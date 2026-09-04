



Giá bạc hôm nay 4/9 trong nước tăng mạnh

Giá bạc hôm nay 4/9 tại thị trường trong nước đồng loạt đi lên so với phiên trước.

Tại Hà Nội, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc ở mức 2.238.000 đồng/lượng mua vào và 2.307.000 đồng/lượng bán ra. Như vậy, so với mức giá được ghi nhận trong ngày 3/9, giá bạc Phú Quý tăng đáng kể ở cả hai chiều.

Giá bạc hôm nay 4/9: Bạc thế giới tăng mạnh, trong nước bật lên hơn 2,3 triệu đồng/lượng

Khảo sát tại một số địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.979.000 đồng/lượng mua vào và 2.047.000 đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, tại TP.Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1.983.000 đồng/lượng mua vào và 2.051.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, mặt bằng giá bạc trong nước đang có sự chênh lệch khá rõ giữa các thương hiệu và khu vực. Giá bạc Phú Quý tại Hà Nội hiện cao hơn đáng kể so với mức giá khảo sát tại một số điểm giao dịch khác.

Diễn biến này cũng cho thấy giá bạc trong nước đang phản ánh khá nhanh nhịp phục hồi của thị trường bạc quốc tế. Trước đó, trong phiên 3/9, giá bạc Phú Quý đã tăng mạnh lên vùng 2,239-2,308 triệu đồng/lượng, trong khi bạc thế giới có thời điểm được ghi nhận ở mức 65,81 USD/ounce, tăng 2,22 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 4/9 trên thế giới tăng mạnh

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 4/9 đang được niêm yết quanh 65,81 USD/ounce, tăng 2,22 USD/ounce so với phiên trước.

Theo dữ liệu của Kitco, giá bạc giao ngay trong phiên 3/9 có thời điểm dao động trong vùng 65,10-66,38 USD/ounce; giá bid được ghi nhận 65,56 USD/ounce và giá ask 65,81 USD/ounce.

Quy đổi theo mức giá khảo sát, giá bạc thế giới hiện tương đương khoảng 1.727.000 đồng/ounce mua vào và 1.733.000 đồng/ounce bán ra.

Đà tăng của bạc diễn ra trong bối cảnh thị trường kim loại quý nhận được lực hỗ trợ từ những tín hiệu mới của kinh tế Mỹ. Đáng chú ý, báo cáo việc làm khu vực tư nhân của Mỹ cho thấy số việc làm tăng thấp hơn dự báo, qua đó làm giảm phần nào lo ngại rằng Fed sẽ tiếp tục duy trì lập trường tiền tệ quá thắt chặt.

Theo Reuters, khu vực tư nhân Mỹ chỉ tạo thêm 38.000 việc làm trong tháng 8, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 48.000 việc làm của các nhà kinh tế. Đây là một trong những tín hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt.

Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, hỗ trợ giá bạc

Một trong những yếu tố quan trọng đang tác động tới giá bạc hôm nay là diễn biến của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ.

Sau khi các số liệu kinh tế mới được công bố, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm. Lợi suất kỳ hạn 2 năm xuống 4,383%, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm còn 4,793%, sau khi có thời điểm tăng lên 4,814%.

Đây là diễn biến có lợi cho nhóm kim loại quý nói chung và bạc nói riêng. Khi lợi suất trái phiếu giảm, chi phí cơ hội của việc nắm giữ những tài sản không sinh lãi như vàng và bạc cũng giảm theo.

Kitco cho biết trong phiên 2/9, giá bạc đã phục hồi khi dữ liệu việc làm khu vực tư nhân Mỹ thấp hơn dự kiến và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm. Khi đó, bạc giao ngay có thời điểm giao dịch quanh 65,20 USD/ounce, tăng 1,95% trong phiên.

Sang phiên 3/9, đà phục hồi tiếp tục được củng cố khi phát biểu của Thống đốc Fed Christopher Waller làm giảm kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9. Theo Kitco, giá bạc giao ngay có thời điểm lên 66,83 USD/ounce, tăng 2,49% trong phiên.

Reuters cũng ghi nhận giá bạc tăng khoảng 2,8% trong phiên 3/9, cùng với đà tăng mạnh của vàng và các kim loại quý khác.

Fed đứng trước sức ép từ dữ liệu kinh tế Mỹ

Thị trường bạc hiện đặc biệt nhạy cảm với những tín hiệu liên quan đến chính sách tiền tệ Mỹ. Lãi suất cao thường gây sức ép lên kim loại quý do làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản sinh lợi như trái phiếu và đồng USD.

Ngược lại, nếu các dữ liệu kinh tế cho thấy tăng trưởng và thị trường lao động Mỹ suy yếu, nhà đầu tư có thể kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách hoặc ít nhất giảm khả năng tăng lãi suất. Đây thường là yếu tố hỗ trợ giá vàng và bạc.

Tuy nhiên, bức tranh kinh tế Mỹ hiện chưa hoàn toàn nghiêng về kịch bản Fed sớm chuyển sang chính sách mềm mỏng.

Theo Reuters, chỉ số PMI dịch vụ của Mỹ trong tháng 8 tăng lên 55,4 điểm, từ 54,1 điểm trong tháng 7, cho thấy hoạt động của lĩnh vực dịch vụ vẫn khá mạnh. Đáng chú ý, chỉ số giá đầu vào tăng lên 72,6 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 10/2022, cho thấy áp lực lạm phát vẫn đáng kể.

Do đó, thị trường vẫn cần theo dõi sát báo cáo việc làm phi nông nghiệp Mỹ được công bố trong ngày 4/9. Đây được xem là một trong những dữ liệu quan trọng nhất trước cuộc họp chính sách của Fed trong tháng 9.

Kitco nhận định thị trường kim loại quý đang tập trung vào báo cáo việc làm của Mỹ. Dù các số liệu gần đây đã làm giảm phần nào sức ép tăng lãi suất, những dữ liệu này chưa đủ yếu để hoàn toàn thay đổi kỳ vọng chính sách của Fed.

Giá bạc hôm nay 4/9 sẽ diễn biến thế nào?

Trong ngắn hạn, giá bạc đang nhận được nhiều yếu tố hỗ trợ khi đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và kỳ vọng Fed tăng lãi suất được điều chỉnh.

Tuy nhiên, đà phục hồi của bạc vẫn chưa thể được xem là chắc chắn. Thị trường cần thêm bằng chứng cho thấy kinh tế Mỹ thực sự giảm tốc và áp lực lạm phát đang hạ nhiệt.

Theo Kitco, trong phiên 3/9, bạc đã vượt trở lại vùng 66 USD/ounce và hướng tới các vùng kháng cự cao hơn. Tuy nhiên, thị trường vẫn cần một cú bứt phá rõ ràng qua các vùng kỹ thuật quan trọng để xác nhận xu hướng tăng bền vững.

Đáng chú ý, diễn biến của thị trường lao động Mỹ sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt. Một báo cáo việc làm yếu có thể củng cố kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất, qua đó hỗ trợ bạc. Ngược lại, nếu số liệu việc làm và tiền lương cao hơn dự kiến, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể tăng trở lại, tạo áp lực lên kim loại quý.

Ngoài chính sách tiền tệ, thị trường bạc còn chịu ảnh hưởng từ nhu cầu công nghiệp. Bạc không chỉ được sử dụng như một tài sản đầu tư mà còn là nguyên liệu quan trọng trong điện tử, năng lượng mặt trời và nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao. Vì vậy, triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng có thể tác động đáng kể đến nhu cầu bạc.

Ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra trên thị trường bạc trong nước. Với giá bạc Phú Quý ngày 4/9 ở mức 2.238.000 đồng/lượng mua vào và 2.307.000 đồng/lượng bán ra, khoảng chênh lệch là 69.000 đồng/lượng. Trong trường hợp giá bạc thế giới biến động mạnh, mức chênh lệch này có thể ảnh hưởng đáng kể tới hiệu quả giao dịch ngắn hạn.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 4/9 đang trong nhịp phục hồi mạnh, cả trên thị trường trong nước và quốc tế. Việc giá bạc thế giới trở lại vùng trên 65 USD/ounce cho thấy lực cầu đang được cải thiện sau những phiên chịu sức ép bởi lợi suất trái phiếu và đồng USD.

Dù vậy, giới đầu tư vẫn cần thận trọng bởi báo cáo việc làm phi nông nghiệp Mỹ có thể tạo ra biến động lớn cho thị trường kim loại quý. Nếu dữ liệu tiếp tục cho thấy thị trường lao động suy yếu, kỳ vọng Fed giảm mức độ thắt chặt có thể tiếp tục hỗ trợ bạc. Ngược lại, những tín hiệu tích cực bất ngờ từ kinh tế Mỹ có thể khiến giá bạc chịu áp lực trở lại.

Diễn biến giá bạc trong thời gian tới vì thế sẽ phụ thuộc lớn vào dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là việc làm, lạm phát, đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc.