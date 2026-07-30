Giá bạc hôm nay 30/7 trong nước đồng loạt nhích tăng

Thị trường bạc trong nước sáng 30/7 ghi nhận mức tăng nhẹ tại nhiều hệ thống kinh doanh kim loại quý, phản ánh sự cải thiện của giá bạc thế giới cũng như lực mua quay trở lại sau những phiên điều chỉnh trước đó.

Giá bạc hôm nay 30/7: Bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Theo khảo sát, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 2.141.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.207.000 đồng/lượng (bán ra). Đây tiếp tục là mức giá thuộc nhóm cao trên thị trường, cho thấy nhu cầu giao dịch bạc vẫn duy trì ổn định.

Tại thị trường Hà Nội, giá bạc phổ biến được giao dịch ở mức 1.870.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.904.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, tại TP.HCM, bạc được niêm yết quanh mức 1.872.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.917.000 đồng/lượng (bán ra), cao hơn nhẹ so với khu vực phía Bắc ở chiều bán ra.

Diễn biến tăng nhẹ của giá bạc trong nước diễn ra trong bối cảnh thị trường quốc tế phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, mức tăng chưa quá lớn khi nhà đầu tư vẫn hạn chế mở các vị thế mới trước thời điểm Fed công bố quyết định chính sách tiền tệ.

Giới kinh doanh nhận định, nếu giá bạc thế giới tiếp tục duy trì đà đi lên sau cuộc họp của Fed, giá bạc trong nước nhiều khả năng sẽ còn dư địa tăng thêm trong những phiên tới.

Giá bạc hôm nay 30/7 trên thế giới tăng lên 57,55 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 30/7 tăng lên 57,55 USD/ounce, cao hơn khoảng 0,4 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1.503.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.508.000 đồng/ounce (bán ra).

Đây được xem là tín hiệu tích cực sau khi bạc trải qua chuỗi phiên điều chỉnh khiến giá lùi khá xa khỏi vùng đỉnh gần đây.

Theo các chuyên gia, lực mua bắt đáy đã xuất hiện khi giá giảm về vùng hấp dẫn hơn, góp phần giúp bạc phục hồi. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn khá dè dặt bởi mọi sự chú ý đều đang hướng về cuộc họp chính sách của Fed.

Khác với vàng, bạc vừa mang tính chất là tài sản trú ẩn an toàn vừa là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, xe điện, điện tử và công nghệ cao. Vì vậy, giá bạc thường chịu tác động đồng thời từ triển vọng kinh tế toàn cầu và chính sách tiền tệ của Mỹ.

Nhà đầu tư chờ đợi thông điệp từ Fed

Yếu tố được giới đầu tư quan tâm nhất hiện nay là quyết định lãi suất cũng như những tín hiệu về định hướng điều hành chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Phần lớn tổ chức phân tích hiện đều dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp lần này. Tuy nhiên, điều thị trường thực sự chờ đợi không chỉ là quyết định về lãi suất mà còn là phát biểu của Chủ tịch Fed liên quan đến triển vọng lạm phát, tăng trưởng kinh tế và khả năng điều chỉnh chính sách trong những tháng tới.

Nếu Fed tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn, khẳng định sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài nhằm kiểm soát lạm phát, đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ có thể tiếp tục tăng, qua đó gây áp lực lên nhóm kim loại quý, bao gồm cả bạc.

Ngược lại, nếu Fed phát đi tín hiệu mềm mỏng hơn hoặc để ngỏ khả năng nới lỏng chính sách trong thời gian tới, bạc có thể nhận được lực hỗ trợ đáng kể khi chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi giảm xuống.

Các chuyên gia cho rằng, trong ngắn hạn, biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ sẽ tiếp tục là hai yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất tới diễn biến giá bạc.

Giá vàng tiếp tục hỗ trợ thị trường bạc

Một yếu tố khác đang tạo động lực tích cực cho bạc là diễn biến ổn định của thị trường vàng.

Trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư vẫn tìm kiếm các tài sản phòng ngừa rủi ro trước những bất ổn kinh tế và địa chính trị, dòng tiền tiếp tục chảy vào nhóm kim loại quý.

Thông thường, khi giá vàng duy trì xu hướng tích cực, bạc cũng được hưởng lợi nhờ mối tương quan khá chặt chẽ giữa hai loại tài sản này.

Ngoài vai trò là kênh trú ẩn, bạc còn có nhu cầu tiêu thụ lớn trong sản xuất công nghiệp. Điều này giúp bạc có thêm động lực tăng giá nếu hoạt động sản xuất toàn cầu cải thiện trong thời gian tới.

Giới phân tích đánh giá, triển vọng dài hạn của bạc vẫn tích cực nhờ nhu cầu ngày càng tăng từ ngành năng lượng sạch, pin mặt trời và xe điện. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, các yếu tố vĩ mô vẫn sẽ đóng vai trò chi phối thị trường.

Phân tích kỹ thuật: Mốc 60 USD/ounce vẫn là thử thách lớn

Xét trên phương diện kỹ thuật, giá bạc vẫn đang giao dịch dưới ngưỡng tâm lý quan trọng 60 USD/ounce, cho thấy áp lực bán vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Các chuyên gia nhận định vùng 58,70 USD/ounce hiện là ngưỡng kháng cự đáng chú ý trong ngắn hạn.

Nếu vượt thành công mốc này với thanh khoản được cải thiện, giá bạc có thể hướng tới vùng 59,44 USD/ounce, sau đó là 60,83 USD/ounce – mức được xem là mục tiêu quan trọng của xu hướng tăng hiện nay.

Ở chiều ngược lại, nếu giá không giữ được vùng hỗ trợ 56,55 USD/ounce, thị trường có thể quay đầu giảm về khu vực 55,21 USD/ounce, thậm chí lùi sâu hơn xuống 54,80 USD/ounce nếu áp lực bán gia tăng.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi sát phản ứng của thị trường sau cuộc họp của Fed trước khi đưa ra quyết định mua bán, bởi đây nhiều khả năng sẽ là yếu tố quyết định xu hướng tiếp theo của bạc.

Dự báo giá bạc trong ngắn hạn

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 30/7 đang phát đi tín hiệu tích cực khi cả thị trường trong nước và quốc tế đều ghi nhận mức tăng nhẹ sau nhịp điều chỉnh. Dù lực mua đã quay trở lại, tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường khi giới đầu tư chờ đợi những thông điệp quan trọng từ Fed.

Trong ngắn hạn, xu hướng của bạc sẽ phụ thuộc chủ yếu vào ba yếu tố gồm quyết định chính sách tiền tệ của Fed, diễn biến của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Nếu các yếu tố này diễn biến thuận lợi, giá bạc hoàn toàn có khả năng nối dài đà phục hồi và hướng tới mốc tâm lý 60 USD/ounce. Ngược lại, nếu Fed tiếp tục duy trì quan điểm cứng rắn, áp lực điều chỉnh đối với kim loại quý này vẫn có thể quay trở lại trong những phiên giao dịch sắp tới.