện vẫn đang tập trung theo dõi các tín hiệu từ Fed nhằm đánh giá thời điểm cơ quan này có thể bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, khi kỳ vọng lãi suất cao vẫn chiếm ưu thế, giá bạc khó có thể hình thành xu hướng tăng mạnh trong ngắn hạn.

Việc đồng bạc xanh duy trì sức mạnh cũng khiến chi phí nắm giữ bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư sử dụng những đồng tiền khác, từ đó làm giảm nhu cầu mua vào trên thị trường quốc tế.

Mốc 60 USD/ounce tiếp tục là rào cản lớn của giá bạc

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, vùng 60 USD/ounce vẫn là ngưỡng kháng cự tâm lý rất quan trọng đối với bạc.

Ông cho biết mỗi khi giá tiến sát mốc này, lực bán chốt lời lại xuất hiện khá mạnh, khiến đà phục hồi nhanh chóng suy yếu. Đây là lý do khiến bạc nhiều lần thất bại trong nỗ lực thiết lập mặt bằng giá cao hơn.

Theo Christopher Lewis, thị trường hiện vẫn thiếu những yếu tố đủ mạnh để tạo ra một xu hướng tăng mới. Trong bối cảnh lãi suất tại Mỹ tiếp tục duy trì ở vùng cao, dòng tiền vẫn có xu hướng ưu tiên các tài sản mang lại lợi suất ổn định thay vì các kim loại quý không tạo ra thu nhập.

Chuyên gia này cũng nhận định rằng chỉ khi Fed phát đi tín hiệu rõ ràng về việc cắt giảm lãi suất hoặc nền kinh tế Mỹ xuất hiện những dấu hiệu suy yếu đáng kể, giá bạc mới có cơ hội vượt qua vùng cản 60 USD/ounce và bước vào một chu kỳ tăng mới.

Triển vọng giá bạc vẫn phụ thuộc lớn vào chính sách của Fed

Các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, biến động của giá bạc sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng chủ yếu từ chính sách tiền tệ của Mỹ, diễn biến của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc.

Nếu Fed tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng và chưa sớm hạ lãi suất, áp lực đối với bạc có thể còn kéo dài. Ngược lại, bất kỳ tín hiệu nào cho thấy lạm phát giảm nhanh hơn kỳ vọng hoặc nền kinh tế Mỹ chậm lại đều có thể thúc đẩy kỳ vọng nới lỏng chính sách, qua đó hỗ trợ giá bạc phục hồi.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, nhu cầu bạc trong lĩnh vực công nghiệp cũng tiếp tục được theo dõi sát sao. Kim loại này được sử dụng rộng rãi trong sản xuất pin năng lượng mặt trời, thiết bị điện tử, xe điện và nhiều ngành công nghệ cao. Do đó, triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu cũng sẽ có tác động đáng kể đến xu hướng giá bạc trong thời gian tới.

Trong bối cảnh hiện nay, giới đầu tư vẫn được khuyến nghị theo dõi chặt chẽ các dữ liệu kinh tế Mỹ cũng như những phát biểu từ các quan chức Fed để đánh giá xu hướng tiếp theo của thị trường. Khi mốc 60 USD/ounce vẫn chưa thể bị chinh phục, giá bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp với những nhịp tăng giảm đan xen