Giá bạc hôm nay 26/10 ở trong nước: Phú Quý cao hơn mặt bằng chung

Thị trường bạc trong nước ngày 26/10 ghi nhận mức giá khác biệt giữa Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và các điểm giao dịch khác tại Hà Nội, TP.HCM. Sự chênh lệch này cho thấy người mua cần theo dõi biểu giá tại từng đơn vị, thay vì chỉ căn cứ vào diễn biến của thị trường bạc thế giới để quyết định giao dịch.

Giá bạc hôm nay 26/10: Bạc thế giới giảm hơn 3 USD/ounce, thị trường chịu sức ép từ lạm phát Mỹ

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ở Hà Nội, giá bạc được niêm yết ở mức 1,84 triệu đồng/lượng mua vào và 1,897 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, khoảng cách giữa hai chiều mua và bán là 57.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, khảo sát tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc phổ biến ở mức 1,651 triệu đồng/lượng mua vào và 1,719 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP.HCM, giá bạc được ghi nhận ở mức 1,655 triệu đồng/lượng mua vào và 1,723 triệu đồng/lượng bán ra.

So sánh các mức giá cho thấy giá bán ra tại Phú Quý cao hơn 178.000 đồng/lượng so với mức khảo sát tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội. Tại TP.HCM, mức chênh lệch tương ứng là 174.000 đồng/lượng. Đây là khoảng cách đáng chú ý đối với người mua bạc vật chất, nhất là khi thị trường quốc tế đang trong xu hướng giảm.

Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra cũng là yếu tố cần được tính toán. Với mức niêm yết tại Phú Quý, người mua sẽ phải đối mặt với chênh lệch 57.000 đồng/lượng giữa hai chiều giao dịch. Tại các điểm khảo sát ở Hà Nội và TP.HCM, khoảng cách này lần lượt là 68.000 đồng/lượng.

Điều đó có nghĩa, nếu mua bạc rồi bán lại ngay trong điều kiện bảng giá không thay đổi, người giao dịch có thể chịu khoản chênh lệch tương ứng, chưa tính các chi phí phát sinh khác nếu có.

Đối với người mua tích trữ, giá niêm yết chỉ là một phần trong bài toán đầu tư. Nhà đầu tư cần quan tâm thêm đến độ tinh khiết, quy cách sản phẩm, chính sách thu mua lại và mức chênh lệch giữa giá mua vào, bán ra của từng doanh nghiệp.

Trong bối cảnh giá bạc thế giới biến động mạnh, việc so sánh giá tại nhiều địa điểm có thể giúp người mua hạn chế rủi ro do chênh lệch giá. Tuy nhiên, mức giá thấp hơn không đồng nghĩa với hiệu quả đầu tư cao hơn nếu điều kiện bán lại bất lợi hoặc sản phẩm có những yêu cầu giao dịch riêng.

Giá bạc hôm nay 26/10 trên thế giới giảm hơn 3 USD/ounce, áp lực từ Fed gia tăng

Trên thị trường quốc tế, giá bạc được ghi nhận quanh mức 53,77 USD/ounce, giảm 3,07 USD/ounce so với một tuần trước. Diễn biến này phản ánh sức ép đối với kim loại quý trong bối cảnh triển vọng lạm phát Mỹ vẫn tiềm ẩn nhiều bất định, trong khi kỳ vọng về khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ chưa thực sự vững chắc.

Theo dữ liệu thị trường được Kitco cập nhật tối 25/10 theo giờ Mỹ, giá bạc giao ngay dao động quanh vùng 53,8-53,9 USD/ounce trong những thời điểm được ghi nhận. Mức giá có thể thay đổi theo thời gian giao dịch và nguồn niêm yết.

Một trong những thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần qua là báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ tháng 10 của Mỹ, được công bố ngày 23/10.

Theo S&P Global, PMI tổng hợp của Mỹ đạt 57,6 điểm, giảm so với mức 58,4 điểm trong tháng 9. Trong đó, PMI sản xuất tăng lên 56 điểm từ mức 55,9 điểm, còn PMI dịch vụ giảm xuống 57,9 điểm từ mức 58,8 điểm.

Mặc dù PMI tổng hợp giảm nhẹ, chỉ số vẫn cao hơn đáng kể ngưỡng 50 điểm, cho thấy hoạt động kinh doanh khu vực tư nhân tiếp tục mở rộng. Đáng chú ý, lĩnh vực sản xuất cải thiện, trong khi dịch vụ vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối cao.

Những dữ liệu này có ý nghĩa quan trọng đối với triển vọng chính sách tiền tệ của Fed. Khi hoạt động kinh tế vẫn tăng trưởng mạnh, ngân hàng trung ương Mỹ có thể chưa có đủ cơ sở để nhanh chóng nới lỏng chính sách, đặc biệt nếu áp lực giá cả tiếp tục gia tăng.

Theo Reuters ngày 23/10, hoạt động kinh doanh tại Mỹ giảm tốc nhẹ trong tháng 10 nhưng nhu cầu vẫn đủ mạnh để doanh nghiệp tăng giá hàng hóa và dịch vụ. Chỉ số giá bán trong khảo sát PMI tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 8/2022, trong khi chi phí đầu vào và tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng tiếp tục gây sức ép.

Đây là yếu tố có thể khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed. Nếu lạm phát dai dẳng buộc cơ quan này duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn dự kiến, các tài sản không tạo ra dòng tiền hay lợi suất cố định như bạc có thể chịu bất lợi tương đối so với những kênh đầu tư sinh lãi.

Bên cạnh đó, đồng USD phục hồi thường gây sức ép lên giá bạc được định giá bằng đồng tiền này. Khi USD tăng giá, bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, qua đó có thể hạn chế nhu cầu trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giá bạc không chỉ phụ thuộc vào lãi suất và tỷ giá. Dòng tiền đầu tư, triển vọng kinh tế toàn cầu và nhu cầu sử dụng bạc trong sản xuất cũng có thể khiến giá kim loại này biến động theo những hướng khác nhau trong từng giai đoạn.

Giá dầu tăng, nhu cầu công nghiệp trở thành biến số quan trọng

Bên cạnh chính sách tiền tệ, diễn biến giá năng lượng và triển vọng nhu cầu công nghiệp cũng là những yếu tố có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá bạc hôm nay 26/10 cũng như xu hướng thị trường trong thời gian tới.

Theo S&P Global, đà tăng của giá năng lượng đang góp phần đẩy chi phí đầu vào của doanh nghiệp lên cao. Tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng và nhu cầu hàng hóa vẫn mạnh tạo điều kiện để doanh nghiệp chuyển một phần chi phí sang người tiêu dùng, làm gia tăng nguy cơ lạm phát kéo dài.

Nếu giá dầu tiếp tục tăng, chi phí sản xuất và vận chuyển có thể leo thang, gây sức ép lên giá hàng hóa và dịch vụ. Trong trường hợp lạm phát khó hạ nhiệt, Fed có thể phải thận trọng hơn với việc giảm lãi suất. Kịch bản này có khả năng tiếp tục gây áp lực lên nhóm kim loại quý, trong đó có bạc.

Tuy nhiên, tác động của giá dầu đối với bạc không hoàn toàn theo một chiều. Lạm phát tăng có thể làm giảm kỳ vọng nới lỏng tiền tệ, nhưng trong một số điều kiện, lo ngại sức mua của tiền tệ suy giảm cũng có thể thúc đẩy nhu cầu nắm giữ kim loại quý như một công cụ đa dạng hóa tài sản.

Một đặc điểm đáng chú ý là bạc vừa mang tính chất của kim loại quý phục vụ đầu tư, vừa là nguyên liệu quan trọng trong nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Bạc được sử dụng trong các ứng dụng điện, điện tử, năng lượng mặt trời và một số công nghệ đòi hỏi khả năng dẫn điện cao.

Vì vậy, triển vọng tiêu thụ bạc không chỉ phụ thuộc vào sức hấp dẫn của kim loại này đối với giới đầu tư mà còn gắn với hoạt động sản xuất và nhu cầu công nghệ.

Nếu kinh tế toàn cầu duy trì được tốc độ tăng trưởng tích cực, nhu cầu bạc phục vụ sản xuất có thể trở thành yếu tố hỗ trợ giá. Ngược lại, nếu chi phí đầu vào tăng cao làm doanh nghiệp thu hẹp đầu tư hoặc hoạt động sản xuất suy yếu, triển vọng tiêu thụ bạc có thể bị ảnh hưởng.

Dữ liệu PMI tháng 10 của Mỹ cho thấy hoạt động kinh doanh vẫn mở rộng, dù tốc độ tăng trưởng có sự khác biệt giữa sản xuất và dịch vụ. Đây là tín hiệu cho thấy chưa thể chỉ dựa vào một chỉ số kinh tế để kết luận nhu cầu bạc công nghiệp sẽ tăng hay giảm trong thời gian tới.

Trong ngắn hạn, thị trường bạc có thể tiếp tục chịu tác động đồng thời từ sức mạnh của đồng USD, triển vọng lãi suất Mỹ, diễn biến giá năng lượng và nhu cầu công nghiệp. Những yếu tố này đan xen khiến xu hướng giá khó xác định chỉ dựa trên một thông tin riêng lẻ.

Nhà đầu tư cần thận trọng khi giá bạc biến động mạnh

Với diễn biến hiện tại, người quan tâm đến giá bạc hôm nay 26/10 cần phân biệt rõ giữa biến động giá bạc thế giới và giá bạc vật chất trong nước. Giá quốc tế thường thay đổi liên tục theo cung cầu và các thông tin kinh tế, trong khi giá bán lẻ trong nước còn chịu ảnh hưởng từ tỷ giá, chi phí kinh doanh, nguồn cung và chính sách niêm yết của từng đơn vị.

Đặc biệt, mức chênh lệch đáng kể giữa giá bạc tại Phú Quý và các điểm giao dịch khác cho thấy việc lựa chọn nơi mua có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí ban đầu của người đầu tư.

Trước khi giao dịch, người mua nên kiểm tra giá mua vào và bán ra tại cùng một thời điểm, đồng thời tìm hiểu điều kiện thu mua lại sản phẩm. Với chiến lược đầu tư ngắn hạn, chênh lệch mua bán có thể làm giảm đáng kể lợi nhuận, ngay cả khi giá bạc thế giới phục hồi.

Ngoài ra, nhà đầu tư cần theo dõi các dữ liệu lạm phát của Mỹ, diễn biến đồng USD và những tín hiệu mới từ Fed. Đây là những thông tin có thể làm thay đổi kỳ vọng lãi suất, qua đó tác động đến dòng tiền trên thị trường kim loại quý.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 26/10 đang chịu sức ép khi giá thế giới giảm về quanh 53,77 USD/ounce, trong bối cảnh lạm phát Mỹ có dấu hiệu dai dẳng và triển vọng nới lỏng tiền tệ còn nhiều bất định. Dù vậy, nhu cầu công nghiệp vẫn là yếu tố quan trọng cần theo dõi khi đánh giá triển vọng dài hạn của bạc.

Trong giai đoạn thị trường biến động, việc cập nhật giá thường xuyên, so sánh biểu giá giữa các đơn vị và tính toán đầy đủ chênh lệch mua bán sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá rủi ro thực tế trước khi đưa ra quyết định.