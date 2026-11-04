Giá bạc hôm nay 4/11 trong nước: Phú Quý niêm yết 1,574 triệu đồng/lượng

Thị trường bạc trong nước sáng 4/11 ghi nhận giá giao dịch tại các khu vực Hà Nội và TP.HCM duy trì trên ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, mức giá giữa các đơn vị kinh doanh vẫn có sự chênh lệch nhất định.

Giá bạc hôm nay 4/11: Bạc thế giới phục hồi, quỹ ETF gom thêm hơn 217 tấn trong hai phiên

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 1.527.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.574.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Khảo sát tại một số địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.533.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.600.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP.HCM, giá bạc hiện giao dịch quanh mức 1.537.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.604.000 đồng/lượng (bán ra).

Như vậy, so với mặt bằng giá tại Phú Quý, một số địa điểm giao dịch khác đang niêm yết giá bạc cao hơn ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Đặc biệt, giá bán ra tại TP.HCM cao hơn giá bán ra của Phú Quý 30.000 đồng/lượng.

Sự chênh lệch này cho thấy người mua bạc vật chất cần quan tâm đến bảng giá của từng đơn vị thay vì chỉ theo dõi một mức giá tham chiếu chung. Ngoài giá niêm yết, chênh lệch mua - bán cũng là yếu tố quan trọng bởi đây chính là khoản chi phí mà nhà đầu tư phải tính đến khi mua vào và bán ra trong thời gian ngắn.

Trên thị trường thế giới, giá bạc được ghi nhận ở ngưỡng 50,24 USD/ounce. Theo mức quy đổi được cung cấp, giá bạc thế giới tương ứng khoảng 1.295.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.300.000 đồng/ounce ở chiều bán ra.

Giá bạc hôm nay 4/11 trên thế giới phục hồi nhờ dầu giảm, đồng USD suy yếu và dòng tiền ETF

Trên thị trường quốc tế, giá bạc vừa trải qua một nhịp biến động mạnh sau khi giảm xuống 48,47 USD/ounce trong phiên giao dịch cuối tuần trước. Trong phiên đầu tuần, kim loại quý này có thời điểm phục hồi lên quanh 51 USD/ounce, tăng khoảng 3,8% so với phiên trước đó.

Theo bản tin thị trường kim loại quý của Kitco ngày 2/11, giá bạc giao ngay tại Mỹ có thời điểm đạt khoảng 50,80 USD/ounce, tăng 1,80 USD, tương đương 3,67%. Đây là nhịp phục hồi đáng chú ý sau đợt bán tháo mạnh trước đó.



Một trong những yếu tố hỗ trợ giá bạc là sự sụt giảm mạnh của giá dầu. Theo Kitco, trong phiên 2/11, giá dầu Brent giảm 7,6%, xuống 104,77 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 7,4%, còn 96,46 USD/thùng. Đây là mức giảm theo ngày lớn nhất của hai loại dầu chuẩn kể từ tháng 7.

Diễn biến này có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường kim loại quý. Khi giá năng lượng giảm, nguy cơ lạm phát do chi phí nhiên liệu và vận chuyển tăng cao có thể được xoa dịu. Điều đó giúp giảm bớt áp lực buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, kỳ vọng về triển vọng lạm phát hạ nhiệt cũng tạo điều kiện để dòng tiền quay trở lại các tài sản trú ẩn như vàng và bạc. Tuy nhiên, tác động từ giá dầu không phải lúc nào cũng diễn ra theo một chiều. Nếu giá năng lượng giảm quá mạnh do nhu cầu kinh tế suy yếu, điều này có thể làm dấy lên lo ngại về triển vọng tiêu thụ bạc trong các ngành công nghiệp.

Một tín hiệu tích cực khác đến từ hoạt động của các quỹ đầu tư bạc. Dữ liệu về lượng bạc nắm giữ của iShares Silver Trust (SLV) cho thấy quỹ này đã gia tăng đáng kể lượng kim loại quý dự trữ trong những phiên giao dịch gần đây.

Theo dữ liệu được công bố ngày 3/11, lượng bạc SLV nắm giữ tại thời điểm 2/11 đạt khoảng 506,68 triệu ounce, tăng hơn 3,65 triệu ounce so với ngày 30/10. Quy đổi theo khối lượng, mức tăng này tương đương khoảng 113,67 tấn bạc.

Trước đó, trong phiên 30/10, lượng bạc nắm giữ của SLV cũng tăng khoảng 3,34 triệu ounce, tương đương 103,85 tấn. Như vậy, chỉ trong hai phiên ghi nhận, lượng bạc trong quỹ đã tăng hơn 217 tấn.



Diễn biến này cho thấy hoạt động nắm giữ bạc thông qua các quỹ đầu tư có dấu hiệu gia tăng. Khi lượng bạc trong các quỹ ETF tăng, thị trường có thêm tín hiệu về nhu cầu đầu tư đối với kim loại quý này. Đặc biệt, trong bối cảnh giá bạc vừa trải qua một đợt điều chỉnh sâu, việc các quỹ tiếp tục bổ sung lượng bạc nắm giữ có thể góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Tuy nhiên, cần phân biệt lượng bạc vật chất mà quỹ đang nắm giữ với dòng vốn ròng của nhà đầu tư. Việc lượng bạc trong quỹ tăng phản ánh sự gia tăng tài sản bạc được lưu ký, nhưng không đồng nghĩa chắc chắn rằng toàn bộ thị trường đang bước vào một chu kỳ mua vào bền vững.

Fed và dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục tạo sức ép lên giá bạc

Mặc dù có những tín hiệu hỗ trợ, triển vọng của giá bạc vẫn chưa thực sự rõ ràng khi thị trường phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi từ kinh tế Mỹ và chính sách tiền tệ.

Một trong những dữ liệu đáng chú ý được công bố ngày 2/11 là chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Mỹ do Viện Quản lý Cung ứng (ISM) khảo sát.

Theo báo cáo chính thức của ISM, PMI sản xuất Mỹ trong tháng 10 đạt 55,5 điểm, tăng so với mức 54,5 điểm của tháng 9 và cao hơn dự báo của thị trường. Đây là tháng thứ 10 liên tiếp hoạt động sản xuất của Mỹ nằm trong vùng mở rộng.



Đáng chú ý, chỉ số sản lượng tăng lên 59 điểm, từ mức 56,7 điểm trong tháng trước. Chỉ số đơn hàng mới cũng tăng lên 55,5 điểm, phản ánh nhu cầu sản xuất vẫn tương đối tích cực.

Tuy nhiên, chỉ số giá nguyên liệu đầu vào dù giảm từ 77,9 điểm xuống 75,2 điểm vẫn duy trì ở mức cao. Điều này cho thấy áp lực chi phí sản xuất chưa được giải quyết triệt để.

Sự kết hợp giữa hoạt động kinh tế tăng trưởng tốt và áp lực giá cả còn dai dẳng đặt Fed trước bài toán khó. Nếu kinh tế Mỹ tiếp tục thể hiện sức chống chịu tốt, trong khi lạm phát chưa giảm về mục tiêu, cơ quan này có thể chưa vội nới lỏng chính sách tiền tệ.

Đối với thị trường bạc, đây là yếu tố đặc biệt quan trọng. Bạc không mang lại lãi suất hay dòng tiền định kỳ trong thời gian nắm giữ. Do đó, khi lãi suất duy trì ở mức cao, nhà đầu tư có thể ưu tiên các tài sản sinh lời bằng lãi suất, khiến sức hấp dẫn tương đối của bạc suy giảm.

Tại cuộc họp ngày 27-28/10, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành trong biên độ 3,75-4%/năm. Quyết định được thông qua với tỷ lệ 10-2, trong đó có hai thành viên muốn tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Fed đồng thời đánh giá hoạt động kinh tế Mỹ đang tăng trưởng mạnh và thừa nhận lạm phát vẫn ở mức cao.



Những tín hiệu này khiến giới đầu tư tiếp tục theo dõi khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Theo các thông tin thị trường được Reuters dẫn lại, kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất vào tháng cuối năm đang gia tăng, dù quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế sắp công bố.



Một điểm đáng chú ý là triển vọng lãi suất không chỉ tác động đến bạc thông qua chi phí cơ hội nắm giữ, mà còn ảnh hưởng đến tâm lý trên toàn bộ thị trường tài chính. Khi đồng USD tăng giá, bạc thường trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Điều này có thể hạn chế nhu cầu đầu tư quốc tế.

Thực tế, diễn biến trong phiên 3/11 cho thấy đà phục hồi của kim loại quý chưa thực sự vững chắc. Theo Reuters, giá vàng và các kim loại quý chịu áp lực khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Giá bạc cũng giảm khoảng 1,9% trong phiên này. Thị trường đồng thời theo dõi những diễn biến liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và triển vọng chính sách tiền tệ.



Điều này cho thấy giá bạc đang chịu tác động đan xen giữa các yếu tố hỗ trợ và bất lợi. Một mặt, giá dầu giảm, hoạt động mua vào của các quỹ ETF và kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt tạo điều kiện cho bạc phục hồi. Mặt khác, kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng tích cực, lạm phát chưa được kiểm soát hoàn toàn và khả năng Fed duy trì lãi suất cao tiếp tục gây sức ép.

Ngoài yếu tố tài chính, triển vọng nhu cầu công nghiệp cũng là biến số quan trọng đối với bạc. Khác với vàng, bạc được sử dụng rộng rãi trong sản xuất thiết bị điện tử, năng lượng mặt trời, linh kiện điện và nhiều lĩnh vực công nghệ khác.

Vì vậy, nếu hoạt động sản xuất toàn cầu tiếp tục mở rộng, nhu cầu sử dụng bạc trong công nghiệp có thể trở thành động lực hỗ trợ giá trong trung và dài hạn. Ngược lại, nếu lãi suất cao kéo dài khiến đầu tư và tiêu dùng suy yếu, nhu cầu công nghiệp có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý đến diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, giá dầu và những phát biểu tiếp theo của các quan chức Fed. Đây là những yếu tố có thể khiến giá bạc thay đổi nhanh chóng, ngay cả khi dòng tiền đầu tư vào các quỹ ETF vẫn đang có dấu hiệu cải thiện.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 4/11 đang đứng trước cơ hội phục hồi nhưng chưa có đủ cơ sở để khẳng định xu hướng tăng đã được xác lập. Việc SLV liên tiếp bổ sung lượng bạc nắm giữ là tín hiệu tích cực về nhu cầu đầu tư, song sức ép từ chính sách tiền tệ Mỹ vẫn là rào cản lớn. Với thị trường trong nước, chênh lệch giá giữa các đơn vị kinh doanh cũng là yếu tố người mua cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định giao dịch.