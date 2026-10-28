Giá bạc hôm nay 28/10 trong nước: Phú Quý niêm yết cao hơn thị trường

Thị trường bạc trong nước ngày 28/10 ghi nhận sự chênh lệch giữa giá niêm yết tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và mặt bằng giao dịch tại các địa điểm khác ở Hà Nội, TP.HCM.

Giá bạc hôm nay 28/10: Phú Quý giảm mạnh, thị trường chờ quyết định lãi suất của Fed

Tại Phú Quý ở Hà Nội, giá bạc hôm nay được niêm yết ở mức 1.707.000 đồng/lượng mua vào và 1.760.000 đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc được niêm yết ở mức 1.658.000 đồng/lượng mua vào và 1.725.000 đồng/lượng bán ra.

Tại TP.HCM, giá bạc hiện giao dịch ở mức 1.662.000 đồng/lượng mua vào và 1.729.000 đồng/lượng bán ra.

So với mặt bằng giá được khảo sát tại các địa điểm khác ở Hà Nội, giá mua vào tại Phú Quý cao hơn 49.000 đồng/lượng, còn giá bán ra cao hơn 35.000 đồng/lượng. So với TP.HCM, mức chênh lệch tương ứng là 45.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 31.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Diễn biến này cho thấy giá bạc trong nước không hoàn toàn đồng nhất giữa các đơn vị kinh doanh. Ngoài ảnh hưởng từ giá bạc thế giới và tỷ giá, giá niêm yết còn có thể phụ thuộc vào nguồn cung, chi phí kinh doanh và chính sách giá của từng doanh nghiệp.

Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại Phú Quý hiện là 53.000 đồng/lượng. Mức chênh lệch này tại các địa điểm được khảo sát ở Hà Nội và TP.HCM lần lượt là 67.000 đồng/lượng.

Đối với người mua bạc vật chất, đây là yếu tố cần cân nhắc trước khi giao dịch. Nếu mua bạc theo giá bán ra rồi bán lại ngay theo giá mua vào trong điều kiện bảng giá không thay đổi, người mua sẽ chịu khoản lỗ tương ứng với chênh lệch mua - bán.

Trên thị trường thế giới, giá bạc quy đổi theo thông tin được cung cấp hiện ở mức 1.399.000 đồng/ounce mua vào và 1.404.000 đồng/ounce bán ra. Trong khi đó, giá bạc quốc tế được ghi nhận ở ngưỡng 53,84 USD/ounce, giảm 0,12 USD/ounce.

Nhà đầu tư cần lưu ý rằng giá bạc quy đổi sang đồng Việt Nam có thể khác nhau tùy thời điểm cập nhật tỷ giá và phương pháp tính. Giá bạc quốc tế cũng biến động liên tục trong phiên, do đó cần đối chiếu thời điểm chốt giá khi so sánh giữa các nguồn.

Giá bạc hôm nay 28/10 trên thế giới chịu sức ép từ lạm phát và chính sách tiền tệ Mỹ

Trên thị trường quốc tế, giá bạc đang chịu tác động từ những lo ngại về lạm phát, triển vọng lãi suất và diễn biến địa chính trị. Đặc biệt, thị trường đang hướng sự chú ý vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed trong hai ngày 27-28/10/2026.

Theo bản tin thị trường ngày 27/10 của Kitco, giá vàng và bạc suy yếu trong phiên giao dịch buổi sáng tại Mỹ khi nhà đầu tư đánh giá khả năng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Bất ổn liên quan đến nguồn cung năng lượng tại Trung Đông cũng làm gia tăng sự thận trọng trên thị trường kim loại quý.

Giá dầu tăng thường làm dấy lên lo ngại về chi phí năng lượng và vận tải, qua đó có thể đẩy giá hàng hóa, dịch vụ lên cao. Nếu áp lực này lan rộng và khiến lạm phát dai dẳng, Fed sẽ có ít dư địa hơn để nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong bối cảnh đó, ngay cả khi Fed chưa tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10, thị trường vẫn quan tâm đến thông điệp của cơ quan này về triển vọng chính sách trong những tháng tiếp theo.

Theo thông tin thị trường được Trading Economics cập nhật ngày 27/10, giá bạc dao động quanh 54 USD/ounce khi nhà đầu tư chờ quyết định của Fed. Dù kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 10 khá lớn, khả năng lãi suất tăng trở lại vào tháng 12 vẫn là một yếu tố được thị trường cân nhắc.

Đối với bạc, triển vọng lãi suất có ý nghĩa quan trọng bởi kim loại này không mang lại dòng tiền định kỳ như tiền gửi ngân hàng hay trái phiếu. Khi lãi suất duy trì ở mức cao, việc nắm giữ bạc có thể trở nên kém hấp dẫn tương đối so với các tài sản có lợi suất.

Bên cạnh đó, đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng có thể ảnh hưởng đến diễn biến giá bạc. Nếu đồng USD mạnh lên, bạc được định giá bằng đồng tiền này có thể trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, từ đó gây sức ép lên nhu cầu.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa giá bạc, đồng USD và lãi suất không phải lúc nào cũng diễn ra theo một chiều. Diễn biến thực tế còn phụ thuộc vào kỳ vọng đã được phản ánh vào giá, nhu cầu công nghiệp và mức độ biến động của thị trường tài chính.

Một yếu tố khác cần chú ý là bạc vừa có vai trò là kim loại quý phục vụ đầu tư, vừa là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất công nghiệp. Vì vậy, triển vọng tăng trưởng kinh tế, hoạt động sản xuất và nhu cầu sử dụng bạc cũng có thể tác động đến giá.

Nếu kinh tế Mỹ suy yếu, kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách có thể hỗ trợ kim loại quý. Tuy nhiên, nếu tăng trưởng công nghiệp giảm tốc quá mạnh, nhu cầu bạc phục vụ sản xuất cũng có thể chịu ảnh hưởng tiêu cực. Đây là yếu tố khiến triển vọng giá bạc trở nên phức tạp hơn so với việc chỉ theo dõi diễn biến lãi suất.

Giá bạc hôm nay 28/10: Thị trường chờ tín hiệu mới từ Fed

Trong ngắn hạn, diễn biến giá bạc hôm nay 28/10 nhiều khả năng tiếp tục nhạy cảm với thông tin từ Fed, dữ liệu lạm phát Mỹ và những biến động trên thị trường năng lượng.

Kịch bản gây bất lợi cho bạc là giá năng lượng duy trì ở mức cao, khiến áp lực lạm phát kéo dài và củng cố kỳ vọng lãi suất tiếp tục neo cao. Trong trường hợp này, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể gây thêm sức ép lên kim loại quý, hạn chế khả năng phục hồi của giá bạc.

Ngược lại, nếu các dữ liệu kinh tế cho thấy hoạt động sản xuất và tiêu dùng suy yếu, trong khi áp lực lạm phát giảm dần, thị trường có thể điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ theo hướng tích cực hơn đối với bạc.

Theo Reuters trong bản tin thị trường ngày 27/10, giá vàng tăng khi giá dầu hạ nhiệt giúp giảm bớt lo ngại lạm phát trước cuộc họp của Fed. Diễn biến này cho thấy sự thay đổi của giá năng lượng có thể nhanh chóng tác động đến kỳ vọng chính sách tiền tệ và tâm lý trên thị trường kim loại quý. Tuy nhiên, nguy cơ giá dầu tăng trở lại vẫn là một rủi ro đáng chú ý.

Do đó, nhà đầu tư không nên mặc định rằng giá bạc sẽ tiếp tục giảm chỉ vì thị trường đang lo ngại lãi suất cao, cũng không nên coi một phiên hồi phục là tín hiệu xác nhận xu hướng tăng mới.

Cần phân biệt giữa nhịp hồi phục kỹ thuật sau những phiên giảm và sự đảo chiều bền vững. Để đánh giá khả năng phục hồi, nhà đầu tư cần theo dõi diễn biến giá trong nhiều phiên, kết hợp với thông tin về lạm phát, lãi suất, đồng USD và nhu cầu công nghiệp.

Tại thị trường trong nước, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra cũng cần được tính đến khi xác định hiệu quả đầu tư. Ngay cả khi giá bạc thế giới tăng, mức tăng của giá bán lẻ trong nước chưa chắc tương ứng hoàn toàn do còn phụ thuộc vào tỷ giá, nguồn cung và chính sách niêm yết của từng doanh nghiệp.

Với những người có nhu cầu mua bạc tích lũy, việc so sánh giá giữa các đơn vị kinh doanh và xác định thời gian nắm giữ phù hợp có thể giúp hạn chế rủi ro. Đối với nhà đầu tư ngắn hạn, biến động mạnh của thị trường quốc tế cùng chênh lệch mua - bán có thể khiến việc tìm kiếm lợi nhuận trở nên khó khăn hơn.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 28/10 đang chịu tác động từ nhiều yếu tố đan xen, trong đó chính sách tiền tệ Mỹ và triển vọng lạm phát tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Quyết định của Fed cùng những tín hiệu về định hướng lãi suất trong thời gian tới có thể tạo ra biến động mới cho thị trường.

Trong bối cảnh chưa có đủ tín hiệu xác nhận xu hướng phục hồi bền vững, nhà đầu tư nên theo dõi sát các thông tin kinh tế và cân nhắc kỹ mức giá giao dịch thực tế. Việc đánh giá đồng thời giá bạc thế giới, tỷ giá và chênh lệch mua - bán trong nước sẽ giúp đưa ra quyết định phù hợp hơn với mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro.