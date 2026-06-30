Bạc miếng tại nhiều doanh nghiệp mất từ vài nghìn đến hàng chục nghìn đồng mỗi lượng, trong khi giá bạc thế giới rơi xuống dưới mốc 58 USD/ounce – mức thấp nhất kể từ cuối năm 2025. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đợt điều chỉnh này có thể mở ra cơ hội cho nhà đầu tư trung và dài hạn nếu áp lực lạm phát tiếp tục hạ nhiệt.

Giá bạc hôm nay 30/6: Lao dốc về vùng thấp nhất nhiều tháng, cơ hội mua vào đã đến?

Giá bạc hôm nay 30/6 trong nước đồng loạt giảm

Khép lại phiên giao dịch đầu tuần, thị trường bạc trong nước tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh theo xu hướng giảm của giá bạc thế giới.

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ), bạc miếng loại 1 lượng được niêm yết ở mức 2,208 - 2,277 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 42.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với đầu phiên.

Đối với bạc thỏi loại 1kg, doanh nghiệp này niêm yết ở mức 58,88 - 60,72 triệu đồng/kg, giảm mạnh 1,12 triệu đồng/kg ở cả giá mua và bán.

Không nằm ngoài xu hướng chung, Công ty CP Kim loại quý Ancarat cũng điều chỉnh giảm giá bạc. Theo đó, bạc miếng được giao dịch ở mức 2,215 - 2,284 triệu đồng/lượng, giảm 2.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, bạc thỏi 1kg của doanh nghiệp này được niêm yết ở mức 59,067 - 60,907 triệu đồng/kg, giảm 53.000 đồng/kg so với phiên trước.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tiếp tục giảm khá mạnh. Cụ thể:

Bạc miếng: 2,191 - 2,259 triệu đồng/lượng, giảm 22.000 đồng/lượng.

Bạc thỏi 1kg: 58,426 - 60,239 triệu đồng/kg, giảm từ 584.000 - 591.000 đồng/kg.

Nhìn chung, sau nhiều phiên biến động mạnh, giá bạc trong nước đang lùi về vùng giá thấp nhất trong nhiều tuần trở lại đây. Mức giảm này chủ yếu chịu tác động trực tiếp từ diễn biến đi xuống của thị trường bạc quốc tế.

Giá bạc hôm nay 30/6 trên thế giới giảm hơn 2%

Trên thị trường quốc tế, lúc 22h ngày 29/6 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay dao động quanh 57,8 - 58,05 USD/ounce, giảm 1,25 USD/ounce, tương đương 2,12% so với thời điểm mở cửa.

Đây là phiên giảm khá mạnh, kéo giá bạc xuống vùng thấp nhất kể từ tháng 12/2025.

Theo dữ liệu từ Trading Economics, bạc hiện đang giao dịch quanh 58 USD/ounce và đã mất hơn 20% giá trị trong tháng. Đà giảm mạnh này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những diễn biến mới liên quan đến kinh tế và địa chính trị toàn cầu.

Vì sao giá bạc tiếp tục lao dốc?

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá bạc giảm sâu là những thay đổi trong kỳ vọng của thị trường đối với chính sách tiền tệ của Mỹ.

Theo giới phân tích, sự không chắc chắn xung quanh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran từng khiến nhà đầu tư lo ngại lạm phát có thể gia tăng, từ đó củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách lãi suất ở mức cao.

Môi trường lãi suất cao thường gây bất lợi đối với các kim loại quý như bạc và vàng bởi chi phí cơ hội nắm giữ các tài sản không sinh lãi sẽ tăng lên.

Tuy nhiên, diễn biến mới trên mặt trận ngoại giao đã phần nào cải thiện tâm lý thị trường.

Mỹ và Iran đã nhất trí ngừng các hoạt động thù địch, đồng thời nối lại các cuộc đàm phán liên quan đến khu vực Eo biển Hormuz. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tehran đã đề nghị gặp phái đoàn Mỹ tại Qatar vào ngày 30/6.

Thông tin tích cực này đã giúp giá dầu Brent giảm xuống dưới 75 USD/thùng, gần quay trở lại mức trước khi căng thẳng bùng phát.

Giá dầu giảm có thể tạo động lực cho bạc trong thời gian tới

Theo các chuyên gia kinh tế, việc giá dầu hạ nhiệt có ý nghĩa rất lớn đối với triển vọng của thị trường kim loại quý.

Giá năng lượng giảm sẽ góp phần làm giảm áp lực lạm phát toàn cầu. Khi lạm phát dịu bớt, Fed có thể giảm mức độ thắt chặt chính sách tiền tệ hoặc ít nhất cũng không cần nâng lãi suất mạnh như trước.

Nếu kịch bản này xảy ra, chi phí cơ hội nắm giữ bạc sẽ giảm, từ đó giúp kim loại quý này trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư.

Nói cách khác, mặc dù giá bạc hiện vẫn đang chịu áp lực giảm, nhưng nền tảng vĩ mô có thể đang dần chuyển sang hướng tích cực hơn trong trung hạn.

Ngưỡng hỗ trợ quan trọng đã bị phá vỡ

Theo nhận định trên Kitco News, giá bạc hiện đã giảm xuống dưới 60 USD/ounce - lần đầu tiên kể từ tháng 12/2025.

Đáng chú ý hơn, thị trường cũng đã xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng tại 61 USD/ounce, làm gia tăng áp lực bán trong ngắn hạn.

Trong phân tích kỹ thuật, khi một ngưỡng hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ, thị trường thường xuất hiện thêm lực bán do nhiều nhà đầu tư cắt lỗ hoặc các hệ thống giao dịch tự động kích hoạt lệnh bán.

Đó cũng là lý do khiến giá bạc giảm nhanh hơn trong những phiên gần đây.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn giữ quan điểm khá lạc quan về triển vọng dài hạn.

Nếu dữ liệu lạm phát tại Mỹ tiếp tục cải thiện và Fed dần chuyển sang lập trường mềm mỏng hơn, giá bạc hoàn toàn có thể lấy lại đà tăng trong những tháng tới.

Nhà đầu tư nên làm gì lúc này?

Đối với nhà đầu tư ngắn hạn, thị trường bạc hiện vẫn đang đối mặt với rủi ro khi xu hướng giảm chưa thực sự kết thúc. Việc mua đuổi trong giai đoạn biến động mạnh có thể khiến danh mục chịu áp lực nếu giá tiếp tục điều chỉnh.

Trong khi đó, với nhà đầu tư dài hạn, việc giá bạc giảm về vùng thấp nhiều tháng có thể mở ra cơ hội tích lũy từng phần, đặc biệt nếu tin tưởng vào triển vọng phục hồi khi chính sách tiền tệ của Mỹ bớt thắt chặt.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị nhà đầu tư cần theo dõi sát những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến giá bạc trong thời gian tới, bao gồm:

Chính sách lãi suất của Fed.

Diễn biến lạm phát tại Mỹ.

Giá dầu thế giới.

Tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Biến động của đồng USD.

Dự báo giá bạc thời gian tới

Trong ngắn hạn, giá bạc nhiều khả năng vẫn sẽ dao động mạnh khi thị trường tiếp tục đánh giá các tín hiệu mới từ kinh tế Mỹ cũng như tình hình địa chính trị quốc tế.

Nếu đồng USD duy trì sức mạnh và Fed tiếp tục phát đi tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao, giá bạc có thể còn chịu thêm áp lực.

Ngược lại, nếu lạm phát tiếp tục giảm, giá dầu duy trì ổn định và Fed phát tín hiệu nới lỏng chính sách, bạc hoàn toàn có cơ hội phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh sâu.

Với những diễn biến hiện tại, giá bạc hôm nay 30/6 đang phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường nhiều hơn là sự suy yếu của các yếu tố nền tảng. Do đó, giới đầu tư cần theo dõi sát các tín hiệu kinh tế vĩ mô để có chiến lược giao dịch phù hợp, tránh chạy theo biến động ngắn hạn và ưu tiên quản trị rủi ro trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.