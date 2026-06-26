Giá bạc hôm nay 26/6 ở trong nước

Khảo sát sáng ngày 26/6 cho thấy giá bạc trong nước không có nhiều biến động, tiếp tục được các doanh nghiệp niêm yết ổn định sau nhiều phiên điều chỉnh theo diễn biến thị trường quốc tế.

Giá bạc hôm nay 26/6: Lao dốc gần 5 USD/ounce, chuyên gia cảnh báo nguy cơ áp lực bán gia tăng

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 2.165.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.232.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội, bạc được giao dịch ở mức 1.898.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.932.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP.HCM, giá bạc hiện ở mức 1.900.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.945.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc hôm nay 26/6 trên thế giới hôm nay giảm mạnh

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 26/6 được niêm yết ở mức 56,51 USD/ounce, giảm 4,98 USD/ounce so với phiên trước.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1.526.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.532.000 đồng/ounce (bán ra).

Đây là một trong những phiên giảm mạnh nhất của bạc trong thời gian gần đây, khiến thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh sau chuỗi tăng kéo dài trước đó.

Diễn biến đi xuống của bạc phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang đồng USD và các tài sản được đánh giá an toàn hơn trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu vẫn còn nhiều biến động.

Ngoài ra, việc đồng USD duy trì sức mạnh cũng làm giảm sức hấp dẫn của các kim loại quý được định giá bằng đồng bạc xanh, trong đó có bạc.

Chuyên gia cảnh báo xu hướng giảm vẫn chưa kết thúc

Theo ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, thị trường bạc vẫn đang nằm trong xu hướng giảm và chưa xuất hiện tín hiệu đủ mạnh để xác nhận quá trình tạo đáy.

Ông nhận định rằng nếu lực bán tiếp tục gia tăng, giá bạc hoàn toàn có khả năng giảm về các vùng hỗ trợ thấp hơn trong thời gian tới.

Đáng chú ý, mốc 58 USD/ounce hiện được xem là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật rất quan trọng.

Theo ông Lewis, nếu vùng giá này bị phá vỡ một cách dứt khoát, thị trường có thể chứng kiến một làn sóng bán ra mạnh hơn khi nhiều nhà đầu tư đồng loạt kích hoạt các lệnh cắt lỗ hoặc mở rộng vị thế bán.

Yếu tố khiến giới phân tích đặc biệt quan tâm là đồng USD vẫn đang duy trì sức mạnh trên thị trường quốc tế. Đây được xem là một trong những nguyên nhân quan trọng tạo áp lực lên nhóm kim loại quý.

Khi đồng USD tăng giá, chi phí nắm giữ bạc đối với các nhà đầu tư sử dụng những đồng tiền khác sẽ cao hơn, từ đó làm giảm nhu cầu đầu tư và tạo sức ép lên giá bạc.

Các nhịp hồi phục chủ yếu mang tính kỹ thuật

Theo đánh giá của Christopher Lewis, những phiên tăng giá xuất hiện trong thời gian gần đây chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã bước vào xu hướng tăng mới.

Ông cho rằng phần lớn các nhịp tăng vừa qua chỉ là những đợt hồi phục kỹ thuật sau giai đoạn giảm mạnh.

Trong bối cảnh đó, không ít nhà đầu tư lựa chọn tận dụng các nhịp phục hồi để chốt lời hoặc gia tăng vị thế bán thay vì tiếp tục mua vào với kỳ vọng giá sẽ tăng mạnh.

Điều này khiến áp lực bán thường nhanh chóng quay trở lại mỗi khi thị trường có dấu hiệu phục hồi.

Đây cũng là nguyên nhân khiến giá bạc liên tục gặp khó khăn khi tiến sát các vùng kháng cự quan trọng.

Chỉ báo kỹ thuật chưa ủng hộ xu hướng tăng

Theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật hiện nay, thị trường bạc vẫn đang đối mặt với khá nhiều lực cản.

Nhiều chỉ báo cho thấy động lực tăng giá chưa đủ mạnh để hình thành một xu hướng đảo chiều rõ ràng trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến của đồng USD, chính sách lãi suất của các ngân hàng trung ương cũng như các dữ liệu kinh tế quan trọng trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Việc mua đuổi ở những nhịp hồi ngắn hạn có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu xu hướng giảm tiếp tục kéo dài.

Dự báo giá bạc thời gian tới

Giới phân tích cho rằng thị trường bạc vẫn đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố như biến động của đồng USD, kỳ vọng về chính sách tiền tệ và tâm lý của nhà đầu tư toàn cầu.

Nếu đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng và các yếu tố hỗ trợ chưa xuất hiện, giá bạc có thể tiếp tục chịu sức ép trong ngắn hạn.

Ngược lại, trong trường hợp đồng bạc xanh suy yếu hoặc xuất hiện các thông tin tích cực về kinh tế và nhu cầu công nghiệp đối với bạc được cải thiện, kim loại quý này có thể sớm lấy lại đà phục hồi.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, phần lớn chuyên gia vẫn khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng, hạn chế sử dụng đòn bẩy cao và ưu tiên quản trị rủi ro khi tham gia thị trường.

Với diễn biến hiện nay, giá bạc hôm nay 26/6 nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn từ xu hướng quốc tế. Nhà đầu tư cần theo dõi sát các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng để có chiến lược giao dịch phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vẫn chưa xuất hiện tín hiệu xác nhận một xu hướng tăng bền vững.