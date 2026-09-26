Giá bạc hôm nay 26/9 trong nước duy trì ở vùng cao

Giá bạc hôm nay 26/9 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2.235.000 đồng/lượng mua vào và 2.304.000 đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

Trong khi đó, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1.899.000 đồng/lượng mua vào và 1.967.000 đồng/lượng bán ra.

Giá bạc hôm nay 26/9: Bạc thế giới giảm mạnh, USD và lãi suất gây sức ép

Tại TP.HCM, giá bạc hiện ở mức 1.903.000 đồng/lượng mua vào và 1.970.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá bạc Phú Quý đang cao hơn mặt bằng bạc tại các địa điểm giao dịch khác khá rõ. Cụ thể, giá bán ra bạc Phú Quý cao hơn khoảng 337.000 đồng/lượng so với mức khảo sát tại Hà Nội và cao hơn 334.000 đồng/lượng so với TP.HCM.

Sự chênh lệch giữa các thương hiệu và địa điểm giao dịch là điều cần lưu ý khi theo dõi giá bạc hôm nay. Giá bạc vật chất trong nước không chỉ phụ thuộc vào diễn biến của bạc quốc tế mà còn chịu tác động của tỷ giá, chi phí nhập khẩu, nguồn cung, phí gia công, thương hiệu và mức chênh lệch mua - bán.

Ở chiều quốc tế, giá bạc quy đổi hiện ở mức 1.685.000 đồng/ounce mua vào và 1.691.000 đồng/ounce bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá bạc hôm nay đứng ở mức 63,82 USD/ounce. Đây là vùng giá thấp hơn đáng kể so với những thời điểm bạc tăng mạnh trong năm nay.

Diễn biến mới nhất cho thấy thị trường bạc đang trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh. Reuters ngày 25/9 cho biết bạc cùng các kim loại quý khác đang hướng tới một tuần giảm giá, trong bối cảnh đồng USD mạnh và triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục gây sức ép lên nhóm tài sản không sinh lãi.

USD mạnh và lãi suất Mỹ gây sức ép lên giá bạc

Một trong những yếu tố quan trọng đang chi phối giá bạc hôm nay 26/9 là sức mạnh của đồng USD.

Bạc được định giá chủ yếu bằng USD trên thị trường quốc tế. Vì vậy, khi đồng bạc xanh tăng giá, kim loại quý thường trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Điều này có thể làm giảm sức hấp dẫn của bạc trên thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ đang trở thành yếu tố gây áp lực lớn hơn đối với kim loại quý.

Tại cuộc họp ngày 15-16/9, Fed đã nâng lãi suất quỹ liên bang thêm 0,25 điểm phần trăm, lên khoảng 3,75-4%. Fed cho biết hoạt động kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng với tốc độ vững chắc, trong khi lạm phát vẫn ở mức cao và chính sách tiền tệ cần hỗ trợ đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Theo Fed, mức lãi suất áp dụng đối với số dư dự trữ của các ngân hàng cũng được nâng lên 3,90%, có hiệu lực từ ngày 17/9; lãi suất tín dụng cơ bản được nâng lên 4%.

Sau quyết định này, thị trường tiếp tục theo dõi phát biểu của các quan chức Fed để đánh giá liệu lãi suất có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài hay tiếp tục có thêm các động thái thắt chặt.

Reuters cho biết trong tuần qua, các tín hiệu mang tính thắt chặt từ một số quan chức Fed đã củng cố kỳ vọng về lãi suất cao hơn, đồng thời hỗ trợ đồng USD. Đây là diễn biến bất lợi đối với vàng, bạc và các tài sản không tạo ra dòng tiền định kỳ.

Đối với bạc, tác động này càng đáng chú ý bởi kim loại quý vừa có vai trò đầu tư, vừa là nguyên liệu công nghiệp. Khi lãi suất và lợi suất tài sản sinh lời tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc không sinh lãi cũng tăng lên.

Nói cách khác, dù cung - cầu vật chất có thể tạo nền tảng hỗ trợ cho bạc về dài hạn, yếu tố tiền tệ vẫn có khả năng khiến giá bạc biến động mạnh trong ngắn hạn.

Cung - cầu bạc vẫn là điểm tựa dài hạn

Nếu các yếu tố vĩ mô đang tạo sức ép trong ngắn hạn, cán cân cung - cầu lại là yếu tố được giới quan sát thị trường bạc chú ý trong trung và dài hạn.

Theo Silver Institute, thị trường bạc toàn cầu được dự báo tiếp tục rơi vào tình trạng thiếu hụt trong năm 2026, đánh dấu năm thâm hụt thứ sáu liên tiếp. Silver Institute dự báo tổng nguồn cung bạc năm nay tăng khoảng 1,5%, lên 1,05 tỷ ounce, trong khi thị trường vẫn thiếu khoảng 67 triệu ounce.

Sản lượng khai thác bạc được dự báo tăng khoảng 1%, lên 820 triệu ounce trong năm 2026. Tuy nhiên, mức tăng này chưa đủ để loại bỏ tình trạng thâm hụt giữa nguồn cung và nhu cầu.

Đây là yếu tố có thể tạo nền tảng cho giá bạc trong dài hạn. Tuy nhiên, nhu cầu bạc cũng đang có sự phân hóa.

Silver Institute dự báo nhu cầu đầu tư bạc vật chất năm 2026 tăng 20%, lên khoảng 227 triệu ounce, mức cao nhất trong 3 năm. Trong khi đó, nhu cầu bạc công nghiệp được dự báo giảm khoảng 3%, xuống gần 650 triệu ounce.

Nguyên nhân chính khiến nhu cầu công nghiệp chịu sức ép đến từ lĩnh vực quang điện mặt trời. Các nhà sản xuất đang đẩy mạnh tiết kiệm lượng bạc sử dụng trong mỗi sản phẩm, đồng thời thay thế bạc ở một số ứng dụng khi có thể.

Tuy nhiên, nhu cầu bạc từ các lĩnh vực công nghệ khác vẫn được hỗ trợ. Silver Institute cho biết sự phát triển của trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, ngành ô tô và cơ sở hạ tầng điện tiếp tục tạo ra nhu cầu đối với bạc trong nhiều ứng dụng công nghiệp.

Điều này cho thấy câu chuyện cung - cầu của bạc không hoàn toàn theo một chiều. Một số lĩnh vực truyền thống suy yếu, trong khi những ngành công nghệ mới tiếp tục mở rộng.

Bên cạnh đó, giá năng lượng cũng là yếu tố cần theo dõi. Giá dầu và khí đốt tăng có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó ảnh hưởng tới kỳ vọng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương. Nếu lạm phát dai dẳng hơn, khả năng lãi suất duy trì ở mức cao có thể gây thêm sức ép lên kim loại quý.

Ở chiều ngược lại, nếu áp lực lạm phát hạ nhiệt và triển vọng chính sách tiền tệ trở nên mềm hơn, bạc có thể nhận được sự hỗ trợ từ dòng tiền đầu tư.

Như vậy, giá bạc hôm nay 26/9 đang chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố trái chiều. Trong ngắn hạn, đồng USD mạnh, lãi suất Mỹ cao và kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt đang tạo sức ép đáng kể. Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt kéo dài của thị trường bạc, cùng nhu cầu đầu tư vật chất và nhu cầu sử dụng trong một số ngành công nghệ, vẫn tạo nền tảng cho triển vọng dài hạn.

Với mức 63,82 USD/ounce, thị trường bạc hiện chưa cho thấy một xu hướng tăng rõ ràng. Biên độ biến động từ khoảng 63,50-70 USD/ounce phản ánh trạng thái giằng co khi lực hỗ trợ từ cung - cầu chưa đủ mạnh để tạo động lực cho một nhịp tăng bền vững.

Trong những phiên tới, nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, các phát biểu của quan chức Fed và những dữ liệu mới về lạm phát, tăng trưởng kinh tế Mỹ. Đây có thể là những biến số quan trọng quyết định hướng đi tiếp theo của bạc.

Đối với thị trường trong nước, việc giá bạc Phú Quý vẫn duy trì trên 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra trong khi giá bạc tại các địa điểm giao dịch khác thấp hơn đáng kể cho thấy nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý tới chênh lệch giá mua - bán và sự khác biệt giữa từng thương hiệu.

Trong bối cảnh giá bạc thế giới biến động mạnh, việc theo dõi đồng thời giá bạc hôm nay trong nước và giá bạc thế giới sẽ giúp phản ánh đầy đủ hơn diễn biến của thị trường, thay vì chỉ dựa vào một mức giá riêng lẻ.