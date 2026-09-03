Giá bạc hôm nay 3/9 trong nước giảm mạnh

Giá bạc hôm nay 3/9 tiếp tục chịu áp lực giảm theo diễn biến của thị trường quốc tế. Tại Hà Nội, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc ở mức 2.201.000 đồng/lượng mua vào và 2.269.000 đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, khảo sát tại một số địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc được niêm yết ở mức 1.916.000 đồng/lượng mua vào và 1.984.000 đồng/lượng bán ra.

Giá bạc hôm nay 3/9: Bạc lao dốc, xuống dưới 65 USD/ounce vì lo Fed có thể tăng lãi suất

Tại TP.HCM, giá bạc hiện được giao dịch quanh mức 1.920.000 đồng/lượng mua vào và 1.988.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, mặt bằng giá bạc trong nước đang có sự chênh lệch đáng kể giữa các đơn vị kinh doanh. Giá bạc Phú Quý cao hơn khoảng 285.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 285.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức khảo sát tại Hà Nội.

Đáng chú ý, diễn biến giảm của giá bạc trong nước xuất hiện trong bối cảnh giá bạc thế giới đang chịu sức ép lớn từ những thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Giá bạc hôm nay 3/9 trên thế giới xuống mức 63,59 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 3/9 niêm yết ở mức 63,59 USD/ounce, giảm 2,94 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá và mức giá tham khảo trên thị trường, bạc thế giới hiện tương đương khoảng 1.675.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.680.000 đồng/ounce ở chiều bán ra.

Giá bạc đã giảm xuống dưới vùng 65,50 USD/ounce trong bối cảnh giới đầu tư gia tăng lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì hoặc thậm chí tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nếu lạm phát không giảm đủ nhanh.

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với bạc và các kim loại quý nói chung. Khi lãi suất tăng hoặc duy trì ở mức cao, chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không tạo ra dòng tiền cố định như bạc và vàng sẽ tăng lên. Đồng thời, chính sách tiền tệ cứng rắn thường hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu, qua đó gây sức ép lên giá kim loại quý.

Theo Reuters, sau phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Hội nghị Jackson Hole ngày 28/8, xác suất thị trường đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 đã tăng mạnh. Giá bạc cùng nhiều tài sản rủi ro chịu áp lực khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát tín hiệu cứng rắn

Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến giá bạc giảm là thông điệp cứng rắn từ Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Hội nghị Jackson Hole.

Trong bài phát biểu ngày 28/8, ông Warsh cho rằng mục tiêu ổn định giá ở mức lạm phát 2% của Fed là mục tiêu cố định. Ông cũng nhấn mạnh rằng các số liệu lạm phát gần đây chưa cho thấy xu hướng cơ bản đã được cải thiện một cách đủ rõ ràng và với tốc độ cần thiết.

Theo Reuters, phát biểu của ông Warsh đã khiến thị trường gia tăng kỳ vọng về khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Khi đó, đồng USD tăng mạnh, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên, trong khi vàng và bạc đồng loạt giảm.

Điều này lý giải vì sao giá bạc thế giới nhanh chóng mất vùng 65 USD/ounce và tiếp tục chịu áp lực bán.

Không chỉ chính sách tiền tệ, diễn biến giá năng lượng cũng đang trở thành yếu tố đáng chú ý. Giá dầu tăng do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có nguy cơ tạo thêm áp lực lên lạm phát. Nếu chi phí năng lượng và các yếu tố đầu vào tiếp tục tăng, quá trình đưa lạm phát về mục tiêu 2% của Fed có thể trở nên khó khăn hơn.

Trong kịch bản đó, thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh kỳ vọng theo hướng Fed giữ lãi suất cao lâu hơn hoặc tăng lãi suất, qua đó tạo thêm bất lợi cho bạc.

Dữ liệu việc làm Mỹ trở thành tâm điểm của thị trường

Trong những ngày tới, các số liệu kinh tế Mỹ sẽ đóng vai trò quan trọng đối với diễn biến giá bạc.

Theo dữ liệu mới nhất của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), số việc làm đang tuyển dụng tại Mỹ trong tháng 7 đạt khoảng 7,3 triệu, tương đối ổn định so với tháng trước. Tuy nhiên, số lượt tuyển dụng giảm xuống khoảng 5,1 triệu, cho thấy thị trường lao động đang có một số dấu hiệu chậm lại.

Bên cạnh đó, báo cáo ADP công bố ngày 2/9 cho thấy khu vực tư nhân Mỹ chỉ tạo thêm 38.000 việc làm trong tháng 8, thấp hơn mức 48.000 việc làm mà giới phân tích dự báo. Reuters đánh giá thị trường lao động Mỹ vẫn tương đối ổn định nhưng đang có dấu hiệu giảm tốc.

Những dữ liệu này tạo ra thế giằng co đối với thị trường bạc.

Nếu các số liệu việc làm chính thức tiếp tục cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đủ mạnh, Fed có thể có thêm lý do để duy trì lập trường cứng rắn nhằm kiểm soát lạm phát. Khi đó, đồng USD có khả năng được hỗ trợ và gây sức ép lên giá bạc.

Ngược lại, nếu báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) công bố ngày 4/9 cho thấy thị trường lao động suy yếu rõ rệt, kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất có thể giảm xuống. Đây sẽ là yếu tố hỗ trợ cho bạc và các kim loại quý.

Reuters trước đó dẫn dự báo cho thấy báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ được kỳ vọng ghi nhận mức tăng khoảng 58.000 việc làm, với tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,1%.

Giá bạc hôm nay 3/9 chịu tác động từ cả Fed và nhu cầu công nghiệp

Khác với vàng, bạc vừa mang đặc điểm của một kim loại quý vừa là nguyên liệu công nghiệp quan trọng. Vì vậy, diễn biến của bạc không chỉ phụ thuộc vào lãi suất, USD hay tâm lý đầu tư mà còn chịu tác động từ triển vọng sản xuất toàn cầu.

Một tín hiệu đáng chú ý là hoạt động sản xuất tại Mỹ vẫn tương đối tích cực. Theo Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM), chỉ số PMI sản xuất tháng 8 đạt 54,6 điểm, tiếp tục cho thấy khu vực sản xuất tăng trưởng. Tuy nhiên, ISM cũng lưu ý một số chỉ báo về nhu cầu đang giảm và cần được theo dõi.

Trong khi đó, hoạt động sản xuất tại Trung Quốc – một trong những trung tâm công nghiệp lớn của thế giới và là thị trường quan trọng đối với nhiều kim loại công nghiệp – cũng có dấu hiệu cải thiện. Chỉ số PMI sản xuất Trung Quốc tháng 8 đạt 51,5 điểm, tăng từ 50,9 điểm trong tháng 7.

Những tín hiệu này phần nào tạo nền tảng cho nhu cầu bạc trong lĩnh vực công nghiệp. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, yếu tố lãi suất và đồng USD vẫn có thể lấn át triển vọng nhu cầu vật chất nếu thị trường tiếp tục đặt cược vào khả năng Fed thắt chặt chính sách.

Nhà đầu tư chờ tín hiệu mới từ Fed

Giá bạc hôm nay 3/9 đang đứng trước một giai đoạn biến động mạnh khi thị trường phải cân bằng giữa hai lực kéo trái chiều.

Một mặt, triển vọng nhu cầu công nghiệp, đặc biệt từ lĩnh vực sản xuất và các ngành sử dụng bạc, có thể tạo nền tảng cho giá trong trung và dài hạn. Mặt khác, lãi suất Mỹ, đồng USD và lợi suất trái phiếu đang trở thành những yếu tố gây áp lực trực tiếp lên kim loại quý.

Đặc biệt, thông điệp từ Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho thấy ngân hàng trung ương Mỹ chưa sẵn sàng tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống lạm phát. Ông cho rằng Fed cần hành động nếu không đủ tin tưởng rằng lạm phát đang hướng về mục tiêu 2% một cách rõ ràng và với tốc độ phù hợp.

Trong bối cảnh đó, mốc 65 USD/ounce sẽ là vùng giá đáng chú ý đối với bạc trong ngắn hạn. Việc giá bạc rơi xuống dưới vùng này cho thấy tâm lý thị trường đang thận trọng hơn. Nếu đồng USD tiếp tục mạnh lên và kỳ vọng tăng lãi suất được củng cố, bạc có thể tiếp tục chịu áp lực.

Ngược lại, nếu các số liệu việc làm Mỹ suy yếu đáng kể, kỳ vọng Fed tăng lãi suất có thể giảm, qua đó mở ra cơ hội để bạc phục hồi.

Với thị trường trong nước, giá bạc hôm nay 3/9 nhiều khả năng tiếp tục biến động theo giá thế giới và tỷ giá USD/VND. Nhà đầu tư cần theo dõi sát các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm phi nông nghiệp ngày 4/9, trước khi đánh giá xu hướng tiếp theo của giá bạc.