Giá bạc hôm nay 27/10 trong nước: Phú Quý cao hơn mặt bằng chung

Thị trường bạc trong nước ngày 27/10 ghi nhận sự chênh lệch đáng kể giữa giá niêm yết tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và mặt bằng giao dịch được khảo sát tại các địa điểm khác ở Hà Nội, TP.HCM.

Giá bạc hôm nay 27/10: Bạc Phú Quý xuống thấp, thị trường thế giới chịu sức ép lớn

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ở Hà Nội, giá bạc hôm nay 27/10 được niêm yết ở mức 1.764.000 đồng/lượng mua vào và 1.819.000 đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc đang được niêm yết ở mức 1.645.000 đồng/lượng mua vào và 1.712.000 đồng/lượng bán ra.

Tại TP.HCM, giá bạc hiện giao dịch quanh mức 1.648.000 đồng/lượng mua vào và 1.716.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá bạc tại Phú Quý đang cao hơn mặt bằng được khảo sát tại các địa điểm khác ở Hà Nội. Cụ thể, giá mua vào tại Phú Quý cao hơn 119.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra cao hơn 107.000 đồng/lượng.

So với mặt bằng giá tại TP.HCM, mức chênh lệch cũng đáng chú ý. Giá mua vào tại Phú Quý cao hơn 116.000 đồng/lượng, còn giá bán ra cao hơn 103.000 đồng/lượng.

Sự khác biệt này cho thấy người mua bạc vật chất cần quan tâm đến bảng giá cụ thể của từng đơn vị thay vì chỉ nhìn vào diễn biến chung của thị trường.

Đặc biệt, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại các điểm giao dịch cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư. Tại Phú Quý, chênh lệch mua - bán là 55.000 đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch tương ứng tại các địa điểm được khảo sát ở Hà Nội là 67.000 đồng/lượng và tại TP.HCM là 68.000 đồng/lượng.

Khoảng cách này đồng nghĩa người mua bạc có thể chịu khoản lỗ ban đầu nếu bán lại ngay sau khi giao dịch, trong trường hợp giá niêm yết không thay đổi. Để hòa vốn, giá mua lại của đơn vị kinh doanh cần tăng đủ để bù đắp chênh lệch mua - bán, chưa tính các chi phí phát sinh khác nếu có.

Trên thị trường thế giới, giá bạc quy đổi theo thông tin được cung cấp hiện ở mức 1.378.000 đồng/ounce mua vào và 1.393.000 đồng/ounce bán ra.

Theo dữ liệu thị trường quốc tế được Kitco cập nhật ngày 26/10, giá bạc giao ngay biến động quanh vùng 53,8 USD/ounce trong các thời điểm giao dịch được ghi nhận. Diễn biến này cho thấy thị trường đang tìm điểm cân bằng sau đợt giảm mạnh trong tuần trước.

Giá bạc hôm nay 27/10 trên thế giới giảm gần 5,9%, lạm phát Mỹ trở thành tâm điểm

Sức ép lớn đối với thị trường bạc hiện nay đến từ triển vọng kinh tế Mỹ và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến.

Theo số liệu thị trường được công bố trong tuần kết thúc ngày 23/10, giá bạc kỳ hạn tháng 12 giảm gần 5,9%, xuống 53,95 USD/ounce. Mức giá này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những rủi ro liên quan đến lạm phát và lãi suất.

Đáng chú ý, phiên giao dịch ngày 22/10 chứng kiến giá bạc kỳ hạn giảm 4,6%, xuống 54,764 USD/ounce. Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 26/11/2025, cho thấy áp lực bán đã gia tăng đáng kể trên thị trường kim loại quý.

Một trong những nguyên nhân quan trọng là lo ngại lạm phát tại Mỹ chưa được kiểm soát triệt để. Khi áp lực giá cả kéo dài, Fed có thể phải thận trọng hơn với việc nới lỏng chính sách tiền tệ, ngay cả khi thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ giảm trong thời gian tới.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ trong tuần qua cho thấy hoạt động kinh doanh vẫn duy trì đà tăng trưởng, trong khi áp lực giá cả chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đủ rõ ràng. Diễn biến này khiến nhà đầu tư phải cân nhắc lại khả năng Fed sớm chuyển sang lập trường mềm mỏng hơn.

Nếu lạm phát giảm chậm hơn dự kiến, thời điểm và tốc độ cắt giảm lãi suất có thể bị điều chỉnh. Khi đó, đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ có thể tiếp tục tạo sức ép lên các kim loại quý, tùy thuộc vào phản ứng của thị trường trước những thông tin kinh tế mới.

Đối với bạc, tác động từ lãi suất đặc biệt đáng chú ý bởi kim loại này không mang lại lợi suất như tiền gửi hoặc trái phiếu. Khi lãi suất duy trì ở mức cao, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc tăng lên, khiến một bộ phận nhà đầu tư có thể chuyển sang các tài sản có khả năng sinh lời trực tiếp.

Bên cạnh đó, diễn biến giá năng lượng cũng làm phức tạp thêm triển vọng thị trường. Theo thông tin được The Wall Street Journal đăng tải ngày 23/10, giá dầu Brent vượt 110 USD/thùng đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ lạm phát, đồng thời củng cố những dự báo về mặt bằng lãi suất cao. USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng cũng gây bất lợi cho kim loại quý.

Tuy nhiên, không thể chỉ nhìn vào lãi suất để đánh giá triển vọng của bạc. Khác với vàng, bạc còn có vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt ở những lĩnh vực sử dụng vật liệu dẫn điện và các ứng dụng công nghệ.

Vì vậy, triển vọng nhu cầu công nghiệp cũng là yếu tố cần theo dõi. Nếu hoạt động sản xuất suy yếu, nhu cầu bạc có thể chịu ảnh hưởng tiêu cực. Ngược lại, nhu cầu sử dụng bạc phục vụ công nghiệp duy trì tích cực có thể góp phần hỗ trợ giá, dù chưa chắc đủ sức bù đắp hoàn toàn áp lực từ chính sách tiền tệ.

Giá bạc hôm nay 27/10: Triển vọng phục hồi còn nhiều thách thức

Trong ngắn hạn, giá bạc hôm nay 27/10 và những phiên giao dịch tiếp theo nhiều khả năng vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ dữ liệu kinh tế Mỹ, kỳ vọng lãi suất và diễn biến trên thị trường tài chính quốc tế.

Một kịch bản bất lợi đối với bạc là lạm phát tiếp tục dai dẳng, buộc Fed duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Khi đó, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý, hạn chế khả năng phục hồi của giá bạc.

Trong kịch bản này, nhà đầu tư cần thận trọng với kỳ vọng giá bạc nhanh chóng quay lại những vùng giá cao trước đó. Sau một tuần giảm gần 5,9%, thị trường vẫn có thể xuất hiện những nhịp hồi phục kỹ thuật, nhưng các nhịp tăng chưa đủ để khẳng định xu hướng giảm đã kết thúc.

Ngược lại, nếu những dữ liệu kinh tế sắp tới cho thấy hoạt động kinh doanh suy yếu hoặc áp lực lạm phát giảm rõ rệt, kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ có thể được củng cố. Đây sẽ là yếu tố có khả năng hỗ trợ bạc cùng các tài sản không sinh lợi suất khác.

Dù vậy, triển vọng phục hồi còn phụ thuộc vào phản ứng của đồng USD, lợi suất trái phiếu và nhu cầu công nghiệp. Nếu tăng trưởng kinh tế chậm lại quá mạnh, nhu cầu sử dụng bạc trong sản xuất cũng có thể suy yếu, tạo ra lực cản đối với giá.

Đối với thị trường trong nước, mức chênh lệch giữa giá bạc tại Phú Quý và các địa điểm giao dịch khác tiếp tục là yếu tố người mua cần lưu ý. Giá bạc thế giới biến động không đồng nghĩa giá bán lẻ trong nước sẽ thay đổi với cùng biên độ, bởi giá niêm yết còn phụ thuộc vào nguồn cung, chi phí kinh doanh và chính sách giá của từng đơn vị.

Nhà đầu tư cũng nên phân biệt giữa giá mua vào và giá bán ra. Khi giao dịch bạc vật chất, mức giá bán ra là khoản tiền người mua phải trả, trong khi giá mua vào là mức giá đơn vị kinh doanh đưa ra nếu khách hàng bán lại bạc. Khoảng cách giữa hai mức giá có thể làm giảm hiệu quả đầu tư, nhất là khi thị trường biến động mạnh trong thời gian ngắn.

Trong bối cảnh hiện nay, việc theo dõi đồng thời giá bạc quốc tế, diễn biến lạm phát Mỹ và định hướng chính sách của Fed sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá tốt hơn những rủi ro trên thị trường.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 27/10 đang đứng trước bài toán phục hồi trong điều kiện các yếu tố vĩ mô chưa thực sự thuận lợi. Đà giảm mạnh của tuần trước cho thấy thị trường vẫn nhạy cảm với triển vọng lãi suất, trong khi khả năng hình thành xu hướng tăng bền vững cần thêm những tín hiệu tích cực từ kinh tế Mỹ và nhu cầu công nghiệp.

Với những người có ý định mua bạc tích lũy hoặc đầu tư ngắn hạn, sự thận trọng vẫn là điều cần thiết. Thay vì chỉ dựa vào những phiên tăng giảm riêng lẻ, nhà đầu tư nên cân nhắc mức chênh lệch mua - bán, khả năng chịu rủi ro và thời gian nắm giữ trước khi quyết định giao dịch.