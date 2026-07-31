Giá bạc hôm nay 31/7 trong nước ổn định

Khảo sát thị trường cho thấy, giá bạc hôm nay 31/7 tại các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý và các điểm giao dịch lớn không có nhiều biến động so với phiên trước.

Giá bạc hôm nay 31/7: Tăng mạnh sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 2.155.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.222.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Đây tiếp tục là mức giá cao nhất trên thị trường bán lẻ, phản ánh nhu cầu giao dịch bạc miếng và bạc tích trữ vẫn duy trì ở mức khá.

Trong khi đó, khảo sát tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.900.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.934.000 đồng/lượng (bán ra), gần như không thay đổi so với phiên trước.

Tại TP.HCM, giá bạc hôm nay được giao dịch ở mức 1.902.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.947.000 đồng/lượng (bán ra). Chênh lệch giá giữa hai thị trường Hà Nội và TP.HCM không lớn, phản ánh nguồn cung bạc trên thị trường trong nước đang khá ổn định.

Giới kinh doanh cho biết, sau giai đoạn biến động mạnh trong tháng 7, thị trường bạc trong nước hiện giao dịch khá thận trọng. Phần lớn nhà đầu tư đang chờ những tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường quốc tế trước khi đưa ra quyết định mua bán với khối lượng lớn.

Giá bạc hôm nay 31/7 trên thế giới hôm nay tăng mạnh

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 58,29 USD/ounce, tăng 0,74 USD/ounce so với phiên trước. Đây là mức tăng khá tích cực sau khi thị trường hấp thụ thông tin từ cuộc họp chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đà tăng của bạc chủ yếu đến từ sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ sau tuyên bố chính sách của Fed. Khi đồng bạc xanh giảm giá, bạc cùng nhiều kim loại quý khác trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó thúc đẩy lực mua trên thị trường.

Bên cạnh đó, tâm lý trú ẩn cũng phần nào quay trở lại khi nhà đầu tư vẫn còn nhiều băn khoăn về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng như các chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Mặc dù bạc tăng khá tốt, giới phân tích cho rằng xu hướng ngắn hạn vẫn chưa thực sự bền vững do thị trường còn chịu ảnh hưởng lớn từ các dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ được công bố trong những tuần tới.

Fed giữ nguyên lãi suất nhưng chưa phát tín hiệu nới lỏng

Điểm đáng chú ý nhất của thị trường tài chính toàn cầu trong phiên vừa qua là quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất điều hành trong khoảng 3,5% - 3,75%.

Động thái này giúp xóa bỏ khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất ngay sau cuộc họp lần này. Tuy nhiên, thay vì tạo ra tâm lý lạc quan mạnh mẽ, quyết định của Fed lại khiến thị trường duy trì trạng thái thận trọng.

Nguyên nhân là Chủ tịch Fed chưa đưa ra thông điệp rõ ràng về định hướng chính sách tiền tệ trong các tháng tới. Điều này đồng nghĩa với việc khả năng điều chỉnh lãi suất trong các cuộc họp tiếp theo vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến của nền kinh tế Mỹ.

Ngay sau thông báo của Fed, đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đồng loạt giảm khi thị trường nhận thấy Fed không đưa ra lập trường cứng rắn như nhiều nhà đầu tư từng lo ngại trước đó.

Diễn biến này đã tạo điều kiện thuận lợi cho giá bạc và nhiều loại tài sản không sinh lãi khác phục hồi.

Chuyên gia: Lạm phát vẫn là yếu tố quyết định chính sách của Fed

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk, việc Fed chưa tăng lãi suất không đồng nghĩa với việc cơ quan này đã chuyển sang chính sách nới lỏng tiền tệ.

Ông cho biết Fed vẫn đánh giá áp lực lạm phát còn ở mức cao và tiếp tục kiên định với mục tiêu đưa lạm phát trở về ngưỡng 2%. Điều này cho thấy các nhà hoạch định chính sách vẫn chưa sẵn sàng phát tín hiệu cắt giảm lãi suất nếu các dữ liệu kinh tế chưa thực sự cải thiện.

Theo ông Hyerczyk, phản ứng tích cực của thị trường sau cuộc họp chủ yếu xuất phát từ việc nhà đầu tư trước đó đã chuẩn bị cho một thông điệp cứng rắn hơn từ Fed. Khi kịch bản này không xảy ra, đồng USD và lợi suất trái phiếu điều chỉnh giảm, tạo lực đẩy ngắn hạn cho kim loại quý.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng những biến động này chưa đủ để khẳng định nguy cơ Fed tiếp tục duy trì lãi suất cao hoặc thậm chí tăng lãi suất trong tương lai đã hoàn toàn biến mất.

Dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ quyết định xu hướng giá bạc

Theo các chuyên gia, trong thời gian tới, mọi sự chú ý của giới đầu tư sẽ tập trung vào các báo cáo kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là chỉ số lạm phát và thị trường lao động.

Nếu các số liệu cho thấy lạm phát tiếp tục giảm và thị trường việc làm hạ nhiệt, kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ có thể gia tăng. Đây sẽ là yếu tố hỗ trợ tích cực cho giá bạc cũng như các kim loại quý khác.

Ngược lại, nếu lạm phát vẫn ở mức cao hoặc thị trường lao động tiếp tục duy trì sức nóng, Fed có thể kéo dài thời gian duy trì mặt bằng lãi suất cao. Kịch bản này sẽ tạo áp lực lên giá bạc khi chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi gia tăng.

Trong bối cảnh Fed chưa đưa ra lộ trình chính sách cụ thể, các dữ liệu kinh tế sẽ trở thành yếu tố dẫn dắt chính đối với kỳ vọng của nhà đầu tư trước cuộc họp tiếp theo vào tháng 9.

Dự báo giá bạc thời gian tới

Các chuyên gia nhận định, giá bạc hôm nay 31/7 đang nhận được sự hỗ trợ từ đồng USD suy yếu và kỳ vọng Fed chưa vội thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa. Tuy nhiên, xu hướng tăng vẫn cần thêm động lực từ các dữ liệu kinh tế tích cực để có thể duy trì bền vững.

Trong ngắn hạn, giá bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp với các nhịp tăng giảm đan xen theo từng thông tin kinh tế mới của Mỹ. Nhà đầu tư nên theo dõi sát các báo cáo về lạm phát, việc làm và phát biểu của các quan chức Fed, bởi đây sẽ là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến của thị trường bạc toàn cầu.

Đối với thị trường trong nước, nếu giá bạc thế giới tiếp tục duy trì đà phục hồi và tỷ giá USD/VND không biến động mạnh, giá bạc trong nước có thể tăng theo trong các phiên giao dịch đầu tháng 8. Tuy nhiên, mức tăng được dự báo sẽ không quá lớn do thị trường vẫn duy trì tâm lý thận trọng và chờ thêm tín hiệu rõ ràng từ chính sách tiền tệ của Mỹ.