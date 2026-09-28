Giá bạc hôm nay 28/9 trong nước biến động

Sáng 28/9, giá bạc hôm nay 28/9 tại thị trường trong nước tiếp tục có sự biến động theo diễn biến của thị trường quốc tế. Mặt bằng giá giữa các thương hiệu và khu vực vẫn có sự chênh lệch tương đối rõ rệt.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tại Hà Nội hiện được niêm yết ở mức 2,215 triệu đồng/lượng mua vào và 2,284 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bạc hôm nay 28/9: Giao dịch quanh mức 64 USD, thị trường chờ tín hiệu từ Fed

Trong khi đó, tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc phổ biến quanh mức 1,911 triệu đồng/lượng mua vào và 1,978 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP.HCM, giá bạc được ghi nhận ở mức 1,915 triệu đồng/lượng mua vào và 1,982 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá bạc tại Phú Quý đang cao hơn đáng kể so với mặt bằng giá tại các điểm giao dịch khác. Khoảng cách này không chỉ phản ánh diễn biến của giá bạc nguyên liệu mà còn liên quan đến thương hiệu, sản phẩm, chi phí gia công, nguồn cung và mức chênh lệch giữa giá mua vào - bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hiện được ghi nhận quanh 64,14 USD/ounce. Dữ liệu Kitco cho thấy trong phiên 25/9, bạc giao ngay có thời điểm giao dịch quanh 64,15 USD/ounce, với biên độ trong ngày từ 63,24 đến 65,22 USD/ounce. Điều này cho thấy kim loại quý vẫn đang trải qua những phiên dao động khá rộng.

Quy đổi theo giá bạc thế giới, mỗi ounce bạc hiện tương đương khoảng 1,67 triệu đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là giá trị quy đổi của bạc nguyên liệu trên thị trường quốc tế. Giá bạc vật chất tại Việt Nam có thể cao hơn đáng kể do chi phí gia công, vận chuyển, nguồn cung, thương hiệu cũng như chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Đáng chú ý, dữ liệu Kitco cập nhật cuối tuần cho thấy giá bạc giao ngay có lúc lùi về 63,79 USD/ounce vào ngày 27/9, cho thấy thị trường vẫn chịu áp lực điều chỉnh sau những phiên phục hồi trước đó.

Giá bạc hôm nay 28/9 trên thế giới chịu sức ép từ USD, lợi suất trái phiếu Mỹ

Một trong những yếu tố đang chi phối mạnh giá bạc hôm nay 28/9 là diễn biến của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Bạc được định giá chủ yếu bằng USD trên thị trường quốc tế. Vì vậy, khi đồng bạc xanh tăng giá, bạc trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó có thể gây sức ép lên nhu cầu. Ngược lại, khi USD suy yếu, giá bạc thường có thêm điều kiện để phục hồi.

Trong tuần trước, đồng USD có thời điểm tăng lên mức cao nhất trong khoảng 2 tháng sau khi một số dữ liệu kinh tế Mỹ làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Lợi suất trái phiếu Mỹ cũng chịu tác động từ những thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Đối với bạc, lợi suất trái phiếu là biến số quan trọng bởi kim loại này không tạo ra dòng tiền từ lãi suất. Khi lợi suất tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc cũng tăng, khiến sức hấp dẫn tương đối của kim loại quý suy giảm.

Ngược lại, khi lợi suất hạ nhiệt, áp lực này có thể giảm bớt. Đây là một trong những nguyên nhân giúp bạc phục hồi trong một số phiên cuối tuần trước.

Diễn biến trong tuần qua cũng cho thấy mức độ nhạy cảm của bạc trước các thông tin kinh tế và tiền tệ. Có thời điểm giá bạc giảm mạnh, sau đó nhanh chóng phục hồi khi USD và lợi suất trái phiếu có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sự biến động này khiến thị trường bạc có phần khó đoán trong ngắn hạn. Nhà đầu tư không chỉ quan tâm tới mức giá hiện tại mà còn phải theo dõi sự thay đổi trong kỳ vọng về đường đi của lãi suất Mỹ.

Fed tăng lãi suất, triển vọng giá bạc ra sao?

Một yếu tố đặc biệt đáng chú ý đối với giá bạc hôm nay 28/9 là kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed trong cuộc họp tháng 10.

Tại cuộc họp ngày 15-16/9, Fed đã quyết định tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất quỹ liên bang lên 3,75-4%. Fed cho biết hoạt động kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng với tốc độ vững chắc, chi tiêu trong nước duy trì sức chống chịu, trong khi lạm phát vẫn ở mức cao.

Theo CME Group, bước vào tuần 28/9, công cụ FedWatch phản ánh xác suất khoảng 66,4% cho khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất. CME đồng thời cho biết giới giao dịch sẽ đặc biệt theo dõi các dữ liệu về lạm phát và việc làm của Mỹ trước cuộc họp Fed tháng 10.

Con số này đáng chú ý bởi kỳ vọng tăng lãi suất có thể tác động đồng thời tới lợi suất trái phiếu và đồng USD, từ đó tạo sức ép lên nhóm kim loại quý.

Tuy nhiên, triển vọng chính sách của Fed vẫn phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế. Nếu các số liệu mới cho thấy lạm phát tiếp tục dai dẳng và hoạt động kinh tế duy trì sức mạnh, thị trường có thể tiếp tục nâng kỳ vọng về một chính sách tiền tệ thắt chặt. Khi đó, bạc có thể chịu thêm áp lực.

Ở chiều ngược lại, nếu các dữ liệu cho thấy tăng trưởng chậm lại hoặc thị trường lao động suy yếu, kỳ vọng về những đợt tăng lãi suất tiếp theo có thể giảm. Đây có thể là yếu tố hỗ trợ cho bạc thông qua tác động lên USD và lợi suất trái phiếu.

Theo lịch của Fed, cuộc họp chính sách tiếp theo sẽ diễn ra vào 27-28/10/2026. Trước cuộc họp này, thị trường sẽ có thêm nhiều dữ liệu kinh tế để đánh giá triển vọng lãi suất.

Bên cạnh lãi suất, giá năng lượng cũng là biến số cần theo dõi. Giá dầu tăng có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, từ đó khiến các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thận trọng hơn. Ngược lại, nếu giá dầu hạ nhiệt, áp lực lạm phát có thể giảm bớt.

Bạc còn có đặc điểm khác biệt so với vàng khi vừa được xem là kim loại quý vừa là nguyên liệu công nghiệp. Vì vậy, ngoài USD và lãi suất, triển vọng sản xuất, nhu cầu công nghiệp và hoạt động kinh tế toàn cầu cũng có thể tác động tới giá bạc.

Trong ngắn hạn, giá bạc hôm nay 28/9 nhiều khả năng tiếp tục phản ứng nhanh với các biến động của USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và những thông tin mới về chính sách tiền tệ. Sau khi có thời điểm tiến sát 65 USD/ounce, bạc hiện dao động quanh vùng 64 USD/ounce, cho thấy thị trường vẫn trong trạng thái giằng co.

Với thị trường trong nước, khoảng cách giữa giá bạc vật chất và giá quy đổi quốc tế tiếp tục là yếu tố cần lưu ý. Nhà đầu tư cũng nên quan tâm tới chênh lệch mua - bán bởi biến động của bạc trong những phiên gần đây khá mạnh. Trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất Mỹ thay đổi nhanh, diễn biến của thị trường quốc tế sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng quyết định xu hướng giá bạc trong những phiên tới.

