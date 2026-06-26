Giá bạc hôm nay 26/6: Lao dốc gần 5 USD/ounce, chuyên gia cảnh báo nguy cơ áp lực bán gia tăng
V.A
26/06/2026 7:53 AM (GMT+7)
Giá bạc hôm nay 26/6 trên thị trường trong nước duy trì ổn định so với phiên trước, trong khi giá bạc thế giới giảm mạnh gần 5 USD/ounce, lùi xuống còn 56,51 USD/ounce. Diễn biến này khiến giới đầu tư thận trọng khi nhiều chuyên gia nhận định thị trường vẫn chưa thoát khỏi xu hướng điều chỉnh ngắn hạn.
Giá bạc hôm nay 26/6 ở trong nước
Khảo sát sáng ngày 26/6 cho thấy giá bạc trong nước không có nhiều biến động, tiếp tục được các doanh nghiệp niêm yết ổn định sau nhiều phiên điều chỉnh theo diễn biến thị trường quốc tế.
Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 2.165.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.232.000 đồng/lượng (bán ra).
Trong khi đó, tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội, bạc được giao dịch ở mức 1.898.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.932.000 đồng/lượng (bán ra).
Tại TP.HCM, giá bạc hiện ở mức 1.900.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.945.000 đồng/lượng (bán ra).
Giá bạc hôm nay 26/6 trên thế giới hôm nay giảm mạnh
Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 26/6 được niêm yết ở mức 56,51 USD/ounce, giảm 4,98 USD/ounce so với phiên trước.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1.526.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.532.000 đồng/ounce (bán ra).
Đây là một trong những phiên giảm mạnh nhất của bạc trong thời gian gần đây, khiến thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh sau chuỗi tăng kéo dài trước đó.
Diễn biến đi xuống của bạc phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang đồng USD và các tài sản được đánh giá an toàn hơn trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu vẫn còn nhiều biến động.
Ngoài ra, việc đồng USD duy trì sức mạnh cũng làm giảm sức hấp dẫn của các kim loại quý được định giá bằng đồng bạc xanh, trong đó có bạc.
Chuyên gia cảnh báo xu hướng giảm vẫn chưa kết thúc
Theo ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, thị trường bạc vẫn đang nằm trong xu hướng giảm và chưa xuất hiện tín hiệu đủ mạnh để xác nhận quá trình tạo đáy.
Ông nhận định rằng nếu lực bán tiếp tục gia tăng, giá bạc hoàn toàn có khả năng giảm về các vùng hỗ trợ thấp hơn trong thời gian tới.
Đáng chú ý, mốc 58 USD/ounce hiện được xem là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật rất quan trọng.
Theo ông Lewis, nếu vùng giá này bị phá vỡ một cách dứt khoát, thị trường có thể chứng kiến một làn sóng bán ra mạnh hơn khi nhiều nhà đầu tư đồng loạt kích hoạt các lệnh cắt lỗ hoặc mở rộng vị thế bán.
Yếu tố khiến giới phân tích đặc biệt quan tâm là đồng USD vẫn đang duy trì sức mạnh trên thị trường quốc tế. Đây được xem là một trong những nguyên nhân quan trọng tạo áp lực lên nhóm kim loại quý.
Khi đồng USD tăng giá, chi phí nắm giữ bạc đối với các nhà đầu tư sử dụng những đồng tiền khác sẽ cao hơn, từ đó làm giảm nhu cầu đầu tư và tạo sức ép lên giá bạc.
Các nhịp hồi phục chủ yếu mang tính kỹ thuật
Theo đánh giá của Christopher Lewis, những phiên tăng giá xuất hiện trong thời gian gần đây chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã bước vào xu hướng tăng mới.
Ông cho rằng phần lớn các nhịp tăng vừa qua chỉ là những đợt hồi phục kỹ thuật sau giai đoạn giảm mạnh.
Trong bối cảnh đó, không ít nhà đầu tư lựa chọn tận dụng các nhịp phục hồi để chốt lời hoặc gia tăng vị thế bán thay vì tiếp tục mua vào với kỳ vọng giá sẽ tăng mạnh.
Điều này khiến áp lực bán thường nhanh chóng quay trở lại mỗi khi thị trường có dấu hiệu phục hồi.
Đây cũng là nguyên nhân khiến giá bạc liên tục gặp khó khăn khi tiến sát các vùng kháng cự quan trọng.
Chỉ báo kỹ thuật chưa ủng hộ xu hướng tăng
Theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật hiện nay, thị trường bạc vẫn đang đối mặt với khá nhiều lực cản.
Nhiều chỉ báo cho thấy động lực tăng giá chưa đủ mạnh để hình thành một xu hướng đảo chiều rõ ràng trong ngắn hạn.
Trong bối cảnh đó, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến của đồng USD, chính sách lãi suất của các ngân hàng trung ương cũng như các dữ liệu kinh tế quan trọng trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Việc mua đuổi ở những nhịp hồi ngắn hạn có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu xu hướng giảm tiếp tục kéo dài.
Dự báo giá bạc thời gian tới
Giới phân tích cho rằng thị trường bạc vẫn đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố như biến động của đồng USD, kỳ vọng về chính sách tiền tệ và tâm lý của nhà đầu tư toàn cầu.
Nếu đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng và các yếu tố hỗ trợ chưa xuất hiện, giá bạc có thể tiếp tục chịu sức ép trong ngắn hạn.
Ngược lại, trong trường hợp đồng bạc xanh suy yếu hoặc xuất hiện các thông tin tích cực về kinh tế và nhu cầu công nghiệp đối với bạc được cải thiện, kim loại quý này có thể sớm lấy lại đà phục hồi.
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, phần lớn chuyên gia vẫn khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng, hạn chế sử dụng đòn bẩy cao và ưu tiên quản trị rủi ro khi tham gia thị trường.
Với diễn biến hiện nay, giá bạc hôm nay 26/6 nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn từ xu hướng quốc tế. Nhà đầu tư cần theo dõi sát các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng để có chiến lược giao dịch phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vẫn chưa xuất hiện tín hiệu xác nhận một xu hướng tăng bền vững.
TP.HCM xử phạt 11 cơ sở dược, mỹ phẩm liên quan chất lượng và bán thuốc sai quy định
Sở Y tế TP.HCM vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm. Nhiều đơn vị bị phát hiện sản xuất mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc hoặc bán thuốc không đúng quy định.
Tin hot thị trường ngày 17/7: Tiêu thụ hàng tấn bột ngọt giả qua nhiều cửa hàng tạp hóa
Tin hot thị trường ngày 17/7 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Giá xăng, dầu đồng loạt tăng; Tiêu thụ hàng tấn bột ngọt giả qua nhiều cửa hàng tạp hóa; Hà Nội sắp khởi công đồng loạt 121 dự án nhà ở…
Giá bạc hôm nay 17/7: Đồng loạt giảm cả trong nước và thế giới
Giá bạc hôm nay 17/7 đồng loạt giảm tại cả thị trường trong nước và thế giới khi đồng USD biến động mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao và áp lực chốt lời gia tăng khiến kim loại quý này tiếp tục điều chỉnh.
Tin hot thị trường ngày 16/7: Cơ sở chữa trẻ chậm nói tại Hà Nội bị xử phạt vì quảng cáo gây hiểu nhầm
Tin hot thị trường ngày 16/7 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Phát hiện gần 100 túi giả Chanel, Louis Vuitton, Dior, Hermès tại Hà Nội; Cơ sở chữa trẻ chậm nói tại Hà Nội bị xử phạt vì quảng cáo gây hiểu nhầm; Công ty đa cấp Liên kết Việt Nam bị xử phạt 150 triệu đồng…
Giá bạc hôm nay 16/7: Quay đầu giảm, triển vọng vẫn chịu sức ép từ Fed và biến động địa chính trị
Giá bạc hôm nay 16/7 ghi nhận điều chỉnh giảm trên cả thị trường trong nước và thế giới. Dù áp lực từ lạm phát Mỹ đã hạ nhiệt, thị trường bạc vẫn đối mặt nhiều thách thức khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi chính sách của Fed, diễn biến đồng USD và những rủi ro địa chính trị.
Hết thời 'hàng rep', 'super fake', 'like auth'...
Từng có một thời, chiếc áo Adidas giá 150.000 đồng, đôi giày Nike vài trăm nghìn đồng được rao bán công khai trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội với những cụm từ quen thuộc như "like auth", "rep 1:1", "super fake". Người bán không giấu, người mua cũng chẳng bận tâm. Nhưng mọi chuyện đang thay đổi.
TP.HCM xử phạt 11 cơ sở dược, mỹ phẩm liên quan chất lượng và bán thuốc sai quy định
Tin hot thị trường ngày 17/7: Tiêu thụ hàng tấn bột ngọt giả qua nhiều cửa hàng tạp hóa
Giá bạc hôm nay 17/7: Đồng loạt giảm cả trong nước và thế giới
Tin hot thị trường ngày 16/7: Cơ sở chữa trẻ chậm nói tại Hà Nội bị xử phạt vì quảng cáo gây hiểu nhầm
Giá bạc hôm nay 16/7: Quay đầu giảm, triển vọng vẫn chịu sức ép từ Fed và biến động địa chính trị
Hết thời 'hàng rep', 'super fake', 'like auth'...
Từng có một thời, chiếc áo Adidas giá 150.000 đồng, đôi giày Nike vài trăm nghìn đồng được rao bán công khai trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội với những cụm từ quen thuộc như "like auth", "rep 1:1", "super fake". Người bán không giấu, người mua cũng chẳng bận tâm. Nhưng mọi chuyện đang thay đổi.