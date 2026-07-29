Giá bạc hôm nay 29/7 trong nước ổn định

Khảo sát thị trường sáng 29/7 cho thấy giá bạc trong nước không có nhiều biến động so với phiên trước.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 2.126.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.192.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Giá bạc hôm nay 29/7: Bạc trong nước ổn định, thế giới giảm mạnh

Trong khi đó, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác trên địa bàn Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.863.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.896.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP.HCM, giá bạc nhỉnh hơn nhẹ so với khu vực phía Bắc, hiện ở mức 1.865.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.909.000 đồng/lượng (bán ra).

Đối với thị trường quốc tế quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1.497.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.502.000 đồng/ounce (bán ra).

Mặc dù giá bạc quốc tế điều chỉnh giảm khá mạnh, mặt bằng giá trong nước vẫn duy trì ổn định nhờ nhu cầu giao dịch không biến động lớn. Khoảng cách giữa giá bạc trong nước và giá thế giới tiếp tục phản ánh chi phí nhập khẩu, chế tác, phân phối cũng như diễn biến tỷ giá.

Theo các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý, giao dịch bạc hiện vẫn ở mức vừa phải khi nhà đầu tư ưu tiên quan sát diễn biến của thị trường tài chính quốc tế trước khi đưa ra quyết định mua bán với khối lượng lớn.

Giá bạc hôm nay 29/8 trên thế giới giảm hơn 2 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện được niêm yết ở mức 57,29 USD/ounce, giảm 2,34 USD/ounce so với phiên trước.

Sau giai đoạn phục hồi trong những phiên cuối tuần trước, thị trường bạc bước vào tuần giao dịch mới với tâm lý khá thận trọng. Mặc dù nhiều yếu tố gây áp lực lên kim loại quý đã phần nào dịu bớt, lực mua vẫn chưa đủ mạnh để duy trì đà tăng.

Giới đầu tư hiện tập trung gần như toàn bộ sự chú ý vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed trong tuần này. Những tín hiệu liên quan đến lãi suất, triển vọng lạm phát và định hướng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Mỹ sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu cũng như nhóm kim loại quý, trong đó có bạc.

Nếu Fed tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng và chưa phát tín hiệu cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, đồng USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì sức mạnh, gây áp lực lên giá bạc. Ngược lại, bất kỳ tín hiệu nới lỏng nào cũng có thể tạo động lực giúp bạc lấy lại đà tăng.

Bên cạnh yếu tố chính sách tiền tệ, thị trường cũng đang theo dõi sát diễn biến kinh tế Mỹ, đặc biệt là các số liệu về tăng trưởng, việc làm và lạm phát nhằm đánh giá triển vọng điều hành của Fed trong những tháng cuối năm.

Giá dầu giảm giúp bạc giảm bớt áp lực

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk, diễn biến của thị trường năng lượng đang tạo ra những tác động đáng chú ý đối với giá bạc.

Ông cho biết việc giá dầu giảm mạnh sau khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt đã góp phần kéo lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống.

Lợi suất trái phiếu giảm thường giúp cải thiện sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc. Đây được xem là một trong những yếu tố hỗ trợ giúp giá bạc mở đầu tuần với diễn biến tích cực trước khi chịu áp lực điều chỉnh trở lại.

Theo ông Hyerczyk, việc lợi suất trái phiếu hạ nhiệt cũng làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý, qua đó tạo điều kiện để dòng tiền quay trở lại thị trường nếu các yếu tố vĩ mô tiếp tục thuận lợi.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng lưu ý rằng diễn biến của đồng USD vẫn sẽ là yếu tố quyết định xu hướng ngắn hạn. Nếu đồng bạc xanh tiếp tục tăng giá sau cuộc họp Fed, áp lực lên bạc có thể gia tăng đáng kể.

Dự báo giá bạc: Mốc 60,94 USD/ounce là ngưỡng quyết định

Các chuyên gia kỹ thuật cho rằng giá bạc hiện đang đứng trước một giai đoạn quan trọng khi dao động quanh vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh.

Theo ông James Hyerczyk, 60,94 USD/ounce hiện là ngưỡng kháng cự đáng chú ý nhất trong ngắn hạn.

Nếu giá bạc vượt thành công mốc này với thanh khoản tích cực, thị trường có thể mở rộng đà tăng lên vùng 63,28 USD/ounce, xa hơn là 65,07 USD/ounce.

Ngược lại, nếu lực bán tiếp tục chiếm ưu thế và giá giảm xuống dưới 57,06 USD/ounce, áp lực chốt lời có thể gia tăng khiến bạc lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 54,77 USD/ounce.

Trong trường hợp ngưỡng hỗ trợ này bị xuyên thủng, xu hướng giảm có thể tiếp tục mở rộng trong các phiên kế tiếp.

Giới phân tích cho rằng giai đoạn hiện nay đòi hỏi nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến chính sách tiền tệ của Fed cũng như biến động của đồng USD trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Về dài hạn, triển vọng của bạc vẫn được đánh giá tích cực nhờ nhu cầu sử dụng trong các ngành công nghiệp như sản xuất pin mặt trời, xe điện, thiết bị điện tử và công nghệ bán dẫn tiếp tục tăng. Đây là nền tảng quan trọng giúp kim loại quý này duy trì sức hấp dẫn, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi năng lượng toàn cầu vẫn diễn ra mạnh mẽ.

Trong ngắn hạn, giá bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trước khi xuất hiện xu hướng rõ ràng hơn sau khi Fed công bố quyết định chính sách và thị trường có thêm các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Nhà đầu tư vì vậy được khuyến nghị duy trì chiến lược thận trọng, hạn chế sử dụng đòn bẩy cao và theo dõi sát các mốc kỹ thuật quan trọng để quản trị rủi ro hiệu quả.