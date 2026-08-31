Giá bạc hôm nay 31/8 trong nước giảm mạnh

Theo cập nhật ngày 31/8, giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm đáng kể so với những phiên trước.

Tại Hà Nội, giá bạc Phú Quý hiện được niêm yết ở mức 2,206 triệu đồng/lượng mua vào và 2,274 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bạc hôm nay 31/8: Bạc trong nước lao dốc, thế giới mất hơn 4%

Trong khi đó, tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc được niêm yết quanh mức 1,984 triệu đồng/lượng mua vào và 2,052 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện được giao dịch khoảng 1,988 triệu đồng/lượng mua vào và 2,056 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc quy đổi theo đồng Việt Nam hiện dao động khoảng 1,731-1,737 triệu đồng/ounce.

Diễn biến mới nhất cho thấy thị trường bạc trong nước đang chịu tác động rõ rệt từ cú giảm mạnh của giá bạc thế giới. Sau khi liên tục tăng và có thời điểm vượt mốc 70 USD/ounce trong tuần trước, bạc quốc tế nhanh chóng đảo chiều khi giới đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Mức giảm trên thị trường quốc tế cũng tạo áp lực lên giá bạc trong nước, khiến mặt bằng giá tại nhiều điểm giao dịch đồng loạt điều chỉnh.

Giá bạc hôm nay 31/8 trên thế giới có thời điểm giảm hơn 4%

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm mạnh trong phiên cuối tuần. Có thời điểm giá bạc rơi xuống khoảng 66,21 USD/ounce, tương đương mức giảm hơn 4% trong phiên.

Giá bạc chốt phiên quanh 66,5 USD/ounce, giảm khoảng 4,17%.

Đây là một trong những phiên điều chỉnh đáng chú ý nhất của bạc sau chuỗi tăng mạnh trước đó. Việc kim loại quý này không thể duy trì trên mốc 70 USD/ounce đã kích hoạt hoạt động chốt lời và gia tăng áp lực bán trên thị trường.

Trước đó, bạc từng hưởng lợi từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nới lỏng chính sách tiền tệ, cùng với sự suy yếu của đồng USD và nhu cầu đối với các tài sản kim loại quý.

Tuy nhiên, diễn biến đã thay đổi sau những tín hiệu mới nhất từ Fed.

Phát biểu của Chủ tịch Fed gây sức ép lên bạc

Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến giá bạc hôm nay 31/8 giảm mạnh là việc giới đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ Mỹ sau phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole.

Ông Warsh cho rằng Fed vẫn cần kiểm soát lạm phát và để ngỏ khả năng tăng lãi suất nếu áp lực giá không giảm đủ nhanh về mục tiêu 2%.

Những phát tín hiệu theo hướng cứng rắn đã khiến thị trường nâng đáng kể kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất trong tháng 9.

Ngay sau đó, đồng USD tăng mạnh trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đồng loạt đi lên. Đây đều là những yếu tố bất lợi đối với bạc.

Bạc được định giá bằng USD trên thị trường quốc tế. Vì vậy, khi đồng USD tăng giá, bạc trở nên đắt hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó có thể làm giảm nhu cầu.

Bên cạnh đó, bạc không tạo ra dòng tiền hay lợi suất cố định cho người nắm giữ. Khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc cũng tăng lên, khiến sức hấp dẫn tương đối của kim loại quý này suy giảm.

Lợi suất trái phiếu Mỹ và USD cùng tăng

Theo diễn biến thị trường ngày 28/8, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng hơn 12 điểm cơ bản, lên khoảng 4,36%.

Lợi suất kỳ hạn 10 năm cũng tăng lên khoảng 4,73%.

Trong khi đó, Dollar Index tăng mạnh và ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất trong khoảng 2,5 tháng.

Sự kết hợp giữa USD mạnh và lợi suất trái phiếu tăng đã tạo sức ép đáng kể lên thị trường kim loại quý nói chung, trong đó bạc chịu tác động rõ rệt.

Đáng chú ý, bạc thường có mức biến động lớn hơn vàng do vừa mang đặc tính của kim loại quý vừa có vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp. Vì vậy, khi tâm lý thị trường thay đổi nhanh, giá bạc có thể tăng hoặc giảm với biên độ mạnh.

Phiên giảm hơn 4% vừa qua là minh chứng rõ cho đặc điểm biến động này.

Mất mốc 70 USD, bạc đối mặt áp lực điều chỉnh

Xét về phân tích kỹ thuật, việc giá bạc thế giới mất mốc 70 USD/ounce đang khiến triển vọng ngắn hạn trở nên kém tích cực hơn.

Sau khi không thể duy trì trên 70 USD/ounce, giá bạc lần lượt xuyên qua các vùng hỗ trợ 69,96 USD, 69,50 USD và 67,69 USD/ounce.

Việc mất liên tiếp nhiều vùng hỗ trợ cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn và thị trường cần thêm thời gian để tìm kiếm vùng cân bằng mới.

Hiện 66 USD/ounce được xem là vùng hỗ trợ quan trọng đối với bạc.

Nếu giá tiếp tục xuyên thủng vùng này, bạc có thể lùi về 65,66 USD/ounce, trước khi hướng tới vùng hỗ trợ sâu hơn quanh 64,20 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, nếu lực cầu xuất hiện trở lại, bạc cần lấy lại mốc 67,69 USD/ounce để cải thiện tín hiệu kỹ thuật.

Sau đó, việc vượt qua các vùng 69,50 USD và 69,96 USD/ounce sẽ giúp củng cố khả năng phục hồi.

Đặc biệt, nếu bạc có thể quay trở lại trên 70 USD/ounce, đợt giảm hiện tại có thể được nhìn nhận nhiều hơn như một nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng, thay vì đánh dấu sự hình thành của một xu hướng giảm mới.

Nhà đầu tư cần theo dõi sát Fed, USD

Trong ngắn hạn, diễn biến giá bạc hôm nay 31/8 và những phiên tới nhiều khả năng tiếp tục phụ thuộc lớn vào kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy nền kinh tế đủ mạnh và áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt như kỳ vọng, khả năng Fed duy trì hoặc thậm chí thắt chặt chính sách có thể tiếp tục được thị trường tính đến.

Trong kịch bản này, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có khả năng duy trì ở mức cao, qua đó tạo sức ép lên bạc.

Ngược lại, nếu các dữ liệu kinh tế sắp tới cho thấy lạm phát hạ nhiệt, thị trường lao động suy yếu hoặc những yếu tố khác làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất, USD và lợi suất trái phiếu có thể đi xuống. Khi đó, bạc sẽ có thêm dư địa phục hồi.

Ngoài yếu tố tiền tệ, nhu cầu công nghiệp cũng là biến số đáng chú ý đối với bạc. Khác với vàng, bạc có mức độ phụ thuộc đáng kể vào nhu cầu sản xuất, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, điện tử và năng lượng.

Do đó, triển vọng kinh tế toàn cầu và nhu cầu công nghiệp cũng có thể ảnh hưởng đến giá bạc trong trung và dài hạn.

Giá bạc hôm nay 31/8 cần thêm tín hiệu tạo đáy

Sau cú giảm mạnh cuối tuần, thị trường bạc đang bước vào giai đoạn nhạy cảm. Việc giá đánh mất mốc 70 USD/ounce và nhiều vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn còn hiện hữu.

Tuy nhiên, chưa thể khẳng định đợt giảm này đã đánh dấu một xu hướng giảm dài hạn. Thị trường cần thêm những phiên giao dịch tiếp theo để xác định liệu vùng 66 USD/ounce có đủ sức tạo lực đỡ hay không.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư cần đặc biệt theo dõi diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, các dữ liệu kinh tế Mỹ và phát biểu của giới chức Fed.

Nếu USD và lợi suất tiếp tục tăng, bạc có thể chịu thêm áp lực. Ngược lại, nếu kỳ vọng chính sách tiền tệ chuyển sang mềm mỏng hơn, kim loại quý này có thể nhanh chóng tìm lại lực cầu.

Với thị trường trong nước, giá bạc cũng sẽ tiếp tục phản ánh diễn biến của bạc thế giới, tỷ giá USD/VND và cung cầu tại từng doanh nghiệp. Vì vậy, nhà đầu tư nên theo dõi sát bảng giá của từng đơn vị trước khi đưa ra quyết định mua bán, đặc biệt trong giai đoạn giá biến động mạnh như hiện nay.