Tuy nhiên, giới phân tích nhận định xu hướng của kim loại quý này trong ngắn hạn vẫn phụ thuộc chủ yếu vào kết quả cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.

Giá bạc hôm nay 27/7 trong nước duy trì ổn định

Bước vào tuần giao dịch mới, thị trường bạc trong nước không ghi nhận nhiều biến động về giá. Sau những phiên điều chỉnh trước đó, các doanh nghiệp kinh doanh bạc vẫn giữ mức niêm yết ổn định, phản ánh tâm lý thận trọng của cả người mua lẫn người bán khi thị trường quốc tế đang chờ đợi những thông tin quan trọng từ Mỹ.

Giá bạc hôm nay 27/7: Bạc trong nước ổn định, giá thế giới bật tăng trước tuần họp quan trọng của Fed

Giá bạc hôm nay 27/7 cho thấy, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc miếng và bạc thỏi 999 tiếp tục được niêm yết ở mức 2,168 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,235 triệu đồng/lượng chiều bán ra, không thay đổi so với phiên trước.

Tại thị trường Hà Nội, bạc 99,9 được giao dịch quanh mức 1,905 triệu đồng/lượng mua vào và 1,939 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, bạc 99,99 được niêm yết ở mức 1,913 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,946 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ở khu vực TP.HCM, giá bạc 99,9 được giao dịch ở mức 1,907 triệu đồng/lượng mua vào và 1,952 triệu đồng/lượng bán ra. Đối với bạc 99,99, giá mua vào đạt 1,914 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra ở mức 1,948 triệu đồng/lượng.

Việc giá bạc trong nước giữ ổn định trong nhiều phiên liên tiếp cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn quan sát, chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường quốc tế trước khi hình thành xu hướng mới.

Theo các chuyên gia, mức chênh lệch giữa giá bạc trong nước và giá bạc thế giới vẫn duy trì ở ngưỡng khá cao do còn chịu tác động từ chi phí nhập khẩu, gia công, thuế và nguồn cung trên thị trường nội địa.

Giá bạc hôm nay 27/7 trên thế giới bật tăng trở lại

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 27/7 giao ngay ghi nhận sự phục hồi đáng kể sau khi áp lực bán suy giảm.

Cụ thể, giá bạc giao ngay đang được giao dịch quanh 58,06 USD/ounce, tăng 2,24 USD/ounce so với phiên trước. Đây là mức tăng khá mạnh sau chuỗi phiên thị trường chịu áp lực bởi đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1,532 triệu đồng/ounce chiều mua vào và 1,537 triệu đồng/ounce chiều bán ra.

Đà phục hồi lần này xuất phát từ việc áp lực bán trên thị trường giảm đáng kể. Trong tuần trước, nhiều nhà đầu tư đặt cược giá bạc sẽ tiếp tục giảm khi kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt khiến đồng USD tăng và lợi suất trái phiếu Mỹ neo ở mức cao.

Tuy nhiên, thực tế diễn biến thị trường lại tích cực hơn dự báo. Giá bạc không giảm sâu như kỳ vọng, buộc nhiều quỹ đầu tư và các nhà giao dịch đang nắm giữ vị thế bán khống phải mua vào để đóng trạng thái. Hoạt động mua bù này đã góp phần thúc đẩy giá bạc tăng mạnh trong những phiên cuối tuần.

Ngoài yếu tố kỹ thuật, việc lợi suất trái phiếu Mỹ và giá năng lượng đồng thời hạ nhiệt cũng góp phần cải thiện tâm lý trên thị trường tài chính, qua đó hỗ trợ nhóm kim loại quý, trong đó có bạc.

Fed sẽ là yếu tố quyết định xu hướng giá bạc trong tuần này

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk, diễn biến của thị trường bạc trong những ngày tới sẽ phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thông điệp mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát đi sau cuộc họp chính sách.

Hiện phần lớn thị trường đều dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp lần này. Tuy nhiên, điều mà giới đầu tư quan tâm hơn là định hướng chính sách trong các tháng tới cũng như đánh giá của Fed về triển vọng lạm phát và tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Nếu Fed tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn, cho rằng lạm phát vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn và cần duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn, lợi suất trái phiếu Mỹ nhiều khả năng sẽ tăng trở lại. Điều này thường gây bất lợi cho các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

Ngược lại, nếu Fed đưa ra những tín hiệu mềm mỏng hơn hoặc để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất trong các cuộc họp cuối năm, đồng USD có thể suy yếu, tạo điều kiện để giá bạc tiếp tục phục hồi.

Các chuyên gia cho rằng phản ứng của thị trường sau cuộc họp Fed có thể sẽ mạnh hơn chính quyết định giữ nguyên lãi suất, bởi nhà đầu tư đang tìm kiếm những tín hiệu về thời điểm bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Giá năng lượng và địa chính trị tiếp tục tác động đến bạc

Ngoài yếu tố lãi suất, diễn biến địa chính trị tại Trung Đông vẫn là biến số quan trọng đối với thị trường kim loại quý.

Nếu căng thẳng leo thang khiến giá dầu tăng mạnh trở lại, kỳ vọng lạm phát toàn cầu cũng sẽ gia tăng. Khi đó, Fed có thể tiếp tục duy trì lập trường thận trọng, tạo áp lực lên giá bạc.

Ngược lại, việc giá năng lượng hạ nhiệt sẽ giúp giảm bớt áp lực lạm phát, cải thiện kỳ vọng về chính sách tiền tệ và hỗ trợ tích cực cho nhóm kim loại quý.

Bên cạnh đó, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cùng các dữ liệu kinh tế quan trọng như GDP, chỉ số PCE và báo cáo việc làm của Mỹ trong tuần này cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý giao dịch trên thị trường bạc.

Giá bạc vẫn cần thêm động lực để bứt phá

Dù vừa ghi nhận nhịp phục hồi khá tích cực, nhiều chuyên gia cho rằng giá bạc vẫn chưa thực sự bước vào xu hướng tăng bền vững.

Theo phân tích kỹ thuật, bạc hiện vẫn dao động trong vùng tích lũy sau giai đoạn biến động mạnh trước đó. Để xác nhận một xu hướng tăng mới, giá bạc cần vượt thành công vùng kháng cự quan trọng trong ngắn hạn với thanh khoản đủ lớn.

Trong trường hợp không thể bứt phá, áp lực chốt lời có thể xuất hiện trở lại, khiến giá bạc quay về vùng tích lũy hoặc điều chỉnh giảm.

Ở chiều ngược lại, nếu Fed phát đi tín hiệu ôn hòa hơn kỳ vọng và đồng USD suy yếu, giá bạc hoàn toàn có cơ hội nối dài đà phục hồi trong những phiên tới.

Giới đầu tư hiện đang theo dõi sát cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), bởi đây được xem là sự kiện có khả năng định hình xu hướng của thị trường kim loại quý trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ các thông tin từ Fed cũng như diễn biến của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Với triển vọng chưa thực sự rõ ràng, thị trường bạc nhiều khả năng sẽ còn biến động mạnh trong tuần này trước khi xác lập xu hướng mới.