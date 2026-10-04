Giá bạc hôm nay 4/10 trong nước giảm

Giá bạc hôm nay 4/10 tại thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm theo diễn biến của giá bạc thế giới. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 2,126 triệu đồng/lượng mua vào và 2,192 triệu đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

Trong khi đó, tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện quanh mức 1,789 triệu đồng/lượng mua vào và 1,856 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bạc hôm nay 4/10: Bạc trong nước giảm, thế giới lùi về quanh 60 USD/ounce

Tại TP.HCM, giá bạc được niêm yết khoảng 1,792 triệu đồng/lượng mua vào và 1,860 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, mặt bằng giá bạc trong nước đang chịu áp lực điều chỉnh sau thời gian kim loại quý này có những phiên tăng đáng kể. Diễn biến tại thị trường nội địa nhìn chung bám khá sát xu hướng quốc tế, dù mức giá cụ thể tại từng doanh nghiệp còn phụ thuộc vào tỷ giá, nguồn cung, nhu cầu giao dịch và biên độ mua - bán.

Việc giá bạc giảm trong phiên này cũng cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang thận trọng hơn. Sau một giai đoạn giá tăng mạnh, hoạt động chốt lời thường xuất hiện khi nhà đầu tư tranh thủ hiện thực hóa lợi nhuận, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chưa có thêm động lực đủ mạnh để duy trì đà tăng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện ở mức 60,29 USD/ounce, giảm 0,32 USD/ounce so với phiên trước. Dữ liệu Kitco ghi nhận giá bạc giao ngay trong phiên 2/10 dao động quanh vùng 60 USD/ounce và có thời điểm giảm hơn 1%.

Mức giá quanh 60 USD/ounce vì vậy đang trở thành vùng được thị trường đặc biệt quan tâm. Đây không chỉ là ngưỡng giá có ý nghĩa về mặt tâm lý mà còn có thể ảnh hưởng đến quyết định mua - bán của nhà đầu tư trong các phiên kế tiếp.

Giá bạc hôm nay 4/10 trên thế giới chịu tác động từ báo cáo việc làm Mỹ

Một trong những yếu tố đáng chú ý nhất đối với thị trường kim loại quý trong phiên cuối tuần là báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 9, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,2%. Tiền lương bình quân theo giờ của lao động khu vực tư nhân tăng 0,1% trong tháng và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, số liệu việc làm của tháng 7 và tháng 8 cũng được điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000 việc làm. BLS điều chỉnh mức tăng việc làm tháng 7 từ 21.000 xuống âm 10.000 và tháng 8 từ 162.000 xuống 133.000.

Những con số trên cho thấy thị trường lao động Mỹ đang có dấu hiệu chậm lại. Reuters đánh giá báo cáo việc làm tháng 9 yếu hơn đáng kể so với kỳ vọng, khi giới kinh tế trước đó dự báo Mỹ tạo thêm khoảng 90.000 việc làm. Dữ liệu yếu đã làm giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất ngay trong tháng 10.

Về lý thuyết, đây là thông tin tích cực đối với bạc.

Bạc là tài sản không tạo ra dòng tiền từ lãi suất. Vì vậy, khi thị trường kỳ vọng chính sách tiền tệ bớt thắt chặt, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc có thể giảm. Đồng thời, nếu lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm và đồng USD suy yếu, kim loại quý được định giá bằng USD thường có thêm điều kiện thuận lợi để tăng giá.

Ngay sau khi báo cáo việc làm được công bố, lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD đã phản ứng theo hướng có lợi cho kim loại quý. Reuters cho biết dữ liệu việc làm yếu đã khiến thị trường giảm kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất của Fed trong tháng 10.

Tuy nhiên, phản ứng tích cực của bạc không duy trì được lâu.

Áp lực chốt lời khiến bạc quay đầu, mốc 60 USD trở nên quan trọng

Việc giá bạc không thể duy trì đà tăng sau thông tin việc làm yếu cho thấy thị trường đang tồn tại những lực cản đáng kể.

Một trong những yếu tố đó là áp lực chốt lời. Khi giá bạc đã trải qua giai đoạn tăng mạnh, nhà đầu tư có xu hướng giảm tỷ trọng khi giá tiến vào những vùng cao, khiến lực bán xuất hiện và hạn chế khả năng hình thành một nhịp tăng mới.

Bên cạnh đó, môi trường lãi suất tại Mỹ vẫn chưa thực sự trở nên thuận lợi hoàn toàn cho kim loại quý.

Tại cuộc họp ngày 16/9, Fed đã nâng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm lên 3,75-4%, đồng thời cho biết lạm phát vẫn ở mức cao.

Điều này có ý nghĩa quan trọng bởi thị trường bạc hiện không chỉ phản ứng với một báo cáo việc làm riêng lẻ mà còn phải đánh giá toàn bộ triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Báo cáo việc làm yếu có thể làm giảm áp lực tăng lãi suất trong ngắn hạn, nhưng chưa đồng nghĩa Fed chắc chắn chuyển sang chính sách nới lỏng. Reuters dẫn nhận định của giới chức Fed rằng ngân hàng trung ương Mỹ vẫn còn thời gian để đánh giá thêm dữ liệu trước cuộc họp cuối tháng 10.

Đáng chú ý, sức mạnh của đồng USD cũng đang là một biến số bất lợi đối với kim loại quý. Reuters cho biết đồng USD vẫn được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Mỹ cao và những bất ổn trên thị trường tài chính toàn cầu, dù báo cáo việc làm yếu đã làm giảm một phần kỳ vọng tăng lãi suất trong tháng 10.

Đây là lý do thị trường bạc có thể xuất hiện những phiên tăng giảm mạnh trong thời gian tới.

Mốc 60 USD/ounce đang là vùng giá quan trọng. Nếu bạc giữ vững vùng này và xuất hiện lực mua trở lại, giá có thể tìm kiếm động lực phục hồi. Ngược lại, nếu áp lực bán gia tăng và giá xuyên thủng vùng hỗ trợ tâm lý này, thị trường có thể xuất hiện thêm một nhịp điều chỉnh.

Trong ngắn hạn, diễn biến của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, đồng USD và kỳ vọng về chính sách của Fed sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với giá bạc.

Nếu lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và USD suy yếu, bạc có thể được hưởng lợi khi chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý giảm xuống. Ngược lại, nếu lợi suất tăng trở lại cùng đồng USD mạnh lên, áp lực lên giá bạc có thể gia tăng.

Ngoài yếu tố tiền tệ, bạc còn có một đặc điểm khác biệt so với vàng khi được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp. Nhu cầu bạc phục vụ quá trình điện khí hóa, năng lượng tái tạo và các ngành công nghệ vẫn là yếu tố có thể hỗ trợ triển vọng dài hạn. Reuters gần đây cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của bạc trong quá trình chuyển dịch năng lượng, đặc biệt trong lĩnh vực điện mặt trời.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, yếu tố tài chính vẫn có thể chi phối mạnh hơn cung - cầu vật chất. Vì vậy, nhà đầu tư cần đặc biệt theo dõi các dữ liệu kinh tế Mỹ và phản ứng của thị trường trái phiếu trước khi đánh giá xu hướng mới của bạc.

Với thị trường trong nước, giá bạc hôm nay 4/10 được dự báo tiếp tục biến động theo giá thế giới. Tỷ giá USD/VND và nhu cầu mua bán trong nước cũng có thể khiến mức điều chỉnh của bạc trong nước khác với diễn biến của giá bạc quốc tế.

Sau khi giá bạc lùi về quanh 60 USD/ounce, thị trường đang đứng trước bài toán quan trọng: liệu đây chỉ là một nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh hay là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đã suy yếu đáng kể? Câu trả lời nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào khả năng giữ mốc 60 USD/ounce trong những phiên giao dịch tiếp theo, cùng với diễn biến của USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và chính sách lãi suất của Fed.