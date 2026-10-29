Giá bạc hôm nay 29/10 trong nước: Phú Quý niêm yết 1,764 triệu đồng/lượng

Thị trường bạc trong nước ngày 29/10 ghi nhận sự chênh lệch về giá niêm yết giữa Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và các địa điểm giao dịch khác tại Hà Nội, TP.HCM.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ở Hà Nội, giá bạc hôm nay được niêm yết ở mức 1.711.000 đồng/lượng mua vào và 1.764.000 đồng/lượng bán ra.

Giá bạc hôm nay 29/10: Bạc Phú Quý tăng trở lại, thị trường thế giới chờ tín hiệu từ Fed

Trong khi đó, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc được niêm yết ở mức 1.655.000 đồng/lượng mua vào và 1.722.000 đồng/lượng bán ra.

Tại TP.HCM, giá bạc hiện được giao dịch ở mức 1.658.000 đồng/lượng mua vào và 1.726.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá bạc tại Phú Quý đang cao hơn mặt bằng giá khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Cụ thể, mức chênh lệch tại Hà Nội là 56.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 42.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

So với mặt bằng giá tại TP.HCM, bạc Phú Quý cũng cao hơn 53.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 38.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Sự khác biệt này cho thấy người mua bạc vật chất cần quan tâm đến giá niêm yết của từng đơn vị kinh doanh, thay vì chỉ theo dõi diễn biến giá bạc trên thị trường thế giới. Ngoài ra, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra cũng là yếu tố quan trọng cần tính đến khi đánh giá hiệu quả đầu tư.

Với mức giá tại Phú Quý, chênh lệch mua vào - bán ra hiện là 53.000 đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch này tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội là 67.000 đồng/lượng và tại TP.HCM là 68.000 đồng/lượng.

Khoảng cách giữa hai chiều giá đồng nghĩa với việc người mua có thể phải đối mặt với khoản chênh lệch đáng kể nếu bán lại ngay sau khi mua. Do đó, nhà đầu tư cần theo dõi cả biến động giá lẫn chính sách thu mua của từng doanh nghiệp.

Giá bạc hôm nay 29/10 trên thế giới phục hồi quanh 54 USD/ounce, áp lực vẫn hiện hữu

Trên thị trường quốc tế, giá bạc được ghi nhận ở ngưỡng 54 USD/ounce, tăng 0,16 USD/ounce theo dữ liệu được cung cấp.

Quy đổi theo mức giá tham khảo trong nước, giá bạc thế giới hiện ở khoảng 1.396.000 đồng/ounce mua vào và 1.401.000 đồng/ounce bán ra. Mức quy đổi này có thể thay đổi theo tỷ giá, thời điểm cập nhật giá quốc tế và cách tính của từng nguồn dữ liệu.

Đáng chú ý, sự phục hồi của giá bạc diễn ra sau khi kim loại quý này trải qua giai đoạn giảm sâu. Theo các bản tin thị trường quốc tế ngày 28/10, giá bạc đã lùi xuống dưới mốc 54 USD/ounce trong phiên giao dịch, khi nhà đầu tư thận trọng trước quyết định chính sách tiền tệ của Fed.

Thông tin từ Kitco cũng cho thấy giá bạc giao ngay trong phiên 28/10 có thời điểm giao dịch quanh 53,58 USD/ounce, giảm 0,72 USD/ounce, tương đương 1,32%. Diễn biến này phản ánh áp lực đáng kể đối với kim loại quý trước những thay đổi trong kỳ vọng lãi suất của Mỹ.

Tuy nhiên, mức giá bạc thế giới có thể biến động nhanh trong ngày, đặc biệt khi thị trường đón nhận thông tin kinh tế vĩ mô hoặc quyết định từ các ngân hàng trung ương. Vì vậy, mức tăng 0,16 USD/ounce được ghi nhận trong dữ liệu ngày 29/10 cần được hiểu theo thời điểm cập nhật cụ thể, không đồng nghĩa với việc giá bạc đã xác lập xu hướng tăng bền vững.

Một trong những yếu tố quan trọng chi phối diễn biến giá bạc là sức mạnh của đồng USD. Khi đồng bạc xanh tăng giá, bạc thường trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, từ đó có thể làm suy giảm nhu cầu trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, bạc là kim loại quý không tạo ra dòng thu nhập định kỳ như tiền gửi hưởng lãi hoặc một số tài sản tài chính. Khi lợi suất trái phiếu và lãi suất duy trì ở mức cao, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc tăng lên, khiến dòng tiền đầu tư có thể dịch chuyển sang các tài sản sinh lời khác.

Trong bối cảnh đó, khả năng phục hồi của giá bạc không chỉ phụ thuộc vào lực mua sau những phiên giảm sâu, mà còn gắn với triển vọng lãi suất, diễn biến đồng USD và tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.

Fed phát tín hiệu gì, giá bạc sẽ đi về đâu?

Tâm điểm của thị trường kim loại quý trong ngày 29/10 là những thông điệp từ Fed sau cuộc họp chính sách tiền tệ. Trước cuộc họp, giới đầu tư phần lớn kỳ vọng cơ quan này giữ nguyên lãi suất, nhưng sự chú ý tập trung vào đánh giá lạm phát, triển vọng kinh tế Mỹ và khả năng điều chỉnh chính sách trong những tháng cuối năm.

Theo Reuters, trước quyết định của Fed ngày 28/10, thị trường đặc biệt quan tâm đến nguy cơ lạm phát kéo dài và khả năng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao. Những yếu tố này gây sức ép lên nhóm kim loại quý do làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi.

Nếu Fed phát đi thông điệp cứng rắn, nhấn mạnh sự cần thiết phải kiểm soát lạm phát và chưa sẵn sàng nới lỏng chính sách, đồng USD có thể tiếp tục được hỗ trợ. Khi đó, giá bạc có nguy cơ đối mặt với áp lực bán trở lại, ngay cả khi trước đó đã xuất hiện nhịp phục hồi kỹ thuật.

Ngược lại, nếu các thông điệp từ Fed cho thấy cơ quan này đánh giá lạm phát đang dần được kiểm soát và triển vọng lãi suất bớt căng thẳng, thị trường kim loại quý có thể được hỗ trợ. Dù vậy, khả năng giá bạc tăng mạnh vẫn cần được xác nhận bằng diễn biến thực tế của đồng USD, lợi suất trái phiếu và lực mua trên thị trường.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, diễn biến địa chính trị và giá năng lượng cũng có thể tác động đến tâm lý đầu tư. Những tín hiệu giảm căng thẳng tại Trung Đông có khả năng cải thiện khẩu vị rủi ro, nhưng biến động giá dầu vẫn là yếu tố cần theo dõi do có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng lạm phát và chính sách lãi suất.

Một điểm đáng chú ý là bạc không chỉ được sử dụng như tài sản đầu tư mà còn là nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp. Vì vậy, triển vọng nhu cầu công nghiệp và sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu cũng có thể ảnh hưởng đến xu hướng giá trong trung và dài hạn.

Đối với thị trường trong nước, giá bạc còn chịu tác động từ tỷ giá và mức chênh lệch giữa giá giao dịch quốc tế với giá bán lẻ. Do đó, ngay cả khi giá bạc thế giới phục hồi, mức tăng tại các doanh nghiệp trong nước cũng không nhất thiết tương ứng hoàn toàn.

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư cần thận trọng trước khả năng giá bạc tiếp tục biến động mạnh sau các thông tin về chính sách tiền tệ Mỹ. Việc mua vào chỉ dựa trên một phiên tăng giá có thể tiềm ẩn rủi ro nếu xu hướng phục hồi chưa được xác nhận.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 29/10 đang đứng trước hai lực tác động trái chiều: một bên là lực mua phục hồi sau nhịp giảm sâu, bên còn lại là áp lực từ đồng USD và kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc đáng kể vào cách thị trường diễn giải thông điệp của Fed, trong khi người mua bạc trong nước cần tính toán kỹ chênh lệch mua - bán và mức giá niêm yết tại từng đơn vị kinh doanh.