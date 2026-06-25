Giá bạc hôm nay 25/6 trong nước giảm sâu

Thị trường bạc trong nước ngày 25/6 chứng kiến phiên lao dốc mạnh nhất trong nhiều tuần trở lại đây khi hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn đồng loạt điều chỉnh giảm giá niêm yết. Đà giảm của giá bạc trong nước diễn ra trong bối cảnh thị trường thế giới chịu áp lực bán mạnh, kéo theo tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Giá bạc hôm nay 25/6: Lao dốc mạnh, bạc trong nước mất tới gần 3 triệu đồng/kg

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/6, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) điều chỉnh giảm mạnh giá bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng. Theo đó, giá mua vào được niêm yết ở mức 2,355 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 2,43 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 18.000 đồng/lượng và 21.000 đồng/lượng so với đầu phiên.

Đối với bạc thỏi loại 1kg, Sacombank-SBJ niêm yết giá mua vào ở mức 62,8 triệu đồng/kg và giá bán ra ở mức 64,8 triệu đồng/kg. So với phiên trước, giá bạc thỏi giảm từ 480.000 đồng đến 560.000 đồng/kg tùy từng chiều giao dịch.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, mức giảm còn mạnh hơn. Giá bạc miếng và bạc thỏi được điều chỉnh xuống còn 2,271 triệu đồng/lượng mua vào và 2,341 triệu đồng/lượng bán ra, giảm từ 73.000 đồng đến 75.000 đồng/lượng.

Đối với bạc thỏi, Phú Quý niêm yết giá mua vào ở mức 60,559 triệu đồng/kg và bán ra 62,426 triệu đồng/kg. So với phiên trước, giá giảm từ 1,947 triệu đồng đến 2 triệu đồng/kg.

Đáng chú ý nhất là Công ty CP Kim loại quý Ancarat khi ghi nhận mức giảm sâu nhất thị trường. Giá bạc miếng được niêm yết ở mức 2,241 triệu đồng/lượng mua vào và 2,31 triệu đồng/lượng bán ra, giảm từ 101.000 đồng đến 105.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, bạc thỏi Ancarat được giao dịch ở mức 59,76 triệu đồng/kg mua vào và 61,6 triệu đồng/kg bán ra, giảm từ 2,693 triệu đồng đến 2,8 triệu đồng/kg. Đây là mức giảm mạnh nhất trong số các thương hiệu bạc lớn trên thị trường hiện nay.

Diễn biến này cho thấy thị trường bạc trong nước đang chịu tác động trực tiếp từ xu hướng giảm giá trên thị trường quốc tế. Khi giá bạc thế giới lao dốc, các doanh nghiệp kinh doanh bạc trong nước buộc phải điều chỉnh giá bán nhằm phản ánh đúng diễn biến cung cầu và hạn chế rủi ro.

Bảng giá bạc trong nước ngày 25/6

Thương hiệu Loại bạc Giá mua vào Giá bán ra Mức giảm

Sacombank-SBJ Bạc miếng 1 lượng 2,355 triệu đồng/lượng 2,43 triệu đồng/lượng Giảm 18.000-21.000 đồng/lượng

Sacombank-SBJ Bạc thỏi 1kg 62,8 triệu đồng/kg 64,8 triệu đồng/kg Giảm 480.000-560.000 đồng/kg

Phú Quý Bạc miếng, bạc thỏi 2,271 triệu đồng/lượng 2,341 triệu đồng/lượng Giảm 73.000-75.000 đồng/lượng

Phú Quý Bạc thỏi 1kg 60,559 triệu đồng/kg 62,426 triệu đồng/kg Giảm 1,947-2 triệu đồng/kg

Ancarat Bạc miếng 2,241 triệu đồng/lượng 2,31 triệu đồng/lượng Giảm 101.000-105.000 đồng/lượng

Ancarat Bạc thỏi 1kg 59,76 triệu đồng/kg 61,6 triệu đồng/kg Giảm 2,693-2,8 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 25/6 trên thế giới giảm hơn 3,5%

Trên thị trường quốc tế, giá bạc tiếp tục kéo dài đà giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 24/6.

Lúc 21h ngày 24/6 theo giờ Việt Nam, giá bạc giao ngay dao động quanh vùng 59,28 - 59,53 USD/ounce. So với đầu phiên, giá bạc đã giảm khoảng 2,2 USD/ounce, tương đương mức giảm 3,56%.

Theo dữ liệu từ Trading Economics, giá bạc có thời điểm giảm khoảng 5% xuống còn quanh ngưỡng 59 USD/ounce. Đây là mức thấp nhất trong nhiều tuần gần đây và phản ánh áp lực bán rất lớn đang diễn ra trên thị trường kim loại quý.

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá bạc giảm mạnh là sự phục hồi của đồng USD. Khi đồng bạc xanh tăng giá, chi phí sở hữu các kim loại quý được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư quốc tế, từ đó làm suy giảm nhu cầu.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang đặt cược ngày càng lớn vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn dự kiến.

Các dữ liệu hiện tại cho thấy xác suất Fed thực hiện ít nhất một đợt tăng lãi suất trước cuối năm đang ở mức khoảng 68%. Điều này khiến các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc trở nên kém hấp dẫn hơn so với các kênh đầu tư có khả năng tạo ra lợi suất.

Fed tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường bạc

Theo phân tích từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường bạc vẫn đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các tín hiệu phát đi sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) diễn ra ngày 17/6.

Mặc dù Fed quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành, nhưng có tới 9 trong số 18 thành viên FOMC dự báo sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất trước khi năm 2026 kết thúc.

Tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu hiện nay vẫn là đưa lạm phát trở lại mục tiêu dài hạn 2%. Điều này cho thấy Fed chưa sẵn sàng nới lỏng chính sách tiền tệ trong ngắn hạn.

Theo công cụ Fed Watch của CME, thị trường hiện định giá khoảng hai phần ba khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất ít nhất một lần nữa từ nay đến cuối năm.

Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao đã hỗ trợ mạnh cho đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Chỉ số Dollar Index (DXY) đã tăng lên 101,14 điểm, mức cao nhất trong vòng 13 tháng. Đồng thời, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm vẫn duy trì quanh vùng đỉnh kể từ tháng 2/2025.

Đây là yếu tố gây bất lợi lớn đối với các kim loại quý bởi chi phí cơ hội nắm giữ vàng và bạc ngày càng gia tăng.

Vì sao bạc giảm mạnh hơn vàng?

Các chuyên gia nhận định bạc thường có mức độ biến động mạnh hơn vàng bởi kim loại này mang hai đặc tính song song.

Một mặt, bạc được xem là tài sản trú ẩn tương tự vàng trong các giai đoạn bất ổn kinh tế và địa chính trị. Mặt khác, bạc còn là nguyên liệu quan trọng phục vụ sản xuất công nghiệp trong các lĩnh vực như điện tử, năng lượng tái tạo, pin mặt trời và công nghệ cao.

Chính vì vậy, khi thị trường xuất hiện các yếu tố bất lợi như đồng USD tăng giá hoặc dòng tiền rút khỏi nhóm kim loại quý, giá bạc thường chịu tác động mạnh hơn vàng.

Ngoài ra, sự điều chỉnh mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ trong những phiên gần đây cũng khiến một bộ phận nhà đầu tư giảm tỷ trọng nắm giữ kim loại quý để cơ cấu danh mục đầu tư.

Hiện giá bạc đã giảm gần 47% so với mức đỉnh lịch sử được thiết lập vào tháng 1 năm nay, trước thời điểm xung đột tại Trung Đông leo thang.

Triển vọng giá bạc vẫn tích cực trong dài hạn

Mặc dù chịu áp lực giảm mạnh trong ngắn hạn, nhiều tổ chức phân tích vẫn duy trì quan điểm lạc quan đối với triển vọng dài hạn của bạc.

Theo MXV, các yếu tố khiến giá bạc suy giảm hiện nay chủ yếu xuất phát từ chính sách tiền tệ và tâm lý thị trường, trong khi các yếu tố nền tảng hỗ trợ vẫn chưa thay đổi.

Đáng chú ý, tình trạng nợ công và thâm hụt ngân sách của Mỹ tiếp tục là vấn đề đáng quan ngại đối với giới đầu tư toàn cầu.

Hiện quy mô nợ công của Mỹ đã tiến sát ngưỡng 40.000 tỷ USD, cao gấp khoảng 4,5 lần so với thời điểm trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu nắm giữ các tài sản trú ẩn như vàng và bạc vẫn được đánh giá là sẽ tiếp tục duy trì trong dài hạn.

Ngoài ra, xu hướng chuyển đổi năng lượng xanh, mở rộng sản xuất pin mặt trời và các ngành công nghệ cao cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ bạc công nghiệp trong những năm tới.

Các chuyên gia cho rằng nếu Fed bắt đầu phát tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ hoặc đồng USD suy yếu trở lại, giá bạc hoàn toàn có thể phục hồi mạnh sau giai đoạn điều chỉnh hiện nay.