Giá bạc hôm nay 3/11 trong nước duy trì trên 1,5 triệu đồng/lượng

Thị trường bạc trong nước sáng 3/11 ghi nhận mặt bằng giá trên 1,5 triệu đồng/lượng tại nhiều địa điểm giao dịch ở Hà Nội và TP.HCM. Tuy nhiên, giá niêm yết giữa các đơn vị kinh doanh vẫn có sự chênh lệch đáng kể, cho thấy người mua cần tham khảo kỹ giá mua vào, bán ra trước khi giao dịch.

Giá bạc hôm nay 3/11: Bạc trong nước trên 1,5 triệu đồng/lượng, thị trường thế giới phục hồi

Cụ thể, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 1,593 triệu đồng/lượng mua vào và 1,642 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc phổ biến ở mức 1,558 triệu đồng/lượng mua vào và 1,625 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, tại TP.HCM, giá bạc được giao dịch quanh mức 1,562 triệu đồng/lượng mua vào và 1,629 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá bạc tại Phú Quý đang cao hơn mặt bằng khảo sát tại các điểm giao dịch khác ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Cụ thể, giá mua vào tại Phú Quý cao hơn mức phổ biến tại Hà Nội 35.000 đồng/lượng và cao hơn mức tại TP.HCM 31.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, mức chênh lệch tương ứng là 17.000 đồng/lượng và 13.000 đồng/lượng.

Sự khác biệt về giá niêm yết là yếu tố đáng chú ý đối với những người có nhu cầu mua bạc vật chất. Ngoài giá bán, người mua cũng cần quan tâm đến mức giá mà doanh nghiệp áp dụng khi thu mua lại, bởi khoảng cách giữa hai chiều mua vào và bán ra ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả giao dịch.

Tại Phú Quý, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra là 49.000 đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội là 67.000 đồng/lượng, còn tại TP.HCM là 67.000 đồng/lượng.

Khoảng cách này đồng nghĩa người mua có thể chịu bất lợi nếu bán lại trong thời gian ngắn mà giá thị trường chưa tăng đủ để bù đắp chi phí giao dịch. Vì vậy, việc lựa chọn địa điểm mua bạc không nên chỉ dựa trên giá bán thấp nhất mà cần tính đến chính sách thu mua lại, chất lượng sản phẩm và các điều kiện giao dịch cụ thể.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc được cung cấp ở mức khoảng 49,93 USD/ounce. Quy đổi theo mức giá tham khảo trong dữ liệu thị trường, bạc thế giới tương đương khoảng 1,316 - 1,321 triệu đồng/ounce ở hai chiều mua vào và bán ra.

Cần lưu ý, giá bạc thế giới được tính theo ounce troy, trong khi bạc trong nước thường được niêm yết theo lượng hoặc kilogram. Giá quy đổi còn phụ thuộc vào tỷ giá USD/VND và cách tính tại từng thời điểm. Do đó, giá bạc quốc tế quy đổi không đồng nghĩa với giá bán lẻ bạc vật chất tại Việt Nam, vốn còn chịu ảnh hưởng của chi phí gia công, kinh doanh và chênh lệch cung cầu trong nước.

Giá bạc hôm nay 3/11: Thị trường thế giới phục hồi sau tháng giảm mạnh

Trên thị trường quốc tế, giá bạc vừa trải qua một giai đoạn điều chỉnh mạnh sau đợt tăng nóng hồi đầu năm. Trong tháng 10, kim loại quý này mất khoảng 18% giá trị, đánh dấu tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 6, thời điểm giá bạc từng giảm tới 22%, theo số liệu được cung cấp.

Đáng chú ý, giá bạc đã có thời điểm xuyên thủng ngưỡng 50 USD/ounce, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025. Diễn biến này cho thấy áp lực bán trên thị trường kim loại quý vẫn rất lớn, bất chấp những yếu tố từng hỗ trợ giá trong giai đoạn trước.

Theo thông tin thị trường được The Economic Times đăng tải ngày 30/10, dẫn báo cáo của Metals Focus, tình trạng khan hiếm bạc vật chất có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi lượng tồn kho gia tăng và nhu cầu trang sức suy yếu có thể hạn chế khả năng phục hồi của giá bạc. Đơn vị nghiên cứu này cũng cảnh báo thị trường bạc có thể chuyển từ thiếu hụt sang dư cung trong năm 2027.

Sức ép không chỉ xuất hiện ở bạc mà còn lan sang vàng và các kim loại quý khác. Giá vàng thế giới từng giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce trong đợt điều chỉnh gần đây, phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ cũng như tâm lý thận trọng của giới đầu tư.

Theo phân tích của WisdomTree công bố ngày 22/10, bạc vẫn chịu sức ép từ nhu cầu công nghiệp suy yếu, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, dù nhu cầu từ xe điện, cơ sở hạ tầng và trung tâm dữ liệu có thể tạo thêm lực đỡ. Đơn vị này cho rằng giá bạc có khả năng phục hồi trong trung hạn nếu lợi suất trái phiếu và đồng USD hạ nhiệt, nhưng đà tăng có thể bị hạn chế bởi những khó khăn về nhu cầu công nghiệp.

Dù vậy, việc giá bạc phục hồi sau một đợt giảm sâu chưa đủ để khẳng định thị trường đã hình thành xu hướng tăng mới. Những nhịp hồi kỹ thuật có thể xuất hiện khi lực bán suy yếu hoặc nhà đầu tư mua vào ở vùng giá thấp, nhưng xu hướng bền vững vẫn cần được xác nhận bằng diễn biến cung cầu và các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Đối với bạc, vấn đề này càng đáng chú ý bởi kim loại quý vừa có vai trò là tài sản đầu tư, vừa là nguyên liệu đầu vào của nhiều ngành công nghiệp. Khi tâm lý đầu tư cải thiện, dòng tiền có thể nhanh chóng quay lại thị trường. Ngược lại, nếu nhu cầu sản xuất suy giảm hoặc kỳ vọng lãi suất thay đổi theo hướng bất lợi, giá bạc có thể tiếp tục biến động mạnh.

Giá bạc hôm nay 3/11 chịu sức ép từ Fed, đồng USD và nguy cơ dư cung năm 2027

Một trong những yếu tố quan trọng chi phối triển vọng giá bạc là chính sách tiền tệ của Mỹ. Tại cuộc họp ngày 28/10, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,75 - 4%, đồng thời cho biết lạm phát vẫn ở mức cao và cơ quan này cần thêm dữ liệu trước khi quyết định bước đi tiếp theo.

Mặt bằng lãi suất cao thường gây bất lợi cho các tài sản không sinh lãi như bạc và vàng. Khi lợi suất từ những tài sản khác trở nên hấp dẫn hơn, nhà đầu tư có thể giảm tỷ trọng kim loại quý để chuyển sang tiền gửi, trái phiếu hoặc những kênh đầu tư có khả năng tạo thu nhập.

Nếu lạm phát tiếp tục dai dẳng, Fed có thể phải duy trì chính sách tiền tệ thận trọng lâu hơn dự kiến. Ngược lại, những tín hiệu cho thấy áp lực giá cả giảm bền vững có thể củng cố kỳ vọng nới lỏng chính sách, qua đó hỗ trợ các kim loại quý. Vì vậy, diễn biến lạm phát, việc làm và lợi suất trái phiếu Mỹ sẽ tiếp tục là những dữ liệu quan trọng đối với thị trường bạc.

Đồng USD cũng là biến số cần theo dõi. Do bạc được định giá chủ yếu bằng đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế, USD tăng giá thường khiến kim loại này trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, từ đó có thể gây sức ép lên nhu cầu.

Bên cạnh yếu tố tài chính, triển vọng cung cầu vật chất đang trở thành vấn đề đáng quan tâm. Theo báo cáo World Silver Survey 2026 của Viện Bạc, thị trường bạc được dự báo tiếp tục thiếu hụt trong năm 2026, đánh dấu năm thiếu hụt thứ sáu liên tiếp. Tuy nhiên, giá cao có thể thúc đẩy doanh nghiệp tiết giảm lượng bạc sử dụng trong sản xuất pin mặt trời, đồng thời làm suy yếu nhu cầu trang sức và đồ bạc.

Trong dài hạn, những thay đổi về công nghệ có thể làm thay đổi cán cân cung cầu. Nếu các nhà sản xuất tiếp tục giảm lượng bạc sử dụng trong mỗi tấm pin mặt trời hoặc thay thế một phần bạc bằng vật liệu khác, tốc độ tăng nhu cầu công nghiệp có thể chậm lại. Trong khi đó, nguồn cung từ khai thác và tái chế có khả năng tăng lên khi điều kiện thị trường thuận lợi hơn.

Theo báo cáo của Metals Focus được The Economic Times dẫn lại, khả năng thị trường chuyển sang dư cung trong năm 2027 là rủi ro mà nhà đầu tư cần lưu ý. Tuy nhiên, đây vẫn là dự báo dựa trên những giả định về cung cầu, không phải kết quả đã chắc chắn xảy ra. Diễn biến thực tế còn phụ thuộc vào sản lượng khai thác, hoạt động tái chế, nhu cầu công nghiệp và dòng vốn đầu tư.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 3/11 đang đứng trước hai lực tác động trái chiều: khả năng phục hồi sau đợt giảm sâu và những rủi ro đến từ lãi suất, đồng USD cùng triển vọng cung cầu trong trung hạn. Mốc 50 USD/ounce tiếp tục là ngưỡng đáng chú ý sau khi giá bạc có thời điểm xuyên thủng vùng này.

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư cần theo dõi khả năng giá bạc lấy lại mốc 50 USD/ounce, diễn biến chính sách tiền tệ Mỹ và những tín hiệu mới về nhu cầu công nghiệp. Đối với người mua bạc vật chất trong nước, việc so sánh giá giữa các đơn vị, tính toán chênh lệch mua vào - bán ra và xác định thời gian nắm giữ phù hợp là những yếu tố quan trọng để hạn chế rủi ro khi thị trường còn biến động mạnh.