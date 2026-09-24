Giá bạc hôm nay 24/9 ở trong nước

Giá bạc hôm nay 24/9 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2.224.000 đồng/lượng mua vào và 2.293.000 đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

Giá bạc hôm nay 24/9: Bạc thế giới quanh 66,44 USD/ounce, nhà đầu tư theo dõi sát Fed

Trong khi đó, khảo sát tại một số địa điểm giao dịch bạc khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1.942.000 đồng/lượng mua vào và 2.010.000 đồng/lượng bán ra.

Tại TP.HCM, giá bạc hiện ở mức 1.946.000 đồng/lượng mua vào và 2.014.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, mặt bằng giá bạc tại Phú Quý đang cao hơn đáng kể so với mức giá khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội và TP.HCM. Chênh lệch này cho thấy giá bán bạc vật chất trong nước không chỉ phụ thuộc vào biến động của bạc thế giới mà còn chịu ảnh hưởng bởi thương hiệu, loại sản phẩm, chi phí gia công, nguồn cung và mức chênh lệch mua - bán của từng đơn vị.

Với bạc Phú Quý, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đang ở mức 69.000 đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội là 68.000 đồng/lượng, còn tại TP.HCM là 68.000 đồng/lượng.

Đây là yếu tố nhà đầu tư bạc vật chất cần lưu ý khi đánh giá khả năng sinh lời trong ngắn hạn. Giá bạc phải tăng đủ lớn để bù đắp khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra thì người mua mới có thể ghi nhận lợi nhuận nếu bán lại cho doanh nghiệp.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc được ghi nhận ở mức 66,44 USD/ounce. Quy đổi theo dữ liệu bạn cung cấp, giá bạc thế giới hiện tương ứng khoảng 1.697.000 đồng/ounce mua vào và 1.702.000 đồng/ounce bán ra.

Diễn biến này cho thấy bạc thế giới vẫn đang ở vùng giá tương đối cao so với mặt bằng hồi giữa tháng 9. Dữ liệu Kitco trong phiên 23/9 cho thấy giá bạc giao ngay có thời điểm quanh 66 USD/ounce và biến động khá mạnh trong ngày.

Giá bạc hôm nay 24/9 trên thế giới chịu sức ép từ đồng USD và lãi suất Mỹ

Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với giá bạc hiện nay là diễn biến của đồng USD và chính sách tiền tệ Mỹ.

Ngày 16/9, Fed quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất quỹ liên bang lên 3,75%-4%. Fed cho biết hoạt động kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng với tốc độ vững chắc, trong khi lạm phát vẫn ở mức cao và chưa trở lại mục tiêu 2%.

Động thái này tạo ra một môi trường không hoàn toàn thuận lợi đối với các kim loại quý không tạo ra dòng tiền như bạc. Khi lãi suất duy trì ở mức cao, các tài sản sinh lãi có thể trở nên hấp dẫn hơn, qua đó làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý.

Thực tế, sau quyết định của Fed, thị trường tiếp tục điều chỉnh kỳ vọng về đường đi của lãi suất Mỹ. Reuters dẫn diễn biến thị trường cho thấy giới đầu tư đang quan tâm đến khả năng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, trong bối cảnh lạm phát vẫn cao và một số quan chức Fed cho rằng cần tiếp tục nâng lãi suất nếu áp lực giá chưa được kiểm soát.

Một yếu tố đáng chú ý khác là đồng USD. Đồng bạc xanh mạnh lên thường khiến bạc và các hàng hóa được định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Ngược lại, khi USD suy yếu, bạc thường nhận được lực hỗ trợ nhất định nhờ chi phí mua kim loại quý đối với nhà đầu tư quốc tế trở nên thuận lợi hơn.

Trong phiên 22/9, Reuters cho biết chỉ số USD có thời điểm tăng lên 100,66 trước khi thu hẹp mức tăng. Thị trường khi đó đồng thời đánh giá khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong các cuộc họp tới.

Điều này lý giải tại sao giá bạc trong những phiên gần đây có xu hướng biến động mạnh thay vì hình thành một xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt.

Đáng chú ý, dữ liệu của Fed cho thấy lãi suất quỹ liên bang hiệu lực ở mức 3,88% trong các ngày 17, 18, 21 và 22/9, sau khi quyết định tăng lãi suất của FOMC có hiệu lực từ ngày 17/9.

Như vậy, thị trường bạc đang phải cân bằng giữa hai lực tác động trái chiều: một bên là kỳ vọng về nhu cầu kim loại quý và nhu cầu công nghiệp, bên còn lại là sức ép từ mặt bằng lãi suất và đồng USD.

Giá dầu và Trung Đông tiếp tục là biến số quan trọng

Bên cạnh USD và Fed, thị trường năng lượng cũng đang trở thành yếu tố có ảnh hưởng đáng kể tới giá bạc.

Giá dầu biến động mạnh trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông và những diễn biến liên quan đến nguồn cung qua khu vực Vịnh. Tuy nhiên, trong phiên 22/9, giá dầu quốc tế đã giảm khi triển vọng nguồn cung được cải thiện, trong đó có thông tin liên quan đến khả năng mở lại eo biển Hormuz và việc Saudi Arabia khôi phục một phần hoạt động xuất khẩu dầu. Reuters cho biết dầu Brent khi đó giảm về quanh 99,92 USD/thùng, trong khi dầu WTI ở khoảng 95,33 USD/thùng.

Giá dầu có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường kim loại quý thông qua kênh lạm phát và kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Nếu giá dầu tăng mạnh và duy trì ở mức cao, áp lực lạm phát có thể gia tăng, buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn. Kịch bản này có thể gây sức ép lên bạc do lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi.

Ngược lại, nếu giá dầu hạ nhiệt, áp lực lạm phát có thể giảm xuống. Khi đó, thị trường có thể kỳ vọng môi trường tiền tệ bớt thắt chặt hơn trong tương lai, tạo điều kiện hỗ trợ cho nhóm kim loại quý.

Tuy nhiên, tác động của giá dầu đối với bạc không hoàn toàn theo một chiều. Bạc còn có đặc điểm quan trọng là vừa mang tính chất của một kim loại quý, vừa có vai trò lớn trong sản xuất công nghiệp. Vì vậy, triển vọng kinh tế, đầu tư công nghệ, năng lượng tái tạo và nhu cầu sản xuất cũng có thể tác động đến giá bạc.

Trong những phiên gần đây, thị trường bạc cho thấy sự giằng co khá rõ. Reuters ghi nhận giá bạc từng giảm khoảng 0,4% trong phiên 21/9 xuống quanh 65,99 USD/ounce, trong khi đến ngày 22/9, bạc có thời điểm nhích lên khi thị trường đánh giá lại các yếu tố liên quan đến USD, dầu và lãi suất.

Với giá bạc hôm nay 24/9, vùng 66,44 USD/ounce vì vậy có thể được xem là mức giá đang phản ánh sự giằng co giữa kỳ vọng nhu cầu kim loại quý và sức ép từ chính sách tiền tệ Mỹ.

Trong ngắn hạn, dữ liệu kinh tế Mỹ, diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và phát biểu của các quan chức Fed sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng đối với bạc. Đặc biệt, sau khi Fed nâng lãi suất lên 3,75%-4%, bất kỳ tín hiệu nào về khả năng tiếp tục thắt chặt hoặc chuyển sang giữ nguyên lãi suất đều có thể khiến thị trường kim loại quý biến động mạnh.

Đối với thị trường trong nước, giá bạc vật chất có thể không biến động hoàn toàn đồng pha với giá bạc quốc tế. Tỷ giá USD/VND, nguồn cung bạc, chi phí gia công và mức chênh lệch mua - bán của từng doanh nghiệp đều có thể khiến giá bạc trong nước phản ứng khác với giá thế giới.

Vì vậy, nhà đầu tư theo dõi giá bạc hôm nay 24/9 cần đồng thời quan sát cả giá bạc quốc tế và giá niêm yết trong nước. Trong bối cảnh thị trường vẫn nhạy cảm với các thông tin về Fed, USD và giá dầu, biến động của bạc trong những phiên tới nhiều khả năng vẫn ở mức đáng chú ý.