Giá bạc hôm nay 30/10 trong nước: Phú Quý niêm yết 1,760 triệu đồng/lượng bán ra

Thị trường bạc trong nước ngày 30/10 ghi nhận sự chênh lệch đáng kể giữa giá niêm yết tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, TP.HCM. Trong bối cảnh giá bạc thế giới suy yếu, diễn biến giá trong nước tiếp tục thu hút sự quan tâm của người mua, nhà đầu tư và những người đang theo dõi thị trường kim loại quý.

Giá bạc hôm nay 30/10: Bạc thế giới giảm, áp lực lãi suất Fed đè nặng thị trường

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ở Hà Nội, giá bạc hôm nay được niêm yết ở mức 1.707.000 đồng/lượng mua vào và 1.760.000 đồng/lượng bán ra. Mức chênh lệch giữa hai chiều giao dịch là 53.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc được niêm yết ở mức 1.600.000 đồng/lượng mua vào và 1.668.000 đồng/lượng bán ra. Tại TP.HCM, giá bạc phổ biến được ghi nhận ở mức 1.604.000 đồng/lượng mua vào và 1.672.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, so với mặt bằng giá khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc Phú Quý cao hơn 107.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 92.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. So với mức giá tại TP.HCM, chênh lệch tương ứng là 103.000 đồng/lượng và 88.000 đồng/lượng.

Sự khác biệt này cho thấy người mua bạc cần theo dõi bảng giá của từng đơn vị thay vì chỉ căn cứ vào một mức giá chung trên thị trường. Giá niêm yết có thể khác nhau tùy loại bạc, sản phẩm, thương hiệu và điều kiện giao dịch. Vì vậy, trước khi mua hoặc bán, khách hàng nên kiểm tra chính xác chủng loại sản phẩm, giá áp dụng và các khoản phí liên quan.

Đối với người mua bạc với mục đích tích trữ, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra cũng là yếu tố cần đặc biệt lưu ý. Tại Phú Quý, khoảng cách giữa hai mức giá đang ở mức 53.000 đồng/lượng. Điều này đồng nghĩa giá bạc cần tăng đủ để bù đắp chênh lệch giao dịch thì người mua mới có thể hòa vốn nếu bán lại theo bảng giá tương ứng, chưa tính những chi phí phát sinh khác nếu có.

Trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động, việc lựa chọn thời điểm giao dịch cần được cân nhắc cùng với mức chênh lệch giá tại từng đơn vị kinh doanh. Giá bạc trong nước không phải lúc nào cũng biến động cùng biên độ với giá bạc quốc tế, bởi còn chịu ảnh hưởng của tỷ giá, nguồn cung, nhu cầu thị trường và chính sách giá của doanh nghiệp.

Giá bạc hôm nay 30/10 trên thế giới giảm còn 53,68 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 30/10 được ghi nhận ở mức 53,68 USD/ounce, giảm 0,32 USD/ounce so với mức tham chiếu trước đó. Theo dữ liệu giá được cung cấp, bạc quy đổi tương ứng khoảng 1.351.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.356.000 đồng/ounce ở chiều bán ra.

Diễn biến giảm của kim loại quý này diễn ra trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp chính sách ngày 27-28/10. Điều khiến thị trường chú ý không chỉ là quyết định hiện tại mà còn là triển vọng điều hành chính sách tiền tệ trong những tháng cuối năm.

Theo thông tin thị trường ngày 29/10 được Yahoo Finance đăng tải, giá bạc chịu sức ép khi giới đầu tư đánh giá khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng 12. Thị trường cũng theo dõi sát diễn biến tại Trung Đông, bởi những biến động địa chính trị có thể tác động đến giá năng lượng và triển vọng lạm phát của Mỹ. Yahoo Finance

Trong khi đó, dữ liệu giao dịch do Kitco công bố cho thấy giá bạc giao ngay đã giảm mạnh trong phiên 29/10. Tại thời điểm cập nhật lúc 15h15 theo giờ New York, giá mua vào đạt 51,89 USD/ounce, giảm 1,96 USD, tương đương 3,63% trong ngày. Mức giá này cho thấy áp lực bán trên thị trường quốc tế vẫn đáng kể, dù giá bạc có thể khác nhau tùy thời điểm cập nhật và loại hợp đồng được sử dụng làm tham chiếu. Kitco

Một trong những yếu tố quan trọng tác động đến giá bạc là triển vọng lãi suất của Mỹ. Khác với các tài sản có khả năng tạo ra dòng tiền định kỳ, bạc không trả lãi. Vì vậy, khi lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc có thể cao hơn, khiến dòng tiền đầu tư chuyển sang các tài sản sinh lời.

Ngược lại, nếu Fed phát tín hiệu giảm lãi suất hoặc dữ liệu kinh tế cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt, kim loại quý có thể được hưởng lợi. Tuy nhiên, phản ứng thực tế còn phụ thuộc vào việc diễn biến đã được thị trường dự báo trước hay chưa, cũng như mức độ thay đổi của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Đối với bạc, tác động của chính sách tiền tệ còn phức tạp hơn bởi kim loại này vừa được sử dụng như một tài sản đầu tư, vừa là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất công nghiệp. Nhu cầu từ các lĩnh vực như điện tử, năng lượng mặt trời và những ngành công nghệ khác có thể ảnh hưởng đến giá bạc trong trung và dài hạn. Do đó, không nên chỉ dựa vào quyết định lãi suất của Fed để dự báo toàn bộ xu hướng thị trường.

Fed giữ nguyên lãi suất, kỳ vọng tăng lãi suất tháng 12 gây sức ép lên giá bạc

Quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed chưa đủ để giải tỏa những lo ngại của giới đầu tư về triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ. Trong khi lạm phát vẫn là vấn đề cần theo dõi, nền kinh tế duy trì sức chống chịu có thể khiến cơ quan này thận trọng hơn với việc nới lỏng chính sách.

Theo thông tin được cung cấp, thị trường hợp đồng tương lai đang định giá khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 8-9/12 ở mức khoảng 83%. Đây là kỳ vọng của thị trường tại thời điểm được đề cập, không phải quyết định đã được Fed xác nhận.

Lịch chính thức của Fed cho thấy cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) được lên kế hoạch trong hai ngày 8-9/12/2026. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào đánh giá của các nhà hoạch định chính sách đối với lạm phát, thị trường lao động và những diễn biến kinh tế mới. Federal Reserve

Nếu kỳ vọng tăng lãi suất tiếp tục được củng cố, giá bạc có thể đối mặt với áp lực giảm do nhà đầu tư điều chỉnh danh mục trước nguy cơ chi phí vốn duy trì ở mức cao. Trong kịch bản này, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ sẽ là những biến số quan trọng cần theo dõi.

Tuy nhiên, cũng cần phân biệt giữa việc Fed giữ nguyên lãi suất và khả năng tăng lãi suất trong tương lai. Quyết định không thay đổi lãi suất không đồng nghĩa chính sách tiền tệ đã chuyển sang nới lỏng. Tương tự, kỳ vọng tăng lãi suất của thị trường cũng có thể thay đổi nhanh chóng khi xuất hiện dữ liệu kinh tế mới hoặc thông điệp khác từ các quan chức Fed.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục tạo ra những biến số khó lường. Rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu có thể đẩy giá năng lượng tăng, qua đó làm gia tăng chi phí sản xuất và vận chuyển. Nếu giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài, áp lực lạm phát có thể kéo dài hơn dự kiến.

Điều đáng chú ý là bất ổn địa chính trị không phải lúc nào cũng giúp giá bạc tăng. Trong một số thời điểm, nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn có thể hỗ trợ kim loại quý. Nhưng nếu xung đột làm gia tăng nguy cơ lạm phát, kéo theo kỳ vọng lãi suất cao hơn, tác động tiêu cực từ chính sách tiền tệ có thể lấn át lực hỗ trợ này.

Diễn biến thị trường ngày 29/10 phản ánh phần nào sự giằng co đó. Theo báo cáo thị trường kim loại quý của Trading Economics, giá bạc giảm về vùng 53,5 USD/ounce trong bối cảnh Fed giữ nguyên lãi suất, trong khi rủi ro địa chính trị và giá năng lượng làm gia tăng lo ngại về triển vọng lạm phát. Trading Economics

Vì vậy, trong ngắn hạn, giá bạc nhiều khả năng tiếp tục nhạy cảm với thông tin kinh tế Mỹ, diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu và kỳ vọng lãi suất. Những yếu tố này có thể khiến giá biến động mạnh ngay cả khi không xuất hiện thay đổi lớn về cung cầu vật chất.

Giá bạc hôm nay 30/10 chịu tác động từ những dữ liệu kinh tế Mỹ nào?

Trong thời gian tới, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là tăng trưởng GDP quý III, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Đây là những chỉ báo giúp thị trường đánh giá sức khỏe nền kinh tế, diễn biến lạm phát và triển vọng chính sách tiền tệ.

GDP tăng trưởng mạnh hơn dự báo có thể cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tốt. Nếu tăng trưởng cao đi cùng áp lực giá cả dai dẳng, thị trường có thể gia tăng kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách. Kịch bản này thường bất lợi đối với các tài sản không sinh lời như bạc.

Ngược lại, nếu tăng trưởng kinh tế chậm lại và lạm phát hạ nhiệt, kỳ vọng tăng lãi suất có thể suy yếu. Khi đó, giá bạc có cơ hội phục hồi nếu đồng USD và lợi suất trái phiếu giảm, đồng thời nhu cầu đầu tư vào kim loại quý được cải thiện.

Dữ liệu thị trường ngày 29/10 cũng cho thấy tăng trưởng kinh tế và lạm phát đang là hai yếu tố được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Theo báo cáo của USAGOLD, ước tính sơ bộ tăng trưởng GDP Mỹ quý III đạt tốc độ thường niên 3,4%, cao hơn mức dự báo 3,2%. Cùng thời điểm, chỉ số PCE tháng 9 tăng 0,5% so với tháng trước, trong khi tỷ lệ lạm phát tính theo năm tăng lên 3,6%. Những con số này có thể củng cố quan điểm rằng Fed chưa có nhiều dư địa để sớm nới lỏng chính sách. USAGOLD

Ngoài các dữ liệu trên, đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn là những chỉ báo cần theo dõi thường xuyên. Đồng USD mạnh lên thường khiến bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, qua đó có thể hạn chế nhu cầu. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu tăng làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa các yếu tố này không phải lúc nào cũng diễn ra theo một chiều. Khi thị trường đã phản ánh trước một kịch bản tăng lãi suất, giá bạc có thể không giảm thêm nếu quyết định thực tế không vượt quá kỳ vọng. Ngược lại, những thông tin bất ngờ về lạm phát, việc làm hoặc căng thẳng địa chính trị có thể khiến thị trường đảo chiều nhanh chóng.

Với người mua bạc trong nước, việc theo dõi giá thế giới cần đi kèm với so sánh giá mua vào, bán ra của các doanh nghiệp. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch, biến động tỷ giá và mức giá riêng của từng đơn vị có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả mua bán.

Trong bối cảnh giá bạc thế giới đang chịu áp lực từ kỳ vọng lãi suất Mỹ, nhà đầu tư nên thận trọng với quyết định mua đuổi khi giá biến động mạnh. Nếu lựa chọn bạc để tích trữ, cần xác định rõ mục tiêu nắm giữ, thời gian đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro, thay vì chỉ dựa vào biến động giá trong một phiên.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 30/10 chịu sức ép từ triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ và những lo ngại về lạm phát. Khả năng phục hồi của kim loại quý trong thời gian tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào các dữ liệu kinh tế sắp công bố, diễn biến đồng USD và lợi suất trái phiếu. Trong khi đó, giá bạc trong nước tiếp tục có sự khác biệt giữa các đơn vị kinh doanh, đòi hỏi người mua cần kiểm tra kỹ bảng giá trước khi giao dịch.