Giá bạc hôm nay 3/10 trong nước biến động

Giá bạc hôm nay 3/10 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2.148.000 đồng/lượng mua vào và 2.214.000 đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

Giá bạc hôm nay 3/10: USD tăng cao, bạc thế giới chưa thoát áp lực giảm giá

So với mức giá được ghi nhận trước đó, giá bạc tại Phú Quý đã có sự điều chỉnh theo diễn biến của thị trường bạc quốc tế. Khoảng chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 66.000 đồng/lượng, cho thấy người mua bạc vật chất vẫn phải tính đến mức chênh lệch tương đối đáng kể giữa hai chiều giao dịch.

Tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hôm nay hiện được khảo sát ở mức 1.823.000 đồng/lượng mua vào và 1.891.000 đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc được niêm yết ở mức 1.827.000 đồng/lượng mua vào và 1.894.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, mặt bằng giá bạc tại Phú Quý hiện cao hơn đáng kể so với mức giá khảo sát tại một số địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Sự khác biệt này có thể xuất phát từ thương hiệu, quy cách sản phẩm, phí gia công, nguồn cung và chính sách giá riêng của từng đơn vị.

Đối với người mua bạc vật chất, việc so sánh giá mua vào và bán ra giữa các đơn vị là yếu tố cần được quan tâm, bởi cùng một lượng bạc nhưng mức chênh lệch giá có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí giao dịch.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc thế giới hiện ở mức 60,61 USD/ounce. Quy đổi theo mức giá được cung cấp, giá bạc thế giới tương ứng khoảng 1.598.000 đồng/ounce mua vào và 1.603.000 đồng/ounce bán ra.

Diễn biến trên cho thấy giá bạc đang ở vùng thấp hơn đáng kể so với những thời điểm tăng mạnh trước đó trong năm. Thị trường hiện vẫn chịu tác động đồng thời từ chính sách tiền tệ Mỹ, đồng USD, lợi suất trái phiếu và triển vọng lạm phát.

Theo dữ liệu của Kitco, giá bạc giao ngay trong phiên 2/10 có thời điểm dao động quanh vùng 60-61 USD/ounce và kết thúc phiên Mỹ ở mức khoảng 60,27 USD/ounce vào cuối ngày, cho thấy kim loại quý này tiếp tục trải qua những nhịp biến động mạnh trong phiên.

Giá bạc hôm nay 3/10 trên thế giới chịu sức ép từ USD và lợi suất trái phiếu Mỹ

Một trong những yếu tố quan trọng chi phối giá bạc hôm nay là diễn biến của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Trong thời gian gần đây, đồng bạc xanh đã tăng giá đáng kể. Reuters cho biết đồng USD đang hướng tới tuần tăng thứ tư liên tiếp so với euro, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Mỹ cao, kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed vẫn tương đối thận trọng và những biến động trên thị trường trái phiếu toàn cầu.

Đồng USD mạnh thường tạo sức ép lên các loại hàng hóa được định giá bằng USD, trong đó có bạc. Khi đồng USD tăng, bạc trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, qua đó có thể làm giảm nhu cầu đầu tư trong ngắn hạn.

Lợi suất trái phiếu Mỹ cũng đang là một yếu tố đáng chú ý. Trong phiên 2/10, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 5,281%, trong bối cảnh thị trường trái phiếu tiếp tục chịu áp lực bán. Reuters cho biết lợi suất dài hạn của Mỹ đang ở mức cao nhất trong nhiều năm.

Đây là yếu tố bất lợi đối với các tài sản không tạo ra dòng tiền như bạc. Khi lợi suất trái phiếu tăng, nhà đầu tư có thêm động lực phân bổ vốn sang những tài sản có khả năng tạo thu nhập từ lãi suất.

Tuy nhiên, diễn biến chính sách tiền tệ của Fed đang trở nên phức tạp hơn sau khi Mỹ công bố số liệu việc làm mới nhất.

Ngày 2/10, Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho biết nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 9, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%. BLS đồng thời điều chỉnh giảm số việc làm của tháng 7 và tháng 8 tổng cộng 60.000 việc làm so với các số liệu trước đó.

Số liệu này có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường kim loại quý. Một thị trường lao động có dấu hiệu giảm tốc có thể làm giảm áp lực đối với Fed trong việc tiếp tục tăng lãi suất. Reuters cho biết sau báo cáo việc làm, thị trường đã giảm đáng kể kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng 10.

Điều này về lý thuyết có thể tạo lực hỗ trợ cho bạc. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu vẫn tăng và đồng USD vẫn ở vùng cao khiến tác động tích cực từ số liệu việc làm chưa đủ để tạo ra một xu hướng tăng rõ ràng cho kim loại quý.

Fed, lạm phát và giá dầu tiếp tục quyết định hướng đi của bạc

Bên cạnh thị trường lao động, lạm phát tiếp tục là biến số quan trọng đối với giá bạc hôm nay 3/10.

Dữ liệu mới nhất của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ thực phẩm và năng lượng, chỉ số PCE lõi tăng 0,2% trong tháng và 3,0% so với cùng kỳ.

Trước đó, dữ liệu lạm phát thấp hơn dự báo đã phần nào làm giảm kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 10. Reuters cũng ghi nhận số liệu lạm phát tháng 8 thấp hơn dự kiến đã làm giảm tính cấp thiết của một đợt tăng lãi suất mới.

Tuy nhiên, bài toán đối với Fed không chỉ nằm ở lạm phát hiện tại mà còn ở nguy cơ giá năng lượng tăng trở lại. Giá dầu duy trì ở mức cao có thể khiến áp lực lạm phát kéo dài, qua đó hạn chế khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong phiên 2/10, giá dầu Brent được Reuters ghi nhận quanh mức 102,77 USD/thùng. Giá năng lượng cao có thể khiến thị trường tiếp tục lo ngại về lạm phát, đặc biệt trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ đang ở mức cao.

Đối với bạc, tác động từ giá dầu mang tính hai chiều. Một mặt, lạm phát cao có thể thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý như một tài sản bảo toàn giá trị. Mặt khác, nếu lạm phát khiến Fed phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng có thể tạo sức ép lớn hơn lên bạc.

Ngoài vai trò là kim loại quý, bạc còn là nguyên liệu quan trọng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là năng lượng tái tạo, điện tử và các hệ thống điện. Reuters mới đây nhận định quá trình chuyển dịch năng lượng đang thúc đẩy nhu cầu đối với nhiều kim loại quan trọng, trong đó có bạc; đồng thời, những hạn chế về khai thác và chế biến mới có thể tạo ra sức ép đối với nguồn cung.

Đây là yếu tố có thể tạo nền tảng cho nhu cầu bạc trong dài hạn, nhưng trong ngắn hạn, diễn biến của USD, lãi suất và tâm lý đầu tư vẫn có ảnh hưởng lớn đến giá.

Trong thời gian tới, nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi các tín hiệu mới từ Fed, đặc biệt là những phát biểu của các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ và các dữ liệu lạm phát tiếp theo. Fed hiện có lịch họp chính sách vào ngày 27-28/10/2026, theo lịch chính thức của ngân hàng trung ương Mỹ.

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson trong phát biểu ngày 1/10 nhấn mạnh nền kinh tế Mỹ đang chịu tác động đồng thời từ nhiều cú sốc, trong đó có cú sốc năng lượng, những thay đổi địa chính trị và các thay đổi trong chính sách thương mại.

Với những diễn biến này, giá bạc hôm nay 3/10 nhiều khả năng vẫn nằm trong trạng thái giằng co khi các yếu tố hỗ trợ và gây sức ép xuất hiện đồng thời. Số liệu việc làm yếu hơn dự kiến có thể làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất, nhưng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ cao vẫn là lực cản đối với kim loại quý.

Nhà đầu tư vì vậy sẽ cần đặc biệt quan sát diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, giá dầu và các dữ liệu lạm phát mới trước khi đánh giá xu hướng tiếp theo của thị trường bạc.