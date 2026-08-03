Giá bạc hôm nay 3/8 trong nước ổn định, duy trì mặt bằng cao

Khảo sát thị trường sáng ngày 3/8 cho thấy, giá bạc hôm nay tại thị trường trong nước không có nhiều thay đổi so với phiên giao dịch trước. Sau chuỗi biến động mạnh trong tháng 7, thị trường bạc đang bước vào giai đoạn tích lũy khi cả người mua và nhà đầu tư đều thận trọng chờ thêm các tín hiệu từ thị trường quốc tế.

Giá bạc hôm nay 3/8: Bạc trong nước đứng vững ở vùng cao, giá thế giới giảm khi USD phục hồi

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 2.135.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.201.000 đồng/lượng (bán ra), giữ nguyên so với phiên gần nhất.

Trong khi đó, tại thị trường Hà Nội, bạc giao dịch phổ biến ở mức 1.886.000 đồng/lượng chiều mua vào và 1.920.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Ở khu vực TP.HCM, giá bạc hôm nay được niêm yết ở mức 1.888.000 đồng/lượng mua vào và 1.933.000 đồng/lượng bán ra.

Nhìn chung, mặt bằng giá bạc trong nước vẫn được duy trì ở vùng cao. Điều này phản ánh tâm lý khá ổn định của thị trường trong nước, bất chấp những biến động của giá bạc quốc tế trong những phiên gần đây.

Theo giới kinh doanh kim loại quý, nhu cầu giao dịch bạc vật chất hiện chưa có nhiều đột biến. Phần lớn nhà đầu tư vẫn ưu tiên quan sát diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng như các tín hiệu mới từ Fed trước khi đưa ra quyết định giải ngân.

Giá bạc hôm nay 3/8 trên thế giới giảm xuống 57,41 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay sáng 3/8 được giao dịch quanh mức 57,41 USD/ounce, giảm 0,65 USD/ounce so với phiên trước.

Đà giảm này diễn ra trong bối cảnh đồng USD phục hồi sau khi thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng về lộ trình chính sách tiền tệ của Fed. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến các kim loại quý định giá bằng USD, trong đó có bạc, trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó tạo áp lực lên giá.

Theo các chuyên gia phân tích, diễn biến của bạc trong những phiên vừa qua không hoàn toàn xuất phát từ quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed. Yếu tố quan trọng hơn là việc giới đầu tư liên tục điều chỉnh kỳ vọng đối với cuộc họp chính sách vào tháng 9.

Sau cuộc họp gần nhất của Fed, thị trường đã giảm bớt kỳ vọng về khả năng cơ quan này tiếp tục nâng lãi suất trong ngắn hạn. Điều này từng khiến đồng USD suy yếu và tạo điều kiện để giá bạc phục hồi trong một số phiên liên tiếp.

Tuy nhiên, khi đồng USD lấy lại sức mạnh nhờ các dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự báo, bạc nhanh chóng chịu áp lực chốt lời và điều chỉnh giảm.

Nhiều chuyên gia nhận định, trong giai đoạn hiện nay, mọi biến động của đồng USD đều có ảnh hưởng rất lớn đến diễn biến của nhóm kim loại quý, đặc biệt là bạc và vàng.

Chuyên gia: Giá bạc chịu tác động lớn từ kỳ vọng chính sách của Fed

Theo chuyên gia phân tích thị trường kim loại quý James Hyerczyk, giá bạc hiện chịu tác động nhiều hơn từ kỳ vọng của thị trường đối với chính sách tiền tệ của Fed hơn là chính quyết định lãi suất.

Ông cho rằng, mỗi khi nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách hoặc trì hoãn việc nâng lãi suất, đồng USD thường suy yếu, qua đó tạo điều kiện để giá bạc phục hồi.

Ngược lại, nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục tích cực, đặc biệt là số liệu việc làm, tiêu dùng hoặc lạm phát, kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ gia tăng. Điều này có thể khiến đồng USD mạnh lên và tiếp tục tạo sức ép lên giá bạc trong ngắn hạn.

Ngoài yếu tố chính sách tiền tệ, thị trường cũng đang theo dõi sát diễn biến của giá năng lượng. Nếu giá dầu phục hồi mạnh và làm gia tăng áp lực lạm phát, Fed có thể sẽ tiếp tục giữ lập trường cứng rắn lâu hơn dự kiến.

Đây được xem là yếu tố có thể hạn chế đà tăng của các kim loại quý trong thời gian tới.

Giá bạc hôm nay 3/8 vẫn giữ vùng hỗ trợ quan trọng

Xét trên góc độ phân tích kỹ thuật, các chuyên gia cho rằng giá bạc vẫn đang giao dịch quanh vùng hỗ trợ quan trọng từ 57,13 - 57,86 USD/ounce.

Nếu duy trì được trên vùng giá này, bạc vẫn còn cơ hội phục hồi trong những phiên tới và hướng tới các vùng kháng cự gần 60,84 USD và 60,94 USD/ounce.

Trong trường hợp lực mua đủ mạnh để giúp giá vượt thành công các mốc kháng cự trên, mục tiêu tiếp theo có thể là vùng 63,28 - 63,66 USD/ounce, tương ứng với vùng đỉnh quan trọng được thiết lập trước đó.

Ở chiều ngược lại, nếu giá bạc đánh mất ngưỡng hỗ trợ 57,13 USD/ounce, áp lực bán có thể gia tăng, kéo giá lùi về các vùng hỗ trợ thấp hơn tại 56,64 USD và xa hơn là 54,78 USD/ounce.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, giai đoạn hiện nay phản ánh quá trình tích lũy của dòng tiền đầu tư dài hạn sau thời gian biến động mạnh của thị trường. Tuy nhiên, để hình thành một xu hướng tăng bền vững, thị trường vẫn cần thêm lực mua từ các nhà đầu tư ngắn hạn cũng như sự cải thiện của các yếu tố vĩ mô.

Dự báo giá bạc trong thời gian tới

Giới phân tích nhận định, triển vọng của giá bạc trong ngắn hạn vẫn sẽ phụ thuộc chủ yếu vào diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và các thông điệp mới từ Fed.

Nếu thị trường tiếp tục tin rằng Fed sẽ chưa vội điều chỉnh lãi suất trong cuộc họp tháng 9, bạc có thể duy trì xu hướng phục hồi và từng bước chinh phục các vùng giá cao hơn.

Tuy nhiên, trong trường hợp các số liệu kinh tế Mỹ vượt kỳ vọng, đặc biệt là lạm phát và thị trường lao động tiếp tục duy trì sức mạnh, khả năng Fed kéo dài chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ tăng lên. Khi đó, đồng USD có thể tiếp tục mạnh lên, gây áp lực điều chỉnh đối với giá bạc.

Đối với thị trường trong nước, nhiều chuyên gia cho rằng giá bạc sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định trong ngắn hạn nhờ nhu cầu giao dịch khá cân bằng. Tuy nhiên, nếu giá bạc thế giới xuất hiện các biến động mạnh trong tuần tới, giá bạc trong nước nhiều khả năng cũng sẽ có những điều chỉnh tương ứng.

Trong bối cảnh các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát các thông tin về chính sách của Fed, diễn biến đồng USD cũng như các chỉ số kinh tế quan trọng của Mỹ để có chiến lược đầu tư phù hợp, hạn chế rủi ro trước những biến động bất ngờ của thị trường kim loại quý.