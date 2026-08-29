Giá bạc hôm nay 29/8 trong nước đồng loạt tăng

Sáng 29/8, giá bạc hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục diễn biến tích cực. Giá bạc tại Hà Nội và TP.HCM đồng loạt tăng, bám sát xu hướng đi lên của thị trường bạc quốc tế.

Giá bạc hôm nay 29/8: Bạc trong nước đồng loạt tăng, thế giới lấy lại mốc 70 USD/ounce

Tại Hà Nội, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc ở mức 2,332 triệu đồng/lượng mua vào và 2,404 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá bạc tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội hiện được niêm yết quanh 2,117 triệu đồng/lượng mua vào và 2,184 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại TP.HCM, giá bạc được giao dịch ở mức 2,121 triệu đồng/lượng mua vào và 2,188 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, so với những phiên biến động gần đây, thị trường bạc trong nước đang cho thấy xu hướng tích cực hơn khi giá đồng loạt đi lên. Đáng chú ý, mức giá tại Phú Quý tiếp tục cao hơn đáng kể so với mặt bằng giá bạc tại các địa điểm giao dịch khác, phản ánh sự khác biệt về thương hiệu, sản phẩm và phương thức niêm yết.

Diễn biến này cũng cho thấy giá bạc trong nước đang chịu tác động rõ rệt từ thị trường quốc tế. Khi giá bạc thế giới phục hồi mạnh, mặt bằng giá trong nước thường có xu hướng điều chỉnh theo, dù mức tăng giữa các thị trường có thể không hoàn toàn giống nhau.

Giá bạc hôm nay 29/8 thế giới lấy lại mốc 70 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 29/8 được niêm yết quanh 70,2 USD/ounce, tăng khoảng 2,07 USD/ounce so với phiên trước.

Mức tăng này giúp giá bạc lấy lại ngưỡng quan trọng 70 USD/ounce sau những phiên biến động mạnh. Việc bạc trở lại trên mốc tâm lý này được xem là tín hiệu đáng chú ý đối với xu hướng ngắn hạn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường kim loại quý đang phản ứng mạnh trước các thông tin mới về chính sách tiền tệ Mỹ.

Theo Reuters, giá các kim loại quý gần đây chịu ảnh hưởng đáng kể từ diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed.

Tâm điểm của thị trường hiện là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole. Đây là sự kiện được giới đầu tư đặc biệt quan tâm bởi những phát biểu của người đứng đầu Fed có thể tác động trực tiếp tới kỳ vọng lãi suất, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Đáng chú ý, trong bài phát biểu tại Jackson Hole, ông Kevin Warsh duy trì quan điểm cứng rắn đối với vấn đề lạm phát và cho rằng Fed vẫn cần sẵn sàng hành động nếu áp lực giá không giảm đủ nhanh. Những tín hiệu này đã khiến thị trường gia tăng khả năng Fed có thể tiếp tục thắt chặt chính sách nếu cần thiết.

Đây là yếu tố có thể tạo ra những phiên biến động mạnh đối với bạc trong thời gian tới.

Lạm phát Mỹ vẫn là rào cản đối với giá bạc

Một trong những yếu tố khiến triển vọng giá bạc thế giới chưa hoàn toàn rõ ràng là áp lực lạm phát tại Mỹ vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu của Fed.

Theo số liệu mới nhất từ Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA), chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) trong tháng 7/2026 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 3,3%. Riêng trong tháng 7, chỉ số PCE tăng 0,2%.

Những con số này vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát 2% mà Fed theo đuổi.

Lạm phát dai dẳng khiến dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed bị hạn chế. Nếu ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục duy trì lãi suất cao hoặc phát tín hiệu sẵn sàng nâng lãi suất, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể được hỗ trợ.

Đây thường là môi trường không thuận lợi đối với bạc và các kim loại quý nói chung.

Lý do là bạc không tạo ra dòng tiền định kỳ như trái phiếu hoặc tiền gửi. Khi lợi suất tài sản an toàn tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc cũng tăng lên, qua đó có thể khiến một bộ phận nhà đầu tư giảm vị thế.

Ngược lại, nếu dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy lạm phát hạ nhiệt rõ rệt và Fed chuyển sang lập trường mềm mỏng hơn, đồng USD có thể suy yếu, qua đó tạo thêm động lực cho bạc.

Chính vì vậy, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi sát các dữ liệu lạm phát, việc làm và tăng trưởng kinh tế Mỹ để đánh giá khả năng thay đổi chính sách tiền tệ trong những tháng cuối năm.

Nhu cầu công nghiệp tạo lực đỡ cho bạc

Khác với vàng, bạc vừa là một kim loại quý vừa là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp. Đây chính là yếu tố khiến triển vọng dài hạn của bạc có những điểm khác biệt đáng kể so với vàng.

Bạc được sử dụng trong điện tử, thiết bị điện, năng lượng mặt trời, ô tô, cơ sở hạ tầng điện và nhiều công nghệ mới. Silver Institute cho biết các lĩnh vực như trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, ô tô và đầu tư vào lưới điện đang tạo ra những động lực quan trọng đối với nhu cầu bạc.

Đặc biệt, đặc tính dẫn điện và dẫn nhiệt tốt khiến bạc trở thành vật liệu quan trọng trong nhiều thiết bị điện tử. Silver Institute cho biết bạc xuất hiện trong hầu như mọi thiết bị điện tử có công tắc bật/tắt, từ các thiết bị gia dụng cho tới những hệ thống công nghệ phức tạp.

Tuy nhiên, nhu cầu công nghiệp cũng không phải yếu tố chỉ mang lại tác động tích cực. Theo World Silver Survey 2026, nhu cầu bạc công nghiệp toàn cầu được dự báo giảm khoảng 3% trong năm 2026, chủ yếu do nhu cầu bạc trong lĩnh vực quang điện mặt trời suy yếu khi các nhà sản xuất đẩy mạnh tiết kiệm và thay thế bạc trong tế bào pin.

Dù vậy, nhu cầu từ AI, trung tâm dữ liệu, ô tô và cơ sở hạ tầng điện được kỳ vọng phần nào bù đắp mức giảm từ lĩnh vực điện mặt trời.

Một yếu tố đáng chú ý khác là thị trường bạc được dự báo tiếp tục thiếu hụt trong năm 2026. Silver Institute dự báo thị trường bạc toàn cầu có thể rơi vào năm thâm hụt thứ sáu liên tiếp, với mức thiếu hụt khoảng 67 triệu ounce.

Đây là yếu tố nền tảng có thể hỗ trợ giá bạc trong trung và dài hạn, ngay cả khi thị trường phải đối mặt với những đợt điều chỉnh do lãi suất và đồng USD.

Giá bạc đứng trước vùng kháng cự quan trọng

Về phân tích kỹ thuật, việc giá bạc hôm nay lấy lại mốc 70 USD/ounce đang đưa kim loại này tiến vào một vùng kháng cự quan trọng.

Cụ thể, vùng 69,98–71,21 USD/ounce được xem là khu vực cần theo dõi trong ngắn hạn. Nếu giá bạc có thể vượt qua vùng kháng cự này một cách thuyết phục, xu hướng tăng có thể được củng cố và thị trường có thể hướng tới các mục tiêu tiếp theo quanh 73,71 USD/ounce và 74,34 USD/ounce.

Ngược lại, nếu bạc không thể duy trì trên vùng 70–71 USD/ounce, áp lực chốt lời có thể xuất hiện sau nhịp tăng nhanh.

Ở chiều giảm, 67,48 USD/ounce được xem là vùng hỗ trợ gần. Nếu mức này bị xuyên thủng, giá bạc có thể lùi về 66,21 USD/ounce, thậm chí xa hơn là vùng 63,71 USD/ounce.

Như vậy, diễn biến của bạc quanh vùng 70–71 USD/ounce sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xác định xu hướng kế tiếp.

Giá bạc hôm nay 29/8: Cơ hội tăng nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro

Nhìn tổng thể, giá bạc hôm nay 29/8 đang nhận được sự hỗ trợ từ đà phục hồi của thị trường kim loại quý và kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách tiền tệ Mỹ. Việc bạc trở lại trên 70 USD/ounce cũng tạo tâm lý tích cực hơn cho thị trường.

Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên bỏ qua những rủi ro đang hiện hữu. Lạm phát Mỹ vẫn cao hơn mục tiêu của Fed, trong khi phát biểu mới nhất của Chủ tịch Kevin Warsh cho thấy ngân hàng trung ương Mỹ chưa sẵn sàng nới lỏng lập trường nếu áp lực giá vẫn dai dẳng.

Trong ngắn hạn, đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục là những biến số có khả năng khiến giá bạc đảo chiều nhanh.

Trong khi đó, về trung và dài hạn, nhu cầu công nghiệp, đầu tư vật chất và tình trạng thiếu hụt nguồn cung vẫn là những yếu tố tạo nền tảng cho thị trường bạc. Vì vậy, vùng 70–71 USD/ounce sẽ là mốc quan trọng để xác định liệu nhịp phục hồi hiện tại có thể phát triển thành một xu hướng tăng mạnh hơn hay chỉ là một đợt hồi phục ngắn hạn.

Với thị trường trong nước, diễn biến của giá bạc hôm nay 29/8 cho thấy nhà đầu tư cần theo dõi đồng thời giá bạc quốc tế, tỷ giá USD/VND và mức chênh lệch giữa giá mua vào - bán ra tại từng đơn vị. Đây là những yếu tố quan trọng khi đánh giá hiệu quả đầu tư thực tế, thay vì chỉ nhìn vào mức tăng của giá niêm yết.