Giá bạc hôm nay 25/10 trong nước: Phú Quý cao hơn mặt bằng chung

Thị trường bạc trong nước ngày 25/10 ghi nhận sự khác biệt đáng kể giữa giá niêm yết tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và mặt bằng giao dịch được khảo sát tại một số địa điểm khác ở Hà Nội, TP.HCM.

Giá bạc hôm nay 25/10: Bạc thế giới lùi về 53,77 USD/ounce, giá trong nước chênh lệch lớn

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ở Hà Nội, giá bạc được niêm yết ở mức 1,84 triệu đồng/lượng mua vào và 1,897 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức giá cao hơn đáng kể so với mặt bằng được ghi nhận tại một số điểm giao dịch khác.

Cụ thể, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc phổ biến ở mức 1,651 triệu đồng/lượng mua vào và 1,719 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, tại TP.HCM, giá bạc được ghi nhận ở mức 1,655 triệu đồng/lượng mua vào và 1,723 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá bạc bán ra tại Phú Quý cao hơn khoảng 178.000 đồng/lượng so với mức khảo sát tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội và TP.HCM. Ở chiều mua vào, mức chênh lệch lần lượt khoảng 189.000 đồng/lượng và 185.000 đồng/lượng.

Khoảng cách này cho thấy người giao dịch cần quan tâm đến giá niêm yết cụ thể tại từng đơn vị, thay vì chỉ theo dõi diễn biến chung của thị trường. Đối với người bán bạc, giá mua vào là yếu tố trực tiếp quyết định số tiền nhận được; trong khi người mua cần căn cứ vào giá bán ra và khả năng thanh khoản khi có nhu cầu chuyển nhượng.

Một điểm đáng chú ý là giá mua vào và bán ra tại mỗi đơn vị đều có khoảng cách nhất định. Tại Phú Quý, chênh lệch giữa hai chiều là 57.000 đồng/lượng. Mức chênh lệch này tại các điểm khảo sát ở Hà Nội là 68.000 đồng/lượng và tại TP.HCM là 68.000 đồng/lượng.

Đây là chi phí giao dịch cần được tính đến khi nhà đầu tư cân nhắc mua bạc trong ngắn hạn. Nếu giá bạc không tăng đủ để bù đắp chênh lệch mua vào - bán ra và các chi phí liên quan, người mua có thể chưa có lợi nhuận ngay cả khi giá thị trường nhích lên.

Bên cạnh đó, cần đối chiếu đúng chủng loại, hàm lượng bạc, trọng lượng và điều kiện thu mua lại của từng đơn vị. Giá bạc miếng, bạc thỏi hoặc các sản phẩm bạc khác có thể khác nhau tùy chính sách niêm yết và giao dịch của doanh nghiệp.

Giá bạc hôm nay 25/10 trên thế giới giảm về 53,77 USD/ounce, chịu sức ép từ lãi suất Mỹ

Trên thị trường quốc tế, giá bạc được ghi nhận ở mức 53,77 USD/ounce, giảm 0,28 USD/ounce so với trước đó. Diễn biến này cho thấy kim loại quý vẫn đối mặt với áp lực điều chỉnh trong bối cảnh nhà đầu tư theo dõi triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Theo mức quy đổi trong tài liệu nguồn, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1,393 triệu đồng/ounce ở chiều mua vào và 1,398 triệu đồng/ounce ở chiều bán ra. Mức quy đổi này cần được đối chiếu với tỷ giá USD/VND và phương pháp tính tại thời điểm cập nhật; đồng thời không đồng nghĩa với giá bạc vật chất được giao dịch thực tế tại thị trường trong nước.

Đáng chú ý, dữ liệu giá bạc trong tháng 10 cho thấy kim loại này đã trải qua giai đoạn suy yếu tương đối mạnh. Theo thống kê giá hợp đồng bạc kỳ hạn gần trên COMEX do Corgano tổng hợp, giá đóng cửa giảm từ 60,10 USD/ounce vào cuối tháng 9 xuống 53,71 USD/ounce ngày 23/10, tương đương mức giảm khoảng 10,6%. Đây là dữ liệu hợp đồng kỳ hạn, không hoàn toàn đồng nhất với giá giao ngay, nhưng phản ánh rõ xu hướng điều chỉnh của thị trường bạc trong tháng.

Diễn biến trên cho thấy đà phục hồi của bạc vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Khi giá giảm, một bộ phận nhà đầu tư có thể tranh thủ mua vào ở vùng thấp, nhưng những người khác có xu hướng đứng ngoài thị trường để chờ tín hiệu rõ ràng hơn về lãi suất và sức mạnh của đồng USD.

Một trong những yếu tố gây sức ép lên bạc là triển vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Bạc không tạo ra thu nhập từ lãi như tiền gửi hoặc một số tài sản tài chính khác. Vì vậy, khi lợi suất trái phiếu tăng và chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời trở nên lớn hơn, sức hấp dẫn tương đối của bạc có thể suy giảm.

Đồng USD cũng là biến số quan trọng. Do bạc được định giá chủ yếu bằng USD trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh mạnh lên có thể khiến kim loại này trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Điều này có khả năng hạn chế nhu cầu, qua đó tạo áp lực lên giá.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa USD, lợi suất và giá bạc không phải lúc nào cũng diễn ra theo một chiều. Nhu cầu công nghiệp, dòng tiền đầu tư, hoạt động mua bán của các quỹ và tâm lý phòng ngừa rủi ro cũng có thể khiến giá bạc biến động khác với kỳ vọng thông thường.

Vì vậy, mức giảm của bạc trong phiên không nên được xem là tín hiệu chắc chắn cho thấy giá sẽ tiếp tục đi xuống. Diễn biến những phiên tới còn phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế mới và cách thị trường điều chỉnh kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Triển vọng lãi suất Fed tác động thế nào đến giá bạc?

Cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong hai ngày 27-28/10 là sự kiện được thị trường theo dõi sát. Quyết định lãi suất và thông điệp của các nhà hoạch định chính sách có thể tác động đến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ cũng như triển vọng của nhóm kim loại quý.

Theo cuộc khảo sát do Reuters công bố ngày 20/10, 94 trong số 100 nhà kinh tế được hỏi dự báo Fed giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 3,75-4% tại cuộc họp tháng 10. Tuy nhiên, cả 100 người tham gia khảo sát đều dự báo Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 12, phản ánh mối lo ngại về áp lực lạm phát còn dai dẳng. Đây là kết quả khảo sát các nhà kinh tế, không phải quyết định chính thức của Fed.

Kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 10 không đồng nghĩa áp lực đối với bạc sẽ lập tức giảm. Thị trường thường phản ứng không chỉ với quyết định thực tế mà còn với mức độ khác biệt giữa quyết định đó và kỳ vọng đã được phản ánh vào giá.

Nếu Fed phát tín hiệu tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hoặc để ngỏ khả năng tăng lãi suất vào cuối năm, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể được hỗ trợ. Trong trường hợp đó, bạc có nguy cơ tiếp tục chịu sức ép do chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý vẫn ở mức cao.

Ngược lại, nếu các thông điệp chính sách cho thấy Fed thận trọng hơn với việc thắt chặt, hoặc dữ liệu kinh tế khiến thị trường giảm kỳ vọng tăng lãi suất, giá bạc có thể tìm được lực hỗ trợ. Dù vậy, khả năng phục hồi còn phụ thuộc vào diễn biến lạm phát, tăng trưởng kinh tế và nhu cầu thực tế đối với kim loại này.

Một yếu tố khác cần theo dõi là tình hình địa chính trị tại Trung Đông và tác động đến thị trường năng lượng. Nếu giá dầu tăng kéo dài, áp lực lạm phát có thể gia tăng, khiến các ngân hàng trung ương khó nới lỏng chính sách tiền tệ. Ngược lại, nếu rủi ro địa chính trị giảm và giá năng lượng hạ nhiệt, áp lực lạm phát có thể dịu bớt, tạo điều kiện để thị trường đánh giá lại triển vọng lãi suất.

Đối với thị trường bạc trong nước, giá quốc tế không phải yếu tố duy nhất quyết định giá giao dịch. Tỷ giá USD/VND, nguồn cung sản phẩm, chi phí kinh doanh và chênh lệch mua vào - bán ra tại từng doanh nghiệp đều có thể khiến giá trong nước biến động khác với giá thế giới.

Trong ngắn hạn, người mua nên theo dõi đồng thời diễn biến giá bạc quốc tế, tỷ giá, lợi suất trái phiếu Mỹ và thông tin từ cuộc họp Fed. Việc chia nhỏ thời điểm giao dịch, kiểm tra điều kiện thu mua lại và tính toán chênh lệch hai chiều có thể giúp hạn chế rủi ro khi thị trường biến động mạnh.

Với mức giá bạc thế giới đang lùi về 53,77 USD/ounce và mặt bằng giá trong nước còn chênh lệch đáng kể giữa các điểm bán, nhà đầu tư cần thận trọng trước những quyết định chạy theo biến động ngắn hạn. Thị trường vẫn có khả năng xuất hiện các nhịp phục hồi, nhưng xu hướng bền vững hơn sẽ cần thêm tín hiệu rõ ràng từ chính sách tiền tệ Mỹ và diễn biến cung - cầu bạc toàn cầu.