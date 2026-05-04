Những yếu tố như biến động của đồng USD, giá dầu và tình hình địa chính trị tiếp tục đóng vai trò chi phối chính đối với giá bạc.

Giá bạc hôm nay 4/5: Biến động trái chiều, thị trường chịu tác động từ USD và địa chính trị

Giá bạc hôm nay 4/5 ở trong nước: Dao động nhẹ, xu hướng chưa rõ ràng

Khép lại tuần giao dịch vừa qua, thị trường bạc trong nước cho thấy sự phân hóa nhẹ giữa các thương hiệu lớn. Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ), giá bạc miếng loại 1 lượng được niêm yết ở mức 2,754 – 2,844 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Đối với bạc thỏi loại 1kg, doanh nghiệp này chốt tuần ở mức 73,44 – 75,84 triệu đồng/kg. Mức giá này phản ánh xu hướng ổn định tương đối, dù chưa có dấu hiệu bứt phá rõ rệt.

Trong khi đó, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng loại 1 lượng phục hồi tốt hơn, đóng cửa tuần ở mức 2,855 – 2,943 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi 1kg tại đây đạt 76,13 – 78,48 triệu đồng/kg.

Tuy nhiên, nếu xét trên cả tuần, giá bạc của Phú Quý vẫn giảm nhẹ khoảng 0,5%, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu dù có những phiên tăng mạnh cục bộ.

Tương tự, Công ty CP Kim loại quý Ancarat cũng ghi nhận mức giá bạc miếng 2,849 – 2,937 triệu đồng/lượng và bạc thỏi 1kg ở ngưỡng 75,97 – 78,32 triệu đồng/kg.

Nhìn chung, mặt bằng giá bạc trong nước hiện vẫn duy trì ở vùng cao, nhưng biên độ dao động đang thu hẹp dần. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những tín hiệu chưa rõ ràng từ thị trường quốc tế.

Giá bạc hôm nay 4/5 trên thế giới: Áp lực điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay có thời điểm tăng mạnh, tiến sát mốc 77 USD/ounce. Tuy nhiên, áp lực bán đã quay trở lại vào cuối tuần, kéo giá chốt ở mức 75,36 USD/ounce, giảm nhẹ 0,45% so với tuần trước.

Ở thị trường kỳ hạn, hợp đồng bạc giao tháng 7 đóng cửa ở mức 76,71 USD/ounce, cũng giảm khoảng 0,3% trong tuần. Diễn biến này cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn đang chi phối thị trường, dù có những nhịp phục hồi ngắn hạn.

Theo dữ liệu từ Trading Economics, giá bạc đã được hỗ trợ trong phiên cuối tuần nhờ sự suy yếu của đồng USD và đà giảm của giá dầu.

Những yếu tố tác động đến giá bạc

Đồng USD suy yếu – động lực hỗ trợ giá bạc

Một trong những yếu tố quan trọng giúp giá bạc tăng trong ngắn hạn là sự suy yếu của đồng USD. Chỉ số USD Index đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng, chủ yếu do sự tăng giá mạnh của đồng yên Nhật.

Nguyên nhân đến từ nghi vấn giới chức Nhật Bản can thiệp thị trường tiền tệ nhằm hỗ trợ đồng nội tệ. Khi USD suy yếu, các kim loại quý như bạc trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó hỗ trợ giá tăng.

Giá dầu giảm – tác động gián tiếp đến kim loại quý

Giá dầu WTI giảm trong phiên cuối tuần sau thông tin Iran gửi đề xuất hòa bình mới tới Pakistan. Diễn biến này giúp hạ nhiệt căng thẳng trên thị trường năng lượng, đồng thời làm giảm áp lực lạm phát.

Khi lạm phát hạ nhiệt, lợi suất trái phiếu thường giảm, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tài sản không sinh lãi như bạc tăng giá.

Dữ liệu kinh tế Mỹ kém tích cực

Các chỉ số kinh tế Mỹ gần đây cũng góp phần hỗ trợ giá bạc. Báo cáo sản xuất ISM tháng 4 thấp hơn kỳ vọng, dù vẫn trên ngưỡng 50 điểm – mốc phân định giữa tăng trưởng và suy giảm.

Bên cạnh đó, chỉ số PMI sản xuất do S&P Global công bố cũng cho thấy mức tăng trưởng khiêm tốn.

Những tín hiệu này phản ánh sự chững lại của ngành sản xuất Mỹ, kéo theo lợi suất trái phiếu giảm và hỗ trợ giá kim loại quý, trong đó có bạc.

Góc nhìn chuyên gia: Thận trọng vẫn là xu hướng chủ đạo

Theo ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của Asset Strategies International, thị trường bạc có thể xuất hiện một nhịp tăng nhẹ sau đợt bán tháo liên quan đến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FOMC).

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng xu hướng tăng bền vững vẫn chưa hình thành, đặc biệt khi tình hình địa chính trị tại Trung Đông còn nhiều bất ổn, liên quan đến các bên như Mỹ, Israel và Iran.

Trong khi đó, ông Daniel Pavilonis từ RJO Futures cho rằng giá bạc có thể tiếp tục diễn biến ngược chiều với giá dầu, đồng thời chịu ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán.

Ông nhận định: dù kết quả kinh doanh của doanh nghiệp khá tích cực và thị trường đang trong trạng thái “ưa rủi ro”, nhưng tâm lý nhà đầu tư vẫn còn dè dặt. Điều này khiến dòng tiền chưa thực sự quay lại mạnh mẽ với các kim loại quý.



Dự báo giá bạc: Cơ hội và rủi ro đan xen

Trong ngắn hạn, giá bạc có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, với các nhịp tăng – giảm đan xen. Những yếu tố cần theo dõi bao gồm:

Diễn biến của đồng USD

Chính sách tiền tệ của Fed

Tình hình địa chính trị tại Trung Đông

Biến động của giá dầu và thị trường chứng khoán

Về dài hạn, bạc vẫn được đánh giá là kim loại có tiềm năng nhờ nhu cầu công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và sản xuất công nghệ cao.

Tuy nhiên, để hình thành một xu hướng tăng bền vững, thị trường cần thêm những tín hiệu rõ ràng hơn từ kinh tế vĩ mô và chính trị toàn cầu.



Giá bạc hôm nay 4/5 cho thấy một bức tranh nhiều chiều: phục hồi trong ngắn hạn nhưng vẫn chịu áp lực điều chỉnh trong dài hơn. Thị trường đang bị chi phối bởi hàng loạt yếu tố từ đồng USD, giá dầu cho đến địa chính trị và dữ liệu kinh tế Mỹ.

Trong bối cảnh này, nhà đầu tư cần giữ tâm lý thận trọng, theo dõi sát diễn biến thị trường và tránh những quyết định vội vàng. Bạc vẫn là một kênh đầu tư tiềm năng, nhưng không còn là “vùng trú ẩn an toàn tuyệt đối” như trước đây.