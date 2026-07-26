Dù vậy, giới phân tích cho rằng xu hướng của kim loại quý vẫn chưa thực sự rõ ràng khi thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và quyết định lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá bạc hôm nay 26/7 trong nước tăng trở lại, bạc Phú Quý vượt 2,23 triệu đồng/lượng

Giá bạc hôm nay 26/7: Bạc đồng loạt tăng, Phú Quý vượt 2,23 triệu đồng/lượng

Khảo sát thị trường sáng 26/7 cho thấy giá bạc trong nước tiếp tục duy trì xu hướng đi lên tại nhiều hệ thống kinh doanh kim loại quý. Đà phục hồi này diễn ra trong bối cảnh giá bạc thế giới tăng trở lại, giúp tâm lý giao dịch trên thị trường nội địa trở nên tích cực hơn.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc miếng và bạc thỏi 999 được niêm yết ở mức 2,168 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,235 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Đây tiếp tục là mức giá cao nhất trên thị trường bán lẻ, phản ánh nhu cầu sở hữu bạc vật chất vẫn khá ổn định.

Trong khi đó, tại thị trường Hà Nội, bạc 999 được giao dịch phổ biến ở mức 1,905 triệu đồng/lượng mua vào và 1,939 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại TP.HCM, giá bạc 999 nhỉnh hơn đôi chút với mức 1,907 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,952 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Đối với bạc 99,99, giá giao dịch tại Hà Nội được niêm yết ở 1,913 triệu đồng/lượng mua vào và 1,947 triệu đồng/lượng bán ra. Còn tại TP.HCM, giá tương ứng là 1,914 triệu đồng/lượng và 1,949 triệu đồng/lượng.

Mặt bằng giá bạc trong nước hiện vẫn cao hơn đáng kể so với giá bạc quy đổi từ thị trường quốc tế. Theo các chuyên gia, chênh lệch này chủ yếu đến từ chi phí nhập khẩu, chế tác, lưu thông cùng yếu tố cung - cầu trên thị trường nội địa. Trong bối cảnh nhu cầu tích trữ kim loại quý vẫn duy trì, giá bạc trong nước tiếp tục giữ khoảng cách nhất định so với giá quốc tế.

Giá bạc hôm nay 26/7 trên thế giới phục hồi nhưng xu hướng vẫn chưa rõ ràng

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay sáng 26/7 được giao dịch quanh mức 58,06 USD/ounce, tăng 0,76 USD/ounce so với phiên trước.

Theo quy đổi, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1,532 triệu đồng/ounce chiều mua vào và khoảng 1,537 triệu đồng/ounce chiều bán ra.

Sau nhiều phiên điều chỉnh, bạc đã có sự phục hồi nhờ lực mua quay trở lại khi nhà đầu tư tận dụng mức giá thấp để gia tăng vị thế. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đà tăng hiện nay vẫn chưa đủ mạnh để xác nhận một xu hướng tăng bền vững.

Diễn biến của bạc vẫn chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô. Một mặt, những bất ổn địa chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới tiếp tục duy trì nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn, trong đó có bạc và vàng.

Ở chiều ngược lại, đồng USD duy trì sức mạnh cùng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức cao đã phần nào hạn chế đà tăng của nhóm kim loại quý. Khi đồng bạc xanh tăng giá, chi phí nắm giữ bạc đối với các nhà đầu tư sử dụng những đồng tiền khác cũng tăng lên, qua đó ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư.

Đặc biệt, tâm điểm chú ý của thị trường hiện nay đang hướng về cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed diễn ra trong tuần tới. Nhà đầu tư kỳ vọng những tín hiệu mới về lộ trình điều hành lãi suất sẽ giúp xác định rõ hơn xu hướng của thị trường kim loại quý trong nửa cuối năm.

Mốc 60 USD/ounce tiếp tục là ngưỡng quyết định xu hướng giá bạc

Theo chuyên gia phân tích thị trường Christopher Lewis, giá bạc thời gian gần đây đã nhiều lần kiểm định vùng 60 USD/ounce, nhưng vẫn chưa thể duy trì ổn định trên ngưỡng quan trọng này.

Ông nhận định, mặc dù bạc đã có thời điểm vượt mốc 60 USD/ounce, lực bán chốt lời cùng áp lực từ môi trường lãi suất cao khiến kim loại quý nhanh chóng quay đầu điều chỉnh.

Theo Christopher Lewis, ngưỡng 60 USD/ounce hiện đóng vai trò là vùng kháng cự quan trọng nhất đối với xu hướng ngắn hạn.

Nếu bạc có thể bứt phá và duy trì giao dịch ổn định trên vùng giá này, thị trường có khả năng xác lập một xu hướng tăng mới với dư địa mở rộng trong thời gian tới.

Ngược lại, nếu tiếp tục thất bại trước mốc 60 USD/ounce, giá bạc có thể quay trở lại trạng thái tích lũy hoặc đi ngang khi tâm lý thận trọng của giới đầu tư gia tăng.

Chuyên gia này cũng lưu ý rằng triển vọng của bạc vẫn phụ thuộc rất lớn vào định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Trong trường hợp Fed tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài nhằm kiểm soát lạm phát, sức hấp dẫn của bạc có thể suy giảm do chi phí cơ hội nắm giữ các tài sản không sinh lãi tăng lên.

Fed, đồng USD và dữ liệu lạm phát sẽ quyết định xu hướng thị trường

Ngoài yếu tố chính sách tiền tệ, giới phân tích cũng đánh giá cao vai trò của các chỉ số kinh tế Mỹ trong việc định hướng giá bạc.

Các dữ liệu về lạm phát, thị trường lao động và tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng điều hành lãi suất của Fed, từ đó tác động đến diễn biến của đồng USD cũng như lợi suất trái phiếu.

Ở góc độ phân tích kỹ thuật, Christopher Lewis cho rằng vùng 55 USD/ounce hiện là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của thị trường. Nếu mốc này bị xuyên thủng, giá bạc có thể giảm sâu hơn về khu vực 50 USD/ounce, vốn từng nhiều lần trở thành vùng hỗ trợ mạnh trong các nhịp điều chỉnh trước đây.

Ngược lại, nếu lực mua đủ mạnh để đưa bạc vượt mốc 60 USD/ounce, triển vọng tăng giá sẽ trở nên tích cực hơn khi dòng tiền đầu cơ có khả năng quay trở lại thị trường.

Trong ngắn hạn, các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, dữ liệu lạm phát và đặc biệt là thông điệp từ Fed sau cuộc họp chính sách sắp tới. Đây sẽ là những yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến xu hướng của thị trường bạc toàn cầu cũng như diễn biến giá bạc hôm nay 26/7 trong các phiên giao dịch tiếp theo.