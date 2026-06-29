Nhiều thương hiệu bạc lớn đồng loạt điều chỉnh giảm hàng trăm nghìn đồng mỗi lượng, trong khi giá bạc quốc tế mất gần 9% chỉ trong một tuần. Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn cho rằng đợt giảm này chủ yếu mang tính điều chỉnh kỹ thuật và thị trường bạc vẫn còn nhiều cơ hội phục hồi trong ngắn hạn.

Giá bạc hôm nay 29/6 trong nước giảm mạnh

Khép lại tuần giao dịch vừa qua, thị trường bạc trong nước chứng kiến một trong những tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu năm khi giá bạc đồng loạt lao dốc tại các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý.

Giá bạc hôm nay 29/6: Lao dốc mạnh sau một tuần đầy biến động, chuyên gia vẫn kỳ vọng sớm phục hồi

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc miếng loại 1 lượng được niêm yết ở mức 2,245 - 2,314 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, bạc thỏi loại 1kg được giao dịch ở mức 59,86 - 61,71 triệu đồng/kg.

So với thời điểm kết thúc tuần trước, giá bạc miếng của Phú Quý đã giảm tới 214.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 221.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Đối với bạc thỏi, mức giảm còn mạnh hơn khi mất 5,71 triệu đồng/kg ở chiều mua và 5,89 triệu đồng/kg ở chiều bán.

Đà giảm cũng diễn ra tương tự tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat.

Theo đó, bạc miếng loại 1 lượng được niêm yết ở mức 2,244 - 2,314 triệu đồng/lượng, giảm 217.000 đồng/lượng ở chiều mua và 223.000 đồng/lượng ở chiều bán so với cuối tuần trước.

Bạc thỏi loại 1kg của doanh nghiệp này cũng giảm từ 5,79 - 5,94 triệu đồng/kg, đưa giá giao dịch xuống còn 59,84 - 61,71 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết bạc miếng loại 1 lượng ở mức 2,244 - 2,313 triệu đồng/lượng.

Giá bạc thỏi loại 1kg được giao dịch quanh mức 59,84 - 61,68 triệu đồng/kg.

Đáng chú ý, Sacombank là đơn vị có mức điều chỉnh khá mạnh trong tuần khi giá bạc miếng giảm 243.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 252.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Đối với bạc thỏi, giá giảm 6,48 triệu đồng/kg ở chiều mua và 6,72 triệu đồng/kg ở chiều bán.

Diễn biến trên cho thấy tâm lý thận trọng của thị trường trong nước khi giá bạc thế giới liên tục chịu áp lực điều chỉnh.

Giá bạc hôm nay 29/6 trên thế giới mất gần 9% chỉ sau một tuần

Không chỉ thị trường trong nước, giá bạc hôm nay 29/6 trên thị trường quốc tế cũng ghi nhận tuần giao dịch đầy biến động.

Kết thúc tuần, giá bạc giao ngay dừng ở mức khoảng 59,19 USD/ounce. Mặc dù đã phục hồi đáng kể trong phiên giao dịch cuối tuần, nhưng tính chung cả tuần, kim loại quý này vẫn giảm tới 8,84%.

Giá bạc kỳ hạn giao tháng 7 cũng đóng cửa ở mức 59,22 USD/ounce, giảm 8,76% so với tuần trước.

Đây là một trong những tuần điều chỉnh mạnh nhất của bạc trong nhiều tháng gần đây sau giai đoạn tăng nóng kéo dài.

Sự sụt giảm diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu chịu nhiều tác động từ kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), biến động của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng như những thay đổi trên thị trường năng lượng.

Chuyên gia: Trái phiếu Mỹ sẽ quyết định xu hướng giá bạc

Theo Jesse Colombo - nhà phân tích độc lập về kim loại quý và là người sáng lập BubbleBubble Report, xu hướng tiếp theo của thị trường bạc sẽ phụ thuộc rất lớn vào diễn biến của trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Ông cho biết trong tháng 3, giá bạc giảm do giá dầu tăng mạnh, khiến thị trường lo ngại lạm phát sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao.

Tuy nhiên, bức tranh hiện nay đã thay đổi khi giá dầu đã giảm đáng kể nhưng bạc vẫn tiếp tục suy yếu.

Theo Jesse Colombo, thị trường kim loại quý dường như chưa phản ánh đầy đủ những thay đổi đang diễn ra trên thị trường trái phiếu Mỹ.

Trong trường hợp kỳ vọng lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, giá trái phiếu Kho bạc Mỹ có thể tăng trở lại. Khi đó, lợi suất trái phiếu sẽ giảm và tạo điều kiện thuận lợi để cả vàng lẫn bạc phục hồi.

Đây được xem là yếu tố có thể hỗ trợ đáng kể cho giá bạc trong thời gian tới.

Fed có còn tạo áp lực lên giá bạc?

Một điểm đáng chú ý khác được Jesse Colombo nhấn mạnh là thị trường có thể đã phản ứng quá mạnh trước các thông điệp cứng rắn từ Fed.

Theo ông, phần lớn tác động từ việc ông Kevin Warsh được đề cử giữ cương vị Chủ tịch Fed cùng những tín hiệu sau cuộc họp chính sách gần đây đã được phản ánh vào giá của các tài sản tài chính.

Điều này đồng nghĩa dư địa giảm thêm của bạc do yếu tố chính sách tiền tệ có thể không còn quá lớn như trước.

Ở góc độ phân tích kỹ thuật, Jesse Colombo cho biết trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vừa phát đi tín hiệu tích cực khi bứt phá khỏi mô hình tam giác tích lũy.

Theo ông, tín hiệu này thường đồng nghĩa với việc giá trái phiếu sẽ tăng trong thời gian tới, kéo lợi suất giảm.

Đây tiếp tục là yếu tố có lợi đối với các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

Giá dầu và địa chính trị vẫn là những biến số quan trọng

Dù khá lạc quan về triển vọng hồi phục, Jesse Colombo cũng lưu ý rằng diễn biến của giá bạc vẫn sẽ chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố bên ngoài.

Trong đó, giá dầu thế giới tiếp tục là biến số quan trọng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng lạm phát.

Bên cạnh đó, những diễn biến địa chính trị trên thế giới vẫn có thể khiến dòng tiền đầu tư thay đổi nhanh chóng giữa các nhóm tài sản.

Nếu căng thẳng quốc tế gia tăng hoặc xuất hiện thêm các yếu tố bất ổn mới, nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn như vàng và bạc có thể tăng trở lại.

Triển vọng giá bạc tuần tới ra sao?

Đánh giá về xu hướng ngắn hạn, Jesse Colombo cho rằng thị trường bạc đang có cơ hội phục hồi sau khi rơi vào trạng thái quá bán.

Theo ông, tâm lý của nhà đầu tư hiện khá bi quan trong khi giá bạc đã giảm rất mạnh chỉ trong thời gian ngắn.

Trong phân tích kỹ thuật, khi một tài sản rơi vào trạng thái quá bán, xác suất xuất hiện một nhịp hồi phục thường khá cao khi lực bán suy yếu và dòng tiền bắt đầu quay trở lại.

Ông nhận định thị trường kim loại quý vẫn đang nằm trong chu kỳ tăng giá dài hạn.

Do đó, đợt điều chỉnh kéo dài khoảng 5 tháng vừa qua chủ yếu là nhịp điều chỉnh giữa chu kỳ tăng, chưa phải tín hiệu cho thấy thị trường bước vào giai đoạn suy giảm kéo dài.

Điều này cũng đồng nghĩa nếu các yếu tố hỗ trợ như lợi suất trái phiếu giảm, kỳ vọng lạm phát tiếp tục hạ nhiệt và tâm lý nhà đầu tư cải thiện, giá bạc hoàn toàn có thể lấy lại đà tăng trong những tuần tới.

Giá bạc hôm nay 29/6: Nhà đầu tư nên theo dõi sát các tín hiệu từ thị trường quốc tế

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 29/6 đang chịu áp lực giảm khá mạnh sau một tuần biến động mạnh của thị trường tài chính toàn cầu. Giá bạc trong nước đồng loạt giảm hàng trăm nghìn đồng mỗi lượng, trong khi giá bạc thế giới mất gần 9%.

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, xu hướng dài hạn của bạc vẫn chưa bị phá vỡ. Thị trường hiện đang bước vào giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi tăng kéo dài và có thể sớm xuất hiện các nhịp hồi phục nếu lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và tâm lý nhà đầu tư được cải thiện.

Trong bối cảnh biến động vẫn còn lớn, giới đầu tư được khuyến nghị tiếp tục theo dõi sát các diễn biến từ chính sách tiền tệ của Fed, thị trường trái phiếu Mỹ, giá dầu và tình hình địa chính trị để có quyết định đầu tư phù hợp, hạn chế mua đuổi trong những phiên biến động mạnh.