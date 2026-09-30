Giá bạc hôm nay 30/9 trong nước giảm mạnh

Theo cập nhật sáng 30/9, giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2.142.000 đồng/lượng mua vào và 2.208.000 đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

So với phiên trước, mặt bằng giá bạc tại Phú Quý đã giảm đáng kể. Diễn biến này phản ánh khá rõ tác động từ nhịp điều chỉnh mạnh của thị trường bạc quốc tế trong những phiên cuối tháng 9.

Giá bạc hôm nay 30/9: Bạc trong nước giảm mạnh, thế giới lùi về 60,57 USD/ounce

Tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hôm nay được niêm yết ở mức 1.803.000 đồng/lượng mua vào và 1.871.000 đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện được giao dịch quanh 1.807.000 đồng/lượng mua vào và 1.875.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá bạc tại Phú Quý vẫn cao hơn đáng kể so với mặt bằng bạc được khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác. Khoảng cách này xuất phát từ sự khác biệt về sản phẩm, chất lượng bạc, thương hiệu, chi phí gia công cũng như chính sách giá của từng đơn vị.



Điểm đáng chú ý là thị trường bạc trong nước đang phản ứng khá nhanh trước biến động của giá bạc quốc tế. Sau khi trải qua nhiều phiên biến động mạnh trong tháng 9, giá bạc đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi nhà đầu tư đồng thời theo dõi diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, lạm phát và triển vọng chính sách lãi suất.

Giá bạc hôm nay 30/9 trên thế giới chịu sức ép từ USD và lợi suất trái phiếu Mỹ

Trên thị trường quốc tế, giá bạc thế giới hôm nay được cung cấp ở mức 60,57 USD/ounce, giảm 1,93 USD/ounce.

Quy đổi theo mức giá trên, giá bạc thế giới hiện tương đương khoảng 1.581.000 đồng/ounce mua vào và 1.587.000 đồng/ounce bán ra.

Các dữ liệu thị trường quốc tế cũng cho thấy bạc đang chịu áp lực đáng kể. Giá bạc kỳ hạn trên COMEX ngày 29/9 có thời điểm/phiên giao dịch quanh vùng 60-61 USD/ounce. Dữ liệu được công bố cho thấy hợp đồng bạc COMEX tháng 10 giảm 0,92%, xuống 60,668 USD/ounce, mức đóng cửa thấp nhất kể từ đầu tháng 8.

Trong khi đó, dữ liệu giá bạc kỳ hạn ghi nhận phiên 29/9 giảm khoảng 1,1%, cho thấy áp lực bán vẫn hiện hữu sau cú giảm mạnh của phiên trước.

Một trong những yếu tố quan trọng tác động tới bạc là diễn biến của đồng USD. Theo Reuters, chỉ số USD đã tăng lên 101,40 điểm trong ngày 29/9, mức cao nhất kể từ tháng 7, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5% và lên mức cao nhất kể từ năm 2007.

Đây là môi trường không thuận lợi đối với những tài sản không tạo ra dòng tiền như vàng và bạc. Khi lợi suất trái phiếu tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý tăng lên, khiến dòng tiền có thể dịch chuyển sang các tài sản sinh lợi.

Bên cạnh đó, bạc được định giá chủ yếu bằng USD trên thị trường quốc tế. Vì vậy, khi đồng bạc xanh tăng giá, bạc trở nên đắt hơn đối với những nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác. Điều này có thể làm giảm sức hấp dẫn của bạc và tạo thêm áp lực lên giá.

Diễn biến trong những ngày gần đây cho thấy tác động này khá rõ. Reuters cho biết giá bạc đã giảm khoảng 4,5% trong phiên 28/9, xuống 61,39 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và thị trường gia tăng kỳ vọng Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất.

Đáng chú ý, giá dầu tăng do căng thẳng liên quan đến khu vực eo biển Hormuz cũng đang làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Khi giá năng lượng tăng, áp lực lạm phát có thể kéo dài hơn, từ đó khiến thị trường giảm kỳ vọng về khả năng nới lỏng tiền tệ.

Thị trường bạc chờ loạt dữ liệu kinh tế Mỹ

Diễn biến của giá bạc hôm nay 30/9 không chỉ phụ thuộc vào đồng USD mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới các dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trong những ngày tới, đặc biệt là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và báo cáo việc làm. Đây là những dữ liệu quan trọng có thể ảnh hưởng tới kỳ vọng của giới đầu tư về các bước đi tiếp theo của Fed. Reuters cho biết nhà đầu tư đang đặc biệt quan tâm tới các số liệu này sau khi kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất tiếp theo gia tăng.

Tuy nhiên, diễn biến chính sách tiền tệ chưa hoàn toàn theo một chiều. Ngày 29/9, Chủ tịch Fed New York John Williams cho rằng chưa có sự cấp bách phải tiếp tục tăng lãi suất, khiến kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất vào tháng 10 giảm từ gần 70% xuống khoảng 50% trong phiên.

Điều này cho thấy thị trường bạc đang đứng giữa hai lực kéo trái chiều. Một mặt, lạm phát và giá năng lượng cao cùng lợi suất trái phiếu tăng tạo áp lực lên kim loại quý. Mặt khác, nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến và Fed giảm mức độ cứng rắn trong chính sách tiền tệ, bạc có thể nhận được lực hỗ trợ trở lại.

Thực tế, phiên 29/9 đã xuất hiện dấu hiệu phục hồi nhất định trên thị trường kim loại quý sau cú bán tháo trước đó. Kitco cho biết giá bạc giao ngay cuối phiên Mỹ ngày 29/9 từng tăng lên khoảng 61,27 USD/ounce khi dữ liệu việc làm và niềm tin tiêu dùng Mỹ yếu hơn giúp thị trường giảm bớt kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất mạnh.

Tuy nhiên, đà phục hồi này chưa đủ để thay đổi hoàn toàn xu hướng ngắn hạn. Lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn ở mức cao và đồng USD tiếp tục là yếu tố gây sức ép. Kitco cũng ghi nhận trong các phiên gần đây rằng bạc và vàng chịu tác động rõ rệt từ lợi suất trái phiếu cao và đồng USD mạnh.

Với thị trường trong nước, diễn biến này có thể tiếp tục khiến giá bạc hôm nay và những phiên kế tiếp biến động mạnh. Nhà đầu tư cần lưu ý rằng giá bạc trong nước không chỉ phụ thuộc vào giá bạc thế giới mà còn chịu tác động của tỷ giá USD/VND, nguồn cung bạc vật chất, chi phí gia công và chênh lệch mua - bán tại từng đơn vị.

Trong bối cảnh giá bạc quốc tế đã giảm sâu trong những phiên cuối tháng 9, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra trong nước cũng là yếu tố cần được quan tâm. Đối với người mua bạc vật chất, mức chênh lệch này có thể khiến giá cần tăng một khoảng nhất định mới đủ bù chi phí giao dịch ban đầu.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 30/9 đang phản ánh rõ trạng thái thận trọng của thị trường kim loại quý. Giá bạc thế giới lùi về quanh 60,57 USD/ounce, trong khi bạc trong nước đồng loạt giảm. Trong ngắn hạn, hướng đi tiếp theo của bạc sẽ phụ thuộc đáng kể vào sức mạnh của đồng USD, diễn biến lợi suất trái phiếu Mỹ và những dữ liệu kinh tế mới của Mỹ.

Với những nhà đầu tư theo dõi bạc, vùng giá quanh 60 USD/ounce đang trở thành khu vực đáng chú ý sau nhịp giảm mạnh. Tuy nhiên, biến động hiện tại vẫn ở mức cao, vì vậy việc đánh giá xu hướng cần đặt trong tương quan với chính sách tiền tệ Mỹ, lạm phát, thị trường lao động và diễn biến của đồng USD thay vì chỉ dựa vào một phiên tăng hoặc giảm riêng lẻ.