Giá bạc hôm nay 29/9 trong nước giảm mạnh

Theo cập nhật từ giabac.net lúc 07:23:34 ngày 29/9/2026, giá bạc hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt đi xuống sau phiên biến động trước đó.

Tại Hà Nội, giá bạc giảm 67.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Mức giá hiện được niêm yết ở 1.803.000 đồng/lượng mua vào và 1.871.000 đồng/lượng bán ra.

Tại TP.HCM, giá bạc cũng giảm 67.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.805.000 đồng/lượng mua vào và 1.873.000 đồng/lượng bán ra.

Giá bạc hôm nay 29/9: Bạc trong nước giảm mạnh, thế giới rơi về dưới 61 USD/ounce

Trong khi đó, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tại thị trường Hà Nội giảm thêm 13.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước. Giá bạc Phú Quý hiện ở mức 2.152.000 đồng/lượng mua vào và 2.219.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, diễn biến giá bạc hôm nay 29/9 cho thấy áp lực điều chỉnh đã lan rộng trên thị trường trong nước. Mức giảm tại Hà Nội và TP.HCM tương đối mạnh, trong khi giá bạc Phú Quý cũng tiếp tục đi xuống nhưng biên độ thấp hơn.

Việc giá bạc trong nước giảm diễn ra cùng chiều với thị trường quốc tế. Đây là diễn biến đáng chú ý bởi bạc vừa trải qua giai đoạn biến động mạnh trong tháng 9, khi nhà đầu tư liên tục điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Ở thời điểm hiện tại, mức chênh lệch giữa giá bạc tại các thị trường và thương hiệu trong nước vẫn khá rõ. Điều này cho thấy giá bán lẻ bạc không chỉ chịu tác động trực tiếp từ giá bạc thế giới mà còn phụ thuộc vào tỷ giá, nguồn cung, chi phí gia công và mức chênh lệch của từng đơn vị kinh doanh.

Với người nắm giữ bạc vật chất, diễn biến giảm mạnh của giá thế giới có thể tiếp tục tạo áp lực lên giá trong nước nếu xu hướng này kéo dài. Tuy nhiên, giá bạc trong nước thường có độ trễ nhất định và mức điều chỉnh không nhất thiết tương ứng hoàn toàn với biến động của bạc quốc tế.

Giá bạc hôm nay 29/9 trên thế giới rơi xuống dưới 61 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay tiếp tục chịu sức ép lớn. Cập nhật lúc 07:23:34 sáng 29/9 theo giờ Việt Nam, giá bạc giao ngay giảm về vùng 60,75-60,95 USD/ounce, thấp hơn 2,14 USD/ounce so với vùng 62,89-63,09 USD/ounce của phiên trước.

Như vậy, chỉ sau một phiên, giá bạc đã mất hơn 2 USD/ounce, trong bối cảnh thị trường kim loại quý đồng loạt chịu áp lực bán. Một số dữ liệu thị trường quốc tế cũng cho thấy bạc đã giảm mạnh trong phiên trước, khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ cùng tăng.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1.578.000-1.583.000 đồng/ounce.

Đáng chú ý, đồng USD đang là một trong những yếu tố gây sức ép trực tiếp lên bạc. Reuters cho biết chỉ số USD ngày 29/9 đứng quanh 101,2 điểm, gần mức cao nhất trong hai tháng và tăng khoảng 1,8% trong tháng. Cùng lúc, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm tiến sát 5%.

Đối với bạc, đây là môi trường tương đối bất lợi. Bạc không tạo ra dòng tiền định kỳ như các tài sản sinh lãi, vì vậy khi lợi suất trái phiếu tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý cũng tăng theo.

Bên cạnh đó, bạc được định giá bằng USD trên thị trường quốc tế. Khi đồng bạc xanh mạnh lên, giá bạc trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, qua đó có thể làm suy yếu nhu cầu đầu tư.

Áp lực còn đến từ triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ. Ngày 16/9, Fed đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa phạm vi mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang lên 3,75%-4%. Trong thông báo sau cuộc họp, Fed cho biết hoạt động kinh tế vẫn mở rộng với tốc độ vững, chi tiêu trong nước duy trì sức chống chịu, trong khi lạm phát vẫn ở mức cao.

Fed hiện dự kiến cuộc họp tiếp theo diễn ra vào ngày 27-28/10. Trong khi đó, thị trường đang gia tăng đặt cược vào khả năng tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 10. Reuters ngày 29/9 cho biết thị trường đang định giá xác suất hơn 70% cho một đợt tăng lãi suất vào tháng 10.

Đây là sự thay đổi đáng kể so với giai đoạn thị trường từng kỳ vọng Fed có thể sớm nới lỏng chính sách. Khi kỳ vọng lãi suất cao kéo dài, bạc và các kim loại quý không sinh lãi có thể tiếp tục chịu áp lực.

Giá bạc hôm nay 29/9 chịu tác động từ loạt dữ liệu kinh tế Mỹ

Một yếu tố khác có thể khiến giá bạc hôm nay và những phiên tới biến động mạnh là lịch công bố các dữ liệu kinh tế Mỹ.

Trong tuần này, thị trường đặc biệt quan tâm đến chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), chỉ số PMI sản xuất ISM và báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP). Đây đều là những dữ liệu có khả năng tác động đến kỳ vọng chính sách của Fed.

Theo Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA), báo cáo Personal Income and Outlays tháng 8/2026, trong đó có chỉ số PCE, được lên lịch công bố ngày 30/9.

PCE có ý nghĩa đặc biệt với thị trường bởi đây là thước đo lạm phát được Fed theo dõi sát. Dữ liệu gần nhất cho thấy chỉ số giá PCE tháng 7 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 3,3%.

Nếu dữ liệu mới cho thấy áp lực giá vẫn dai dẳng, thị trường có thể tiếp tục nâng kỳ vọng về một chính sách tiền tệ cứng rắn hơn. Trong kịch bản đó, USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tiếp tục được hỗ trợ, tạo thêm sức ép lên bạc.

Ngược lại, nếu các số liệu cho thấy lạm phát hạ nhiệt hoặc hoạt động kinh tế và thị trường lao động suy yếu, kỳ vọng về lãi suất có thể thay đổi nhanh chóng. Khi đó, áp lực từ USD và lợi suất trái phiếu có thể giảm, tạo điều kiện để bạc tìm lại lực mua.

Thị trường lao động cũng sẽ là một biến số quan trọng. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), báo cáo việc làm tháng 9/2026 dự kiến được công bố ngày 2/10. Báo cáo tháng 8 trước đó cho thấy việc làm phi nông nghiệp tăng 162.000 người và tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,1%.

Trong ngắn hạn, điều này khiến triển vọng giá bạc hôm nay 29/9 và các phiên kế tiếp phụ thuộc lớn vào dữ liệu kinh tế Mỹ. Một nền kinh tế duy trì sức bật, lạm phát cao và thị trường lao động không suy yếu đáng kể có thể củng cố kỳ vọng lãi suất cao, trong khi những tín hiệu trái chiều sẽ mở ra khả năng thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng.

Ở thời điểm hiện tại, xu hướng giảm đang chiếm ưu thế khi giá bạc thế giới đã lùi xuống dưới 61 USD/ounce. Tuy nhiên, mức độ biến động có thể còn gia tăng khi các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ lần lượt được công bố.

Với thị trường trong nước, nếu bạc quốc tế tiếp tục duy trì dưới áp lực bán, giá bạc tại Hà Nội, TP.HCM và các thương hiệu lớn có thể tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh. Ngược lại, bất kỳ sự suy yếu nào của USD, lợi suất trái phiếu hoặc kỳ vọng tăng lãi suất đều có thể tạo ra những nhịp phục hồi nhanh do bạc vốn là kim loại có mức biến động khá lớn.

Do đó, giá bạc hôm nay 29/9 đang đứng trước sự giằng co giữa một bên là áp lực từ USD, lợi suất trái phiếu và chính sách tiền tệ Mỹ, bên còn lại là khả năng xuất hiện lực mua trở lại nếu dữ liệu kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu kém tích cực. Nhà đầu tư cần đặc biệt theo dõi các mốc dữ liệu trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10 để đánh giá hướng đi tiếp theo của thị trường bạc.