Giá bạc hôm nay 27/9 trong nước biến động trái chiều

Giá bạc hôm nay 27/9 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2.215.000 đồng/lượng mua vào và 2.284.000 đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

So với mức 2.235.000 đồng/lượng mua vào và 2.304.000 đồng/lượng bán ra được ghi nhận trước đó, giá bạc Phú Quý hiện giảm 20.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Diễn biến này cho thấy thị trường bạc trong nước chưa hoàn toàn đồng pha với nhịp hồi phục của giá bạc quốc tế.

Giá bạc hôm nay 27/9: Bạc Phú Quý giảm, thế giới áp sát 65 USD/ounce

Tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được khảo sát ở mức 1.911.000 đồng/lượng mua vào và 1.978.000 đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, tại TP.HCM, giá bạc được niêm yết ở mức 1.915.000 đồng/lượng mua vào và 1.982.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá bạc tại các khu vực ngoài Phú Quý đang thấp hơn đáng kể so với bạc miếng được niêm yết tại Phú Quý. Khoảng cách này phản ánh sự khác biệt về loại sản phẩm, thương hiệu, chi phí gia công cũng như biên độ mua - bán tại từng đơn vị kinh doanh.

Đáng chú ý, với mặt bằng giá hiện nay, chênh lệch mua - bán bạc Phú Quý ở mức 69.000 đồng/lượng. Tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội và TP.HCM, mức chênh lần lượt khoảng 67.000 đồng/lượng.

Khoảng chênh mua - bán là yếu tố cần được nhà đầu tư quan tâm khi giao dịch bạc vật chất. Bởi trong trường hợp giá thế giới chỉ tăng nhẹ, mức chênh giữa giá mua và bán trong nước có thể khiến nhà đầu tư cần một khoảng tăng nhất định của giá bạc mới có thể bù đắp chi phí giao dịch ban đầu.

Ở thị trường thế giới, giá bạc được cung cấp trong dữ liệu sáng 27/9 ở mức khoảng 1.670.000 đồng/ounce mua vào và 1.676.000 đồng/ounce bán ra. Quy đổi theo giá niêm yết bằng USD, bạc thế giới đang ở khoảng 64,14 USD/ounce, tăng 0,32 USD/ounce.

Dữ liệu Kitco cũng ghi nhận bạc giao ngay có thời điểm quanh 64,17 USD/ounce, tăng 0,45 USD, tương đương 0,70%, trong phiên cuối tuần; biên độ trong ngày dao động từ 63,24 đến 65,22 USD/ounce.

Điều này cho thấy bạc đã có thời điểm tiến khá sát mốc 65 USD/ounce, dù chưa thể duy trì ổn định trên ngưỡng này.

Giá bạc hôm nay 27/9 trên thế giới được hỗ trợ khi USD và lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt

Động lực đáng chú ý của giá bạc hôm nay đến từ sự thay đổi của các yếu tố tài chính Mỹ. Khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, sức hấp dẫn tương đối của những tài sản sinh lãi có thể suy yếu, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhóm kim loại quý như vàng và bạc.

Bạc không tạo ra dòng tiền từ lãi suất. Vì vậy, khi lợi suất trái phiếu ở mức cao, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc thường lớn hơn. Ngược lại, khi lợi suất giảm, áp lực này có thể được giảm bớt và hỗ trợ dòng tiền quay trở lại thị trường kim loại quý.

Đồng USD cũng là một biến số quan trọng. Bạc được giao dịch chủ yếu bằng đồng USD trên thị trường quốc tế, do đó diễn biến của đồng bạc xanh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua của những nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Khi USD suy yếu, bạc trở nên tương đối rẻ hơn đối với người mua sử dụng những đồng tiền khác, qua đó có thể hỗ trợ nhu cầu và giá kim loại này.

Tuy nhiên, đà tăng của bạc vẫn đang đứng trước một yếu tố cản trở đáng chú ý là chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tại cuộc họp ngày 15-16/9, Fed đã tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa phạm vi lãi suất quỹ liên bang lên 3,75-4%. Cơ quan này cho biết hoạt động kinh tế Mỹ vẫn mở rộng với tốc độ vững chắc, chi tiêu trong nước có khả năng chống chịu, trong khi lạm phát vẫn ở mức cao.

Trong các dự báo kinh tế công bố cùng thời điểm, Fed dự báo lạm phát PCE năm 2026 ở mức trung vị 3,7%, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%. Dự báo trung vị đối với lãi suất quỹ liên bang cuối năm 2026 là 4,1%.

Những con số này cho thấy bài toán lạm phát vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Vì vậy, triển vọng lãi suất của Mỹ tiếp tục là biến số có khả năng tạo ra những phiên tăng giảm mạnh đối với bạc trong thời gian tới.

Nói cách khác, việc bạc tăng lên vùng 64-65 USD/ounce trong phiên cuối tuần chưa đồng nghĩa thị trường đã bước vào một xu hướng tăng bền vững. Giá vẫn có thể phản ứng mạnh với từng dữ liệu mới về lạm phát, việc làm, tăng trưởng kinh tế Mỹ cũng như những phát biểu tiếp theo của các quan chức Fed.

Nguồn cung thiếu hụt vẫn là yếu tố đáng chú ý với giá bạc

Bên cạnh các yếu tố ngắn hạn như USD, lợi suất trái phiếu và lãi suất Fed, thị trường bạc còn được hỗ trợ bởi những yếu tố cung - cầu mang tính dài hạn.

Theo Silver Institute, thị trường bạc toàn cầu được dự báo tiếp tục thâm hụt trong năm 2026, đánh dấu năm thứ sáu liên tiếp nguồn cung không đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Tổ chức này ước tính mức thâm hụt năm 2026 khoảng 67 triệu ounce, trong khi tổng nguồn cung dự kiến tăng 1,5%, lên khoảng 1,05 tỷ ounce.

Đáng chú ý, nhu cầu đầu tư bạc vật chất được dự báo tăng 20% trong năm nay, lên khoảng 227 triệu ounce. Đây là một trong những yếu tố có thể tạo nền tảng cho thị trường bạc, đặc biệt trong bối cảnh nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến kim loại quý khi môi trường kinh tế và địa chính trị còn nhiều bất định.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu bạc công nghiệp lại đối mặt với một số thách thức. World Silver Survey 2026 dự báo nhu cầu bạc công nghiệp toàn cầu năm 2026 giảm khoảng 3%, xuống 639,6 triệu ounce. Sự suy giảm chủ yếu liên quan đến việc các nhà sản xuất pin mặt trời tiếp tục tiết kiệm lượng bạc sử dụng trong sản phẩm và thay thế bạc bằng các vật liệu khác ở một số ứng dụng.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ nhu cầu công nghiệp đều suy yếu. Silver Institute cho rằng các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, ô tô và đầu tư vào lưới điện vẫn có thể hỗ trợ tiêu thụ bạc trong những năm tới.

Điều này khiến triển vọng giá bạc hôm nay và những phiên tới trở nên khó dự báo theo một chiều duy nhất. Trong ngắn hạn, giá có thể tiếp tục chịu tác động mạnh từ USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng lãi suất. Trong dài hạn, cán cân cung - cầu vật chất và nhu cầu từ các ngành công nghệ vẫn là những yếu tố quan trọng.

Với phiên giao dịch cuối tuần, việc bạc thế giới tăng lên 64,14 USD/ounce, có thời điểm áp sát 65 USD/ounce, cho thấy lực mua đã quay trở lại sau giai đoạn chịu sức ép. Tuy nhiên, vùng 65 USD/ounce đang là mốc đáng chú ý về mặt tâm lý khi thị trường cần thêm động lực để duy trì đà tăng.

Trong tuần tới, nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và những dữ liệu kinh tế mới của Mỹ. Bất kỳ thay đổi nào trong kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed đều có thể nhanh chóng truyền dẫn sang thị trường kim loại quý.

Đối với thị trường trong nước, giá bạc có thể tiếp tục biến động theo cả giá bạc quốc tế và tỷ giá USD/VND. Do đó, dù giá bạc thế giới đang phục hồi, diễn biến giá bạc tại từng doanh nghiệp vẫn có thể khác nhau đáng kể do ảnh hưởng của nguồn cung, nhu cầu thực tế và biên độ mua - bán.

Tóm lại, giá bạc hôm nay 27/9 đang đứng trước sự giằng co giữa lực hỗ trợ từ USD và lợi suất trái phiếu hạ nhiệt với áp lực từ chính sách tiền tệ còn thận trọng của Fed. Việc bạc thế giới duy trì được trên vùng 64 USD/ounce sẽ là diễn biến đáng chú ý trong những phiên đầu tuần, trong khi ngưỡng 65 USD/ounce tiếp tục là vùng giá mà thị trường cần theo dõi sát.