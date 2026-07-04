Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng duy trì đà tăng mạnh, vượt 62 USD/ounce nhờ kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ cùng triển vọng cung - cầu tích cực.

Giá bạc hôm nay 4/7: Bạc thỏi vượt mốc 65 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 4/7 trong nước tăng lên vùng cao nhất tuần

Thị trường bạc trong nước khép lại phiên giao dịch ngày 3/7 với diễn biến phân hóa giữa các thương hiệu. Tuy nhiên, xét trên mặt bằng chung, giá bạc vẫn duy trì ở vùng cao nhất trong tuần, đặc biệt là mặt hàng bạc thỏi 1kg.

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), giá bạc miếng loại 1 lượng được niêm yết ở mức 2,373 - 2,442 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với thời điểm mở cửa, mỗi lượng bạc tăng thêm 51.000 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Đáng chú ý hơn, bạc thỏi loại 1kg của Sacombank-SBJ ghi nhận mức tăng rất mạnh, lên tới 1,36 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán. Sau điều chỉnh, giá niêm yết đạt 63,28 - 65,12 triệu đồng/kg, chính thức vượt mốc 65 triệu đồng/kg ở chiều bán ra và trở thành mức giá cao nhất ghi nhận trong tuần.

Diễn biến này phản ánh nhu cầu nắm giữ bạc vẫn khá lớn trong bối cảnh giá bạc thế giới liên tục đi lên, đồng thời cho thấy doanh nghiệp đã điều chỉnh giá theo xu hướng tăng của thị trường quốc tế.

Giá bạc Phú Quý và Ancarat điều chỉnh giảm nhẹ

Trái ngược với Sacombank-SBJ, một số doanh nghiệp kinh doanh bạc khác lại có động thái điều chỉnh giảm nhẹ giá bán.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng loại 1 lượng chốt phiên ở mức 2,35 - 2,423 triệu đồng/lượng. So với đầu phiên, giá mua và bán đều giảm 6.000 đồng/lượng.

Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý niêm yết ở mức 62,67 - 64,61 triệu đồng/kg, giảm 160.000 đồng/kg ở cả hai chiều giao dịch.

Trong khi đó, Công ty CP Kim loại quý Ancarat cũng điều chỉnh giảm nhẹ giá bạc.

Theo đó, bạc miếng loại 1 lượng được giao dịch ở mức 2,34 - 2,413 triệu đồng/lượng, giảm 5.000 đồng/lượng so với thời điểm mở cửa.

Bạc thỏi loại 1kg của doanh nghiệp này cũng giảm 130.000 đồng/kg, xuống còn 62,4 - 64,35 triệu đồng/kg.

Dù diễn biến giữa các thương hiệu không đồng nhất, song mặt bằng giá bạc hiện vẫn duy trì ở vùng rất cao. Đặc biệt, giá bạc thỏi tại các doanh nghiệp đều đang dao động quanh ngưỡng từ 64 đến trên 65 triệu đồng/kg, phản ánh xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế trên thị trường.

Giá bạc hôm nay 4/7 trên thế giới tăng mạnh

Không chỉ thị trường trong nước, giá bạc thế giới cũng tiếp tục nối dài đà tăng.

Theo ghi nhận vào lúc 19h46 ngày 3/7 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay đạt 62,32 USD/ounce, tăng 1,34 USD/ounce, tương đương mức tăng 2,2% so với phiên trước.

Trong khi đó, hợp đồng bạc tương lai giao tháng 9 được giao dịch ở mức 62,84 USD/ounce, tăng 1,77 USD/ounce, tương ứng 2,9%.

Đây là phiên tăng giá đáng chú ý khi bạc chính thức vượt mốc 62 USD/ounce, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ sau chuỗi phiên biến động trước đó.

Việc giá bạc tăng liên tục đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư toàn cầu, bởi kim loại quý này vừa mang tính chất tài sản trú ẩn, vừa là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp hiện đại.

Vì sao giá bạc tiếp tục đi lên?

Theo giới phân tích, động lực đầu tiên đến từ các số liệu kinh tế Mỹ.

Báo cáo việc làm mới nhất thấp hơn kỳ vọng đã khiến thị trường giảm dự báo về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới.

Khi kỳ vọng lãi suất giảm, đồng USD thường chịu áp lực suy yếu, qua đó giúp các kim loại quý như bạc trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế.

Ngoài ra, áp lực lạm phát đang có dấu hiệu hạ nhiệt cùng với việc giá dầu giảm cũng góp phần cải thiện tâm lý thị trường.

Một yếu tố khác hỗ trợ giá bạc là hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz đang từng bước phục hồi nhờ những tín hiệu tích cực trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran. Điều này giúp giảm bớt rủi ro địa chính trị nhưng đồng thời tạo môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất công nghiệp - lĩnh vực tiêu thụ lượng bạc rất lớn.

Nhu cầu công nghiệp tiếp tục là điểm tựa của thị trường bạc

Theo chuyên gia phân tích của FX Empire, triển vọng trung và dài hạn của thị trường bạc vẫn được đánh giá khá tích cực.

Một trong những nguyên nhân quan trọng là nhu cầu đầu tư vào kim loại quý tiếp tục gia tăng khi nợ công toàn cầu vẫn ở mức rất cao và chính sách tiền tệ của nhiều quốc gia đang bước vào giai đoạn điều chỉnh.

Trong bối cảnh đó, bạc ngày càng được lựa chọn như một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư bên cạnh vàng.

Không chỉ có nhu cầu đầu tư, bạc còn là nguyên liệu không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao.

Đặc biệt, nhu cầu sử dụng bạc trong sản xuất pin năng lượng mặt trời, linh kiện điện tử, chất bán dẫn và xe điện vẫn đang tăng trưởng mạnh nhờ xu hướng chuyển đổi năng lượng trên phạm vi toàn cầu.

Đây được xem là yếu tố tạo nền tảng bền vững cho giá bạc trong những năm tới.

Nguồn cung bạc vẫn chưa theo kịp nhu cầu

Ở chiều ngược lại, nguồn cung bạc toàn cầu vẫn chưa có nhiều cải thiện.

Theo các chuyên gia, phần lớn sản lượng bạc hiện nay được khai thác như sản phẩm phụ tại các mỏ đồng, chì, kẽm hoặc vàng thay vì các mỏ bạc chuyên biệt.

Điều này khiến việc mở rộng nguồn cung phụ thuộc vào hoạt động khai thác các kim loại khác, làm giảm tính linh hoạt khi nhu cầu bạc tăng mạnh.

Chính sự mất cân đối giữa cung và cầu đã góp phần duy trì xu hướng tăng giá trong thời gian gần đây.

Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư vào các quỹ ETF và ETP chuyên về bạc vẫn duy trì ổn định. Đây là tín hiệu cho thấy niềm tin của giới đầu tư đối với triển vọng dài hạn của kim loại quý này vẫn chưa suy giảm.

Dự báo giá bạc: Xu hướng tích cực vẫn chiếm ưu thế

Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu Fed phát đi tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ trong các cuộc họp sắp tới, giá bạc hoàn toàn có thể tiếp tục duy trì đà tăng.

Ngoài yếu tố lãi suất, các biến số như lạm phát, chính sách tài khóa của các nền kinh tế lớn, diễn biến địa chính trị và nhu cầu từ ngành công nghiệp năng lượng sạch sẽ tiếp tục đóng vai trò quyết định đối với xu hướng của thị trường bạc.

Đối với thị trường trong nước, giá bạc nhiều khả năng vẫn sẽ bám sát diễn biến quốc tế. Nếu giá bạc thế giới duy trì trên mốc 62 USD/ounce hoặc tiếp tục tăng, mặt bằng giá bạc trong nước được kỳ vọng sẽ còn giữ ở vùng cao, thậm chí xuất hiện thêm những mốc giá mới trong thời gian tới.

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư vẫn cần theo dõi sát các dữ liệu kinh tế của Mỹ, đặc biệt là những thông tin liên quan đến chính sách của Fed cũng như diễn biến của dòng vốn đầu tư vào các quỹ bạc toàn cầu để có quyết định phù hợp.