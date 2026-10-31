Giá bạc hôm nay 31/10 trong nước: Phú Quý cao hơn mặt bằng chung

Thị trường bạc trong nước sáng 31/10 ghi nhận sự chênh lệch đáng kể giữa giá niêm yết tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và mặt bằng khảo sát tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội. Trong khi đó, giá bạc tại TP.HCM cũng duy trì quanh vùng giá tương đương với thị trường Hà Nội ngoài hệ thống Phú Quý.

Giá bạc hôm nay 31/10: Bạc thế giới lao dốc, giá trong nước tiếp tục chịu sức ép

Cụ thể, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 1.647.000 đồng/lượng mua vào và 1.698.000 đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch là 51.000 đồng/lượng.

Tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc phổ biến ở mức 1.513.000 đồng/lượng mua vào và 1.580.000 đồng/lượng bán ra. Như vậy, so với mặt bằng khảo sát này, giá mua vào tại Phú Quý cao hơn 134.000 đồng/lượng, còn giá bán ra cao hơn 118.000 đồng/lượng.

Tại TP.HCM, giá bạc được niêm yết ở mức 1.517.000 đồng/lượng mua vào và 1.584.000 đồng/lượng bán ra. So với mặt bằng khảo sát tại Hà Nội ngoài hệ thống Phú Quý, giá bạc tại TP.HCM cao hơn 4.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra.

Sự khác biệt về giá niêm yết giữa các doanh nghiệp cho thấy người mua bạc cần quan tâm không chỉ đến xu hướng tăng, giảm của thị trường mà còn phải so sánh giá tại từng địa điểm giao dịch. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra cũng là yếu tố đáng lưu ý, bởi đây là khoảng cách mà giá bạc cần bù đắp nếu nhà đầu tư mua rồi bán lại trong thời gian ngắn.

Đặc biệt, khi thị trường biến động mạnh, giá niêm yết tại từng doanh nghiệp có thể điều chỉnh với tốc độ khác nhau. Vì vậy, người mua cần kiểm tra giá thực tế tại thời điểm giao dịch, đồng thời tìm hiểu điều kiện mua bán, chất lượng sản phẩm và các khoản chi phí liên quan.

Giá bạc hôm nay 31/10 trên thế giới giảm 2,32 USD/ounce, áp lực từ Fed gia tăng

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay theo số liệu được cung cấp hiện ở mức 51,36 USD/ounce, giảm 2,32 USD/ounce so với phiên trước. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ, trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn hiện hữu và khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 tiếp tục được đặt ra.

Theo tài liệu nguồn, giá bạc thế giới quy đổi tương đương khoảng 1.278.000 đồng/ounce chiều mua vào và 1.283.000 đồng/ounce chiều bán ra. Tuy nhiên, giá quy đổi chỉ mang tính tham khảo, bởi mức giá thực tế trên thị trường trong nước còn chịu ảnh hưởng của tỷ giá, chi phí giao dịch, nguồn cung và chính sách niêm yết của từng doanh nghiệp.

Đáng chú ý, áp lực giảm giá bạc đã gia tăng trong những phiên giao dịch cuối tháng 10. Hãng tin Reuters ngày 30/10 cho biết giá bạc quốc tế giảm mạnh, có thời điểm xuống dưới 50 USD/ounce, khi nhà đầu tư lo ngại về triển vọng lãi suất Mỹ, nhu cầu công nghiệp suy yếu và tình trạng bán tháo trên thị trường tài chính. Diễn biến này cho thấy kim loại quý đang đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi cùng lúc. Reuters

Fed giữ nguyên lãi suất nhưng chưa loại trừ khả năng tăng trở lại

Một trong những yếu tố quan trọng chi phối thị trường bạc hiện nay là quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tại cuộc họp ngày 28/10, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành trong khoảng 3,75–4%/năm. Tuy nhiên, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của cơ quan này, trong khi đánh giá về hoạt động kinh tế Mỹ được nâng lên theo hướng tích cực hơn.

Theo Reuters, quyết định giữ nguyên lãi suất được thông qua với tỷ lệ 10 phiếu thuận và 2 phiếu phản đối. Hai quan chức là Thống đốc Lisa Cook và Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack ủng hộ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Sự bất đồng này cho thấy quan điểm về mức độ cần thiết của việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn tồn tại ngay trong nội bộ Fed. Reuters

Đối với thị trường bạc, việc Fed chưa phát tín hiệu rõ ràng về khả năng nới lỏng chính sách có thể làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý trong ngắn hạn.

Khác với tiền gửi có lãi hoặc trái phiếu mang lại dòng thu nhập, bạc không tạo ra lợi tức định kỳ cho người nắm giữ. Khi lãi suất duy trì ở mức cao hoặc thị trường kỳ vọng lãi suất tiếp tục tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc sẽ lớn hơn. Một bộ phận nhà đầu tư vì thế có thể chuyển dòng tiền sang những tài sản có khả năng sinh lời từ lãi suất.

Theo dữ liệu thị trường được Trading Economics tổng hợp ngày 30/10, giới đầu tư đang đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12, trong khi lạm phát dai dẳng và tăng trưởng kinh tế Mỹ tương đối vững chắc tiếp tục gây sức ép lên giá kim loại quý. Trading Economics

Bên cạnh chính sách lãi suất, diễn biến của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng là những yếu tố cần theo dõi. Khi USD tăng giá, bạc được định giá bằng đồng tiền này thường trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, qua đó có thể gây sức ép lên nhu cầu quốc tế.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa USD và giá bạc không phải lúc nào cũng diễn ra theo một chiều. Diễn biến thực tế còn phụ thuộc vào kỳ vọng tăng trưởng, dòng vốn đầu tư, nhu cầu công nghiệp và tâm lý trên các thị trường tài chính.

Dự báo giá bạc hôm nay và những yếu tố nhà đầu tư cần theo dõi

Trong ngắn hạn, triển vọng giá bạc vẫn phụ thuộc đáng kể vào các dữ liệu kinh tế Mỹ và tín hiệu chính sách từ Fed. Khi thị trường chưa xác định rõ hướng đi của lãi suất trong những tháng tới, giá bạc có thể tiếp tục biến động mạnh, đặc biệt nếu xuất hiện các số liệu lạm phát hoặc tăng trưởng vượt xa kỳ vọng.

Một yếu tố đáng chú ý là áp lực lạm phát tại Mỹ chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Theo thông tin được Trading Economics tổng hợp ngày 30/10, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tăng 0,5% trong tháng 9 so với tháng trước, trong khi lạm phát PCE lõi tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Những số liệu này củng cố mối lo ngại rằng Fed có thể phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến. Trading Economics

Nếu lạm phát tiếp tục cao và kỳ vọng tăng lãi suất trong tháng 12 gia tăng, bạc có thể chịu thêm áp lực bán. Trong kịch bản này, nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý nguy cơ giá giảm nhanh, nhất là khi thị trường xuất hiện hoạt động chốt lời hoặc bán ra để bù đắp các khoản lỗ tại những tài sản khác.

Ngược lại, nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy đà tăng trưởng suy yếu hoặc lạm phát hạ nhiệt rõ rệt, kỳ vọng về chính sách tiền tệ bớt thắt chặt có thể cải thiện. Đây sẽ là yếu tố hỗ trợ bạc phục hồi, dù mức độ phục hồi còn phụ thuộc vào nhu cầu đầu tư và tiêu thụ kim loại trong thực tế.

Ngoài vai trò là tài sản đầu tư, bạc còn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp như điện tử, năng lượng mặt trời và các ứng dụng công nghệ. Vì vậy, triển vọng nhu cầu công nghiệp cũng có thể tác động đến giá bạc theo hướng khác với vàng.

Theo Reuters, đợt giảm giá kim loại quý cuối tháng 10 diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán công nghệ chịu áp lực, làm dấy lên lo ngại về hiệu quả của các khoản đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo. Hoạt động bán tài sản để đáp ứng yêu cầu ký quỹ cũng được xem là một yếu tố có thể làm gia tăng áp lực lên các thị trường kim loại. Reuters

Nhà đầu tư cần thận trọng trước biến động giá bạc

Đối với thị trường trong nước, giá bạc hôm nay 31/10 nhiều khả năng tiếp tục chịu tác động từ xu hướng quốc tế, tỷ giá và mức chênh lệch cung cầu tại từng doanh nghiệp.

Mức giá tại Phú Quý hiện cao hơn đáng kể so với mặt bằng khảo sát tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội. Do đó, người mua không nên chỉ dựa vào một bảng giá để đánh giá mức độ đắt, rẻ của bạc, mà cần so sánh đồng thời giá mua vào, bán ra giữa các đơn vị.

Đặc biệt, khoảng cách giữa hai chiều mua bán có ý nghĩa quan trọng đối với những người giao dịch ngắn hạn. Với mức chênh lệch 51.000 đồng/lượng tại Phú Quý, người mua sẽ phải chờ giá tăng đủ để bù đắp khoảng cách này và các chi phí liên quan mới có thể đạt lợi nhuận, nếu những điều kiện giao dịch khác không thay đổi.

Trong bối cảnh giá bạc thế giới biến động mạnh, nhà đầu tư cũng cần tránh tâm lý mua đuổi khi giá phục hồi hoặc bán tháo chỉ vì thị trường giảm sâu. Việc xác định mục tiêu đầu tư, khả năng chịu rủi ro và thời gian nắm giữ sẽ giúp hạn chế những quyết định mang tính cảm xúc.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 31/10 đang chịu sức ép từ triển vọng lãi suất Mỹ, lạm phát và tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính quốc tế. Trong những phiên tới, diễn biến của USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, các dữ liệu kinh tế và tín hiệu từ Fed sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng quyết định xu hướng kim loại quý. Người mua bạc cần theo dõi sát diễn biến giá, so sánh mức niêm yết giữa các doanh nghiệp và cân nhắc rủi ro trước khi đưa ra quyết định giao dịch.