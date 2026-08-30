Giá bạc hôm nay 30/8 trong nước đồng loạt giảm

Giá bạc hôm nay 30/8 ghi nhận diễn biến giảm đồng loạt tại các thị trường trong nước, trong bối cảnh giá bạc thế giới vừa trải qua một phiên điều chỉnh mạnh.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 2,206 triệu đồng/lượng mua vào và 2,274 triệu đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

Giá bạc hôm nay 30/8: Lao dốc sau khi Fed phát tín hiệu cứng rắn, mất hơn 2,6 USD/ounce

So với mức giá được ghi nhận trước đó, thị trường bạc trong nước đã chịu áp lực điều chỉnh đáng kể khi giá bạc quốc tế quay đầu giảm mạnh sau khi không thể duy trì trên ngưỡng 70 USD/ounce.

Theo khảo sát tại một số điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện ở mức 1,984 triệu đồng/lượng mua vào và 2,052 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc được niêm yết quanh 1,988 triệu đồng/lượng mua vào và 2,056 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá bạc thế giới quy đổi theo thông tin trong tài liệu đang ở mức khoảng 1,731 triệu đồng/ounce mua vào và 1,737 triệu đồng/ounce bán ra.

Như vậy, diễn biến của giá bạc trong nước đang phản ánh khá rõ cú giảm mạnh trên thị trường quốc tế. Sau khi liên tục tăng trong những phiên trước và có thời điểm vượt mốc 70 USD/ounce, bạc đã nhanh chóng đảo chiều khi giới đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về chính sách lãi suất của Mỹ.

Giá bạc hôm nay 30/8 trên thế giới giảm 2,68 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 30/8 được niêm yết ở mức 66,28 USD/ounce, giảm 2,68 USD/ounce.

Đáng chú ý, mức giá hiện tại thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh ngắn hạn mà bạc vừa thiết lập. Trước đó, giá bạc từng tăng lên 71,12 USD/ounce, mức cao nhất trong khoảng hai tháng, trước khi đảo chiều nhanh chóng.

Theo Kitco, giá bạc giao ngay đã giảm khoảng 4,24% trong phiên 28/8, xuống quanh 66,21 USD/ounce sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole. Diễn biến này cho thấy thị trường kim loại quý phản ứng rất nhạy với sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất của Mỹ.

Một báo cáo phân tích thị trường kim loại cũng cho thấy bạc từng vượt 71 USD/ounce nhưng sau đó nhanh chóng rơi về vùng 68 USD/ounce. Đà đảo chiều được thúc đẩy bởi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng sau những tín hiệu cứng rắn từ Fed.

Vì sao giá bạc giảm mạnh sau phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh?

Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất đứng sau cú giảm của giá bạc là sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Tại hội nghị Jackson Hole, Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhấn mạnh mối quan tâm của ngân hàng trung ương Mỹ đối với tình trạng lạm phát vẫn ở mức cao. Ông cho rằng Fed có thể cần tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn, thậm chí khả năng tăng lãi suất vẫn được đặt lên bàn nếu áp lực giá không được cải thiện.

Theo AP, Warsh cho rằng lạm phát của Mỹ vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed và phát tín hiệu rằng các đợt tăng lãi suất bổ sung có thể cần thiết nếu tình hình không cải thiện. Những phát biểu này lập tức khiến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn ngắn tăng, đồng thời làm gia tăng kỳ vọng về khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách.

Thị trường tài chính cũng nhanh chóng phản ứng. Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên, qua đó gây áp lực trực tiếp lên các tài sản định giá bằng USD như vàng và bạc.

Kitco nhận định bài phát biểu của ông Warsh đã làm lợi suất ở kỳ hạn ngắn tăng, đồng USD mạnh hơn và thúc đẩy hoạt động bán tháo trên thị trường kim loại quý.

Đối với bạc, tác động này còn đáng chú ý bởi đây không chỉ là kim loại quý mà còn có vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp. Khi triển vọng tăng trưởng và điều kiện tài chính trở nên kém thuận lợi, tâm lý nhà đầu tư đối với bạc có thể chịu ảnh hưởng mạnh hơn so với vàng.

Giá bạc mất mốc 70 USD, tín hiệu kỹ thuật đáng chú ý

Việc giá bạc không thể duy trì trên mốc 70 USD/ounce đang trở thành tín hiệu kỹ thuật quan trọng đối với thị trường.

Trước khi xảy ra cú giảm mạnh, bạc đã có một nhịp tăng đáng kể và vượt qua ngưỡng 70 USD. Thậm chí, giá từng đạt 71,12 USD/ounce. Tuy nhiên, lực bán nhanh chóng xuất hiện khiến giá đảo chiều.

Điều đáng chú ý là bạc không chỉ rơi khỏi mốc 70 USD mà còn giảm sâu về vùng 66 USD/ounce. Đây là dấu hiệu cho thấy lực chốt lời đã gia tăng đáng kể sau giai đoạn tăng nóng.

Theo phân tích của Christian Borjon Valencia, xu hướng ngắn hạn của bạc vẫn có thể duy trì triển vọng tăng, nhưng cú đảo chiều mạnh sau khi vượt 70 USD cho thấy thị trường có nguy cơ bước vào một nhịp điều chỉnh sâu hơn.

Một số phân tích kỹ thuật cũng cho rằng vùng 68-68,5 USD/ounce là khu vực cần theo dõi. Nếu giá có thể tìm được lực mua tại các vùng hỗ trợ, bạc có khả năng phục hồi. Ngược lại, nếu các vùng hỗ trợ quan trọng bị xuyên thủng, áp lực điều chỉnh có thể tiếp tục gia tăng. Sucden Financial cũng lưu ý rằng bạc cần lấy lại và duy trì trên vùng 70,5-71 USD/ounce để khôi phục động lực tăng, trong khi sức mạnh của đồng USD có thể đưa giá trở lại vùng 68-68,5 USD/ounce.

Nhà đầu tư cần theo dõi gì sau cú giảm của giá bạc?

Sau cú giảm mạnh của giá bạc, thị trường trong những phiên tới sẽ tiếp tục tập trung vào các tín hiệu liên quan đến chính sách tiền tệ Mỹ.

Đầu tiên là lãi suất của Fed. Những phát biểu mới nhất của Chủ tịch Kevin Warsh đã khiến kỳ vọng của thị trường về một đợt điều chỉnh lãi suất trong tháng 9 thay đổi đáng kể. Theo FXEmpire, xác suất thị trường dự báo Fed tăng lãi suất trong tháng 9 đã tăng từ khoảng 35,4% lên 57,5% sau phát biểu của ông Warsh.

Thứ hai là lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Lợi suất tăng làm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lãi như bạc trở nên cao hơn. Đây là yếu tố thường gây sức ép lên kim loại quý.

Thứ ba là đồng USD. Bạc được định giá bằng USD nên khi đồng bạc xanh mạnh lên, giá bạc thường chịu áp lực do trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng sẽ theo dõi các dữ liệu kinh tế Mỹ trong thời gian tới, đặc biệt là những chỉ số liên quan đến lạm phát và thị trường lao động. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để Fed quyết định liệu có tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt hay điều chỉnh theo hướng mềm mỏng hơn.

Giá bạc hôm nay 30/8: Thị trường bước vào giai đoạn biến động mạnh

Sau khi lập đỉnh ngắn hạn 71,12 USD/ounce, giá bạc đã quay đầu giảm mạnh xuống 66,28 USD/ounce, tương đương mất 2,68 USD/ounce theo mức giá được ghi nhận.

Diễn biến này cho thấy thị trường bạc đang trở nên nhạy cảm hơn trước những thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Chỉ một thay đổi đáng kể trong cách thị trường nhìn nhận triển vọng lãi suất Fed cũng có thể khiến dòng tiền nhanh chóng dịch chuyển khỏi kim loại quý.

Đối với thị trường trong nước, giá bạc hôm nay 30/8 cũng giảm theo xu hướng thế giới. Giá bạc Phú Quý hiện ở mức 2,206 triệu đồng/lượng mua vào và 2,274 triệu đồng/lượng bán ra, trong khi nhiều điểm giao dịch khác tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cũng đồng loạt điều chỉnh.

Trong ngắn hạn, việc giá bạc có thể lấy lại mốc 70 USD/ounce hay tiếp tục điều chỉnh sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến của lợi suất trái phiếu Mỹ, đồng USD và kỳ vọng lãi suất Fed.

Với nhà đầu tư, cú đảo chiều từ trên 71 USD xuống 66 USD/ounce là lời nhắc nhở về mức độ biến động rất cao của bạc sau một giai đoạn tăng mạnh. Thay vì chỉ theo dõi mức giá, thị trường cần đặc biệt chú ý đến các vùng hỗ trợ kỹ thuật và những tín hiệu mới nhất từ Fed để đánh giá hướng đi tiếp theo của kim loại quý này.