Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá bạc bật tăng hơn 4%, vượt mốc 61 USD/ounce sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự báo làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Diễn biến tích cực của thị trường thế giới đang tạo lực đẩy quan trọng cho giá bạc trong nước, giúp kim loại quý này tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Giá bạc hôm nay 3/7: Bạc trong nước đồng loạt tăng, bạc thỏi tiệm cận 64 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 3/7 trong nước tăng mạnh

Khép lại phiên giao dịch ngày 2/7, Công ty CP Kim loại quý Ancarat ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong số các thương hiệu lớn trên thị trường.

Theo đó, giá bạc miếng loại 1 lượng được doanh nghiệp niêm yết ở mức 2,313 - 2,385 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 55.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 57.000 đồng/lượng ở chiều bán so với đầu phiên.

Đáng chú ý hơn, giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat tăng rất mạnh, cao hơn từ 1,47 - 1,52 triệu đồng/kg so với thời điểm mở cửa, đưa giá giao dịch lên 61,68 - 63,6 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra). Đây là mức giá bán cao nhất trong nhóm các doanh nghiệp khảo sát và đã tiệm cận ngưỡng 64 triệu đồng/kg.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc cũng duy trì xu hướng đi lên nhưng với biên độ nhẹ hơn.

Cụ thể, bạc miếng loại 1 lượng được niêm yết ở mức 2,263 - 2,333 triệu đồng/lượng, tăng 4.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với đầu phiên.

Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh tăng 110.000 đồng/kg ở chiều mua và 100.000 đồng/kg ở chiều bán, lên mức 60,35 - 62,21 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) tiếp tục có nhiều lần điều chỉnh giá trong ngày.

Sau 15 lần cập nhật, giá bạc miếng loại 1 lượng tại SBJ chốt phiên ở mức 2,277 - 2,346 triệu đồng/lượng, tăng 12.000 đồng/lượng ở chiều mua và 13.000 đồng/lượng ở chiều bán so với đầu phiên.

Giá bạc thỏi loại 1kg cũng tăng đồng đều 320.000 đồng/kg ở cả hai chiều, lên mức 60,72 - 62,56 triệu đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường bạc trong nước đang được hỗ trợ mạnh bởi diễn biến tích cực của giá bạc thế giới. Trong đó, Ancarat là đơn vị có mức điều chỉnh mạnh nhất trong phiên, phản ánh xu hướng bắt nhịp nhanh với biến động quốc tế.

Giá bạc hôm nay 3/7 trên thế giới tăng hơn 4%

Trên thị trường quốc tế, lúc 20h55 ngày 2/7 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được giao dịch ở mức 61,75 USD/ounce, tăng 2,64 USD/ounce, tương đương 4,47% so với phiên trước.

Đồng thời, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 9 cũng tăng gần 1,79 USD/ounce, tương ứng 2,96%, lên mức 62,3 USD/ounce.

Đây là phiên tăng rất mạnh sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài, giúp bạc lấy lại mốc tâm lý quan trọng trên 61 USD/ounce.

Theo Trading Economics, nguyên nhân chính thúc đẩy đà tăng đến từ báo cáo việc làm của Mỹ thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Cụ thể, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, mức thấp nhất trong vòng 4 tháng và thấp hơn nhiều so với dự báo 110.000 việc làm của thị trường.

Đáng chú ý, lĩnh vực dịch vụ lưu trú và giải trí ghi nhận mức sụt giảm tới 61.000 việc làm, bất chấp lượng khách du lịch tăng mạnh nhờ hiệu ứng World Cup.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm xuống còn 4,2%. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc một bộ phận người lao động rời khỏi lực lượng lao động, thay vì sự cải thiện thực chất của thị trường việc làm.

Cùng với đó, mức tăng tiền lương bình quân theo giờ đạt 3,5% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy áp lực tiền lương vẫn tồn tại nhưng chưa đủ mạnh để làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Kỳ vọng Fed giảm áp lực tăng lãi suất hỗ trợ giá bạc

Sau khi báo cáo việc làm được công bố, thị trường nhanh chóng điều chỉnh kỳ vọng đối với chính sách tiền tệ của Fed.

Nếu trước đó giới đầu tư đánh giá khoảng 67% khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 9, thì hiện xác suất này đã giảm xuống dưới 50%.

Việc kỳ vọng lãi suất giảm bớt đã hỗ trợ mạnh cho các tài sản không sinh lãi như bạc và vàng, bởi chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý sẽ giảm xuống.

Trước đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng cho biết kỳ vọng lạm phát đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, ông vẫn nhấn mạnh Fed sẽ tiếp tục ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát và duy trì ổn định giá cả trước khi đưa ra các quyết định chính sách mới.

Ngoài yếu tố lãi suất, thị trường bạc còn nhận được sự hỗ trợ từ diễn biến địa chính trị.

Các tín hiệu tích cực trong đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran cùng với việc hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz gia tăng đã góp phần kéo giá dầu giảm.

Giá dầu hạ nhiệt đồng nghĩa áp lực lạm phát toàn cầu cũng giảm bớt, qua đó tạo thêm động lực cho thị trường kim loại quý, trong đó có bạc.

Dự báo giá bạc: Có thể hướng tới mốc gần 70 USD/ounce?

Theo phân tích kỹ thuật trên thị trường bạc giao ngay, xu hướng ngắn hạn đang có dấu hiệu nghiêng về phía bên mua sau cú bật tăng mạnh trong phiên gần nhất.

Mục tiêu đầu tiên của phe mua là đưa giá vượt vùng kháng cự quan trọng từ 60,05 - 63,32 USD/ounce.

Nếu vượt thành công vùng giá này, bạc hoàn toàn có khả năng tiến lên mốc 65,03 USD/ounce và xa hơn là 69,85 USD/ounce, mức cao đáng chú ý trong trung hạn.

Ở chiều ngược lại, phe bán vẫn đang hướng tới mục tiêu kéo giá xuống dưới 58,83 USD/ounce.

Nếu ngưỡng hỗ trợ này bị xuyên thủng, giá bạc có thể tiếp tục giảm về vùng 58 USD/ounce, thậm chí lùi sâu xuống 55,58 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, các chuyên gia đánh giá vùng 60,05 USD/ounce vẫn là ngưỡng kháng cự gần nhất cần theo dõi, tiếp theo là 63,32 USD/ounce.

Trong khi đó, các vùng hỗ trợ quan trọng của giá bạc hiện nằm tại 58,83 USD/ounce và 58 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 3/7: Xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế

Diễn biến của giá bạc hôm nay 3/7 cho thấy tâm lý thị trường đang tích cực trở lại sau khi những lo ngại về việc Fed tiếp tục nâng lãi suất tạm thời lắng xuống.

Trong nước, giá bạc đồng loạt tăng tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh lớn, trong đó bạc thỏi Ancarat đã tiến sát mốc 64 triệu đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, việc giá bạc vượt trở lại ngưỡng 61 USD/ounce cùng kỳ vọng Fed sẽ thận trọng hơn trong điều hành chính sách tiền tệ đang tạo nền tảng thuận lợi cho kim loại quý này.

Trong thời gian tới, giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi các số liệu kinh tế mới của Mỹ, đặc biệt là diễn biến lạm phát và các tín hiệu từ Fed. Đây sẽ là những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến xu hướng của giá bạc trong ngắn và trung hạn.