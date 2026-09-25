Giá bạc hôm nay 25/9 trong nước giảm theo thị trường thế giới

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tiếp tục điều chỉnh giảm. Tại Hà Nội, giá bạc được niêm yết ở mức 2.189.000 đồng/lượng mua vào và 2.257.000 đồng/lượng bán ra.

Giá bạc hôm nay 25/9: Bạc thế giới giảm mạnh, đồng USD và lợi suất trái phiếu gây sức ép

Trong khi đó, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1.881.000 đồng/lượng mua vào và 1.948.000 đồng/lượng bán ra.

Tại TP.HCM, giá bạc hiện ở mức 1.885.000 đồng/lượng mua vào và 1.952.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, mặt bằng giá bạc trong nước đang có sự chênh lệch đáng kể giữa bạc Phú Quý và giá bạc khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác. Đây là đặc điểm cần lưu ý khi theo dõi giá bạc hôm nay, bởi giá niêm yết không chỉ chịu ảnh hưởng từ diễn biến bạc thế giới mà còn phụ thuộc vào thương hiệu, loại bạc, chi phí gia công và cung - cầu tại từng thị trường.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hiện ở mức khoảng 63,82 USD/ounce, giảm 2,62 USD/ounce. Quy đổi theo mức giá được cung cấp, giá bạc thế giới tương ứng khoảng 1.646.000 đồng/ounce mua vào và 1.651.000 đồng/ounce bán ra.

Diễn biến này cho thấy thị trường bạc đang chịu sức ép khá rõ sau giai đoạn phục hồi trong những phiên trước. Áp lực không chỉ xuất hiện riêng với bạc mà còn lan sang vàng và một số tài sản kim loại quý khác.

Theo Reuters, thị trường vàng trong những phiên gần đây chịu sức ép từ đồng USD tăng giá và kỳ vọng Fed có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Giá bạc cũng giảm theo khi chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi tăng lên.

Đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ trở thành lực cản với giá bạc

Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến giá bạc hôm nay đi xuống là diễn biến của đồng USD.

Đồng bạc xanh đã tăng lên vùng cao nhất trong khoảng hai tháng khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Khi USD tăng giá, bạc và các kim loại quý được định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, từ đó có thể làm giảm nhu cầu trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh cũng tạo áp lực lên nhóm kim loại quý. Bạc không tạo ra dòng tiền định kỳ như trái phiếu, vì vậy khi lợi suất trái phiếu tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc cũng tăng theo.

Diễn biến trên thị trường trái phiếu Mỹ đang đặc biệt đáng chú ý. Dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy lãi suất quỹ liên bang hiệu lực ở mức 3,88% trong các phiên từ ngày 17 đến 23/9.

Trong khi đó, Fed tại cuộc họp ngày 16/9 đã nâng phạm vi mục tiêu lãi suất quỹ liên bang thêm 0,25 điểm phần trăm, lên 3,75%-4%. Fed cho biết hoạt động kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng với tốc độ vững, chi tiêu trong nước duy trì sức chống chịu, trong khi lạm phát vẫn ở mức cao và mục tiêu dài hạn vẫn là đưa lạm phát về 2%.

Sau quyết định này, thị trường tiếp tục tập trung vào khả năng Fed có thể điều chỉnh lãi suất thêm trong thời gian tới. Reuters dẫn các diễn biến trên thị trường cho thấy kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất tiếp theo đã tác động đáng kể tới đồng USD và các tài sản kim loại quý.

Đáng chú ý, trong phiên 24/9, giá bạc giảm hơn 1% khi kỳ vọng chính sách tiền tệ cứng rắn hơn của Fed khiến lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. FXStreet dẫn phát biểu của Chủ tịch Fed New York John Williams rằng một đợt tăng lãi suất nữa vào cuối năm vẫn có thể là điều hợp lý nếu lạm phát tiếp tục là mối quan ngại.

Điều này tạo ra sức ép kép đối với giá bạc: USD mạnh khiến bạc trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư quốc tế, trong khi lợi suất trái phiếu cao làm giảm sức hấp dẫn tương đối của một tài sản không sinh lãi như bạc.

Giá bạc hôm nay 25/9 chịu sức ép nhưng nhu cầu công nghiệp vẫn là yếu tố đáng chú ý

Không chỉ chịu tác động từ chính sách tiền tệ, giá bạc còn có đặc điểm khác vàng khi bạc vừa mang tính chất kim loại quý vừa được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp.

Bạc được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như điện tử, năng lượng mặt trời, thiết bị điện và một số công nghệ công nghiệp. Vì vậy, triển vọng tăng trưởng kinh tế và nhu cầu công nghiệp có thể tác động đến giá bạc theo hướng khác với vàng.

Dữ liệu thị trường gần đây cho thấy giá bạc đang chịu ảnh hưởng mạnh từ các yếu tố vĩ mô. Trong phiên 24/9, FXStreet ghi nhận bạc giảm xuống quanh 63,65 USD/ounce, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng lên các mức cao mới và kỳ vọng về chính sách tiền tệ cứng rắn hơn của Fed gia tăng.

Trong khi đó, giá vàng giao ngay cũng chịu áp lực điều chỉnh. Theo số liệu được cung cấp, giá vàng giao ngay lùi về quanh 4.308,40 USD/ounce. Diễn biến đồng thời của vàng và bạc cho thấy sức ép hiện tại không chỉ xuất hiện ở riêng thị trường bạc mà đang tác động rộng hơn tới nhóm kim loại quý.

Kitco trước đó cũng ghi nhận giá vàng gặp khó khăn khi duy trì trên vùng 4.300 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD tăng và lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao.

Ở chiều ngược lại, giá dầu giảm trong những phiên gần đây có thể phần nào làm dịu lo ngại về áp lực chi phí năng lượng và lạm phát. Reuters ghi nhận giá dầu đã có thời điểm giảm mạnh khi thị trường đánh giá những tín hiệu liên quan đến tình hình Trung Đông và khả năng giảm căng thẳng trên tuyến vận tải năng lượng quan trọng.

Tuy nhiên, yếu tố này chưa đủ để tạo lực đỡ đáng kể cho bạc trong ngắn hạn. Khi USD và lợi suất trái phiếu cùng tăng, tác động bất lợi đối với các tài sản không sinh lãi vẫn là yếu tố mà nhà đầu tư phải theo dõi.

Đáng chú ý, bạc từng thiết lập mức cao kỷ lục 121,62 USD/ounce vào ngày 29/1/2026, cho thấy biên độ biến động của kim loại này trong năm nay rất lớn.

Khoảng cách lớn giữa mức đỉnh đầu năm và vùng giá hiện tại cũng cho thấy thị trường bạc đang trải qua một giai đoạn điều chỉnh mạnh sau đợt tăng nóng. Với nhà đầu tư trong nước, việc giá bạc quốc tế biến động nhanh cũng có thể khiến giá bạc vật chất thay đổi đáng kể trong thời gian ngắn.

Trong những phiên tới, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và các tín hiệu mới từ Fed sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng đối với giá bạc. Nếu kỳ vọng lãi suất cao kéo dài, bạc có thể tiếp tục chịu sức ép; ngược lại, bất kỳ tín hiệu nào cho thấy áp lực tiền tệ dịu bớt đều có thể tác động tới tâm lý thị trường.

Vì vậy, với giá bạc hôm nay 25/9, nhà đầu tư cần theo dõi đồng thời cả giá bạc thế giới và mức giá niêm yết trong nước. Chênh lệch giữa các thương hiệu, giá mua vào - bán ra và biến động tỷ giá cũng là những yếu tố cần tính đến khi đánh giá giá trị thực tế của bạc vật chất.