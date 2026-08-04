Giá bạc hôm nay 4/8 trong nước ổn định

Khảo sát giá bạc hôm nay 4/8/2026 cho thấy thị trường bạc trong nước không có nhiều biến động so với phiên trước. Các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý tiếp tục giữ nguyên mức giá niêm yết khi nhu cầu giao dịch chưa xuất hiện đột biến.

Giá bạc hôm nay 4/8: Bạc chịu sức ép lớn

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 2.145.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.211.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác trên địa bàn Hà Nội, giá bạc hiện ở mức 1.859.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.892.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc được giao dịch ở mức 1.861.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.905.000 đồng/lượng (bán ra).

Ở thị trường quốc tế quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc tương đương khoảng 1.493.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.499.000 đồng/ounce (bán ra).

Giá bạc hôm nay 4/8 trên thế giới iao dịch quanh 58 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay được niêm yết ở mức 58,06 USD/ounce, tiếp tục dao động dưới vùng kháng cự tâm lý 60 USD/ounce.

Sau nhiều lần nỗ lực vượt ngưỡng này nhưng không thành công, bạc đang bước vào giai đoạn tích lũy với biên độ hẹp. Việc chưa thể duy trì trên mốc 60 USD/ounce cho thấy lực mua vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra một xu hướng tăng mới.

Trong suốt tuần qua, kim loại quý này chủ yếu giao dịch dưới ngưỡng cản quan trọng, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trước hàng loạt yếu tố kinh tế vĩ mô như chính sách tiền tệ, lãi suất và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Diễn biến hiện nay cũng cho thấy dòng tiền đầu tư vẫn đang lựa chọn chiến lược quan sát thay vì gia tăng tỷ trọng ở nhóm kim loại quý, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tài chính quốc tế còn nhiều biến động.

Lãi suất cao tiếp tục là lực cản đối với giá bạc

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, thị trường bạc hiện chưa xuất hiện áp lực bán đủ lớn để tạo ra một đợt giảm mạnh. Tuy nhiên, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc giá bạc sớm bước vào chu kỳ tăng mới.

Ông nhận định xu hướng ngắn hạn của bạc vẫn tương đối mờ nhạt khi thị trường chưa có chất xúc tác đủ mạnh để phá vỡ trạng thái đi ngang hiện nay.

Một trong những nguyên nhân quan trọng là mặt bằng lãi suất vẫn duy trì ở mức cao. Trong môi trường lãi suất cao, các tài sản không tạo ra lợi suất như vàng và bạc thường trở nên kém hấp dẫn hơn so với trái phiếu hoặc các kênh đầu tư sinh lời khác.

Đây là yếu tố đã ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến của thị trường kim loại quý trong nhiều tháng qua và tiếp tục tạo áp lực lên giá bạc trong thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, đồng USD vẫn duy trì sức mạnh tương đối trên thị trường tiền tệ quốc tế cũng khiến chi phí nắm giữ bạc trở nên cao hơn đối với nhiều nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác, qua đó hạn chế đà tăng của kim loại quý này.

Nhà đầu tư vẫn chờ tín hiệu mới từ kinh tế vĩ mô

Các chuyên gia cho rằng, trong ngắn hạn, diễn biến của giá bạc sẽ tiếp tục phụ thuộc vào các thông tin liên quan đến chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt là định hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nếu mặt bằng lãi suất bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt hoặc kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ gia tăng, bạc có thể lấy lại động lực tăng giá nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro và kỳ vọng đồng USD suy yếu.

Ngược lại, nếu lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian dài, giá bạc nhiều khả năng sẽ còn dao động trong vùng hiện tại và gặp khó khăn khi tiếp cận trở lại mốc 60 USD/ounce.

Bên cạnh yếu tố tài chính, nhu cầu bạc trong lĩnh vực công nghiệp cũng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với xu hướng giá. Bạc là nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất pin năng lượng mặt trời, thiết bị điện tử, xe điện và nhiều ngành công nghệ cao. Vì vậy, triển vọng phục hồi của sản xuất công nghiệp toàn cầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tiêu thụ kim loại này.

Dự báo giá bạc thời gian tới

Giới phân tích nhận định, giá bạc đang trong giai đoạn tích lũy sau chuỗi tăng mạnh trước đó. Việc chưa thể vượt thành công ngưỡng 60 USD/ounce cho thấy thị trường cần thêm động lực mới trước khi hình thành xu hướng tăng bền vững.

Trong ngắn hạn, bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động quanh vùng 58 USD/ounce nếu chưa xuất hiện thông tin đủ mạnh từ chính sách tiền tệ hoặc các dữ liệu kinh tế quan trọng.

Đối với thị trường trong nước, giá bạc được dự báo sẽ tiếp tục bám sát diễn biến của thị trường quốc tế. Nếu giá bạc thế giới phục hồi, giá bạc trong nước cũng có khả năng tăng tương ứng. Ngược lại, khi thị trường quốc tế tiếp tục chịu áp lực từ lãi suất và đồng USD, giá bạc trong nước nhiều khả năng vẫn duy trì trạng thái ổn định hoặc chỉ biến động trong biên độ hẹp.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 4/8 phản ánh tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường. Dù lực bán chưa quá mạnh, nhưng việc lãi suất còn duy trì ở mức cao khiến bạc chưa thể bứt phá khỏi vùng giao dịch hiện nay. Nhà đầu tư vì vậy vẫn cần theo dõi sát các tín hiệu từ kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ toàn cầu trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

